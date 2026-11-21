Die Bank of Lebanon kündigt einen Arbeitsplan nach dem Treffen von Karim Suaid und Jihad Azour in Washington an. Es wurden Gespräche über den Gesetzentwurf zur Finanzstabilisierung und Rückgabe von Einlagen geführt. Die BDL gibt keinen Termin für die Einreichung an das Parlament oder eine Rückzahlungsfrist an.

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Die Bank of Lebanon kündigt einen Arbeitsplan bis Ende des Jahres nach dem Treffen ihres Gouverneurs Karim Suaid mit Jihad Azour in Washington an. Der Handel betrifft den Gesetzentwurf zur Finanzstabilisierung und Rückgabe von Einlagen. Die Zentralbank erwähnt weder ein Finanzierungsabkommen mit dem IWF noch die Annahme des Textes.

Karim Suaid traf sich mit dem Direktor der Abteilung für den Nahen Osten und Zentralasien des Internationalen Währungsfonds in Anwesenheit des libanesischen Teams. Die Kommunikationszelle der Libanesischen Bank, deren Bericht am Samstag, dem 21. November, veröffentlicht wurde, berichtete, dass die Teilnehmer den Fortschritt der Prinzipien des Projekts im Hinblick auf die Vorlage vor dem Parlament überprüft hätten. In dem Bericht wird der Tag der Sitzung nicht angegeben.

Was die BDL sagt, will sie bis Ende des Jahres regeln

Die Bank of Lebanon beschreibt den Plan als eine Möglichkeit, die Konvergenzpunkte festzulegen und die Arbeit an den noch zu klärenden Punkten fortzusetzen, einschließlich ihrer Umsetzung. Sie sagte, dass die Arbeit die Anforderungen des IWF und seine eigene Position in Abstimmung mit der libanesischen Regierung berücksichtigen müsse. Sie veröffentlicht weder eine Liste von Fragen oder Meinungsverschiedenheiten noch gibt sie einen Termin für die Einreichung des Projekts an das Parlament vor.

Der Plan wird von der Zentralbank gemeldet. Sie stellt keine Bestätigung einer Vereinbarung des Fonds über den Inhalt des Projekts oder über ein Finanzierungsprogramm für Libanon dar. In der Aufzeichnung wird kein Betrag oder Zeitplan für die Rückgabe an die Einleger festgelegt. Sein Jahresendhorizont betrifft die fortzuführenden Arbeiten und nicht sein Inkrafttreten.

Die Verteilung der Verluste bleibt im Mittelpunkt des Falls

Nach einer Mission im Libanon im September hatten die IWF-Dienste zwei Texte unterschieden. Sie begrüßten die bereits genehmigten Änderungen des Bankenabwicklungsgesetzes, das die Abwicklung und gegebenenfalls Liquidation von Banken regelt. Auf dem Vorschlag zur finanziellen Stabilisierung und Rückgabe von Einlagen forderten sie jedoch die Priorität der Forderungen: Einleger sollten keine Verluste vor Aktionären und nachrangigen Gläubigern tragen. Der IWF forderte auch, dass Rückzahlungsvereinbarungen mit der Lebensfähigkeit des Bankensektors und der Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung vereinbar sind.

Das Treffen in Washington betrifft diesen zweiten Text. Der Bericht der Bank of Lebanon zeigt nicht, wie diese Anforderungen in das Projekt umgesetzt werden. Der nächste angekündigte Schritt besteht darin, die Diskussionen fortzusetzen, bevor sie dem Parlament vorgelegt werden.

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