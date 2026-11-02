EDL führt zu Ausfallschnitten des öffentlichen Sektors

Die libanesische Elektrizitätsindustrie kündigte am Montag, den 2. November, die Einführung von Abschaltungsverfahren für nicht zahlbare öffentliche Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden an. Die Maßnahme betrifft Einrichtungen, die sich nicht auch an EDL gewandt haben, um ihre Situation zu regeln. Seit heute Morgen hat die Institution ihre Abonnementlisten aktualisiert und die notwendigen Anweisungen gegeben. Sein Vorstand forderte keine unbestätigten Namen. In einem neuen Kommuniqué sollten der Tagesverlauf und die Ergebnisse der getroffenen Maßnahmen festgelegt werden.

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Die Electricité du Liban (EDL) gab am Montag, den 2. November 2026 die Umsetzung ihrer Verzugsentscheidung bekannt. Es richtet sich an Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden, die ihre Rechnungen nicht bezahlt oder die Institution kontaktiert haben, um ihre Situation zu regeln.

Der Verwaltungsrat teilt mit, dass die Teams heute Morgen begonnen haben, die Abonnementlisten der betroffenen Organisationen zu aktualisieren. EDL gab auch die notwendigen Anweisungen, um die Kürzungen durchzuführen.

EDL bittet darum, keine unbestätigten Namen zu senden

Die Pressemitteilung enthält jedoch keine Liste von Behörden oder Gemeinden, die tatsächlich ohne Strom sind. Auch die vorgenommenen Kürzungen werden nicht erwähnt.

Der Verwaltungsrat fordert die Medien auf, die Namen der betroffenen Organe zu überprüfen. Er bat sie, sich ausschließlich an seine Ankündigungen zu halten, um Verwirrung zu vermeiden.

In einem neuen Kommuniqué sollten der Tagesverlauf und die Ergebnisse der getroffenen Maßnahmen festgelegt werden.

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