Beirut Hafen: Rekord 2.072 TEU gekühlt

Der Hafen von Beirut kündigte am Montag, den 2. November, einen Rekord von 2.072 TEU an einem Tag an. Nach seiner Aussage ist es das höchste Niveau in seiner Geschichte für diese Kategorie von Containern erreicht. Die Zahl wird in äquivalenten zwanzig Fuß ausgedrückt, eine Einheit der Kapazität, nicht in der Anzahl der physischen Container. Der Hafen betont seine Fähigkeit, diese Waren nach spezifischen technischen Anforderungen zu verarbeiten. Es wird nicht das Datum dieser Leistung oder die vorherige Aufzeichnung angegeben.

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Der Hafen von Beirut kündigte am Montag den 2. November 2026 einen Rekord von 2.072 TEU an einem Tag an. Nach seiner Aussage ist es das höchste Niveau in seiner Geschichte für diese Kategorie von Containern erreicht.

Rekord vom Hafen von Beirut angekündigt

Die Einrichtung stellt diese Zahl als Indikator für ihre Fähigkeit dar, große Mengen von Containern mit besonderen technischen Anforderungen zu handhaben. Es unterstreicht seine Betriebsbereitschaft, Reaktionsfähigkeit und Reaktion auf die Bedürfnisse von Händlern und Exporteuren.

Das angekündigte Volumen betrifft Kühlcontainer, auch « Reefer » genannt. Die Zahl von 2.072 wird in 20-Fuß-Äquivalenten (TEUs) ausgedrückt, einer Kapazitätseinheit, die im Seeverkehr verwendet wird. Es entspricht nicht unbedingt der Anzahl der physischen Container.

In der Pressemitteilung wird weder das Datum des betreffenden Tages noch das Niveau des vorherigen Rekords angegeben. Es wird auch nicht die Verteilung dieses Volumens auf die verschiedenen Operationen des Hafens detailliert beschrieben.

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