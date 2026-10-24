Die Burg des Meeres von Saida Die Burg des Meeres von Saida, die berühmteste Kreuzfestung im Südlibanon, früher auf libanesischen Banknoten der 1950er und 1970er Jahre vertreten. Gebaut in einem..

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Die Burg des Meeres von Saida

Die Seeburg von Saida, die berühmteste Kreuzfestung im Südlibanon, früher auf libanesischen Banknoten der 1950er und 1970er Jahre vertreten. Erbaut in einem Jahr (1227-1228) auf einer Quasi-Insel, sah er Crusés, Mongolen, Templer und Mamluken passieren. Erbaut mit Steinen aus einem alten phönizischen Tempel, dekoriert mit einem Flachrelief, das eine Löwenjagdszene darstellt, beherbergt es immer noch den Kerkerwachraum und eine Moschee, die nach 1291 gebaut wurde. Beschädigt durch die britische Flotte im Jahr 1840, behält es jetzt einen atemberaubenden Blick auf den Hafen von Saida

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