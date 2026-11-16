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Defizit 2019: Nicht der Staat hat bezahlt, sondern die Bank des Libanon

Im Jahr 2019 „zahlt der Libanon seine Gläubiger, aber weder der Staat noch das Finanzministerium noch das Finanzministerium: Es ist die Bank des Libanon. Eurobonds wurden im Mai über einen Brückenkredit mit Dollars abgewickelt, die es bereits hat. Der IWF stellt 7,5 Milliarden Dollar in weniger Reserven fest. Die Banken wissen das: 69% ihres Vermögens im Staat und im BdL, aber sie ziehen immer noch Einlagen an. Ihre Aktionäre geben ihre Mittel frei: große Dividenden bis 2019, dann 2,3 Milliarden Dollar an die Schweiz nach dem 17. Oktober. Die Justiz untersucht sieben Banken. Folgen Sie dem Ordner auf libnanews.com

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