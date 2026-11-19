Marc Daou belebt die Debatte über die MEA-Besteuerung wieder. Seine Konten bestätigen eine Gewinnbefreiung, aber auch Steuererinnerungen, die 2024 vereinbart wurden. Die Texte unterscheiden Luftverkehr, andere Einnahmen und Berichtspflichten. Eine gesetzliche Befreiung bedeutet nicht das generelle Fehlen wirksamer Steuerzahlungen.

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Die Besteuerung von MEA kehrt in die öffentliche Debatte zurück. In einer am Donnerstag, den 19. November ausgestrahlten Nachricht kritisiert der Abgeordnete Marc Daou die Steuerbefreiung von Middle East Airlines. Diese Bestimmung spiegelt sich auch in den Jahresabschlüssen des Unternehmens wider. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen keine Steuern zahlt: Der Jahresabschluss von 2024 beinhaltet die Abrechnung von Steuerrückrufen.

Die Unterscheidung begrenzt die Kontroverse. Der Herr Abgeordnete spricht über die Steuer auf Gewinne in einem umfassenderen Beitrag zu den dem Unternehmen gewährten Vorteilen. In diesem Punkt ermöglichen die Buchführungsunterlagen und die Texte des Finanzministeriums die Feststellung einer Ausnahmeregelung. Sie erlauben nicht, dass diese gesetzliche Befreiung in einen Betrugsnachweis oder eine Verweigerung der Steuerschuld umgewandelt wird.

MEA Taxation: eine buchhalterische Befreiung

In den am 31. Dezember 2024 veröffentlichten Einzelabschlüssen von Middle East Airlines Airliban SAL wird ausdrücklich auf eine Befreiung von der Einkommensteuer hingewiesen. Das Unternehmen beruft sich auf Artikel 5 des Textes Nr. 144 zur Einkommensteuer. Diese Klarstellung findet sich in Anmerkung 24 zu Eventualverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten unter der Rubrik Steuern.

Diese Konten wurden am 14. November 2025 im British Register Companies House hinterlegt. Dies sind die Jahresabschlüsse des Unternehmens, keine Zertifizierung seines Steuerstatus durch das britische Register. Sie sind jedoch eine direkte Quelle der von MEA geforderten steuerlichen Behandlung, genauer als die allgemeine Behauptung, dass das Unternehmen keine « keine Steuern » zahlen würde.

Auch der Perimeter zählt. In dem konsultierten Dokument sind die getrennten Konten von MEA aufgeführt. Der gleiche Plan sollte nicht automatisch jedem seiner Tochterunternehmen zugewiesen werden, noch sollte der Gewinn des Unternehmens mit den Ergebnissen aller verbundenen Unternehmen verwechselt werden.

Luftverkehr deckt nicht alle Einnahmen

Der Beschluss Nr. 518/1 des Finanzministeriums vom 1. Juni 2012 legt den Anwendungsbereich der Regelung für den Luftverkehr fest. Sie umfasst insbesondere Einnahmen aus Flugtickets und internationalem Frachtverkehr unter den im Text festgelegten Betriebsbedingungen. Das Eigentum oder die Vermietung des Geräts und sein direkter Betrieb unterliegen diesen Bedingungen.

Derselbe Text unterscheidet von anderen Einnahmen, die nicht von dieser Befreiung profitieren. Bei bestimmten aufgeführten Transaktionen behält es einen pauschalen Nettogewinn von 2% des Umsatzes, für den der gesetzliche Satz gilt. Dieser Wert von 2 % bezieht sich daher auf eine Grundlage für die Berechnung des zu versteuernden Gewinns und nicht auf einen einheitlichen Steuersatz auf Einnahmen.

Die Entscheidung behält auch eine Berichtspflicht bei, auch wenn Transaktionen vollständig befreit sind. Sie behandelt gesondert die mögliche Besteuerung von Ausschüttungen beweglicher Kapitalerträge. Daher beseitigt die Befreiung von einer Tätigkeit nicht alle Berichtspflichten oder andere Abgaben, die ein Unternehmen betreffen könnten.

Steuerregulierung von 7,8 Milliarden Pfund im Jahr 2024

Die MEA-Bilanzen stellen ein konkretes Element für diese Unterscheidung dar. Die Steuererklärung zeigt an, dass die Verwaltung die Geschäftsjahre 2015 bis 2018 im Jahr 2022 untersucht hat. Nach Angaben des Unternehmens wurde das Endergebnis dieser Kontrolle im Jahr 2023 mit Steuerrückrufen von 7,8 Milliarden Pfund festgelegt. Sie sagte, sie habe diesen Betrag im Jahr 2024 bezahlt.

In dem Vermerk wird die Aufschlüsselung dieser Rückrufe nach den verschiedenen Steuerkategorien nicht detailliert beschrieben. Es erlaubt daher nicht, sie als Einkommensteuer umzuklassifizieren. Aber diese erklärte Verordnung widerspricht der Lesart, dass MEA von jeder Steuerzahlung befreit wäre. Von diesem Betrag in Pfund wird kein Dollarbetrag abgezogen, da keine Anhaltspunkte für eine relevante Umrechnung für die gesamte Abwicklung vorliegen.

Zum Ende des Jahres 2024 heißt es in den Konten auch, dass die Geschäftsjahre 2019 bis 2024 weiterhin der Steuerkontrolle unterliegen. Sie melden Zeiten, die nicht unter Mehrwertsteuer und Sozialversicherung untersucht wurden. Eine unkontrollierte Periode begründet keine versteckten Schulden oder Unregelmäßigkeiten. Dies bedeutet, dass die Situation noch von den zuständigen Stellen geprüft werden kann.

Was die Debatte noch tun muss

Die Kritik von Marc Daou wirft die Frage der Beibehaltung des Steuervorteils auf, die sich von der Einhaltung bestehender Verpflichtungen unterscheidet. Die Aufhebung einer gesetzlichen Ausnahme erfordert eine Änderung des geltenden Rahmens. Ein parlamentarischer Vorschlag, ein politischer Antrag und ein in Kraft getretener Änderungsantrag haben nicht die gleichen Auswirkungen.

Die Konten 2024 reichen nicht aus, um die in der heutigen Kontroverse für 2025 genannten Gewinnbeträge zu überprüfen. Sie können auch nicht zur Quantifizierung der Einnahmen verwendet werden, die sich aus der Aufhebung der Steuerbefreiung ergeben: Die Steuerbemessungsgrundlage, die abzugsfähigen Ausgaben und die angewandten Regeln sollten bekannt sein. Die nächste erwartete Klarstellung betrifft daher den genauen Umfang einer Reform und ihren legislativen Status.

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