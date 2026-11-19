In Frankreich schätzt Public Health France Krankenhausaufenthalte durch Grippe-Impfung bei Senioren vermieden. Veröffentlicht am 19. November deckt diese Studie drei Wintersaisons ab. Seine Berechnung kombiniert Krankenhausdaten, Impfschutz und Wirksamkeit. Es hat Grenzen, ohne einen bestimmten individuellen Schutz oder die libanesische Situation zu messen.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Grippeimpfung hätte in Frankreich durchschnittlich 9.073 Krankenhausaufenthalte pro Saison bei Personen ab 65 Jahren verhindert. Public Health France veröffentlichte diese Schätzung am 19. November für die Winter 2023-2024 bis 2025-2026. Das 95% Konfidenzintervall reicht von 7.797 bis 10.312.

Influenza-Impfung: eine kollektive Schätzung

Die Berechnung kombiniert aufgezeichnete Hospitalisierungen, Immunisierung Abdeckung und gemessene Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen in Stadtlabors diagnostiziert. Es stellt daher keine individuelle Zählung von Patienten dar, deren Krankenhausaufenthalt sicherlich verhindert worden wäre.

Die Studie schätzt die vermiedenen Zulassungen auf 8.315 in 2023-2024, 11.732 in 2024-2025 und 7.145 in 2025-2026. Krankenhausdaten aus der vergangenen Saison bleiben vorläufig.

Grenzen, die den Nutzen unterschätzen können

Die Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen misst den Schutz vor Krankenhausaufenthalten nicht genau. Die Berechnung schließt auch indirekten Schutz und einige unkodierte Komplikationen wie Influenza aus. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Grenzen den Impfstoffnutzen unterschätzen könnten.

Diese Ergebnisse betreffen Senioren in Frankreich, nicht alle Altersgruppen oder Libanon. Es muss noch daran gearbeitet werden, die vermiedenen Todesfälle und den zusätzlichen Nutzen verbesserter Impfstoffe zu bewerten.

Foto der generischen Illustration, ohne Impfstoff identifiziert oder bestätigt Französisch Standort. Karolina Kaboompics / Pexels. Zusammensetzung Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews