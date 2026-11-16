Book Card: Welche Gebühren sind im Libanon verboten?

Das Bezahlen mit der Karte in Büchern im Libanon beinhaltet mehrere separate Regeln. Seit September 2025 schützt ein Text Beträge, die aus der Verwendung von persönlichen Buchkarten auf lokalen Terminals stammen. Seit Juni 2026 überwacht ein anderer die Kommissionen von Händlern in fünf Sektoren und verbietet die Zuschläge, die den Verbrauchern für die Kartenzahlung auferlegt werden. Diese Schutzmaßnahmen machen nicht alle Bankdienstleistungen kostenlos. Verwirrung beginnt oft mit dem Wort « frisch ». Sie kann eine von einer Bank für die Abwicklung eines Verkaufs in Rechnung gestellte Provision, einen Zuschlag für den Kunden in der Kasse oder eine mit der Karte selbst verbundene Gebühr bestimmen. Die Texte der Bank des Libanon behandeln diese Situationen nicht als eine Operation.

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Das Bezahlen mit der Karte in Büchern im Libanon beinhaltet mehrere separate Regeln. Seit September 2025 schützt ein Text Beträge, die aus der Verwendung von persönlichen Buchkarten auf lokalen Terminals stammen. Seit Juni 2026 überwacht ein anderer die Kommissionen von Händlern in fünf Sektoren und verbietet die Zuschläge, die den Verbrauchern für die Kartenzahlung auferlegt werden. Diese Schutzmaßnahmen machen nicht alle Bankdienstleistungen kostenlos.

Verwirrung beginnt oft mit dem Wort « frisch ». Sie kann eine von einer Bank für die Abwicklung eines Verkaufs in Rechnung gestellte Provision, einen Zuschlag für den Kunden in der Kasse oder eine mit der Karte selbst verbundene Gebühr bestimmen. Die Texte der Bank des Libanon behandeln diese Situationen nicht als eine Operation.

Buchkarte: Was Rundschreiben 743 vorsieht

Das Intermediary Circular 743 vom 10. September 2025 hat eine Bestimmung zur Regulierung des elektronischen Abrechnungssystems hinzugefügt. Dieses System betrifft Karten, die auf dem libanesischen Markt ausgegeben und an inländischen Verkaufsstellen (POS) verwendet werden.

Die hinzugefügte Passage bezieht sich auf die Beträge, die sich aus der Verwendung von Personalkarten in libanesischen Pfund auf diesen Terminals ergeben. Sie sieht vor, dass sie keiner Beschränkung oder Provision unterliegen und in bar abgehoben werden können.

Die Kriterien dieser Bestimmung müssen zusammen gelesen werden: Personalkarte, libanesische Währung und lokale Verkaufsstelle. Der Text bezieht sich auf die sich aus der Operation ergebenden Beträge. Es bietet keine allgemeine Regel, dass jeder Service, der einem Karteninhaber in Rechnung gestellt wird, kostenlos wird.

Diese Unterscheidung gilt für den Händler, der das Produkt eines Verkaufs erhält, wie für den Kunden, der die Zahlungsmittel vergleicht. Die Verfügbarkeit bezahlter Beträge und die Kosten für einen separaten Bankdienst sind zwei verschiedene Themen. Ein von seinem Anwendungsbereich losgelöster Satz kann dazu führen, dass der Verordnung ein Anwendungsbereich zugewiesen wird, den sie nicht hat.

Dollar folgen einem anderen Abwicklungskanal

Die konsolidierte Version des Basic Circular 109 unterscheidet Transaktionen in Büchern von Transaktionen in Dollar auf inländischen Terminals. Erstere durchlaufen das BDL-Abwicklungssystem. Für die zweite sieht die Verordnung eine Passage durch Visa und Mastercard auf den entsprechenden Konten vor, die im Ausland eröffnet wurden.

Diese Trennung erklärt, warum eine für Buchbeträge spezifische Regel nicht automatisch auf einen Dollarverkauf übertragen werden kann. Es verbietet auch, einen Kauf am Terminal mit einer Auszahlung von einem Geldautomaten zu verwechseln.

Abschnitt 11 der Verordnung sieht einen anderen Schutz vor. Die Teilnehmer dürfen Kunden keine ungewöhnlichen Gebühren oder Provisionen für lokal ausgestellte Kartenzahlungen berechnen, unabhängig von der Währung. Sie müssen eine elektronische monatliche Transaktionserklärung vorlegen, es sei denn, der Kunde verlangt eine Papierversion.

Der Begriff « ungewöhnliche Kosten » bedeutet an sich nicht die Abschaffung aller vertraglichen Kosten. Es muss vom spezifischen Verbot von Provisionen auf die Beträge in Büchern unterschieden werden, die von der Hinzufügung vom September 2025 abgedeckt werden.

Eine Dollarkarte kann jedoch verwendet werden, um in Büchern zu bezahlen. Die Ankündigung vom 4. Juni 2026 forderte die Emittenten auf, diese Umwandlung auf lokale Karten in Dollar zu aktivieren. Es hatte einen Preis von 89.500 £ für einen Dollar festgelegt und eine Frist von 15. Juni für die Einhaltung festgelegt. Es ist daher notwendig, die Währung des Kontos oder der Karte von der Währung der Zahlung am Terminal zu unterscheiden.

Seit Juni eine Obergrenze in fünf Sektoren

Der dem Rundschreiben 173 beigefügte Beschluss 13810 vom 28. April 2026 trat am 15. Juni in Kraft. Es verbietet Banken und Finanzinstituten, bestimmten Händlern eine Provision von über 1,25% pro Transaktion mit einer lokal ausgestellten Kreditkarte zu berechnen.

Innerhalb dieses Maximums darf die an den Kartenherausgeber gezahlte Interbankengebühr 0,9% nicht überschreiten. Diese beiden Sätze sollten daher nicht zusammengerechnet werden. Die 0,9% sind eine Komponente der 1,25% Kappe, keine Ergänzung.

Vorrichtungselement Anwendungsbereich Obergrenze der Händlerprovision 1,25% pro transaktion mit einer lokal ausgestellten kreditkarte Deckenknotenpunkt bis zu 0,9 % Unter diese Obergrenze fallende Sektoren Tankstellen, Supermärkte, Krankenhäuser, Apotheken, große Bäckereien

Diese fünf Sektoren sind speziell aufgeführt. Diese Obergrenze als die aller Händler darzustellen, wäre ungenau. Die Verordnung verbietet auch die Hinzufügung von direkten oder indirekten Provisionen oder Gebühren, die die auferlegte Grenze überschreiten würden.

Diese Obergrenze stellt auch keine automatische Ermächtigung zur Erhebung von 1,25 % für jeden Vorgang dar. Eine Höchstgrenze ist zusammen mit anderen anwendbaren Bestimmungen zu lesen, einschließlich derjenigen, die speziell für die Buchvorschriften gelten. Sie ersetzt nicht den Anwendungsbereich des Textes 2025 oder die Analyse des betreffenden Vertrags.

Die Ergänzung zur Caisse ist eine andere Frage

Artikel 3 der Entscheidung 2026 betrifft unmittelbar den Verbraucherschutz. Sie verpflichtet Banken und Finanzinstitute, Fachleuten, die Zahlungen über POS oder andere elektronische Mittel akzeptieren, die Erhebung eines Zuschlags für Verbraucher, die mit Kreditkarte bezahlen, zu verbieten.

Der Wortlaut dieses Artikels enthält nicht die Liste der fünf Sektoren, die an die Obergrenze der Handelskommissionen gebunden sind. Es ist daher notwendig, zwischen den beiden Mechanismen zu unterscheiden: einerseits einen numerischen Rahmen der Bankprovision in bestimmten Sektoren; andererseits das Verbot des Zuschlags für Kartenzahlungen, der von den betroffenen Instituten durchgesetzt werden muss.

Eine vom Händler unterstützte Provision wird nicht durch einfache Überweisung zu einem autorisierten Nachtrag auf dem Kundenbrief. Insbesondere sollte die Obergrenze von 1,25 % nicht als regulatorische Erhöhung dargestellt werden, die der Verbraucher zahlen sollte.

Identifizieren Sie den strittigen Betrag genau

Um einen Unterschied im Betrag zu verstehen, spielen das Cash-Ticket, die Terminalquittung und der Bankauszug komplementäre Rollen. Sie ermöglichen es, den Preis der Immobilie, die Währung der Transaktion und eine mögliche Provision zu unterscheiden. Eine Währungsumrechnung, eine Kontogebühr oder eine Kartengebühr bedeuten nicht unbedingt die gleiche Abgabe.

Die untersuchten Texte reichen nicht aus, um alle Bankverträge oder Geschäfte im Ausland abzuwickeln. Sie erlauben auch nicht, die allgemeinen kostenlosen Auszahlungen an die Händler bekannt zu geben. In einem Streitfall besteht die erste nützliche Anfrage darin, den genauen Wortlaut der Gebühr, ihres Begünstigten und ihrer Grundlage zu erhalten, um sie mit der tatsächlich durchgeführten Transaktion zu vergleichen.

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