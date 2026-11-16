Banken: Streik jeden Mittwoch ab 18. November

Der Verband der Banken des Libanon kündigt jeden Mittwoch ab dem 18. November einen Streik an. Sie stellt die steuerliche Behandlung von Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für Euro-Anleihen für den Zeitraum 2020-2024 in Frage. Sein Rat kann die Bewegung entsprechend der Antwort der Behörden auf die Anträge des Vereins aussetzen, annullieren oder verschärfen.

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Die Bank Association of Lebanon kündigt jeden Mittwoch ab dem 18. November einen Warnstreik an. Er stellt die Überarbeitung der Steuererklärungen von 2020 bis 2024 in Frage, einschließlich der Behandlung von Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für Euro-Anleihen.

Die libanesischen Banken wollen durch eine wöchentliche Bewegung Druck auf die Behörden ausüben. Die Association of Banks of Lebanon (ABL) hat am Montag, dem 16. November 2026 einstimmig beschlossen, jeden Mittwoch in den kommenden Wochen einen Streik zu fordern. Der erste Tag ist der 18. November.

Der Streit betrifft einen Antrag des Finanzministeriums auf Änderung der Steuererklärungen der Institute für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024. Insbesondere lehnt der Verband die vorgesehene Behandlung von Wechselkursdifferenzen und die Wiedereinsetzung von Rückstellungen für Euro-Bonds in die Bemessungsgrundlage ab. Er fordert die Rücknahme dieses Verfahrens und gegebenenfalls die Korrektur der Texte bei der Prüfung des Haushaltsplans im Parlament.

Ein reproduzierbarer, aber nicht unwiderruflicher Bankstreik

LABL präsentiert die Bewegung als Warnung. In seinem Kommuniqué wird kein Enddatum festgelegt. Sie gibt jedoch ihrem Vorstand die Befugnis, den Streik gemäß der Reaktion der Behörden auszusetzen oder abzusagen. Derselbe Rat kann auch eine Eskalation beschließen, ohne zur Generalversammlung zurückzukehren.

Diese Delegation lässt daher zwei gegensätzliche Entwicklungen offen: ein Stopp der Bewegung, wenn ein Kompromiss zustande kommt, oder ihre Verschärfung, wenn Anträge unbeantwortet bleiben. An dieser Stelle wird nur das Tempo von Mittwoch angekündigt.

Für Kunden ist die erste Frist Mittwoch, den 18. November. In der Pressemitteilung wird der Antrag nach Niederlassung nicht detailliert beschrieben. Sie spezifiziert auch nicht den Betrieb von Automaten, digitalen Diensten oder möglichen fortgesetzten Operationen. Die Ankündigung eines Streiks an sich lässt daher nicht den Schluss zu, dass alle Bankkanäle gestoppt werden.

Von ABL angefochtene Devisengewinne

Der Verband argumentiert, dass die Differenzen, die allein aus der Neubewertung der Konten resultieren und durch die Abschreibung des libanesischen Pfunds verursacht wurden, keine tatsächlichen Gewinne darstellen. Seiner Argumentation zufolge spiegeln diese Einträge keine echte Bankenanreicherung oder zusätzliche Beitragskapazität wider.

Die Unterscheidung ist Buchhaltung, aber ihre Wirkung ist finanziell. Eine Erhöhung des Wertes eines Postens in Pfund kann sich aus einer Änderung der Conversion-Rate ergeben. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein entsprechender Betrag in das Finanzministerium der Institution eingezahlt wurde. Die steuerliche Behandlung hängt jedoch von der genauen Art der relevanten Einträge und Regeln ab; die von den Banken verteidigte Position ist an sich keine rechtliche Entscheidung.

Auf diese Weise fordert die ABL, dass die nicht realisierten buchhalterischen Gewinne, auf die sich ihre Anfechtung bezieht, von der Steuerbemessungsgrundlage ausgeschlossen werden. Er verknüpft diesen Anspruch mit parlamentarischen Diskussionen über den vorgeschlagenen Haushaltsplan, die einen Rahmen für Gesetzesänderungen bieten könnten.

Eurobond-Bestimmungen im Zentrum des Konflikts

Der zweite Teil betrifft Bestimmungen zu den Eurobonds des libanesischen Staates. Der Verband behauptet, dass sie als Reaktion auf staatliche Ausfallverluste gelten und dass sie gemäß den Rechnungslegungs- und Aufsichtsvorschriften festgelegt wurden. Sie bestreitet ihre Wiedereinsetzung in ein steuerpflichtiges Einkommen.

Eine Rückstellung spiegelt das Risiko von Verlusten oder Abschreibungen in der Rechnungslegung wider. Der buchhalterische Ansatz und die Steuerabzugsfähigkeit sind zwei unterschiedliche Aspekte. Genau diese Artikulation fordern die Banken auf, sie zu überprüfen: Sie wollen, dass die betreffenden Beträge außerhalb der Bemessungsgrundlage bleiben.

In ihrem Kommuniqué warnt die ABL, dass die Erhebung umstrittener Steuern einen Teil der noch verfügbaren Liquidität absorbieren und die Fähigkeit der Institute zur Rückgabe von Einlagen verringern würde. Dies ist das Argument des Verbands. Der Text erwähnt nicht den Gesamtbetrag der betreffenden Steuer oder ihre detaillierte Auswirkung auf die Rückzahlungen an Einleger.

Die Veröffentlichung reproduziert auch nicht den vollständigen Antrag oder die rechtliche Begründung des Finanzministeriums. Diese Elemente bleiben notwendig, um den genauen Umfang der Meinungsverschiedenheit zu beurteilen. In naher Zukunft behält sich der Verwaltungsrat des LBA die Möglichkeit vor, den Mobilisierungsplan vor oder nach dem am 18. November angekündigten ersten Tag zu ändern.

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