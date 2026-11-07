Claude, ChatGPT: Welche Trades ersetzt IIA?

Claude und ChatGPT gehen über das Gespräch hinaus und übernehmen administrative Aufgaben, Analysen und Computerentwicklung. Ihre neuen Angebote bringen die Nutzung näher, weit entfernt von einer Trennung zwischen persönlichem Assistenten und Entwickler. Studien von ILO, OECD und Forschern zeigen, warum die Exposition gegenüber künstlicher Intelligenz, Produktivitätsgewinn und Arbeitsplatzverlust unterschiedlich bleiben müssen. Kundenbetreuung, externe Dienstleistungen, die Rekrutierung junger Menschen und die Überwachung der Ergebnisse ermöglichen es zu verstehen, was sich in der Arbeit wirklich verändert.

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Claude persönlicher Assistent, ChatGPT-Entwickler? Die Neuheiten vom November zeigen vor allem, dass sich die beiden Plattformen nähern. Anthropic kündigte am 5. November 2026 eine persönliche Finanzanalysefunktion an. Drei Tage zuvor stellte OpenAI einen Test zu täglichen Aufgaben vor. Hinter diesem Wettbewerb wird die Herausforderung der Beziehung zwischen KI und Handel konkreter: Diese Werkzeuge nehmen den Bürobetrieb wieder auf, ohne dass ihre Automatisierung es erlaubt, die abgeschafften Arbeitsplätze direkt zu zählen.

Die Grenze wird für den Benutzer weniger sichtbar. Derselbe Assistent kann nach Informationen suchen, Dateien untersuchen, eine Tabelle erstellen und eine Nachricht vorbereiten. Mit dem nötigen Zugriff kann er auch in Software agieren. Das Unternehmen verkauft nicht mehr nur eine Antwort: Es schlägt vor, einen Teil der Arbeit zu delegieren, die der Frage folgt.

Diese Entwicklung betrifft Aufgaben, die in mehrere Berufe unterteilt sind: administrative Unterstützung, Kundenservice, Schreiben, Analyse und Computerentwicklung. Es kann Zeit sparen, bestimmte Aufträge reduzieren oder die Rekrutierung ändern. Die vorliegenden Studien beschreiben jedoch unterschiedliche Situationen. Handelsdemonstration, Produktivitätserfahrung und Beschäftigungsstatistiken messen nicht dasselbe Phänomen.

Claude und ChatGPT kommen auf dem gleichen Boden voran

Die Einführung von Personal Finance veranschaulicht den Ehrgeiz von Anthropic. Die Funktion, die in der Beta-Version in den USA für Pro-, Max- und Ultra-Abonnements angekündigt wurde, verbindet Konten über Plaid. Claude kann Salden und Transaktionen überprüfen, Ausgaben klassifizieren oder Gebühren identifizieren. Sein Zugang bleibt auf das Lesen beschränkt: Er kann sich nicht bewegen oder Geld investieren.

Dieses Angebot geht mit einem breiteren Wandel einher. Am 16. September kündigte Anthropic das Treffen von Claude Cowork und das klassische Gespräch an. Die mehrstufigen Arbeitsfunktionen sind somit Teil einer gemeinsamen Schnittstelle. Das Unternehmen präsentierte auch Claude Docs und Claude Slides in der Beta-Version, um Dokumente und Präsentationen vorzubereiten und zu modifizieren.

Diese Ankündigungen machen Claude nicht zu einem ausschließlich administrativen Werkzeug. Claude Code bleibt ein Programmierer. Die Dokumentation beschreibt das Lesen eines Code-Repositorys, die Dateiänderung und die Ausführung von Befehlen. Es kann an einer Korrektur teilnehmen, ein Feature erstellen oder Tests vorbereiten.

Die Situation ist bei OpenAI symmetrisch. Codex zielt auf Entwicklungs- und technische Aufgaben ab. ChatGPT Die Arbeit beschäftigt sich mit Forschung, Dokumenten, Tabellenkalkulationen oder Präsentationen. Dieses Angebot wurde am 9. Juli vorgestellt und verwendet vernetzte Tools und kann langen Operationen folgen. Die Wahl zwischen den beiden Marken entspricht daher nicht der Trennung zwischen Sekretär und Computerist.

Unterschiede bestehen in Modellen, Schnittstellen, Integrationen und Zugangsbedingungen. Die angekündigten Fähigkeiten sind nicht überall auf die gleiche Weise verfügbar. Abonnement, Unternehmensrechte und vernetzte Software bestimmen auch, was der Assistent tatsächlich tun kann.

Die Neuheit: Unterstützung mehrerer Schritte

Veränderung wird auf der Skala einer Aufgabe verstanden. Wenn Sie nach einer Tabellenkalkulationsformel fragen, bleibt es dem Benutzer überlassen, die Datei zu finden, anzuwenden und das Ergebnis zu kontrollieren. Die Verwechslung einer Analyse mit einem Agenten kann dazu führen, dass er einen Teil dieser Kette durchführt. Der Wert des Dienstes hängt dann vom gelieferten Ergebnis ab, nicht nur von der Qualität des produzierten Satzes.

Nehmen wir ein Beispiel für administrative Arbeit, ohne es als beobachteten Business Case darzustellen. Ein Manager muss ein Geschäftstreffen vorbereiten. Es sammelt normalerweise Austausche, identifiziert späte Dateien, aktualisiert eine Tabelle und schreibt eine Synthese. Ein verbundener Assistent kann einige dieser Operationen unterstützen. Der Manager muss noch bestimmen, welche Daten zuverlässig sind und welche Verpflichtungen er eingehen kann.

Dieser Schnitt erklärt, warum sich ein Handel ändern kann, bevor er verschwindet. Die körperliche Vorbereitung nimmt ab, während Kontrolle und Schiedsverfahren notwendig bleiben. In einer kleinen Struktur kann eine Person eine Operation wieder aufnehmen, die zuvor einem Anbieter anvertraut wurde. In einem anderen Fall ermöglicht der gleiche Gewinn mehr Anwendungen.

Die Abschaffung einer Position erfordert eine zusätzliche Entscheidung: die verbleibenden Arbeiten neu zu organisieren, die erwartete Qualität zu erhalten und die Risiken zu akzeptieren. Die technische Fähigkeit, ein Dokument allein zu erstellen, erfüllt diese drei Anforderungen nicht.

IA und Trades: stark exponierte Verwaltungsfunktionen

Der am 20. Mai 2025 von der Internationalen Arbeitsorganisation und der NASK veröffentlichte Index ermöglicht es uns, diese Ausstellung zu verorten. Etwa jeder vierte Arbeitnehmer arbeitet in einem Gewerbe, das in unterschiedlichem Maße der allgemeinen KI ausgesetzt ist. Die maximale Expositionskategorie macht 3,3% der weltweiten Beschäftigung aus. Verwaltungsfunktionen stehen an erster Stelle.

Die Methode beginnt mit einer Klassifizierung von fast 30.000 Aufgaben. Die Befragung von 1.640 Arbeitnehmern umfasst 2.861 Aufgaben. Experteneinschätzungen und KI-gestützte Extrapolation vervollständigen die Analyse. Sie klassifizieren Aktivitäten nach ihrem Transformationspotenzial. Sie listen nicht bereits ersetzte Mitarbeiter auf.

Das Ergebnis bedeutet also nicht, dass ein Viertel der Arbeitsplätze verschwinden wird. Die ILO betrachtet die Transformation von Trades als wahrscheinlicher als ihre vollständige Automatisierung. Eine Verwaltungsstelle umfasst zum Beispiel Beschlagnahme, aber auch Austausch, Ausnahmen und Entscheidungen im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Funktionieren einer Organisation.

Diese Unterscheidung gilt auch für qualifizierte Berufe. Eine erste rechtliche Synthese zu erstellen bedeutet nicht, einen Kunden zu vertreten. Bei der Erstellung einer Finanztabelle geht es nicht darum, Konten zu zertifizieren. Die KI kann eine wichtige Operation wieder aufnehmen, ohne die mit dem Handel verbundenen Verantwortlichkeiten zu übernehmen.

In der Kundenbetreuung, gemessener Produktivitätsgewinn

Der Kundenservice ist ein gutes Beispiel für Arbeitshilfe. Eine Studie von Erik Brynjolfsson, Danielle Li und Lindsey Raymond, die 2025 veröffentlicht wurde, analysiert 5.172 Agenten und etwa drei Millionen Gespräche. Die Einführung eines allgemeinen Assistenten erhöht die Anzahl der gelösten Probleme pro Stunde um durchschnittlich 15%.

Das Tool schlägt Antworten vor, die Mitarbeiter akzeptieren oder ablehnen können. Die weniger erfahrenen profitieren mehr. Es hilft, nützliche Praktiken innerhalb des Teams zu verbreiten. Menschliche Arbeit verschwindet daher nicht aus dem Protokoll: Sie bleibt im Mittelpunkt der Beziehung zum Klienten.

Der Kontext zählt. Der untersuchte Einsatz erfolgte vor allem im Herbst 2020 und Winter 2021 in einem amerikanischen Softwareunternehmen. Agenten arbeiten hauptsächlich auf den philippinen. Die Forscher vergleichen Entwicklungen vor und nach der Ausrüstung mit denen von nicht ausgerüsteten Wirkstoffen, entweder vorübergehend oder während des gesamten beobachteten Zeitraums.

Dieses Ergebnis misst nicht die Leistung von Claude oder ChatGPT im November 2026. Es zeigt auch keinen Stellenabbau von 15 %. Ein Unternehmen kann diesen Gewinn nutzen, um mehr Anforderungen aufzunehmen, den Service zu verbessern oder seinen Arbeitskräftebedarf zu reduzieren. Die Produktivitätsstudie teilt nicht automatisch zwischen diesen Entscheidungen.

Anbieter können betroffen sein, bevor Mitarbeiter

Eine OECD-Umfrage beleuchtet einen anderen Kanal. Ende 2024 untersucht sie mit mehr als 5.000 kleinen und mittleren Unternehmen in sieben Ländern deren Einsatz von allgemeiner KI. Von den Anwenderunternehmen gaben 83% einen unveränderten Gesamtbedarf an Personal an. Ein Rückgang wird um 9,1% gemeldet, verglichen mit einem Anstieg von 5,5%.

Der Einsatz externer Anbieter hat ein deutliches Signal: 14,3% der Nutzer geben an, dass sie ihre Nutzung dank der allgemeinen KI reduziert haben. Die Erhebung umfasst Österreich, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Korea und das Vereinigte Königreich. Veröffentlicht im November 2025, handelt es sich um Unternehmensaussagen, nicht um ein Experiment.

Diese Antworten stellen keine Anzahl von Entlassungen durch AI dar. Sie zeigen, warum internes Personal nicht ausreicht, um Veränderungen zu beobachten. Eine Dienstreise kann intern wieder aufgenommen werden, ein Vertrag kann nicht verlängert werden oder ein neuer Bedarf kann ohne Einstellung aufgefangen werden.

Für einen Unabhängigen ist der Unterschied wichtig. Das Verschwinden einer Bestellung wirkt sich auf ihre Aktivität aus, auch wenn kein Arbeitgeber eine Stellenlöschung ankündigt. Es ist jedoch notwendig, die Mengen und Einkommen zu messen, um von einem Beschäftigungsrückgang zu sprechen, anstatt ihn aus einer einzigen technischen Möglichkeit abzuleiten.

Code more bedeutet nicht, bessere Software zu liefern

Die Entwicklung konzentriert diese Spannung. Agenten können mehrere Dateien lesen, Änderungen vorschlagen und Tests durchführen. Ein erfolgreicher Test garantiert jedoch nicht, dass das Programm den Bedarf erfüllt, einer unerwarteten Verwendung widersteht oder die Daten ordnungsgemäß schützt. Die Überprüfung des Ergebnisses bleibt eine separate Aufgabe von seiner Produktion.

Produktivitätsmaßnahmen hängen auch vom Kontext ab. Ein METR-Experiment, das zwischen Februar und Juni 2025 durchgeführt wurde, umfasste 16 erfahrene Entwickler und 246 Aufgaben. Die Teilnehmer arbeiteten an Open-Source-Projekten, die sie gut kannten. Der Zugriff auf KI-Tools erhöhte dann ihre Laufzeit um 19%.

Dieses Ergebnis darf nicht zu einem dauerhaften Urteil werden. Am 24. Februar 2026 erklärte METR, dass seine Folgemaßnahmen keine zuverlässige Schätzung mehr erlaubten. Einige Entwickler weigerten sich teilzunehmen, wenn sie ohne IA arbeiten mussten. Die ausgewählten Aufgaben und der parallele Einsatz mehrerer Agenten erschwerten auch den Vergleich.

Die Organisation hielt eine Verbesserung seit Anfang 2025 für plausibel, ohne sie fest quantifizieren zu können. Der nützliche Punkt für ein Unternehmen bleibt daher praktisch: die eigenen Fristen, Fehler und Auditzeiten zu messen. Die Anzahl der erzeugten Zeilen beschreibt die Zwischenproduktion, nicht den Wert der gelieferten Software.

Rekrutierung junger Menschen verdient besondere Aufmerksamkeit

Beschäftigungsdaten bieten eine weitere Beobachtungsskala. In einer am 5. März 2026 veröffentlichten Studie kreuzen die Ökonomen von Anthropic eine Beschreibung der amerikanischen Berufe, die Verwendung von Claude und öffentliche Statistiken. Sie erkennen keinen systematischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den am stärksten exponierten Berufen seit Ende 2022.

Sie melden jedoch ein Signal für den Einstieg in die Beschäftigung. In der Altersgruppe von 22 bis 25 Jahren schätzen die Autoren einen relativen Rückgang des Zugangs zu einer neuen Beschäftigung in den exponierten Berufen um 14%. Sie vergleichen den Zeitraum nach dem Start von ChatGPT mit 2022 und mit der Entwicklung nicht exponierter Berufe. Dieses Ergebnis ist statistisch kaum signifikant. Die Autoren heben mehrere mögliche Interpretationen hervor, darunter einen Berufswechsel, eine Rückkehr in die Schule oder die Beibehaltung einer bestehenden Position.

Die Studie erlaubt daher nicht die Zuweisung jedes fehlenden Arbeitsplatzes an KI. Seine Expositionsmessung hängt auch von der Verwendung einer einzigen Plattform und Klassifizierungsoptionen ab. Eine in Claude beobachtete Aktivität repräsentiert nicht die gesamte Arbeit, die in einem Beruf geleistet wird.

Organisatorisches Risiko bleibt verständlich: Einfache Aufgaben werden oft zum Lernen genutzt. Wenn sie weitgehend delegiert sind, müssen Unternehmen die Ausbildung von Anfängern anders organisieren. Dies wirft die Frage der Vermittlung von Fähigkeiten auf, auch wenn die Gesamtbelegschaft stabil bleibt.

Ein zuverlässiger Assistent muss auch wissen, wann er aufhören muss

Tägliche Werkzeuge machen das Problem der Kontrolle dringender. OpenAI präsentierte LifeVal am 2. November, um persönliche Aufgaben wie die Erstellung eines Budgets oder den Zugang zu öffentlichen Diensten zu bewerten. Das Unternehmen behauptet, diese Bewertung aus Zeitnutzungsumfragen und einer Umfrage unter 3.995 Personen erstellt zu haben.

Diese Arbeit zeigt die Erweiterung des Zielmarktes. Es ist keine unabhängige Maßnahme für ersetzte Arbeitsplätze. Ein Testergebnis garantiert auch nicht den Erfolg jedes echten Schrittes mit seinen fehlenden Dokumenten, seinen lokalen Regeln und seinen verbindlichen Entscheidungen.

Vertrauen hängt dann von weniger spektakulären als schnellen Schreibfähigkeiten ab: Um den Ursprung eines Betrags zurückzugewinnen, Mehrdeutigkeit zu signalisieren und um Validierung zu bitten. Ein Fehler in einer vorbereitenden Notiz bleibt korrigierbar. Der gleiche Fehler, der in einer Bestellung oder Verwaltungsdatei propagiert wird, kann Zeit und Geld kosten.

Der Zugang muss diesem Unterschied folgen. Das Lesen von Dokumenten zuzulassen, bedeutet nicht, ihre Verbreitung zuzulassen. Eine Nachricht vorzubereiten bedeutet nicht, sie zu senden. Für einen Arbeitgeber muss echte Produktivität Kontrollen, Datensicherheit und die notwendige Wiederherstellung nach schlechter Leistung beinhalten.

Im Libanon reichen ausländische Zahlen nicht aus

Die internationalen Ergebnisse erlauben es nicht, die von Claude oder ChatGPT abgeschafften libanesischen Arbeitsplätze zu quantifizieren. Eine am 17. März 2026 veröffentlichte Weltbank-ILO-Studie deckt 135 Länder ab. Es zeigt, dass die Aufgaben des gleichen Berufs und der Zugang zu digitaler Technologie je nach Wirtschaft stark variieren.

Die Anwendung eines einheitlichen Index überall kann einige Expositionen überschätzen. Aber auch eine unzureichende Verbindung oder unzugängliche Tools können Sie daran hindern, die Gewinne zu genießen. Die digitale Kluft ist daher kein einfacher Schutz: Sie kann die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer einschränken.

Um eine lokale Aktivität zu beurteilen, muss man sich ihre tatsächlichen Operationen, Arbeitssprachen, Dokumente und Kunden ansehen. Die Erstellung von Text oder Code kann technisch zugänglich sein. Die Behandlung von Ausnahmen, die Kenntnis der Datei und die Verantwortung gegenüber dem Kunden erfordern eine separate Bewertung.

Die neuen Überwachungs-, Integrations- oder Ausbildungsmissionen beweisen auch keine Nettobeschäftigung. Sie können Arbeitsplätze werden, aber auch zu den Verpflichtungen der bereits anwesenden Mitarbeiter beitragen. Die Bilanz hängt von Rekrutierung, Abgängen, Aufträgen und dem tatsächlich verarbeiteten Arbeitsvolumen ab.

Claudes Neuheit stellt bereits eine konkrete Grenze für diese Delegation dar. Sein Finanzinstrument kann Transaktionen erklären, aber sein Start bleibt amerikanisch und sein Bankzugang bleibt nur lesbar. Anthropic bittet darum, die wichtigen Zahlen bei der Bank zu überprüfen. Zwischen der hergestellten Synthese und der Bindungsentscheidung ist noch eine Überprüfung vorzunehmen.

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