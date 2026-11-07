Libanon: Controller-Streik für Montag angekündigt

Die Verbraucherschutzbeauftragten kündigen einen offenen Streik am Montag, den 9. November 2026 in Beirut und in den Gouvernements an. Sie planen, Metrologiezentren zu schließen und die Arbeit der Hafenbüros ihrer Verwaltung auszusetzen. Agenten behaupten ihre Amtszeit nach fast 17 Jahren Dienst. Sie fordern die Annahme des Textes zur Regelung ihrer Situation oder eine förmliche Verpflichtung mit einem öffentlichen Kalender. Der tatsächliche Umfang der Verbringung und die Modalitäten der Kontinuität müssen noch präzisiert werden.

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Die Verbraucherschutzbeauftragten kündigten am Freitag, dem 6. November, einen offenen Streik an, der am Montag, dem 9. November 2026, begann. Die Bewegung muss die Führung in Beirut und den Gouvernements erreichen. Die Beamten kündigten auch die Schließung von Metrologiezentren und die Aussetzung ihrer Büros in Häfen an. Sie fordern ihre Amtszeit, nach fast 17 Jahren Dienst nach ihrer Aussage.

Der Streik würde in einer Behörde stattfinden, die für die Überwachung von Märkten, Preisen und Produktkonformität zuständig ist. In diesem Stadium ist es eine angekündigte Bewegung. Sein effektiver Umfang und seine Auswirkungen auf jeden Dienst müssen ab Montag vermerkt werden.

Ein Kontrollstreik im ganzen Land angekündigt

Die Pressemitteilung deckt alle Bereiche der Direktion Verbraucherschutz in der Hauptstadt und den Regionen ab. Die Beamten sehen eine Einstellung ohne Enddatum vor. Sie verbinden ihre Aufhebung mit einer Lösung für ihre berufliche Situation.

Zwei Aktivitäten sind in ihrer Ankündigung ausdrücklich enthalten: Gewichts- und Messkontrollzentren und Hafenverwaltungsbüros. Der Text beschreibt jedoch nicht die praktischen Modalitäten dieses Urteils. Es wird nicht die Anzahl der mobilisierten Mitarbeiter oder die mögliche Organisation eines Mindestdienstes angegeben.

Dieser Anwendungsbereich muss sich von dem des Handels selbst unterscheiden. Agenten geben keine Schließung von Geschäften oder Häfen bekannt. Ihre Bewegung betrifft die Arbeit der Verbraucherschutzdienste. Es wäre daher verfrüht, einen generellen Import- oder Vertriebsstopp abzuziehen.

Eine Amtszeit für fast siebzehn Jahre erwartet

Die Unterzeichner erklärten, dass sie der Verwaltung nach Wettbewerben des öffentlichen Dienstes beigetreten seien. Sie dienen als stellvertretende Auditoren. Ihrer Meinung nach wurde ihre Einstellung von einem Versprechen der Amtszeit nach drei Jahren Erfahrung begleitet.

Sie behaupten jetzt, fast 17 Jahre Dienst abgeschlossen zu haben, ohne diese Regularisierung zu erhalten. Sie berichten, dass sie die gleichen Aufgaben wie ihre ordentlichen Kollegen erfüllen. Ihre Anwendung betrifft somit die Stabilität ihrer Beschäftigung und die mit ihrem Status verbundenen Rechte.

Agenten heben auch ihre Qualifikationen hervor. Die Pressemitteilung erwähnt Lizenzen, Master und Doktorate. Die genannten Spezialitäten umfassen Ingenieurwesen, Recht, Physik und Ernährung. Zusätzlich zu diesen Diplomen würden Schulungen im Libanon und im Ausland angeboten.

Sie erinnern sich, dass sie ihre Missionen während der Kriege, Wirtschafts- und Sicherheitskrisen und der Covid-19-Pandemie fortgesetzt haben. Nach ihrer Darstellung führte diese Kontinuität nicht zu zusätzlichen Ausgleichszahlungen, die den unternommenen Anstrengungen entsprachen. Diese Elemente stellen die von den Agenten vorgebrachten Argumente dar, um die von ihnen geforderte Amtszeit zu erhalten.

Der Streit folgt dem Weg eines Gesetzestextes

Die Wirtschaftsprüfer fügen ihren Anspruch dem vom Wirtschaftsministerium erstellten Verbraucherschutzgesetz bei. Nach ihrem Kommuniqué hatte eine Bestimmung zur Regelung ihrer Situation diesen Text aufgenommen. Sie wiesen darauf hin, dass es mehrere Phasen im Parlament bis zu seiner Annahme im Plenum genommen habe.

Sie verweisen dann auf die Entlassung des Gesetzes durch den Präsidenten der Republik. Ihnen zufolge wurde daran gearbeitet, auf die Kommentare durch rechtliche Änderungen oder Erklärungen zu reagieren. Sie befürchten nun eine weitere Verschiebung oder Aufhebung der sie betreffenden Bestimmung.

Diese Präsentation bleibt die der Unterzeichner. Ihre Erklärung enthält keine Einzelheiten der Erklärungen des Präsidenten oder des konsolidierten Wortlauts der angefochtenen Bestimmung. Sie allein erlaubt somit keine genaue Beschreibung des Rechtsstreits oder seines parlamentarischen Ergebnisses.

Die Bediensteten halten jedoch an einem Grundsatz fest: Ihre Bewerbung würde keine Gunst darstellen, die außerhalb von Einstellungsverfahren gewährt wird. Sie heben ihren Durchgang durch öffentliche Dienstleistungswettbewerbe und die Dauer ihrer Dienste hervor. Sie fordern, dass diese Elemente zu einer effektiven Regularisierung führen.

Kontrollmissionen bereits unter Druck

Das Wirtschaftsministerium hat kürzlich die Tätigkeit von Marktüberwachungsteams beschrieben. In einer am 29. Oktober veröffentlichten Überprüfung wurden seit Anfang des Jahres rund 20.000 Inspektionen gemeldet. Er erwähnte auch die Nachverfolgung von mehr als 2.000 Beschwerden mit einem Team von etwa 70 Controllern in den verschiedenen Regionen.

Diese Zahlen beziehen sich auf die von der Abteilung vorgelegte allgemeine Tätigkeit. Sie geben nicht die Anzahl der Agenten an, die am Streik teilnehmen werden. Sie können auch nicht dazu verwendet werden, den Anteil der Kontrollen, die ausgesetzt werden können, im Voraus zu messen.

Minister Amer Bissat erinnerte an mehrere Prioritäten: Lebensmitteleinhaltung, Preiskontrolle und Einhaltung der für Erzeuger geltenden Regeln. Er hatte auch auf offiziellen Metern und Tarifen bestanden. Die Abteilung lud die Bürger ein, ihre Beschwerden über die Anwendung MoET Digital Services einzureichen.

Diese Erinnerung unterstreicht die Vielfalt der Management-Dateien. Eine mögliche Unterbrechung muss Service für Service geschätzt werden. Die Existenz eines digitalen Kanals allein liefert keine Informationen über die Fähigkeit, Ansprüche während der Bewegung zu verarbeiten.

Eine schriftliche Verpflichtung könnte einen Ausweg eröffnen

Die Regler stellen zwei mögliche Bedingungen am Ende der Bewegung dar. Die erste ist die Annahme der Bestimmung, die ihre Amtszeit und Regularisierung gewährleistet. Die zweite ist eine klare formale Verpflichtung, begleitet von einem ernsthaften und öffentlichen Zeitplan, um diesen Prozess zum Abschluss zu bringen.

Sie fordern, dass dieser Zeitplan die Verabschiedung des Dossiers vor dem zuständigen Parlamentsausschuss und dem Parlament abdeckt. Sie geben in ihrer Ankündigung keine zusätzliche Zeit vor Beginn des Streiks an. Die angekündigte Frist bleibt daher Montag, den 9. November.

Die Unterzeichner behaupten, dass ihre Handlungen nicht auf die Bürger oder ihre Rechte abzielen. Sie stellen eine Verbindung zwischen der beruflichen Sicherheit der Agenten und der Qualität der öffentlichen Dienstleistung her. Die Überwachung der Ernährungssicherheit und der Märkte bedeutet ihrer Ansicht nach auch, den Verantwortlichen einen stabilen Status zu sichern.

Ihr Kommuniqué lässt die Tür für das Handeln der betroffenen Beamten offen. Die Punkte, die vor Montag folgen werden, sind jetzt konkret: eine mögliche offizielle Verpflichtung, ihr Zeitplan und die Art und Weise, wie Hafenbüros und Metrologiezentren arbeiten.

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