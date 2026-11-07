Iran: Trump fordert neue Streiks

In der Nacht vom 6. auf den 7. November berichteten iranische Medien über zwei Projektile im Suza-Gebiet auf der Insel Qeshm. Die iranische Armee behauptet auch, ein MQ-9 ohne amerikanische Bestätigung abgeschossen zu haben. Der Schaden muss noch ermittelt werden. Katar seinerseits bestreitet das Scheitern der Gespräche zwischen Washington und Teheran. Doha setzt seine Vermittlung fort und meldet keine unterzeichneten Abkommen. Die Aufklärung der nächtlichen Ereignisse durch die Behörden steht noch aus.

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Neue amerikanische Streiks im Iran fanden am Freitag, den 6. November 2026 statt, sagte Donald Trump. Laut einer amerikanischen Nachrichtenagentur erwähnte der Präsident gezielte Luftverteidigung. In derselben Nacht berichtete die iranische Presse von Explosionen auf der Insel Qeshm, nahe der Straße von Ormuz. Katar behauptet, dass seine Vermittlung fortgesetzt wird.

US-Treffer im Iran: Trump spricht über begrenzte Maßnahmen

Der Präsident sprach am Freitagabend in West Palm Beach, Florida. Er stellte die Operation als Minderjährige vor. Die Ereignisse dieser Nacht unterscheiden sich von den Streiks vom 2. November.

Der genaue Verlauf der Intervention und ihre materiellen Ergebnisse müssen noch festgelegt werden. Die vorliegenden Informationen ermöglichen keine menschliche Bewertung. Sie zeigen auch nicht den Start einer groß angelegten Militärkampagne.

Zwei Projektile im Gebiet Souza gemeldet

In der Nacht vom 6. auf den 7. November berichtete eine iranische halboffizielle Agentur, dass zwei Raketen Qeshm getroffen hätten. Diese Informationen wurden vorläufig vorgelegt. Sie wies darauf hin, dass keine offiziellen Informationen über Schäden und erwartete Bestätigung durch die zuständigen Behörden vorlagen.

Eine iranische staatliche Agentur hatte zuvor Zeugen aus dem Suza-Gebiet angerufen, die ebenfalls Suza transkribierten. Diese Bewohner sprachen von zwei Projektilen, nachdem sie ein Flugzeug über der Insel gehört hatten. Diese Zeugnisse allein identifizieren nicht das Flugzeug, die verwendeten Waffen oder das genaue Ziel.

Qeshm liegt vor der Südküste des Iran am Eingang zur Straße von Ormuz. An diesem Ort finden Veranstaltungen in der Nähe einer wichtigen Wasserstraße zwischen dem Golf und dem Golf von Oman statt. Die Insel wurde bereits am 2. November gemeldet. Die Berichte von heute Abend sind eine neue Sequenz.

Iranische Armee behauptet Zerstörung von MQ-9

In einer am Samstag vom Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung behauptet die iranische Armee, eine amerikanische Drohne MQ-9 Reaper über Qeshm abgeschossen zu haben. Sie weist ihren in das nationale Netz integrierten Luftverteidigungssystemen das Abhören zu.

Diese Ankündigung bleibt eine iranische Behauptung. Keine US-Bestätigung dieses Verlustes wurde in den konsultierten Informationen identifiziert. Es muss auch von einer früheren Ankündigung der Revolutionsgarden bezüglich eines MQ-1 unterschieden werden. Beide Mitteilungen erwähnen unterschiedliche Modelle und sollten nicht in einer einzigen Bilanz zusammengefasst werden.

Doha bestreitet angekündigtes Scheitern der Verhandlungen

Gleichzeitig stellte Katar Veröffentlichungen in Frage, in denen behauptet wurde, sein Premierminister habe das Scheitern der amerikanisch-iranischen Diskussionen angekündigt. Das Internationale Medienbüro bezeichnete sie als falsch und irreführend. Er behauptet, dass Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thanis Kommentare verzerrt waren.

Nach Angaben des Büros hat der Regierungschef im Gegenteil angegeben, dass beide Parteien weiterhin an einer Vereinbarung arbeiten. Doha sorgt für engen Kontakt mit Washington und Teheran, um die Verhandlungen zu unterstützen. Diese Ablehnung stellt nicht die Ankündigung eines unterzeichneten Kompromisses dar und enthält keine detaillierten Zugeständnisse.

Diese Position erweitert die offiziellen Angaben vom 3. November. Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari, hatte dann einen laufenden Austausch von Vorschlägen bestätigt. Er sagte, dass eine katarische Delegation am Tag zuvor etwa drei Stunden Gespräche in Teheran geführt habe, bevor sie nach Doha zurückkehrte.

Al-Ansari weigerte sich, einen genauen Durchbruch zu verkünden. Er wies auch darauf hin, dass militärische Angriffe und Zwischenfälle gegen Schiffe den Verhandlungen abträglich seien. Katar hatte sich nach dem Angriff auf den katarischen Tanker Al Mayeda erneut gegen Bedrohungen der Schifffahrt ausgesprochen.

In dieser Phase behält Doha daher den diplomatischen Weg bei, während die Details der Qeshm-Ereignisse unvollständig bleiben. Zu den erwarteten zukünftigen Details gehören die betroffenen Ziele, mögliche Schäden und der Drohnenanspruch des Iran.

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