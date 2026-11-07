Santiago Peña wurde am 6. November 2026 vom paraguayischen Senat abgesetzt und dann im Fall der Ueno Bank in Hausarrest genommen. Pedro Alliana wurde vereidigt, ihm bis August 2028 nachzufolgen. Antonio Barrios wird Vizepräsident. Das parlamentarische Verfahren wurde trotz des am Vortag angekündigten Rücktritts fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft untersucht Verdachtsfälle von Vertrauensmissbrauch und andere Straftaten. Der neue Präsident verspricht sofortiges Handeln für die von der Bankenkrise betroffenen Sparer.

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Santiago Peña wurde am Freitag, den 6. November 2026 aus Paraguay entfernt und dann in seinem Haus inhaftiert. Der Senat entließ ihn von der Präsidentschaft nach der Ueno Bank Krise. Pedro Alliana, zuvor Vizepräsident, wurde vor dem Kongress vereidigt, ihn zu ersetzen und die Amtszeit bis August 2028 abzuschließen.

Die 44 anwesenden Senatoren stimmten für Peñas Abgang. Diese Abstimmung ist eine Absetzung nach einem politischen Prozess, nicht die am Donnerstag angekündigte Annahme seines Rücktritts. Das parlamentarische Verfahren wurde trotz dieser Ankündigung in einem Land fortgesetzt, in dem der Bankrott das Einfrieren von Millionen von Konten verursachte.

Peña nach dem politischen Prozess aus Paraguay entfernt

Die Abgeordnetenkammer leitete die Anklage am 5. November an den Senat weiter. Die gewählten Vertreter stellten Peñas Verbindungen zur Finanzgruppe, die Aufsicht über die Bank und die Investitionen öffentlicher Mittel in Frage. Der Präsident hat die Anklage angefochten. Seine Anwälte verteidigten seine Position vor den Senatoren am Freitag, ohne seine Anwesenheit.

Die Entscheidung des Senats betrifft seine Verantwortung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Es ist keine strafrechtliche Verurteilung. Artikel 225 der Verfassung unterscheidet die Entlassung des Parlaments von der ordentlichen Strafverfolgung. Artikel 189 schließt auch ehemalige Präsidenten aus, die in einem politischen Prozess verurteilt wurden, ein Senator auf Lebenszeit zu sein.

Der Rücktritt am Donnerstag hatte den Ausstieg aus der Macht nicht geregelt. Der Kongress hatte das Annahmeverfahren nicht abgeschlossen. Die Verteidiger von Peña wollten, dass die Parlamentarier diesen Weg bevorzugen, anstatt ein politisches Urteil zu fällen.

Hausarrest im Fall der Ueno Bank

Nach der Entlassung ordnete die Staatsanwaltschaft die Inhaftierung von Santiago Peña und Carlos Carvallo, dem ehemaligen Präsidenten der Zentralbank, an. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine strafrechtliche Untersuchung des mutmaßlichen Vertrauensmissbrauchs und anderer Straftaten im Zusammenhang mit der Ueno Bank.

Die Polizei führte den Befehl gegen Peña in seinem Haus aus. Die Staatsanwaltschaft sieht vor, dass sie dort bleiben wird, bis sie der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Korruption vorgelegt wird. Die Maßnahme greift seiner Schuld nicht vor. Es unterscheidet sich auch von einer nach dem Prozess verhängten Gefängnisstrafe.

Alliana investiert, Antonio Barrios Vizepräsident

Pedro Alliana wurde bei einem Treffen zwischen den beiden Kammern unter dem Vorsitz von Basilio Núñez vereidigt. Der Kongress wählte dann Antonio Barrios als Vizepräsident. Er verließ seinen Sitz als Senator und wurde ebenfalls vereidigt. Beide Beamten müssen das verfassungsmäßige Mandat 2023-2028 erfüllen.

Diese Nachfolge folgt dem in Artikel 234 der Verfassung vorgesehenen Mechanismus. Im Falle einer ständigen Vakanz vertritt der Vizepräsident den Präsidenten. Der Kongress ernennt den neuen Vizepräsidenten, wenn dieses Amt in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit frei wird.

In seiner ersten Rede versprach Alliana sofortige Maßnahmen zur Entschädigung der von der Krise betroffenen Sparer. Er forderte, den am meisten Benachteiligten Vorrang einzuräumen, und präsentierte Transparenz als Forderung seiner Regierung.

Die Zentralbank beschloss am 2. November, die Ueno Bank in Abwicklung zu bringen. Nach Korrektur seiner Konten war sein Solvabilitätskoeffizient unter die Hälfte des erforderlichen Minimums gefallen. Die Erstattung der Antragsteller bleibt eine Dringlichkeit der neuen Behörde, während die strafrechtlichen Ermittlungen fortgesetzt werden.

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