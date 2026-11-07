Haykal verteidigt die Armee und die Aufrechterhaltung der UNIFIL

In Yarzeh verteidigte Rodolphe Haykal die Rolle der libanesischen Armee bei der inneren Stabilität und der Umsetzung politischer Entscheidungen. Der General forderte die Fortsetzung der UNIFIL. Er diskutierte auch mit Jean Arnault die Optionen für den folgenden Zeitraum, ohne am Freitag einen spezifischen Ersatz anzukündigen.

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Rodolphe Haykal verteidigt die libanesische Armee und bekräftigt seine Mission, die innere Stabilität zu schützen. Bei einem Treffen am Freitag, dem 6. November 2026 in Yarzé mit den Militärführern versicherte der Oberbefehlshaber, dass die Institution die Entscheidungen der politischen Macht umsetzen würde. Er forderte auch die Fortsetzung der UNIFIL.

Das Treffen brachte Mitglieder des Kommandos, der operativen Einheit und der Regimentsführer sowie mehrere Offiziere zusammen. Es ging um die Lage im Libanon und in der Region, um sicherheitspolitische Herausforderungen und militärische Operationen.

Haykal verteidigt die libanesische Armee gegen Kritiker

Der General wies Kritik an der Institution durch Akteure im Libanon und im Ausland zurück, ohne sie zu benennen. Er glaubt, dass sie seine Arbeit ignorieren. Er lobte die Bemühungen der Soldaten in den Bereichen innere Sicherheit, Grenzüberwachung und Bekämpfung des Schmuggels.

Rodolphe Haykal verband die Verteidigung der Souveränität mit der Ausweitung der staatlichen Autorität auf dem gesamten Territorium. Er beschrieb die israelische Präsenz in den besetzten libanesischen Gebieten als die Hauptgefahr für das Land. Er bat das Militär, für alle Eventualitäten bereit zu bleiben, ohne sich auf regionale oder internationale Veränderungen zu verlassen.

Die Aufrechterhaltung der UNIFIL und die Vorbereitung der

Der Armeeführer verteidigte die Fortsetzung der UN-Mission. Es unterstreicht seine Rolle bei der Beobachtung der Umsetzung internationaler Resolutionen und bei der Dokumentation von Verstößen. Seine Intervention verbindet somit die innere Sicherheit, den israelischen Rückzug und die Anwesenheit internationaler Beobachter.

Am selben Freitag empfing Rodolphe Haykal Yarzé Jean Arnault, UN-Sonderkoordinator im Libanon. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Lage in Land und Region sowie die Herausforderungen für den Libanon. Sie diskutierten auch mögliche Lösungen für den Zeitraum nach UNIFIL.

Laut dem Bericht des Kommandos lobte Jean Arnault die Arbeit der militärischen Institution zugunsten der inneren Stabilität. Das Dokument beschreibt jedoch keine alternative Formel zur UN-Truppe. Sie kündigt keine Vereinbarung oder Entscheidung über eine zukünftige internationale Präsenz an.

Diese Diskussion kommt zu einer Zeit, als auch Nabih Berri am 6. November die Rolle der UNIFIL verteidigte. Vor der EU-Botschafterin Sandra De Waele stellte ihn der Parlamentspräsident als operativen Rahmen der Resolution 1701 vor. Der von Haykal geäußerte Standpunkt bleibt ein Antrag auf Beibehaltung, während die Einzelheiten etwaiger späterer Vereinbarungen noch präzisiert werden müssen.

Illustrationsfoto: Gepanzertes und militärisches Personal der libanesischen Armee auf einem Archivfoto von 2025. Es repräsentiert nicht das Treffen am 6. November. © Libanesische Armee, Orientierung / Fotobibliothek Libnanews.

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