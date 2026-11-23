Das Bsous Silk Museum pflegt eine Geschichte der Arbeit und Know-how. Seine Website kündigt eine Schließung für die Saison 2026 an.

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In Bsous, in der Caza d’Aley, bewahrt das Seidenmuseum die Erinnerung an eine Aktivität, die Maulbeerplantagen, Wurmzucht, Spinnen und Weben in Verbindung brachte. Sein Interesse liegt nicht nur in den Stoffen: Er ermöglicht es, die Gesten und die Organisation der Arbeit hinter einer alten Produktion des Berges Libanon zu finden. Beachten Sie jedoch: Die offizielle Website, die am 18. November 2026 konsultiert wurde, kündigt eine Schließung für die Saison 2026 an, ohne Datum der Wiedereröffnung.

Eine alte Fabrik wurde zu einem Ort der Übertragung

Nach der von der Institution veröffentlichten Geschichte erwarben George und Alexandra Asseily das Anwesen 1973 von der Familie Fayad. Die Fabrik war dort etwa ein halbes Jahrhundert lang bis 1945 in Betrieb. Die spätere Umgestaltung des Geländes beinhaltete daher nicht die Erfindung eines industriellen Dekors, sondern die Beibehaltung eines für die Produktion genutzten Gebäudes.

Die Restaurierung der Terrassen begann 1998, vor der des Gebäudes im Jahr 2000. Das Museum zitiert den Architekten Jacques Abu Khaled und Sami Feghali für diese letzte Etappe. 2001 begleitete ein erstes Seidentreffen die Entwicklung des Projekts. Das Ganze wird von der Association Mémoire et Développement, bekannt als aMED, verwaltet.

Die Arbeit der Frauen hinter den Kokons

Die Präsentation des Ökomuseums betont die Rolle der Frauen in der libanesischen Serikultur. Der Empfang von Eiern, die Fütterung und Überwachung von Würmern, dann das Sammeln von Kokons bildeten eine anspruchsvolle Reihe von Aufgaben. Seide war daher nicht nur ein kommerzielles Produkt: Es handelte sich um eine häusliche und dörfliche Arbeitsorganisation.

Das Weben umfasste auch viele Familien. Das Museum erinnert an die Existenz von Hunderten von Seidenhandel im frühen zwanzigsten Jahrhundert. Sein Ansatz verbindet drei Dimensionen: eine Bevölkerung, ein Territorium und eine historische Periode. Es lädt daher den Leser ein, technische Objekte zusammen mit den Bedingungen, unter denen sie verwendet wurden, zu lesen.

Eine Industriegeschichte, eingeschrieben in eine Landschaft

In seiner pädagogischen Laufbahn, das Museum in Btater im Jahre 1841, die Installation einer Filatur mit Portalis verbunden und erinnert an die Rolle der Französisch Spinner in der Ausbildung der lokalen Arbeiter. Diese Zirkulation von Techniken vervollständigt die Geschichte des Handels: Fähigkeiten wurden auch zwischen den beiden Ufern des Mittelmeers weitergegeben.

Gärten und Terrassen nehmen an diesem Erbe teil. Ihre Restaurierung, die auf dem Museumsgelände beschrieben wird, bewahrt Olivenbäume und andere mediterrane Plantagen, anstatt die ehemalige Fabrik künstlich von ihrer Umgebung zu trennen. Für einen zukünftigen Besuch bleibt es wichtig, auf die Eröffnungsbekanntmachungen zu warten: Historische Informationen und die alten Ereignisse, die noch online gestellt werden, sind es nicht wert, eine aktuelle Begrüßung zu bestätigen.

Illustration: Satingewebe fotografiert im Jahr 2020, generisches Bild ohne dokumentarischen Zusammenhang mit Bsous oder mit Museumssammlungen. Foto: Anete Lusina / Pexels.

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