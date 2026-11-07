Neuseeland: noch provisorische Mehrheit

Labour ist National in der vorläufigen Zählung der Wahlen in Neuseeland etwas voraus. Dennoch behielt die scheidende Koalition 67 von 131 Sitzen in der Projektion der Kommission, eine kurze Mehrheit. Sonderstimmen und die offizielle Auszählung können dieses Gleichgewicht noch verändern. Offizielle Ergebnisse werden am 27. November erwartet.

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Die vorläufige Zählung der Wahlen in Neuseeland am 7. November stellt Labour leicht vor der Nationalen Partei, gibt aber immer noch eine kleine Mehrheit in den Sitzen der drei scheidenden Regierungsparteien. Offizielle Ergebnisse werden am 27. November erwartet. Die Projektion bleibt Änderungen unterworfen.

National Labour Advance mit 3.650 Stimmen

Die Tabelle der Wahlkommission, die am 7. November um 1435 UTC eingesehen wurde, zeigt 100 Prozent der Ergebnisse der vorläufigen Zählung durch die Wahllokale. Labour erhielt 710.330 Stimmen oder 29,36%, gegen 706.680 Stimmen und 29,21% für National. Die Lücke zwischen den beiden Formationen erreichte nur 3.650 Stimmen.

Diese Steigerungsrate von 100% bedeutet nicht, dass das Ergebnis endgültig ist. Es entspricht der vorläufigen Auszählung der Wahlnacht. Die offizielle Auszählung, einschließlich der Sonderstimmen, muss noch abgeschlossen werden. Die Kommission stellt ausdrücklich fest, dass ihre Tabelle keine förmliche Proklamation darstellt.

67 Sitze für die scheidende Koalition geplant

Zu diesem Zeitpunkt gewann National 42 Sitze, ACT 13 und Neuseeland First 12. Diese drei Parteien, die die Regierung von Premierminister Christopher Luxon bilden, haben somit insgesamt 67 von 131 geplanten Sitzen. In dieser Konfiguration ist die absolute Mehrheit 66 Sitze.

Die Labour Party hat 36 Sitze, die Grünen von 16, die Opportunity von sieben und die Te Pāti Māori von fünf. Diese Zahlen beschreiben eine vorläufige Verteilung, keine Regierungsvereinbarung oder Nominierung. Die geringe Marge des ausgehenden Blocks macht die offizielle Zählung besonders wichtig.

Die Projektion schrieb 13,30% den Grünen, 10,92% ACT, 9,78% Neuseeland First und 5,96% Opportunity zu. Die beiden Hauptparteien bleiben somit deutlich unterhalb der Schwelle, die es ihnen erlauben würde, allein zu regieren.

Warum Stimmen und Sitze nicht dem gleichen Ranking folgen

Das neuseeländische Wahlsystem kombiniert eine Parteistimme und eine Wählerkandidatenstimme. Die proportionale Verteilung berücksichtigt die Partisanenwahl, während die Wahlkreissieger ihre Mandate behalten. Wenn eine Formation mehr Wahlkreise gewinnt als ihr theoretisches Recht auf proportionale Vertretung, können diese zusätzlichen Sitze das Parlament erweitern.

Die vorläufige Tabelle veranschaulicht diese Besonderheit: Die 42 Sitze, die National zugewiesen wurden, stammen aus den Wahlkreisen, während die 36 von Labour in 21 Wahlkreise und 15 Sitze auf der Liste aufgeteilt sind. Ein kleiner nationaler Vorsprung bei den Stimmen führt nicht automatisch zum ersten Platz in den Sitzen.

Der nächste Termin ist die Veröffentlichung der offiziellen Ergebnisse, die die Kommission bis Freitag, den 27. November anstrebt. Es ist dieser Schritt, nicht der einzige Abschluss der vorläufigen Zählung, der das heute Abend angekündigte parlamentarische Gleichgewicht bestätigen oder verändern wird.

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