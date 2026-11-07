Krakau: Fünf Tote bei Schießerei, laut Polizei

Die Polizei meldete fünf Todesfälle und mehrere Verletzungen in Krakau. Ein Verdächtiger wurde nach der Schießerei auf dem Marktplatz verhaftet.

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Fünf Menschen wurden getötet und mehrere verletzt bei einer Schießerei auf dem Krakauer Marktplatz am Samstag, den 7. November, nach dem Polizeibericht am Nachmittag ausgestrahlt. Ein Verdächtiger wurde von den Strafverfolgungsbehörden verletzt, verhaftet und dann ins Krankenhaus gebracht. Diese Bilanz bleibt vorläufig.

Schüsse im Zentrum von Krakau

Nach den ersten Berichten der Polizei in Petite-Polen begann ein Mann, der mit dem Auto den Platz betrat, um 15 Uhr Ortszeit auf Passanten zu schießen. Polizeibeamte sind unter den Verletzten. Hilfs- und Strafverfolgungsbehörden intervenierten im historischen Zentrum.

Auch der regionale Feuerwehrsprecher Hubert Ciepły beschrieb das Feuer aus einem fahrenden Fahrzeug. Die genauen Umstände und die Reihenfolge der Sachverhalte müssen durch die Untersuchung noch ermittelt werden.

Eine überarbeitete Überprüfung am Nachmittag

Die ersten Berichte, die der Rettung zugeschrieben wurden, umfassten zwei Todesfälle und mindestens zehn Verletzungen. Der Polizeibericht von 1622 Ortszeit erhöhte die Zahl der Todesfälle auf fünf und meldete mehrere Verletzungen. Dies ist die Entwicklung der verfügbaren Informationen, nicht der hinzuzufügenden Bilanzen.

Das Innenministerium bestätigte die Vernehmung des Verdächtigen und kündigte an, dass Minister Marcin Kierwiński dorthin gehen würde. Premierminister Donald Tusk sagte, er sei informiert und sagte, die Polizei untersuche den Kontext und die Umstände des Angriffs.

Behörden fordern Hilfsarbeit

Die Gemeinde forderte die Öffentlichkeit auf, sich den Einsatzorten nicht zu nähern, den Anweisungen der Polizei und der Erste-Hilfe-Mitarbeiter zu folgen und im Gefahrenfall die 112 zu wählen. Die Ermittlungen vor Ort gehen weiter.

Die in diesem Stadium verifizierten Informationen belegen nicht die Motivation des Shooters. Keine Identität oder terroristische Charakterisierung kann allein aus dem Schießen abgeleitet werden.

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