Beirut und Jounieh: Beschränkungen vom 8. November

In Beirut, dem Verlauf des LET In Qasqas, führte die britische Gedenkzeremonie zu Abweichungen auf dem Commonwealth Cemetery, ohne dass eine Schließungszeit angekündigt wurde. Reparaturen auch abgeschnitten Al-Sibai Straße in Basta al-Fawqa. In Jounieh sind Glasfaserarbeiten unter der Fouad-Chehab-Brücke geplant, ohne die Autobahn zu schließen. Die Zeitpläne sind die von Beirut.

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Der Verkehr in Beirut am Sonntag, den 8. November wird in mehreren Sektoren verändert. Eine Baustelle betrifft auch Jounieh. Die internen Sicherheitskräfte (FSI) kündigten die Schließung des Kurses des LETFS-Rennens bis Mittag, die Abweichungen in Qasqas und die Abschaltung einer Straße in Basta al-Fawqa an. Alle folgenden Zeitpläne stammen aus Beirut.

Verkehr in Beirut Sonntag: die Strecke bis Mittag geschlossen

Der 10 Kilometer lange LET Die angekündigte Schließung betrifft die Straßen, die die Fahrer von 6 bis 12 Uhr einnehmen, nicht das gesamte Stadtzentrum.

Die Route beginnt vor der Märtyrerstatue und verläuft entlang der Weygand Street bis zur Saifi Kreuzung. Weiter geht es durch die Georges Haddad Street, dann durch die Straßen von Pasteur und Armenien bis zur Kreuzung von Dakhoulieh, bevor es die Pierre Gemayel Avenue erreicht. Die Wende ist vor dem Kreisverkehr des Adlieh, in der Nähe des Mehrwertsteuergebäudes, mit einer Rückkehr auf dem gleichen Weg zum Märtyrerplatz geplant.

In Qasqas, Abweichungen rund um den Friedhof

Eine Gedenkzeremonie, die von der britischen Botschaft auf dem Commonwealth Cemetery in Qasqas organisiert wurde, ist ein weiterer Mechanismus. Parken ist auf dem Gelände seit Samstag, 7. November um 22 Uhr verboten, laut der ISP-Pressemitteilung.

Das angekündigte Verkehrsverbot beginnt am Sonntag um 4:30 Uhr und wird bis zum Ende der Zeremonie dauern. Fahrzeuge werden auf nahe gelegene Sekundärstraßen umgeleitet. Das Kommuniqué gibt keine genaue Zeit, um diese Beschränkungen aufzuheben.

Jounieh: Arbeiten ohne Autobahnschließung

In Jounieh arbeitet die Farhat Group weiter an der Installation von Glasfaserkabeln für Ogero auf der Oststraße unter der Fouad Chehab Brücke. Der Start wurde diesen Sonntag um 6 Uhr morgens angekündigt, für eine Prognose von etwa vier Stunden.

Die ISPs legen fest, dass diese Arbeit ohne Unterbrechung des Straßenverkehrs geplant ist. Dieser Prognoseplan stellt keine Bestätigung des Endes des Projekts dar.

Basta al-Fawqa: Al-Sibai Street Cut

Die ISPs berichten auch über eine Absenkung der Straße über etwa acht Meter, al-Sibai Street, vor den al-Zaatari Geschäften in Basta al-Fawqa. Reparaturen werden für etwa drei Tage angekündigt, ohne ein bestimmtes Datum für die Wiedereröffnung in dieser Pressemitteilung.

Straße ist weg. Fahrzeuge, die von Burj Abi Haidar nach al-Sibai kommen, werden zur Hauptverkehrsader von Abi Haidar umgeleitet. Diejenigen, die von der Omar al-Fakhouri Straße kommen, fahren in Richtung Mohieddine Ibn Arabi Straße. Autofahrer sind eingeladen, den Anweisungen der vor Ort anwesenden Agenten zu folgen.

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