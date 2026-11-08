Die Bilder der libanesischen Raketengesellschaft finden in Doha einen neuen Platz. Die Ausstellung « Atlas of Cinematic Affinities », präsentiert vom Doha Film Institute, findet vom 5. November 2026 bis zum 31. Januar 2027 statt. Sie dialogiert Archive und Filmmaterialien mit den Werken von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige. Diese Präsentation geht auf eine wissenschaftliche Erfahrung zurück, die in den 1960er Jahren in Beirut geboren wurde. Sie erweiterte auch ein im Mai veröffentlichtes Buch für die fünfzehn Jahre des Instituts, ohne eine neue Vorführung des Dokumentarfilms anzukündigen.

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Libanesische Raketen werden durch Filmbilder zur Doha Design Biennale eingeladen. Die am 5. November eröffnete Ausstellung « Atlas of Cinematic Affinities » begrüßt die Arbeiten von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige. Sie findet bis zum 31. Januar 2027 im Bezirk Fereej Al Asmakh statt. Das Projekt erinnert an ein wissenschaftliches Abenteuer, das in den frühen 1960er Jahren in Beirut geboren wurde.

Die vom Doha Film Institute präsentierte Ausstellung begleitet die zweite Ausgabe von Doha Design. Qatar Museums vertraut es Zaina Bseiso und Nathalie Elmir an. Sein Vortrag konzentriert sich auf Filmmaterialien: Bilder, Klänge, Gesten, Archive und Beziehungen zwischen Bewegung und Unbeweglichkeit.

Libanesische Raketen auf Archivreise

Laut einem Pressebericht zeigt die Route Bilder im Zusammenhang mit « The Lebanon Rocket Society » in Lichtboxen. Dieser Dokumentarfilm von Hadjithomas und Joreige erzählt die Geschichte einer Gruppe libanesischer Forscher und Studenten. Die Fotografien schließen sich somit einer Sammlung an, die sich den Verbindungen zwischen kinematografischem Schaffen, Dokumenten und Gedächtnis widmet.

Diese Präsenz ist Teil einer Ausstellung, die Kinomaterialien gewidmet ist. Qatar Museums beschreibt eine Bewegung zwischen Film, Buch und Raum. Die Bilder und Klänge verlassen ihren ursprünglichen Kontext, um sich auf andere Elemente des Kurses zu beziehen.

Demselben Bericht zufolge beinhaltet das Programm auch einen Dialog zwischen den afghanischen Archiven und der Arbeit des Filmemachers Mohannad Yaqubi. Die libanesische Sequenz findet in diesem kollektiven Ansatz statt. Die Archive werden so zu Objekten, die man sehen kann, jenseits der Narrative, die die Filme daraus verfassen.

Forschung in Haigazian geboren

Die Filmemacher platzieren die Anfänge der libanesischen Rocket Society im armenischen Establishment Haigasian in Beirut. Der Mathematikprofessor Manug Manugian begleitet eine Gruppe von Studenten. Ihr Projekt zielt darauf ab, die Wissenschaft durch das Design von Raketen zu studieren und zu erforschen.

In ihren Produktionsnotizen erinnern Hadjithomas und Joreige an den Start von Cedar-Raketen in den 1960er Jahren. Eine Marke, die Cedar IV darstellt, feiert sogar den einundzwanzigsten Jahrestag der Unabhängigkeit des Libanon. Die Künstler betonen die fortschreitende Auslöschung dieser Erfahrung im kollektiven Gedächtnis. Ihre Forschung vereint Dokumente, Archive und Rekonstruktionen, um Spuren dieser Ambition zu finden.

Die Arbeit geht über den Dokumentarfilm hinaus. Das Pompidou Centre bewahrt ein Foto der Serie « Libanese Rocket Society » von 2012 auf. Es gehört zur « Restaged »-Komponente. Das Museum verbindet diese Arbeit mit der Inszenierung des Transports einer Rakete in Beirut. Seine Silhouette erinnert an eine Rakete, während das künstlerische Projekt zu einer wissenschaftlichen Erfahrung zurückkehrt.

Vom im Mai erschienenen Buch bis zur Ausstellung im November

Die Ausstellung erweitert eine Publikation, die das Doha Film Institute am 16. Mai 2026 für seine fünfzehn Jahre angekündigt hat. Eingeladene Filmemacher teilten Notizbücher, Familiendokumente und andere Elemente ihrer Arbeit. Das Institut berichtete, dass es über 8.000 Seiten mit Beiträgen zu Projekten erhalten hat, die in mehr als 80 Ländern unterstützt werden.

Diese Beiträge trugen zur Auswahl und Gestaltung des Buches bei. Der Übergang zur Exposition macht es möglich, diese Vorbereitungsmaterialien unterschiedlich darzustellen. Zaina Bseiso war Herausgeberin der Publikation und Nathalie Elmir ihr künstlerisches Design.

Für die libanesische Öffentlichkeit bietet die Route neue Sichtbarkeit für Bilder, die bereits vom Duo bearbeitet wurden. Diese Bilder ähneln der visuellen Forschung anderer Filmemacher im selben Raum. Die Ausstellung bleibt bis zum 31. Januar 2027 im Kalender des Qatar Museums.

Khalil Joreige und Joana Hadjithomas am Valencià Institute of Modern Art, 5. April 2017. Porträtarchive: Dieses Foto zeigt nicht die Doha Biennale 2026. Ganzes Foto konserviert und bearbeitet unter CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. © Juan García / Valencià Institute of Modern Art, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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