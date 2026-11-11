In Beirut kreuzt der Kampf gegen Diebstahl und Schläger die nationale Rüstungsdebatte. Ibrahim Mneimneh forderte die Anwendung des Gesetzes ohne Ausnahme. Polizeioperationen müssen im Laufe der Zeit überwacht und mit Vorsicht bewertet werden, ohne Nachbarschaften, Nationalitäten oder Bevölkerungsgruppen an Kriminelle zu assimilieren.

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In Beirut treffen die Forderungen nach täglicher Sicherheit auf die nationale Debatte über Waffen. Beide Fälle kreuzen sich, wenn kriminelle Netzwerke eingeschüchtert oder geschützt werden. Sie sind jedoch nicht verwirrt: Einen Raub zu untersuchen, einen Schläger zu verfolgen oder einen Verkehr zu demontieren, ist eine Antwort auf bestimmte Fakten, während die politische Abrüstung die Organisation von Macht und Gewalt betrifft.

In An-Nahar am 11. November, MP Ibrahim Mneimneh lehnt « Sicherheit durch Zustimmung », nach einer Übersetzung seiner Bemerkungen ins Arabische, und fordert Maßnahmen gegen Diebstahl und Schläger. Die Zeitung berichtet auch, dass ein ungenannter Hisbollah-Abgeordneter nicht gegen Drogen- und Rauboperationen ist. Diese anonyme Position ist nicht für die gesamte Partei gültig.

Politische Voraussetzung diskutiert

Eine von An-Nahar zitierte Sicherheitsquelle unterscheidet ihre Fähigkeit, gegen Kriminalität einzugreifen, von der Frage der vollständigen Abrüstung, die ihrer Meinung nach mit einer politischen Vereinbarung verbunden ist. Diese Bewertung beschreibt ein Lesen der Einschränkungen des Feldes. Es verwandelt gewöhnliche Straftaten nicht in zulässige Handlungen, bis ein nationaler Kompromiss erreicht ist.

Die Unterscheidung ist wichtig für die Bewohner. Ein Opfer des Diebstahls wartet auf eine Untersuchung und eine gerichtliche Antwort auf seinen Fall. Sie kann den Schutz, den sie genießt, nicht nur messen, indem sie ein allgemeines Ziel einer « Stadt ohne Waffen » verkündet. Tägliche Sicherheit wird auch als die Möglichkeit gesehen, eine Beschwerde einzureichen, Beweise zu liefern und Folgemaßnahmen zu erhalten.

Öffentliche Mitteilungen der internen Sicherheitskräfte berichten regelmäßig über Ermittlungen und Festnahmen wegen Diebstahls, Betrugs oder Menschenhandels. Diese Ankündigungen zeigen die Existenz von Polizeiaktivitäten. Sie reichen nicht aus, um festzustellen, dass die Kriminalität in der gesamten Hauptstadt zurückgeht, da es keine vergleichbaren Serien und keinen konstanten Umfang gibt.

Spezifische Operationen müssen weiterverfolgt werden

In Al Liwa vom 11. November fordert eine Kolumne von Maarouf al-Dauk, sich mit Sicherheitsfragen zu befassen, die über isolierte Interventionen hinausgehen, einschließlich Motorrädern und Flügen. Dieses Plädoyer wirft eine Frage der Methode auf: Was bleibt von einer Operation, wenn die Patrouillen weg sind?

Um eine öffentliche Reaktion bewerten zu können, sollte zwischen eingegangenen Beschwerden, geklärten Fakten, Festnahmen und gerichtlichen Folgemaßnahmen unterschieden werden. Diese Indikatoren sind nicht austauschbar. Eine Zunahme der Beschwerden kann auch ein erhöhtes Vertrauen in die Dienste widerspiegeln, während eine große Anzahl von Kontrollen allein keinen Rückgang der Angriffe zeigt.

Der Zweiradverkehr erfordert die gleiche Präzision. Ein während eines Fluges verwendetes Fahrzeug kann ein Untersuchungselement darstellen; Dies rechtfertigt nicht die Gleichsetzung aller Fahrer mit Verdächtigen. Eine Verkehrsmessung muss nach ihrem Zweck, ihrer Verhältnismäßigkeit und ihren Auswirkungen bewertet werden, insbesondere auf diejenigen, die ein Motorrad zur Arbeit benutzen.

Verhindern, ohne eine Population zu benennen

Al Bina tritt in seiner Ausgabe vom 11. November für soziale Prävention ein und betont die individuelle Verantwortung. Dieser Ansatz vermeidet eine häufige Verschiebung: die Zuweisung von Kriminalität zu einer Nationalität, Nachbarschaft oder sozialen Bedingung. Eine Untersuchung muss Handlungen und Verantwortlichkeiten festlegen, nicht einen kollektiven Verdacht bestätigen.

Die erwartete Reaktion kombiniert daher sichere Anwesenheit, gerichtliche Behandlung und Prävention. Die Debatte über das Waffenmonopol bleibt von wesentlicher Bedeutung. Sie bietet jedoch keinen akzeptablen Zeitrahmen für die Verschiebung von Maßnahmen gegen tägliche Angriffe auf Personen und Eigentum. In Beirut besteht die unmittelbare Herausforderung darin, diese Aktion regelmäßig, kontrollierbar und für die Bewohner zugänglich zu machen.

Beirut · Illustration, keine Operation dargestellt. Ganzzahliges Foto proportional verkleinert, kein Zuschneiden oder Retuschen. Es stellt keine aktuelle Operation dar. © Jo Kassis / Pexels

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