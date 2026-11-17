Beirut Politics wirft dem Bankenverband vor, das Fernsehen zu redaktionellen Bedingungen zu finanzieren und fordert Zahlungen im Zusammenhang mit SGBL und Antoun Sehnaoui heraus. Das Video erzielt 1,5 Millionen US-Dollar, darunter etwa 900.000 für einen ungenannten Kanal, und schreibt Al Jadeed eine Ablehnung zu. Diese Behauptungen sind nach wie vor unbegründet.

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Ein Umschlag von 1,5 Millionen US-Dollar für die Öffentlichkeitsarbeit, darunter etwa 900.000 US-Dollar für einen einzigen Fernseher, Bedingungen für die Auswahl der Gäste und Zahlungen an Medienmitarbeiter: Ein Video von Beirut Politics stellt die finanziellen Beziehungen zwischen Banken und den libanesischen Medien in Frage. Die Plattform zielt auf die Association of Banks of Lebanon (ABL), dann, in einem separaten Abschnitt, SGBL und Antoun Sehnaoui. Diese Vorwürfe wurden nicht unabhängig voneinander belegt.

Ein angeblicher $ 1,5 Millionen Umschlag

Laut dem Bericht von Beirut Politics genehmigte die Generalversammlung der ABL ein jährliches Budget von 1,5 Millionen US-Dollar unter dem Titel Public Relations. Die Plattform behauptet, dass etwa 900.000 US-Dollar einem einzigen Fernsehkanal zugewiesen worden wären, den sie nicht nennt. Der Saldo wurde Berichten zufolge auf mehrere andere Kanäle verteilt.

Die Zahlen in diesem Video sind $ 1,5 Millionen und $ 900.000. Sie unterscheiden sich von den Beträgen von $ 2 Millionen und $ 1 Million in einigen der gleichen Dateien. Diese Wiedereinziehungen stellen keine unabhängige Bestätigung der angeblichen Kosten dar.

Beirut Politics präsentiert seine Informationen als Elemente, die zu dieser Finanzierung zirkulieren. Es gibt in der Reihenfolge nicht den Namen des Fernsehers an, der den Hauptteil erhalten hätte. Daher ist es nicht möglich, diesen Begünstigten allein aus der veröffentlichten Erzählung zu identifizieren.

Al Jadeed lehnte angeblich Bedingungen für seine Gäste ab

Die Plattform behauptet, dass Al Jadeed die Mittel des Verbandes abgelehnt hat. Der Grund dafür wäre nicht ihre eigene Bankherkunft, sondern die damit verbundenen Bedingungen. Laut Beirut Politics beschränkten sich die vorgeschlagenen Beträge nicht auf Werbung oder kommerzielles Sponsoring.

Die Anklage bezieht sich auf Eingriffe in die Zusammensetzung der Plateaus: Einige Politiker hätten eingeladen werden sollen, während andere entlassen worden wären. Beirut Politics ruft somit eine « schwarze Liste » von Persönlichkeiten hervor, die der Verband nicht auf den Empfängerkanälen hätte sehen wollen.

Die Al Jadeed zugeschriebene Weigerung und die Existenz dieser Liste bleiben in diesem Stadium Behauptungen von Beirut Politics. Das Video gibt nicht die Namen an, die in die Liste aufgenommen worden wären, oder die für die Übermittlung solcher Anweisungen verantwortlich sind.

SGBL und Antoun Sehnaoui in Frage gestellt

Der zweite Teil unterscheidet das ABL-Budget von den Ausgaben, die die Banken separat tätigen würden. Beirut Politics bezieht sich auf Sponsoring von Sendungen, Finanzierung von Plattformen und direkte Vereinbarungen mit Journalisten. Durch die Addition der verschiedenen Schaltkreise erhöht es eine Größenordnung von mehreren zehn Millionen Dollar, ohne eine Zählung vorzulegen, die es erlaubt, sie zu überprüfen.

Die Plattform vergibt einen erheblichen Teil dieser direkten Ausgaben an SGBL und Antoun Sehnaoui. Sie wirft Journalisten, die sie nicht ernennt, vor, in ihrem Namen monatliche Zahlungen an eine große Anzahl von Medienmitarbeitern zu verteilen. Diese genaue Gebühr für Zahlungen durch Intermediäre wird in den verfügbaren unabhängigen Dokumenten nicht festgelegt.

Diese beiden Komponenten sind nicht miteinander verwechselt: Die für den Verband bereitgestellten 1,5 Millionen US-Dollar werden nicht als Gesamtausgaben aller Banken dargestellt. Ebenso ist die persönliche Finanzierung, die einem Banker zur Verfügung gestellt wird, nicht automatisch eine Ausgabe der Institution, die er oder sie leitet.

Zum Zeitpunkt dieser Aktualisierung wurde keine öffentliche Antwort von ABL, Al Jadeed, SGBL oder Antoun Sehnaoui auf diese spezifischen Vorwürfe gefunden.

Dokumentierte finanzielle Bindungen, getrennt von Gebühren

Ein Bericht, der im Juli 2023 von The Policy Initiative und der Samir Kassir Foundation veröffentlicht wurde, beschreibt mehrere libanesische Medienfinanzierungskanäle: Bankwerbung, Sponsoring und Beiträge von Menschen aus dem Sektor. Er zitiert Antoun Sehnaoui unter den Finanziers von Ici Beirut und IMLebanon. Dieser Befund zeigt nicht die monatlichen Zahlungen oder Gästeanweisungen, die im Video behauptet werden.

Basierend auf acht qualitativen Interviews und Werbedaten schätzt diese Studie die TV-Werbeeinnahmen auf 9 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, verglichen mit etwa 80 Millionen US-Dollar im Jahr 2018. Diese historischen Zahlen beschreiben nicht den Markt 2026. Der Bericht unterscheidet auch die ausgeschriebenen Sätze von den tatsächlich erhobenen Beträgen und stellt die Bewertungen der informellen Finanzierung als Testimonials dar, nicht als geprüfte Abschlüsse.

Der Media Ownership Monitor zu Libanon stellte 2024 fest, dass der Zugang zu den Informationen der Aktionäre keinen Zugang zu den Finanzierungsquellen und dem Umsatz der untersuchten Medien biete. Der Besitz einer Pressefirma und die Einnahmequelle bleiben zwei verschiedene Themen.

Finanzielle Transparenz im Mittelpunkt des Themas

Die Frage der Vorwürfe von Beirut Politics geht damit über den einzigen Kauf von Werbeflächen hinaus. Die Plattform stellt einen möglichen Einfluss von Finanziers auf die Fernsehdebatte über Banken und Einlegerinteressen in Frage. Eine Geschäftsbeziehung reicht nicht aus, um diesen Einfluss zu beweisen: Klauseln, Zahlungen und redaktionelle Interventionen sind separate Fakten.

Das Gesetz Nr. 69, das am 27. August 2026 verkündet und am 3. September veröffentlicht wurde, sieht Register bei der National Media Authority vor. Die Artikel 16 bis 19 des Gesetzes sehen die Veröffentlichung von Informationen, die Identifizierung von wirtschaftlichen Eigentümern und Begünstigten, die Erklärung des genauen Einkommens und ihre Kontrolle vor. Werbung, Abonnements, Verkäufe, Kredite und Spenden müssen unterschieden werden.

Die Umsetzung dieses Mechanismus bleibt eine konkrete Herausforderung. Mit einer Stellungnahme vom 12. November eröffnete das Informationsministerium die Nominierungen für die Auswahl eines Medienexperten bei der Überwachungsbehörde vom 13. November bis zum 8. Dezember. Die Existenz neuer Verpflichtungen bedeutet daher nicht, dass die Medienkonten bereits verfügbar sind. Es sind diese Daten sowie die Garantien der redaktionellen Autonomie, die es ermöglichen würden, den tatsächlichen Umfang der finanziellen Verbindungen im Mittelpunkt dieses Falls zu messen.

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