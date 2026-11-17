Health Canada warnt davor, dass einige Radondetektoren, die online verkauft werden, falsche Messungen anzeigen können. Seine Mitteilung vom 16. November bezog sich auf mehrere frühere Erinnerungen und forderte das Gerät auf, überprüft zu werden. Für die Unterbringung empfiehlt der kanadische Guide mindestens 91 Tage. Eine Konzentration von mehr als 200 Becquerel pro Kubikmeter erfordert Korrekturarbeiten im Jahr, schneller, wenn die Werte hoch sind. Die Warnung betrifft die Zuverlässigkeit der Messungen, nicht alle elektronischen Geräte.

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Health Canada warnt vor Online-Radondetektoren, deren Messungen möglicherweise falsch sind. In einer Stellungnahme vom 16. November 2026 forderte die Gesundheitsbehörde die Haushalte auf, die verwendeten Geräte zu überprüfen. Ein falsch niedriger Wert kann dazu führen, dass eine längere Exposition bestanden wird; ein zu hoher Wert kann zu großen Bedenken führen.

Radonmessgeräte bereits zurückgerufen

Die Mitteilung enthält mehrere frühere Warnungen und Mahnungen. Es bedeutet nicht, dass alle elektronischen Sensoren defekt sind. Health Canada empfiehlt die Auswahl eines Geräts, das die Leistungstests des National Radon Competency Program in Kanada bestanden hat.

Besitzer eines zurückgerufenen Modells müssen die Nutzung und Einhaltung der Richtlinien für kommunale Elektroschrott einstellen. Die Warnung kommt während des kanadischen Radon-Bewusstseinsmonats.

Eine Messung über mindestens 91 Tage

Der Leitfaden von Health Canada empfiehlt mindestens 91 Tage. Einmalige Messungen oder einige Testtage reichen nicht aus, um die durchschnittliche Exposition einer Wohnung zu schätzen. Das Ergebnis hängt insbesondere von der Dauer und den Messbedingungen ab.

Der Leitfaden unterscheidet somit eine momentane Konzentration von einem über einen langen Zeitraum berechneten Durchschnitt. Dieser Unterschied ist wichtig für die Interpretation von elektronischen Geräten, die mehrere Werte anzeigen. Eine Figur auf dem Bildschirm allein ersetzt kein geeignetes Messprotokoll.

Eine zu kurze Messung muss dazu führen, dass der Test unter Bedingungen wiederholt wird, die eine repräsentative Beurteilung ermöglichen. Die Empfehlungen betreffen die gemessenen Wohnungen: Sie erlauben es nicht, das Niveau eines anderen Hauses von dem der Nachbarschaft abzuleiten.

Die kanadische Schwelle und Korrekturarbeit

Die kanadische Richtlinie legt einen Referenzwert von 200 Becquerel pro Kubikmeter fest. Diese Einheit drückt die Konzentration der Radioaktivität in der Luft aus. Wenn die Maßnahme dieses Niveau übersteigt, empfiehlt Health Canada Korrekturarbeiten im Jahr. Je höher die Konzentration, desto schneller der Eingriff.

Ziel ist es nicht, automatisch bei 200 Becquerel pro Kubikmeter zu stoppen. Korrekturmaßnahmen sollten die Exposition so weit wie möglich verringern. Die Wahl der Arbeit hängt vom Gebäude und dem gemessenen Niveau ab; die Richtlinie schreibt keine identische Lösung für alle Wohnungen vor.

Health Canada empfiehlt die Verwendung eines zertifizierten Fachmanns, um Konzentrationen zu reduzieren. Die erste Herausforderung besteht darin, ein zuverlässiges Ergebnis zu erzielen, das mit einem geeigneten Gerät und ausreichender Messzeit erzielt wird.

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