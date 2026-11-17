Das Ministerium für Wirtschaft und Handel gibt 21.114 Feldinspektionen und 1.119 Minuten im Libanon vom 2. bis 13. November 2026 bekannt. Diese am 17. November veröffentlichte Bewertung betrifft die Tätigkeit der Direktion Verbraucherschutz und ihrer regionalen Dienste. Elektrische Generatoren konzentrieren die Mehrheit der festgestellten Verstöße.
Generatoren repräsentieren 675 Minuten
Die Abteilung teilt das Protokoll in drei Sätze. Der Stromerzeugersektor beträgt insgesamt 675. Verstöße im Zusammenhang mit Lebensmittelsicherheit, Preis und Gewicht betragen 361. Die übrigen 83 beziehen sich insbesondere auf Preise, Maßnahmen und Waagen.
|Fläche
|Protokoll
|Elektrische Generatoren
|675
|Lebensmittel: Sicherheit, Preis und Gewicht
|361
|Sonstige Straftaten
|83
|Insgesamt
|1 119
Die Generatoren machen also etwa 60 % der Minuten aus, so die Bilanzrechnung. In der Pressemitteilung werden die Mängel in diesem Bereich nicht detailliert beschrieben. Es erlaubt daher nicht, diese Erkenntnisse in Rechnungsstellung, Zähler oder andere Verpflichtungen zu unterteilen.
983 mitteilungen an die gerichte, nicht 983 verurteilungen
Im gleichen Zeitraum übermittelten die Dienste 983 Minuten an die zuständigen Justizbehörden. Ein Teil betrifft Bemerkungen vor dem 2. November. Diese Zahl entspricht daher nicht nur den neuen Dateien, die während der 12 Tage der Bilanz erstellt wurden.
Diese Übertragungen sind keine Überzeugungen. Das Ministerium erlässt keine Reihe von Urteilen oder Geldbußen. Sie kündigt auch 33 Entscheidungen zur Aussetzung der Vermarktung von Produkten und 10 Zulassungen zur Wiederaufnahme an, nachdem ihre Einhaltung überprüft wurde. In der Pressemitteilung werden die betreffenden Produkte nicht genannt.
2.276 beschwerden eingegangen
Die Abteilung berichtete, 2.276 Beschwerden über ihre Berichtskanäle erhalten zu haben. Es gibt nicht an, wie viele gelöst wurden oder wie viele zu einem Datensatz geführt haben. Beschwerden, durchgeführte Kontrollen und an das Gericht verwiesene Fälle bleiben drei verschiedene Indikatoren.
Verbraucher können die Praktiken eines Unternehmens oder Unternehmens unter 1739, der von der Abteilung angegebenen Verbraucherschutznummer, melden. Die Website bietet auch Zugang zu Beschwerden. Die Abteilung fordert eine fortgesetzte Berichterstattung als Leitfaden für Inspektionen.
Illustration: Gemüsestand in Beirut, Juli 2016. Foto von Archiven, die nicht mit den kontrollierten Geschäften oder den Verstößen gegen diese Bilanz verbunden sind. Peter Feghali / Unsplash, via Wikimedia Commons, CC0 1.0.
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