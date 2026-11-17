Die französische Regierung plant, die Obergrenze von Buch A im Februar 2027 von 25 000 auf 30 000 Euro anzuheben. Das derzeitige Limit bleibt bei 22.950 € für einzelne Zahlungen. Der Lohnsatz ist eine separate Regel: Er liegt für den laufenden Zeitraum bei 1,70 Prozent. Die Regierung kündigte auch eine Erhöhung im Februar an, ohne das Niveau anzugeben. Kapitalisierte Zinsen können die Obergrenze bereits überschreiten.

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Das Sparbuch A muss seine Obergrenze im Februar 2027 angehoben sehen, so die Ankündigung der französischen Regierung vom 3. November. Der genaue Betrag bleibt zwischen 25 000 und 30 000 Euro. Dieser Trend ist nicht zu verwechseln mit dem aktuellen Lohnsatz von 1,70 Prozent pro Jahr. Eine Zinserhöhung wird auch für Februar angekündigt, ohne dass ein Prozentsatz gemeldet wird.

Buch Eine noch festzulegende Obergrenze

Sébastien Lecornu hat den Wirtschaftsminister Roland Lescure beauftragt, die Erholung mit der Caisse des dépôts vorzubereiten. Die Obergrenze für Einzelzahlungen liegt jetzt bei 22.950 Euro, ein Niveau, das 2013 festgelegt wurde.

Die angekündigte Spanne ist noch kein neues anwendbares Limit. Es zeigt die Leitlinien für Februar 2027. Daher können die Sparer 30 000 Euro nicht als bereits in Kraft getretene Grenze behandeln.

Eine Rate von 1,70 Prozent für den laufenden Zeitraum

Mit dem Dekret vom 28. Juli 2026 wurde der jährliche Nominalsatz von Buch A für den Zeitraum vom 1. August 2026 bis zum 31. Januar 2027 auf 1,70 % festgesetzt. Die Broschüre zur nachhaltigen und solidarischen Entwicklung profitiert von der gleichen Rate.

Die Obergrenze bestimmt den Betrag, der eingezahlt werden kann. Der Satz wird verwendet, um die Vergütung des investierten Geldes zu berechnen. Eine Änderung behebt nicht automatisch die andere. Die Regierungsmitteilung antizipiert ihre Entwicklung gleichzeitig, zeigt jedoch keine zukünftige Leistung an.

Zur Veranschaulichung: 10 000 Euro, die ein ganzes Jahr bei 1, 70 % gehalten werden, generieren 170 Euro Zinsen. Diese Berechnung geht von einem Kapital und einer im gesamten Zeitraum unveränderten Rate aus; er prognostiziert nicht die Zinsen, die 2027 gezahlt werden.

Zinsen können die Obergrenze überschreiten

Die derzeitige Obergrenze verbietet nicht, dass der Saldo eines Buches A dank kapitalisierter Zinsen 22.950 € übersteigt. Diese werden weiterhin hinzugefügt. Wenn der Saldo jedoch das Limit erreicht oder überschreitet, sind neue Zahlungen nicht mehr möglich.

Zinsen werden mit 15 Ganzzahlen berechnet. Eine Einzahlung zwischen 1 und 15 beginnt am 16. zu verzinsen. Eine Zahlung ab dem 16. wird am ersten Tag des folgenden Monats berücksichtigt.

Buch A bleibt persönlich: dieselbe Person kann nicht mehrere halten. Der für Februar angekündigte Zeitplan wird noch zur Festlegung der neuen Obergrenze und des für den folgenden Zeitraum geltenden Satzes führen.

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