Das Gesundheitsministerium in Gaza berichtete, dass Krankenhäuser in 24 Stunden sechs Leichen erhalten hatten, darunter zwei Überreste und 33 Verletzte. Zwei Todesfälle nach einem Streik in Al-Mawasi wurden separat gemeldet, aber ihre Aufnahme in den am Sonntag veröffentlichten Krankenhausbericht konnte nicht verifiziert werden.

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Das Gesundheitsministerium in Gaza gab am Sonntag, den 22. November bekannt, dass Krankenhäuser in 24 Stunden sechs Leichen und 33 Verletzte erhalten hatten. Die Bilanz identifiziert vier neue Todesfälle und zwei Überreste. Im südlichen Gazastreifen meldete auch die palästinensische Agentur WAFA zwei Tote nach einem Streik in Al-Mawasi, ohne dass man sagen konnte, ob sie in der gleichen Zählung enthalten waren.

Sechs Leichen in Krankenhäusern in 24 Stunden

Das Gesundheitsministerium Bulletin vom 22. November listet vier neue Todesfälle und zwei Leichen unter den sechs Überresten von Krankenhäusern gefunden. Er gibt auch an, dass im gleichen Zeitraum 33 Verletzte aufgenommen wurden. Das Bulletin gibt nicht die Verteilung dieser Personen nach Institution oder den Ort jedes Vorfalls an.

Das Ministerium erhöhte die Zahl der Todesfälle seit dem 7. Oktober 2023 auf 74.742 und die Zahl der Verletzungen auf 176.227. Die am Vortag veröffentlichte Zählung, die der palästinensischen Agentur WAFA entnommen wurde, berichtete von 74.736 Toten und 176.194 Verwundeten. Die Erhöhung des kumulativen Saldos um sechs bedeutet nicht, dass sechs Menschen am letzten Tag getötet wurden: Der Krankenhausbericht enthält auch zwei Leichen.

Zwei getrennt gemeldete Todesfälle in Al-Mawasi

In einer Vorabmeldung berichtete die WAFA, dass zwei Palästinenser am Sonntagmorgen nach einem israelischen Angriff im Gebiet al-Mawasi westlich von Khan Yunes starben. Die Agentur streikt am Morgen, ohne die genaue Zeit anzugeben. Das Bulletin der Abteilung enthält keine Einzelfälle: Es erlaubt nicht, dass die beiden Todesfälle mit den insgesamt vier neuen Todesfällen in Verbindung gebracht oder hinzugefügt werden.

Seit dem Waffenstillstand zählen

In seiner separaten Serie seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands vom 11. Oktober 2025 verzeichnete das Ministerium 1.675 Tote und 6.095 Verletzte. Er gibt auch an, dass seit diesem Datum 851 Leichen gefunden wurden. Diese letztere Zahl soll nicht zu den anderen Summen addiert werden: Das Bulletin stellt sie nicht als separate Gruppe von Opfern dar. Laut den am Sonntag erwähnten medizinischen Quellen bleiben die Opfer außer Reichweite der Erleichterung, besonders unter den Trümmern.

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