Gadi Eisenkot verurteilte am Sonntag, den 22. November, die gemeldeten Brände in mehreren palästinensischen Dörfern im besetzten Westjordanland während der Nacht. Er benutzte den Begriff « jüdischer Terrorismus » und stellte die Politik zweier israelischer Minister in Frage. Die Polizei eröffnete eine Untersuchung, ohne die Fakten öffentlich darzulegen. Die israelische Armee zitierte vier Dörfer; Die palästinensische Agentur WAFA hat 12 Fahrzeuge in drei Ortschaften im Regierungsbezirk Ramallah und in al-Bireh verbrannt, basierend auf lokalen Quellen.

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Gadi Eisenkot verurteilte am Sonntag, den 22. November, die Feuer, die in der Nacht in palästinensischen Dörfern im besetzten Westjordanland gemeldet wurden. Der Führer der Yashar-Partei sprach von « jüdischem Terrorismus ». Die israelische Polizei eröffnete eine Untersuchung der dort gefundenen Brände und Inschriften. Zu diesem Zeitpunkt haben die Behörden die Täter nicht öffentlich identifiziert.

Brände in der Westbank: eine Untersuchung von vier Standorten

Die israelische Armee meldete Brände und Graffiti in vier Dörfern: Deir al-Sudan, Deir Abu Machal, Kafr Malik und al-Tuwani. Die Polizei muss Material und Zeugenaussagen sammeln. Der offizielle Punkt gibt nicht die Gesamtzahl der beschädigten Fahrzeuge oder die menschlichen Auswirkungen an.

Die palästinensische Agentur WAFA identifizierte auf der Grundlage lokaler Quellen zwölf Fahrzeuge, die im Morgengrauen in den drei Dörfern Ramallah und al-Bireh verbrannt wurden: sieben in Kafr Malik, drei in Deir Abu Machal und zwei in Deir al-Sudan. Sie schreibt diese Fakten israelischen Siedlern zu und berichtet von rassistischen Inschriften auf Häusern. Diese Materialzählung umfasst nicht al-Touwani im südlichen Westjordanland.

Eisenkot hinterfragt die Politik zweier Minister

In seiner Sonntagmorgenbotschaft sagte Eisenkot, dass die Brände Leben gefährden und Israels Sicherheit und Außenbeziehungen schaden. Als verantwortlich für die Regierungsbildung stellte er die Politik des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, und des Finanzministers, Bezalel Smotrich, in Frage. Ben Gvir antwortete, dass Eisenkot Schlussfolgerungen zog, bevor die Untersuchung sie ergab.

Der von Eisenkot verwendete Ausdruck ist eine politische Qualifikation. Die Einleitung der Untersuchung läuft nicht auf die Identifizierung von Verdächtigen oder die Kriminalisierung der Tatsachen hinaus. Die Behörden haben nicht angekündigt, dass sie in ihrem ersten Punkt verhört werden.

Am Freitag hatte das humanitäre Team der Vereinten Nationen in den palästinensischen Gebieten die israelischen Behörden aufgefordert, die palästinensischen Erntearbeiter zu schützen. Es verzeichnete mehr als 400 Angriffe von Siedlern im Zusammenhang mit der Olivenernte seit September, was zu Verlusten oder Schäden führte. Diese Umfrage umfasst einen Zeitraum und eine Reihe von Vorfällen, die sich von den Bränden am Sonntag unterscheiden.

Archiv: Gadi Eisenkot in Tel Aviv, 16. August 2016. Matty Stern / US-Botschaft in Tel Aviv via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Größeres Archivfoto und Layout. Das Bild zeigt die Brände nicht.

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