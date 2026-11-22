Ein Streik auf eine Einrichtung der öffentlichen Ölgesellschaft verletzte am Sonntag, den 22. November, sechs Mitarbeiter in Sanaa, so das Gesundheitsministerium der Huthis. Das Ministerium wirft der saudischen Luftfahrt vor. Diese Zuordnung bleibt unabhängig voneinander unbestätigt und es wurde kein Anspruch auf den Streik festgestellt.

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Ein Streik auf eine Anlage der Yemen State Oil Company verletzte laut den Huthies-Behörden am frühen Sonntag, den 22. November, sechs Mitarbeiter. Ihr Gesundheitsministerium stellt die saudische Luftfahrt in Frage. Diese Zuweisung wurde nicht unabhängig bestätigt.

In Sanaa wurden laut Gesundheitsministerium sechs Mitarbeiter verletzt

Anis al-Asbahi, Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Umwelt, das den Houthies-Behörden berichtet, meldete am Sonntagmorgen sechs Verletzungen unter den Mitarbeitern der Yemen Petroleum Company. Er berichtete von Schäden an der Anlage und einem anderen Gebäude im Unternehmen. Seine Aussage spezifiziert nicht die Schwere der Verletzungen oder das Ausmaß des Schadens.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde keine saudische Behauptung oder Reaktion über den Streik am Sonntag gefunden. Die von Riad geführte Koalition gab am 20. November bekannt, dass sie eine Operation in Sanaa durchgeführt habe. Seine Aussage betraf diesen Tag und bestätigte die Zuordnung des neuen Vorfalls nicht.

Die Erklärung des Ministeriums bezieht sich auf einen anderen Vorfall als den vom 10. November, der ebenfalls in Sanaa von Anis al-Asbahi berichtet wurde. An diesem Tag meldete der Sprecher sechs Verletzungen bei einem Streik gegen eine Einrichtung derselben Firma. Die neue Erklärung legte die Fakten am frühen Sonntag, den 22. November, und bezog sich auf sechs Mitarbeiter.

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