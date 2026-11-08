8. november 1943: abstimmung gegen das mandat

Am 8. November 1943 zogen libanesische Abgeordnete das französische Mandat aus der Verfassung zurück. Die Wahl geht den Festnahmen vom 11. November und der Freilassung von 22 voraus. Eine Überprüfung der Bestimmungen, die sprachliche Debatte und die Konfrontation zwischen der libanesischen Regierung und den französischen Behörden in Beirut. Die Sitzung ist vom Verfassungsgesetz vom 9. November zu unterscheiden. Diplomatische Archive klären auch die Anzahl der Wähler und die Verschiebung der Frage der Flagge, die oft mit dieser ersten Revision verwechselt wird.

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Am 8. November 1943 stimmte die libanesische Abgeordnetenkammer über eine Verfassungsänderung ab, die die Bestimmungen über das französische Mandat aufhob. An diesem Tag forderten die Regierung von Riad al-Solh und Präsident Bechara al-Khury Unabhängigkeit im Text der Institutionen. Frankreich bestreitet sein Recht, ohne seine Zustimmung zu handeln. Drei Tage später verhafteten seine Behörden die wichtigsten libanesischen Führer.

Diese Sitzung ging zwei Wochen dem Datum voraus, das zum Nationalfeiertag wurde. Es sollte auch nicht mit dem Datum des Gesetzestextes verwechselt werden: Die Abstimmung fand am 8. November statt, während das Verfassungsgesetz vom 9. November 1943 datiert wurde. Die Herausforderungen sind dann klar: Können die in Beirut gewählten Behörden die Bestimmungen, die sie unter Vormundschaft stellen, selbst entfernen?

8. November 1943: Souveränität tritt in die Verfassung ein

Die Verfassung von 1926 organisiert eine Republik mit einem Präsidenten, einer Regierung und einem Parlament. Aber einige seiner Artikel behalten sich Vorrechte der Vollmacht vor. Die Existenz libanesischer Institutionen bedeutet daher nicht, dass sie alle Attribute der Souveränität frei ausüben. Die Bestimmungen über Frankreich und den Völkerbund halten diese Einschränkung im Grundgesetz aufrecht.

Die Novemberreform zielt auf diese Referenzen ab. Artikel 1 hört auf, die Definition des Territoriums von der französischen Anerkennung und der des Völkerbundes abhängig zu machen. In Artikel 52 unterliegt die präsidiale Zuständigkeit in Vertragsangelegenheiten nicht mehr einer Bestimmung des Mandats. Artikel 102 verliert den Satz, der die Verfassung unter den Schutz des französischen Agenten stellte.

Die Artikel 90 bis 94, die Mandatsregelungen betreffen, werden aufgehoben. Diese Abschaffungen betreffen das Verhältnis zwischen den libanesischen Institutionen und der französischen Behörde. Sie geben eine juristische Übersetzung zum unabhängigen Programm der Regierung. Sie regeln jedoch nicht die Übertragung jeder Verwaltungsabteilung oder den Abzug ausländischer Streitkräfte allein durch Adoption.

Die französische Frage, die der Flagge

Artikel 11 ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Aussprache. Die Überarbeitung entfernt Französisch als zweite Amtssprache. Arabisch wird die offizielle Landessprache; ein spezielles Gesetz muss die Fälle der Verwendung von Französisch bestimmen. Die Unterscheidung zählt: Die Abstimmung ändert eine verfassungsmäßige Regel, sie spricht kein allgemeines Verbot aus, Französisch zu sprechen oder zu unterrichten.

Der US-Diplomatenbericht des folgenden Tages beschreibt eine lebhafte Debatte zu diesem Artikel. Mehrere Abgeordnete möchten jeglichen Verweis auf die französische Sprache streichen. Die Formel behielt jedoch die Möglichkeit, bestimmte Verwendungen gesetzlich zu organisieren. Der Bruch mit dem Mandat erfordert daher eine neue rechtliche Hierarchie der Sprachen, nicht die sofortige Beseitigung aller administrativen oder kulturellen Praktiken.

Die Flagge gehört zu einer anderen Stufe. Die Änderung von Artikel 5, der das nationale Emblem betraf, wurde in dieser ersten Überarbeitung nicht beschlossen. Die Regierung verschiebt die Überprüfung. Es wäre daher falsch, alle symbolischen und institutionellen Entscheidungen, die heute mit der Unabhängigkeit verbunden sind, dem Treffen am 8. November zuzuschreiben.

Abstimmung trotz französischer Forderungen beibehalten

Im Herbst 1943 betraf der Streit sowohl das Verfahren als auch den Inhalt. Die französischen Behörden machen geltend, dass sich das Mandat aus internationalen Verpflichtungen ergebe und nicht ohne ihre Zustimmung geändert werden könne. Libanesische Beamte weigern sich, dass die Anerkennung ihrer Souveränität von einer neuen Genehmigung des Agenten abhängt.

Der Entwurf wurde am 6. November an die Abgeordneten verteilt. Am nächsten Tag trafen sich libanesische und syrische Beamte in Chtaura. In seinem Telegramm vom 9. November berichtete der US-Vertreter George Wadsworth, dass die syrische Führung den libanesischen Ansatz unterstütze. Diese regionale Koordinierung begleitet die Vorbereitung der Sitzung, ohne die Entscheidung der Kammer zu ersetzen.

Am 8. November versuchen die französischen Vertreter immer noch, eine Verschiebung zu erreichen. Sie berufen sich auf die bevorstehende Rückkehr von Jean Helleu, Generaldelegierter von Frankreich, und die Vorlage von Vorschlägen aus Algier. Die libanesische Regierung hält das Treffen aufrecht. Seine Weigerung, die Abstimmung zu verschieben, schloss in seiner Antwort nachfolgende Verhandlungen mit dem französischen Vertreter nicht aus.

Die Sitzung findet in angespannter Atmosphäre statt, bleibt aber geordnet. Nach Wadsworths zeitgenössischer Darstellung wurde ein Antrag, den Entwurf an den Ausschuss zu verweisen, abgelehnt. Émile Eddé und ein anderer Abgeordneter verließen dann das Treffen. Achtundvierzig der dreiundfünfzig Parlamentsmitglieder setzen die Debatte fort; die namentliche Schlussabstimmung ist einstimmig unter den Anwesenden. Diese Klarstellung vermeidet die Verwechslung zwischen der einstimmigen Abstimmung und der Anwesenheit des gesamten Hauses.

Der Kampf geht weiter in den Zeitungen

Die Abstimmung wird sofort zu einem Informationsproblem. Das amerikanische Telegramm berichtet, dass der französische Pressesprecher an diesem Abend Vertreter lokaler Zeitungen anrief. Es ist ihnen verboten, die Sitzung und ihre Ergebnisse zu erwähnen. Die Redaktion beschloss dennoch, die Fakten zu veröffentlichen.

Am nächsten Tag beschlagnahmte die Sûreté française die Zeitungen, mit Ausnahme von Kopien, die bereits von den Druckereien verteilt oder veröffentlicht wurden. Die Zensur zielt daher darauf ab, die Verbreitung einer Entscheidung zu verhindern, die die libanesischen Behörden als einen Akt der Souveränität betrachten. Dieser Konflikt findet nicht mehr nur zwischen Kanzleien statt: er beeinflusst auch den Informationsfluss in Beirut.

Von der Abstimmung zu Rachaya Verhaftungen

Am 11. November verhafteten die französischen Behörden Bechara al-Khoury, Riad al-Solh und mehrere politische Führer. Die Gefangenen werden in die Zitadelle von Rachaya gebracht. Jean Helleu suspendierte die Verfassung und vertraute die Macht Émile Eddé an. Die französischen Maßnahmen versuchen, die Institutionen zu neutralisieren, die gerade für den Zusammenbruch der Verfassung gestimmt haben.

Die libanesische Mobilisierung und der diplomatische Druck, einschließlich der Briten, führten zur Freilassung der Führer am 22. November. Sie sind wieder im Amt. Das US-Außenministerium begrüßt dann ihre Wiedereinsetzung und die Aufhebung der französischen Dekrete vom 11. November. Der Kalender behält somit drei verschiedene Benchmarks bei: die Abstimmung vom 8., das Verfassungsgesetz vom 9. und die Veröffentlichung von 22.

Transformationen enden nicht mit dieser Befreiung. Die Übergabe der libanesischen Militäreinheiten an den Staat erfolgte am 1. August 1945. Im November 1943 eröffnete die Verfassungsprüfung den entscheidenden Konflikt um die Autorität: Der Text reservierte Frankreich nicht mehr für sein Mandat.

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