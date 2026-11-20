Eine Boston-Studie bewertete AMIE, Googles experimentelles System, vor den eigentlichen Konsultationen. Die im Oktober veröffentlichten Ergebnisse beziehen sich auf einen Weg unter ärztlicher Aufsicht. Sie zeigen, dass sie bei der Vorbereitung einiger Termine nützlich sind, zeigen jedoch keine verbesserte Gesundheit oder geringere Kosten. Die Details des Personals, die Sicherheitskriterien und die Klassifizierung der diagnostischen Annahmen vermeiden mehrere irreführende Interpretationen. Das Gerät ersetzt keine Konsultation und muss noch in breiteren Vergleichsstudien bewertet werden.

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AMIE, das experimentelle System von Google, sprach vor ihrem Arzttermin in Boston mit echten Patienten. Die am 8. Oktober 2026 veröffentlichte Studie zeigt, dass ein solcher Austausch in eine betreute Beratung integriert werden kann. Es zeigt keine bessere Gesundheit des Patienten oder die Möglichkeit, den Arzt zu ersetzen.

Die Änderung ist auf das Auswertungsfeld zurückzuführen. Google und Beth Israel Deaconess Medical Center Forscher verließen die einzigen simulierten Konsultationen. Ihre prospektive Studie wurde zwischen April und November 2025 in einer Grundversorgungsstruktur durchgeführt. Darunter waren 114 Personen. Unter ihnen schlossen 98 sowohl den Austausch mit künstlicher Intelligenz als auch ihre Beratung ab.

Diese Ergebnisse, die im Oktober veröffentlicht wurden, stellen keine neue Entdeckung im November dar. Sie ermöglichen es uns, eine spezifische Frage zu untersuchen: Was ist ein automatisiertes medizinisches Gespräch wert, wenn es der wirklichen Versorgung vorausgeht?

AMIE bereitet einen Termin vor, ohne ihn zu ersetzen

Die Teilnehmer hatten bereits eine Beratung für ein einmaliges Problem gebucht. Die Triage der Klinik hatte Situationen ausgeschlossen, die eine Notfallversorgung erforderten. Sie tauschten sich dann schriftlich mit AMIE aus, von zu Hause aus, bis fünf Tage vor ihrer Ernennung. Das Gerät sammelte Symptome und Geschichte und präsentierte dann Annahmen für die Diskussion mit der Bezugsperson.

Eine Zusammenfassung und ein Transkript können an den beratenden Fachmann gesendet werden. Das Experiment bestand nicht darin, einen Catbot allein über eine Behandlung entscheiden zu lassen. Es fügte eine Vorbereitungsphase zu einer fortgesetzten medizinischen Reise hinzu.

Das Protokoll wählte englischsprachige Erwachsene aus, die bereits in der Einrichtung verfolgt worden waren und ihr digitales Gerät nutzen konnten. Bekannte Schwangerschaften und psychiatrische Gründe wurden ausgeschlossen. Diese Kriterien begrenzen den Umfang der Ergebnisse: Sie erlauben es nicht, für alle Patienten oder klinische Situationen zu schließen.

Kein Sicherheitsstopp, aber kein Nullfehler

Ein Arzt überwachte jedes Gespräch in Echtzeit. Er könnte den Austausch im Falle eines Risikos, einer erheblichen Notlage oder einer Anfrage des Teilnehmers unterbrechen. Ein auf diesen Kriterien basierendes Urteil war nicht erforderlich. Die Aufsichtsbehörden stellten jedoch Halluzinationen fest, d. H. Unbewiesene Informationen, und lieferten in fünf Austauschen klinische Abklärungen.

Das Fehlen einer Unterbrechung bedeutet daher nicht, dass es keinen Fehler oder nutzlose Aufsicht gibt. Es beschreibt den Betrieb eines gerahmten Geräts, wobei ein Fachmann zur Verfügung steht, um einzugreifen. Das Entfernen dieses Fachmanns würde die Bedingungen ändern, unter denen das Ergebnis erzielt wurde.

Die Institution berichtet auch einen Fall, der von einem Betreuer als etwas schädlich angesehen wird. Er befürchtete, dass die Erwähnung eines Lymphoms unter den Hypothesen Angst ausgelöst haben könnte. Die Episode erinnert daran, dass eine medizinisch mögliche Liste Auswirkungen auf die Person haben kann, die sie erhält.

Prozentsätze erfordern ihre Nenner

Fachleute beantworteten den Fragebogen nach 60 der 98 Konsultationen. Sie hatten den AMIE-Bericht vor der Ernennung in 44 Fällen konsultiert. Von diesen 44 Rückgaben berichteten 33 über Hilfe in Vorbereitung oder 75%. In 25 Fällen hatten sie das Gefühl, dass der Austausch ihren Ansatz ändern konnte.

Diese Antworten messen die wahrgenommene Nützlichkeit. Sie beweisen nicht, dass drei Viertel aller Patienten besser versorgt wurden. Sie quantifizieren auch keine systematische Zeitersparnis oder Kostenreduzierung.

Ein anderes Ergebnis erfordert die gleiche Präzision. In der von den Forschern präsentierten explorativen Analyse gehörte die schließlich gewählte Diagnose zu den ersten sieben Annahmen von AMIE in 90% der Fälle. Es belegte in 56% der Fälle den ersten Platz und in 75% unter den ersten drei. Die Darstellung der ersten Ziffer als eine einzige korrekte Diagnoserate wäre irreführend.

Ein Vergleich noch weit von einem Effizienztest entfernt

Die Bewerter schätzten die Diagnosevorschläge und Managementpläne auf anonymisierte Weise. Ärzte erzielten bessere Ergebnisse in Bezug auf die Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit der Pläne. AMIE hatte weder eine vollständige Krankenakte noch eine körperliche Untersuchung. Diese Unterschiede im Kontext sind wichtig für die Interpretation.

Die Studie bleibt monozentrisch und hat keine Kontrollgruppe. Es vergleicht nicht zwei zufällige Routen, mit und ohne das Werkzeug. Es löst daher seine Auswirkungen auf Komplikationen, Diagnosefehler oder Arbeitsbelastung nicht ab. Hohe Zufriedenheit und fließende Gespräche allein sind keine klinischen Verbesserungen.

Alphabet finanzierte die Arbeit, an der sich seine Forscher beteiligen. Dieser Link wird angegeben und muss das Lesen der Ergebnisse begleiten. Es macht ihre Reproduktion besonders wichtig für andere Teams, in verschiedenen Populationen und Organisationen.

Die nächsten Schritte bleiben breitere Vergleichsstudien. Sie müssen Patientenergebnisse, Kosten, Vertraulichkeit und das erforderliche Überwachungsniveau messen. Die Übertragung auf französischsprachige oder arabischsprachige Konsultationen, insbesondere im Libanon, wird durch diese in englischer Sprache durchgeführte Studie nicht nachgewiesen.

Foto: Ajay Suresh, BIDMC, 6. November 2025, CC BY 4.0Archiv, proportionale Reduktion und Libnanews Dressing.

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