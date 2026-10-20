Dem Kraftwerk Zuk werden Vorwürfe wegen nicht konformer Ersatzteile, umstrittener Wartungsverträge und Korruptionsverdacht vorgeworfen. Strom aus dem Libanon, Khayyat und dem deutschen Hersteller MAN sind von einem Fall mit teuren Geräten und verlängerten Kapitalanlagen betroffen.

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Ersatzteile nicht in Übereinstimmung mit der Ausrüstung des deutschen Herstellers

Die Wartung des Kraftwerks Zuk wirft neue Fragen nach der Qualität der verwendeten Ersatzteile, den Verträgen mit privaten Lieferanten und den Verantwortlichkeiten für die Stilllegung einer Produktionsgruppe auf. Khayyat ist direkt an Eingriffen des deutschen Herstellers MAN beteiligt. Nach den in dieser Datei erhobenen Gebühren würden einige installierte Teile nicht vom Originalhersteller stammen. Ihre Nutzung hätte dazu beigetragen, die Lebensdauer der Anlagen zu reduzieren und ihren Betrieb zu gefährden. Der Generaldirektor für Elektrizität des Libanon, Kamal Hayek, steht ebenfalls im Mittelpunkt dieses Falls, nachdem er Vorbehalte zu den Wartungsbedingungen geäußert hatte. Die Abgaben beziehen sich auf Anlagen, die eine beträchtliche Investition für die öffentliche Einrichtung darstellen, während die nationale Stromerzeugung nach wie vor unzureichend ist.

Der 25. Januar 2025 ist in diesem Fall ein wichtiges Datum. Eine Produktionsgruppe wurde mit einem Wartungsprogramm zur Begleitung ihres Betriebs wieder in Betrieb genommen. Dies hätte Probleme mit den in früheren Eingriffen installierten Komponenten ergeben. Einige Teile wären entgegen den erwarteten Eigenschaften der betreffenden Ausrüstung nicht von MAN hergestellt worden. Ihre Qualität und Lebensdauer wäre niedriger als die vom Hersteller direkt gelieferten Teile. Die Kritik betrifft auch die Öle, die für den Betrieb der Anlagen verwendet werden. Diese Elemente hätten zu technischen Schwierigkeiten und einer längeren Immobilisierung einer Produktionsgruppe beigetragen. Die genaue Verantwortung für Teile und Wartungsarbeiten bei identifizierten Ausfällen muss jedoch noch durch unabhängiges technisches Fachwissen festgelegt werden.

Ein Wartungsvertrag, der Fragen zu den Garantien des Herstellers aufwirft

Khayyat habe angeblich ohne eine allgemeine Wartungsvereinbarung mit MAN Hilfe in den Zuk-Anlagen geleistet. Dies stünde im Widerspruch zu den für die betreffenden Transaktionen geltenden vertraglichen Anforderungen. Der Streit betrifft insbesondere die vom Hersteller gebotenen Garantien und die Haftung der an seinen Geräten beteiligten Unternehmen. Die direkt von MAN gelieferten Teile würden von technischen Garantien profitieren, die die von anderen Lieferanten installierten Komponenten nicht unbedingt hätten. Dieser Unterschied bezieht sich auf die Konformität des Geräts, seine Nutzungsdauer und die Bedingungen für die Unterstützung bei Ausfall. Die Gebühren stellen somit nicht nur die Wahl der Lieferanten in Frage, sondern auch die von Electricity Lebanon vor der Annahme der Arbeiten angewandten Kontrollverfahren.

Die Frage der Garantien steht dabei im Mittelpunkt. Ein Instandhaltungsvertrag kann Verpflichtungen in Bezug auf die Herkunft der Teile, die Qualifikation der Techniker und die Eingriffsverfahren vorsehen. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt würden, könnten die Verantwortlichkeiten sowohl den Antragsteller als auch diejenigen betreffen, die die Transaktionen validiert haben. Der vollständige Vertrag mit Khayyat ist jedoch in den untersuchten Artikeln nicht verfügbar. Es ist daher nicht möglich, endgültig festzustellen, welche Klauseln verletzt worden wären. Die bekannten Informationen rechtfertigen jedoch eine Prüfung der dem Lieferanten erteilten Genehmigungen, der Unterlagen über den Eingang der Arbeiten und der für die eingebauten Komponenten tatsächlich gewährten Garantien.

Einsparungen zu kaufen, die mehr für die Farm kosten könnten

Der Preis für Ersatzteile ist eines der Hauptargumente des Streits. Ein direkt vom deutschen Hersteller geliefertes Teil mit seiner Garantie könnte dreimal mehr kosten als eine von einem anderen Lieferanten gekaufte Komponente. Noch größere Unterschiede werden für bestimmte Teile erwähnt, die von asiatischen Herstellern vorgeschlagen werden. Diese Preisunterschiede können alternative Anbieter finanziell attraktiv machen. Sie reichen jedoch nicht aus, um die tatsächlichen Kosten eines Wartungsvorgangs zu ermitteln. Die Dauer der Nutzung der Komponenten, ihre Kompatibilität mit den Geräten und die Folgen eines Ausfalls müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Vorwürfe gegen Zuk beruhen genau auf der Annahme, dass die Einsparungen beim Kauf bestimmter Teile durch eine schnellere Verschlechterung der Anlagen ausgeglichen worden wären.

Die Datei enthält jedoch keine detaillierten Rechnungen, um die tatsächlichen Zahlungen an einzelne Lieferanten zu vergleichen. Ebensowenig werden darin die technischen Verweise auf die beanstandeten Dokumente genannt. Diese Informationen wären unerlässlich, um festzustellen, ob die installierten Komponenten für die Ausrüstung geeignet sind und ob ihr Preis ihrer Qualität entspricht. Ein günstigeres Zimmer ist nicht unbedingt defekt. Umgekehrt reicht ein mit Herstellergarantie verkauftes Bauteil nicht aus, um ein Ausfallrisiko auszuschließen. Die Frage ist daher, ob die durchgeführten Interventionen den vertraglichen Verpflichtungen und technischen Anforderungen der Produktionsgruppen entsprachen. An diesen Elementen könnte eine mögliche finanzielle Schädigung des Stroms im Libanon festgestellt werden.

Eine Gruppe, die seit fast anderthalb Jahren immobilisiert ist

Eine der besorgniserregendsten Fragen ist die anhaltende Immobilisierung einer Zuk-Produktionsgruppe. Die Gebühren beziehen sich auf eine Abschaltung von etwa anderthalb Jahren, die insbesondere auf Wartungsprobleme und den Einsatz umstrittener Komponenten zurückzuführen ist. Eine solche Stilllegung ist eine große Schwierigkeit für eine Einrichtung, die zur nationalen Stromversorgung beitragen soll. Es reduziert die verfügbare Produktionskapazität und erschwert die Verwaltung anderer Geräte. Allerdings gibt es derzeit kein detailliertes Gutachten über den genauen Anteil von Ersatzteilen in dieser Unterbrechung. Die Ursachen für einen längeren Aufenthalt können vielfältig sein und müssen auf der Grundlage der technischen Erkenntnisse über die betreffende Gruppe ermittelt werden.

Die Chronologie der Interventionen wird daher wesentlich. Die Termine für die Instandhaltungsarbeiten sollten festgelegt, die ersetzten Komponenten sollten identifiziert und Vorfälle, die vor und nach der Wiederinbetriebnahme am 25. Januar 2025 identifiziert wurden, sollten überprüft werden. In den Betriebsberichten würden auch die Zeiträume angegeben, in denen die Gruppe verfügbar war und wann sie nicht mehr produzieren konnte. Diese Elemente sind in den zugänglichen Informationen nicht aufgeführt. Die Vorwürfe werfen jedoch ein Managementproblem auf: Wie wusste eine Einrichtung, die eine so wichtige Investition darstellt, von einer längeren Immobilisierung und welche Schritte wurden unternommen, um ihre Ursachen zu identifizieren?

270 Megawatt Kraftwerk kosten 300 Millionen Euro

Die Ausrüstung stellt eine angekündigte Kapazität von 270 Megawatt für eine Investition von geschätzten 300 Millionen Euro dar. Diese Zahlen messen finanzielle Fragen. Sie entsprechen jedoch nicht der Höhe der strittigen Instandhaltungskosten. Die 300 Mio. EUR stellen die angekündigten Kosten der Installation dar und können nicht als Verlust oder Umleitung angesehen werden. Andererseits kann die Nichtverfügbarkeit einer Produktionsgruppe die Rentabilität einer solchen Investition beeinträchtigen. Die Folgen hängen von der tatsächlich immobilisierten Leistung, der Dauer der Stopps und den Betriebsbedingungen der anderen Einheiten ab.

Zuks Beitrag zur nationalen Stromversorgung bleibt begrenzt. Die Erzeugung von Elektrizität, die etwa zwei Stunden pro Tag entspricht, wird im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten des Sektors erwähnt. Diese Zahl misst jedoch nicht direkt die Verluste im Zusammenhang mit der strittigen Gruppe. Um diese Berechnung durchzuführen, müsste man wissen, wie viel Energie es während seiner Immobilisierung hätte erzeugen können. Außerdem müssten die Kosten für Reparaturen und mögliche Alternativen ermittelt werden. Diese Daten würden dazu beitragen, die finanziellen Folgen technischer Ausfälle zu bewerten. Sie sind in den derzeit festgelegten Elementen nicht enthalten.

Einwände, die mehrere Jahre zurückreichen

Der Vertragsstreit wäre erst nach den technischen Schwierigkeiten in Zuk entstanden. Ali Hassan Khalil lehnte den Vertrag angeblich mehrmals ab, als er ministerielle Aufgaben wahrnahm. Dies würde auf eine Zeit zurückgehen, in der Gebran Bassil das Energieministerium leitete. Diese Chronologie legt nahe, dass administrative oder finanzielle Vorbehalte vor den beanstandeten Interventionen gemacht worden wären. Es stellt sich die Frage nach den Bedingungen, unter denen der Vertrag schließlich angewandt wurde.

Die spezifischen Gründe für die Ablehnungen, die Ali Hassan Khalil zugeschrieben wurden, sind jedoch nicht detailliert. Es gibt kein Verwaltungsdokument, das diese Entscheidungen reproduziert, um festzustellen, ob sie die Preise, technischen Garantien oder Qualifikationen des Antragstellers betreffen. Ihre Identifizierung wäre wichtig, um festzustellen, ob spätere Schwierigkeiten zu erwarten waren. Es würde auch helfen zu verstehen, wie etwaige Einwände von den betroffenen Behörden behandelt wurden. Die Verantwortlichkeiten können nicht bestimmt werden, ohne den administrativen Weg des Vertrags von der ersten Überprüfung bis zur Ausführung wiederherzustellen.

Korruptionsvorwürfe in Bezug auf Beziehungen zum deutschen Hersteller

Die Akte enthält auch besonders schwere Vorwürfe bezüglich der Beziehung zwischen Khayyat und MAN. Korruptionsversuche zielten angeblich auf einige Mitarbeiter des deutschen Herstellers. Eine in Deutschland durchgeführte Untersuchung ergab Berichten zufolge die Zahlung von Bestechungsgeldern und führte zu einer Entscheidung, die bestimmte Geschäftsbeziehungen mit dem betreffenden Unternehmen untersagte. Diese Forderungen erfordern jedoch unabhängige Audits. Im zugänglichen Material werden keine deutschen Gerichtsurteile, amtliche Untersuchungsberichte und Herstellermitteilungen wiedergegeben.

Die Art dieser Anklagen erfordert eine Unterscheidung zwischen Verdacht und festgestellten Tatsachen. Wenn eine deutsche Untersuchung tatsächlich zu Sanktionen geführt hat, müssten die zuständige Behörde, die betroffenen Personen und die ergangenen Entscheidungen identifiziert werden. Ferner sollte festgelegt werden, ob die genannten Maßnahmen unmittelbar auf Instandhaltungsarbeiten im Libanon angewandt werden. In Ermangelung dieser Dokumente kann keine strafrechtliche Haftung geltend gemacht werden. Das Unternehmen Khayyat hatte auch keine Antwort, die in den verfügbaren Informationen wiedergegeben wurde. Die Abgaben können daher nicht als endgültige Schlussfolgerungen dargestellt werden.

Kamal Hayek im Zentrum des Zuk-Managementstreits

Der Generaldirektor für Elektrizität des Libanon, Kamal Hayek, befindet sich im Zentrum einer Konfrontation bezüglich der Wartungsverträge der Anlage. Seine Vorbehalte gegenüber bestimmten Vertragspraktiken hätten zu öffentlichen Angriffen geführt. Der Streit würde sich insbesondere auf die Konformität der verwendeten Teile, die Garantien des deutschen Herstellers und die Bedingungen für das Eingreifen von Khayyat beziehen. Die jeweiligen Verantwortlichkeiten der Parteien müssen noch festgelegt werden, insbesondere in Bezug auf die Validierung der Arbeiten und die Kontrolle der installierten Ausrüstung. Die Anklagen gegen den Antragsteller allein reichen nicht aus, um die Entscheidungen der Beamten der öffentlichen Einrichtung zu bestimmen.

Mehrere administrative Fragen bleiben offen. Wer hat die Verwendung der strittigen Teile genehmigt? Welche Dienste haben ihre Einhaltung überprüft? Wurde die Arbeit technisch genehmigt? Wurden Reservierungen vor der Rückkehr der Gruppe in den Dienst aufgezeichnet? Antworten würden eine Überprüfung von Verträgen, Wartungsberichten und internen Stromdokumenten im Libanon erfordern. Sie würden technische Verantwortlichkeiten von administrativen und finanziellen Entscheidungen unterscheiden. In diesem Stadium identifizieren die bekannten Informationen einen Konflikt um das Management der Anlage, ohne dass eine endgültige Identifizierung von Fehlern von jedem möglich ist.

Zur Festlegung der Verantwortlichkeiten erforderliche Kontrollen

Die erste Überprüfung sollte Teile umfassen, die auf Zuks Geräten installiert sind. Ihre Herkunft, technische Referenzen und Garantien würden dazu beitragen, festzustellen, ob sie die erforderlichen Eigenschaften erfüllen. Ein Experte könnte auch ihren Zustand nach der Verwendung untersuchen und nach möglichen Verbindungen zu den identifizierten Fehlern suchen. Der zweite Teil würde Instandhaltungsverträge abdecken. Die dem Antragsteller auferlegten Verpflichtungen, die vom Hersteller erteilten Genehmigungen und die Bedingungen, unter denen die Arbeiten validiert wurden, sollten festgelegt werden. Dies würde die Überprüfung von Vorwürfen der Nichteinhaltung ermöglichen.

Eine Finanzprüfung sollte dann die in Rechnung gestellten Dienstleistungen mit den tatsächlichen Interventionen vergleichen. Sie könnte die Kosten der Ersatzteile, die Arbeitskosten und die Beträge bestimmen, die für die Wiederherstellung der Anlagen anfallen. Die Prüfung der Immobilisierungszeiten würde auch eine Bewertung der Folgen für die Stromerzeugung ermöglichen. Schließlich würden Korruptionsvorwürfe eine Konsultation mit möglichen Entscheidungen in Deutschland und mit dem offiziellen Austausch zwischen MAN, Khayyat und Electricity of Lebanon erfordern.

Das Kraftwerk Zuk stellt eine wichtige Investition für einen Sektor dar, der mit anhaltenden Schwierigkeiten konfrontiert ist. Die Gebühren für die Instandhaltung werfen spezifische Fragen bezüglich der Qualität der Arbeiten, der vertraglichen Garantien und der Kontrolle der öffentlichen Ausgaben auf. Ihre Ernsthaftigkeit erfordert eine gründliche technische und finanzielle Überprüfung. Verantwortlichkeiten müssen jedoch auf der Grundlage von Verträgen, Sachverstand und gerichtlichen Entscheidungen festgelegt werden, nicht nur auf der Grundlage der Anschuldigungen, die in der öffentlichen Debatte erhoben wurden.

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