Nach UNIFIL: Paris und Rom verhandeln ihren Platz im Südlibanon, Washington erschwert europäische Pläne

Paris und Rom versuchten, die UNIFIL im Südlibanon zu erweitern, aber eine amerikanische Opposition könnte ihre Bemühungen gefährden. Die Europäer bereiten eine alternative Mission vor, um die libanesische Armee ohne direkte militärische Intervention zu unterstützen. Eine begrenzte Formel, die Fragen zur Sicherheit des Südens nach dem Abzug der Friedenstruppen aufwirft.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Paris will UNIFIL verlängern, bereitet aber bereits eine Alternative vor

Frankreich und Italien arbeiten daran, die internationale Präsenz im Südlibanon auszubauen. Ihr unmittelbares Ziel ist es, einen neuen Rahmen für die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon zu erhalten, deren Mission kurz vor dem Abschluss steht. Aber Paris bereitet auch eine Alternative vor. Eine amerikanische Opposition könnte die beantragte Verlängerung des Sicherheitsrates verhindern. In diesem Fall würden die Europäer eine zivile und militärische Mission in Betracht ziehen, um die libanesische Armee zu begleiten. Es gibt jedoch eine große Einschränkung dieser Formel: Europäisches Militärpersonal wäre nicht für die Durchführung von Operationen vor Ort verantwortlich.

Der Abgeordnete Simon Abi Ramia, Vorsitzender der französisch-libanesischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe, erläuterte diesen Ansatz am 20. Oktober 2026. Ihm zufolge arbeitet Paris direkt mit Rom zusammen, um die internationale Mission in einem erneuerten Rahmen zu erweitern. Gleichzeitig studieren die beiden Hauptstädte eine Mission zur Unterstützung der libanesischen Streitkräfte. Sie könnte in einer Reihe von Bereichen eingreifen, um die militärischen und sicherheitspolitischen Kapazitäten zu stärken. Andererseits wäre es nicht beabsichtigt, militärische Operationen im Süden durchzuführen. Diese Klarstellung zeigt die Hauptschwäche des Projekts: Eine Unterstützungsmission würde die derzeit von UNIFIL ausgeführten Funktionen nicht vollständig ersetzen.

Die Gespräche mit Washington, den libanesischen Behörden und mehreren europäischen Hauptstädten werden fortgesetzt. Die französische Militärverwaltung prüft die Aufgaben, die dieser neuen Mission übertragen werden könnten. Es wurde noch keine endgültige Vereinbarung über sein Mandat, seine Stärke oder seine Ressourcen bekannt gegeben.

Frankreich sucht Garantien für sein Militär

Der jüngste Besuch des französischen Außenministers Jean-Noël Barrot in Beirut ist Teil dieser Verhandlungen. Paris möchte wissen, unter welchen Bedingungen sein Militär seine Präsenz im Libanon nach dem Ende der derzeitigen Vereinbarungen fortsetzen könnte. Ihre Sicherheit ist ein wichtiges Thema in den Diskussionen. Frankreich fordert auch Zusicherungen zu den ihm übertragenen Missionen und zu den Bedingungen für ihren Einsatz.

Der Einsatz ist auch diplomatisch. Paris möchte eine Rolle in den Vereinbarungen behalten, die die Sicherheit des Südlibanon bestimmen werden. Eine Verringerung der internationalen Präsenz könnte ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sich direkt an der Überwachung militärischer Verpflichtungen zu beteiligen. Die französischen Behörden intensivieren daher die Konsultationen mit ihren europäischen und arabischen Partnern. Sie versuchen, eine internationale Vereinbarung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine Mission zu vermeiden, deren Verantwortlichkeiten schlecht definiert bleiben würden.

Frankreich erwägt zwei Optionen. Die erste besteht darin, eine Erweiterung der UNIFIL zu erhalten, möglicherweise begleitet von einer Änderung ihrer Missionen. Die zweite ist die Schaffung einer neuen europäischen Hilfsstruktur. Letzteres würde insbesondere von der amerikanischen Position abhängen. Es würde auch eine Vereinbarung über die jeweiligen Verantwortlichkeiten des ausländischen Militärs und der libanesischen Armee erfordern.

Rom, unverzichtbarer statt gegnerischer Partner von Paris

Entgegen dem Bild einer offenen Konfrontation zwischen Paris und Rom beschreiben die Informationen vom 20. Oktober vor allem die Zusammenarbeit zwischen den beiden Hauptstädten. Simon Abi Ramia bestätigt ihre direkte Koordination in der UNIFIL-Datei. Die Differenzen beziehen sich mehr auf mögliche Formen der internationalen Präsenz als auf eine formelle Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Regierungen.

Italien hat eine wichtige Erfahrung im Südlibanon dank seiner Teilnahme an der internationalen Truppe. Es unterhält auch weiterhin militärische Beziehungen mit Beirut. Diese Erfahrung gibt ihm einen besonderen Platz in den Diskussionen über den zukünftigen Mechanismus. Frankreich seinerseits behält eine wichtige diplomatische Rolle und versucht, die europäischen Partner für eine gemeinsame Lösung zu mobilisieren.

Die beiden Länder müssen sich jedoch auf mehrere konkrete Fragen einigen. Eine neue Mission braucht ein spezifisches Mandat. Es muss entschieden werden, ob sein Militär nur libanesische Streitkräfte ausbilden und beraten kann oder ob sie von zusätzlichen Fähigkeiten profitieren werden. Auch das Thema Finanzierung und Personal blieb offen.

Zu diesem Zeitpunkt erlauben die Dokumente nicht, dass Rom ein Projekt zugeschrieben wird, das dem von Paris endgültig entgegengesetzt ist. Die beiden Hauptstädte als Frontalrivalität darzustellen, wäre daher übertrieben.

Washington könnte die beantragte Verlängerung verhindern

Das am deutlichsten identifizierte Hindernis kommt aus den Vereinigten Staaten. Eine amerikanische Opposition gegen den Sicherheitsrat könnte die Erweiterung der UNIFIL gefährden. Diese Möglichkeit drängt Paris und Rom, eine andere Formel vorzubereiten. Sie erklärte, warum sich die europäischen Diskussionen bereits auf eine zivile und militärische Mission konzentrierten, die von den derzeitigen Vereinbarungen getrennt ist.

Washington befürwortet auch militärische Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Bei dem Treffen am 20. Oktober in Tampa sollen die Sicherheitsvorkehrungen und die Bedingungen für die Umsetzung des Rahmenabkommens geprüft werden. Die Vereinigten Staaten möchten die Kommunikationsmechanismen zwischen den beiden Armeen stärken. Dieser Ansatz geht jedoch nicht auf alle libanesischen Bedenken hinsichtlich der internationalen Präsenz ein.

Der Libanon fordert weiterhin die Einstellung der israelischen Angriffe und den Rückzug der besetzten Gebiete. Eine direkte militärische Koordinierung allein würde die Erreichung dieser Ziele nicht garantieren. Sie würde auch nicht automatisch eine internationale Truppe vor Ort ersetzen.

Die amerikanische Position stellt die Europäer daher vor eine schwierige Entscheidung: die Verlängerung einer Mission zu verteidigen, die blockiert werden könnte, oder ein weniger ehrgeiziges Programm vorzubereiten, aber eher ein diplomatisches Abkommen zu erzielen.

Beirut weigert sich, den Süden ohne internationale Präsenz zu verlassen

Die libanesische Regierung bemüht sich, auch nach Ablauf des UNIFIL-Mandats eine internationale Präsenz aufrechtzuerhalten. Premierminister Nawaf Salam sprach dieses Thema mit Jean Arnault, dem Vertreter des UN-Generalsekretärs, an. Im Mittelpunkt des Treffens standen mögliche Vereinbarungen für den folgenden Zeitraum und die Sicherheitslage im Süden. Beide Beamten betonten auch die Notwendigkeit, den Libanon vor einer weiteren regionalen Eskalation zu schützen.

Präsident Joseph Aoun verteidigt die Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen. Er forderte die Umsetzung der Verpflichtungen zum israelischen Rückzug und zur Einstellung der Angriffe. Gleichzeitig forderte sie die Stärkung der Präsenz libanesischer Sicherheitskräfte in nicht von Israel besetzten Dörfern im Süden. Diese Maßnahme soll die Bewohner beruhigen und ihnen den Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen erleichtern.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil Fahmy, verteidigte auch die Aufrechterhaltung einer internationalen Truppe mit einem offiziellen Rahmen. Während seines Besuchs in Beirut bekräftigte er die Unterstützung der Liga für libanesische Institutionen und kündigte seine Absicht an, den Süden zu besuchen.

Diese Positionen konvergieren in einem Punkt: Beirut will nicht, dass der Austritt der UNIFIL die Armee angesichts aller Verantwortungen, die derzeit im internationalen Rahmen übernommen werden, allein lässt.

Das Hauptproblem: Eine Mission ohne Intervention

Die europäische Formel, die derzeit untersucht wird, hat eine klar festgelegte Grenze von Simon Abi Ramia. Die zukünftige Mission könnte die libanesische Armee unterstützen, ihre Fähigkeiten stärken und ihren Einsatz unterstützen. Sie würde jedoch keine militärischen Operationen am Boden durchführen.

Diese Einschränkung verändert den Umfang der Vorrichtung grundlegend. Eine Ausbildungsmission könnte zum Funktionieren der libanesischen Streitkräfte beitragen. Sie hätte nicht unbedingt die Mittel, um Vorfälle direkt zu überwachen oder in Gebieten einzugreifen, die militärischen Spannungen ausgesetzt sind. Seine Wirksamkeit würde daher weitgehend von den Fähigkeiten der libanesischen Armee und den mit den anderen Parteien getroffenen Vereinbarungen abhängen.

Frankreich studiert noch die spezifischen Verantwortlichkeiten, die seinem Militär übertragen werden könnten. Die Diskussionen konzentrierten sich auch auf die Kontinuität der internationalen Unterstützung nach dem Abgang von UNIFIL. Daher kann die vorgeschlagene Anordnung noch nicht als funktionelle Ersatzkraft dargestellt werden.

Für den Libanon ist der Unterschied beträchtlich. Die Anwesenheit europäischer Berater und Ausbilder würde nicht unbedingt die Überwachungs- und Sicherheitsbedürfnisse in Dörfern in der Nähe israelischer Positionen erfüllen. Es könnte die Armee stärken, ohne sie mit allen Fähigkeiten zu versorgen, die derzeit von der internationalen Mission bereitgestellt werden.

Der Fall bleibt bei drei Entscheidungen ausgesetzt: der amerikanischen Position zur Verlängerung der UNIFIL, dem europäischen Abkommen über eine Ersatzmission und den Garantien, die Beirut bezüglich seines Mandats erhalten hat.Am 20. Oktober 2026 arbeiteten Paris und Rom zusammen, aber es wurde keine endgültige Formel vereinbart.Die Hauptunsicherheit ist daher nicht, welches der beiden Länder den zukünftigen Mechanismus anführen wird. Es geht um die Missionen, die die Europäer im Südlibanon wirklich akzeptieren werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews