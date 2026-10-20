Eine US-Forderung, die über die Abrüstung hinausgeht Das libanesische Gesetz über Israels Boykott wäre eines der neuen Ziele der amerikanischen Diplomatie in Beirut geworden. Nach Informationen, die am 20. Oktober 2026 bekannt gegeben wurden, hat US-Außenminister Marco Rubio Berichten zufolge Präsident Joseph Aoun gebeten, die notwendigen Schritte für seine […]

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Eine US-Forderung, die über Abrüstung hinausgeht

Das libanesische Gesetz über Israels Boykott wäre eines der neuen Ziele der amerikanischen Diplomatie in Beirut geworden. Nach Informationen, die am 20. Oktober 2026 bekannt gegeben wurden, hat US-Außenminister Marco Rubio Berichten zufolge Präsident Joseph Aoun gebeten, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ihn direkt aufzuheben. Diese Bitte wurde Berichten zufolge in einem Telefoninterview gestellt, das sich auf Sicherheitsfragen, Hisbollah-Aktivitäten und Tampa-Militärverhandlungen konzentrierte. Es würde ein neues Element in die Beziehungen zwischen Washington und Beirut einbringen. Die bisher heikelsten Diskussionen betrafen die Entwaffnung der Hisbollah, den Rückzug Israels aus dem Südlibanon und die Modalitäten für die Umsetzung des Rahmenabkommens. Die Herausforderung der Boykottgesetzgebung würde nun einen Teil des US-Drucks auf parlamentarisches Terrain verlagern. Es würde einen Rechtsrahmen beeinflussen, der seit mehreren Jahrzehnten für die Beziehungen zu Israel gilt und dessen Änderung politische Auswirkungen über Handelsfragen hinaus haben würde.

Marco Rubios Antrag wäre Teil eines breiteren amerikanischen Ansatzes. Washington wünscht sich von den libanesischen Behörden konkrete Entscheidungen zur Hisbollah, aber auch Veränderungen in den institutionellen Beziehungen zu Israel. Die Aufhebung des Boykottgesetzes wäre eine besonders sichtbare Änderung. Es würde die Intervention des Parlaments beinhalten und die verschiedenen Fraktionen vor eine ausdrückliche Entscheidung stellen. Die Dokumente vom 20. Oktober geben jedoch keinen US-Gesetzentwurf oder eine formelle Verpflichtung von Joseph Aoun wieder, diese Reform durchzuführen. Die Informationen basieren auf der Darstellung diplomatischer Gespräche, deren vollständiger Inhalt nicht veröffentlicht wurde. Es sollte daher als eine Forderung angesehen werden, die Washington zugeschrieben wird, nicht als eine bereits von den libanesischen Institutionen getroffene Entscheidung. Diese Unterscheidung schmälert nicht die Bedeutung der Datei. Es erlaubt uns einfach, die Debatte in ihre tatsächliche Phase zu stellen: die des angeblichen diplomatischen Drucks vor jedem bestätigten Gesetzgebungsverfahren im Zusammenhang mit der Dinner-Affäre von Antoun Sehnaoui mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und seinen Unternehmen, die direkt mit israelischen Einrichtungen zusammenarbeiten.

Michel Issa bringt die Angelegenheit vor die Abgeordneten

Berichten zufolge hat der amerikanische Botschafter im Libanon, Michel Issa, diese Initiative in seinen Gesprächen mit libanesischen Parlamentariern übernommen. Die veröffentlichten Informationen deuten darauf hin, dass er die Frage der Aufhebung des Boykotts in Treffen mit Abgeordneten und in einigen öffentlichen Erklärungen angesprochen hätte. Dies hätte nach dem Interview zwischen Marco Rubio und Joseph Aoun stattgefunden. Es würde der amerikanischen Forderung eine direkte parlamentarische Dimension verleihen. Der Präsident der Republik kann ein Gesetz nicht allein aufheben. Eine Änderung der Regelung würde ein Gesetzgebungsverfahren und das Eingreifen der zuständigen Organe erfordern. Der Ansatz des Botschafters würde daher darauf abzielen, den politischen Boden für mögliche Reformen zu bereiten. Sie könnten es Washington auch ermöglichen, den Widerstand innerhalb der verschiedenen im Haus vertretenen Formationen zu bewerten.

Ein besonderes Element erscheint in den Informationen über diese diplomatischen Interventionen. Michel Issas Aussagen standen auch im Zusammenhang mit einer Kontroverse um den libanesischen Botschafter in Washington, Nada Moawad. Es wurde Berichten zufolge von Juristen über Kontakte kritisiert, die als im Widerspruch zu den gesetzlichen Bestimmungen über die Beziehungen zu Israel dargestellt werden. Die verfügbaren Informationen beinhalten den Austausch mit dem israelischen Botschafter in den Vereinigten Staaten. Sie bieten jedoch keine gerichtliche entscheidung, die eine straftat begründet. Es ist daher angebracht, die in dieser Kontroverse erhobenen Anschuldigungen von den rechtlich feststellbaren Tatsachen zu unterscheiden. Die Annäherung zwischen diesem Fall und den Michel Issa zugeschriebenen Schritten zeigt jedoch, dass die Boykottgesetzgebung zu einem Gegenstand diplomatischer Konfrontation werden könnte. Es würde nicht mehr nur den wirtschaftlichen Austausch betreffen, sondern auch die Praktiken der offiziellen Vertreter und die Grenzen ihrer Beziehungen zu israelischen Beamten.

Reform, die das Parlament zwingen würde, Stellung zu beziehen

Die mögliche Aufhebung des Boykottgesetzes würde sofort die Frage nach seiner parlamentarischen Behandlung aufwerfen. Eine solche Initiative könnte nicht als reine Verwaltungsmaßnahme dargestellt werden. Es würde eine genaue Festlegung der Bestimmungen erfordern, die gestrichen oder geändert werden. Die am 20. Oktober veröffentlichten Informationen enthalten jedoch keine vollständigen Rechtsvorschriften. Sie geben daher nicht an, ob Washington eine vollständige Aufhebung oder eine begrenzte Änderung bestimmter Verbote wünscht. Dieser Unterschied wäre jedoch entscheidend für die Debatte. Eine gezielte Reform hätte nicht unbedingt die gleichen Auswirkungen wie eine generelle Abschaffung der Regelung. Die Mitglieder sollten auch die Folgen für die Pflichten der Verwaltungen und für die derzeit gesetzlich geregelten Praktiken untersuchen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen detaillierten Vorschlag für spezifische rechtliche Änderungen, über die abgestimmt werden soll.

Der Fall könnte jedoch zu wichtigen politischen Spaltungen führen. Die Hisbollah verteidigt eine Position der Ablehnung von Schritten, die zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel führen könnten. Ihre Beamten verurteilen bereits direkte Verhandlungen, wenn sie glauben, dass sie die Legitimierung der Besatzung oder die Einschränkung der Rechte des Libanon riskieren. Insbesondere der Präsident des parlamentarischen Blocks der Widerstandsloyalität, Mohammad Raad, kritisierte Positionen zugunsten von Verhandlungen, die er als den nationalen Interessen zuwiderliefen. Diese Erklärungen betreffen den allgemeinen politischen Kontext und sind nicht allein eine detaillierte Antwort auf einen Gesetzentwurf zum Boykott. Es ist auch nicht möglich, eine verifizierte Liste von Abgeordneten zu erstellen, die ihre Aufhebung befürworten oder ablehnen. Sie zeigen jedoch, dass das Problem auf Widerstand stoßen kann, insbesondere in den Formationen, die die Aufrechterhaltung rechtlicher Beschränkungen als Bestandteil der Ablehnung der Normalisierung mit Israel betrachten.

Tampa Kalender stärkt politische Reichweite der Nachfrage

Der Washington zugeschriebene Antrag kommt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt. Libanon und Israel sollen am 20. Oktober 2026 an einem neuen Militärtreffen in Tampa, Florida, teilnehmen. Die libanesischen Behörden wollen mehrere Forderungen verteidigen: die Einstellung der israelischen Angriffe, den Rückzug der besetzten Gebiete und die Umsetzung der im Rahmenabkommen vorgesehenen Verpflichtungen. Die Frage der libanesischen Gefangenen ist auch eines der Themen, die Beirut voranbringen will. Israel seinerseits befürwortet Sicherheitsgarantien für die Hisbollah. Diese Unterschiede erschweren bereits die Diskussionen. Die Einführung der Boykottfrage könnte daher den Umfang der US-Anträge erheblich erweitern. Es würde die Debatte über militärische Vereinbarungen zum Abbau von Spannungen zu einer Änderung des Rechtsrahmens für die Beziehungen zu Israel verlagern.

Dies würde eine zusätzliche Herausforderung für die libanesischen Behörden darstellen. Joseph Aoun verteidigt die Fortsetzung der diplomatischen Verhandlungen, die er für eine kostengünstigere Lösung als einen neuen Krieg hält. Dieser Ansatz bedeutet jedoch nicht, dass der Präsident eine sofortige Transformation der Beziehungen zu Israel akzeptiert. In den Dokumenten vom 20. Oktober wird keinerlei Verpflichtung des Präsidenten zur Aufhebung des Boykotts erwähnt. Sie können auch nicht feststellen, dass diese Reform formal eine Bedingung für die Teilnahme an den Tampa-Diskussionen darstellen würde. Die an Marco Rubio vergebenen Bewerbungen werden im selben Interview gemeldet, beziehen sich jedoch auf separate Dateien. Es wäre daher übertrieben, ihre Aussöhnung als Beweis für ein bereits ausgehandeltes umfassendes Abkommen darzustellen. Es bleibt die Frage nach den von Washington verfolgten Zielen und den Antworten, die die libanesischen Institutionen geben könnten.

Zwischen diplomatischem Druck und legislativer Souveränität

Sollte der Boykott in Frage gestellt werden, stünden die libanesischen Behörden vor einem spezifischen institutionellen Problem. Die Vereinigten Staaten können eine Gesetzesänderung in ihrem diplomatischen Austausch verteidigen. Die Entscheidung liegt jedoch in der Verantwortung der libanesischen Institutionen. Eine solche Initiative sollte im Rahmen nationaler Verfahren in Betracht gezogen werden und eine parlamentarische Debatte auslösen. Es konnte sich nicht direkt aus einer Anfrage eines ausländischen Botschafters oder Beamten ergeben. Diese Unterscheidung ist die wichtigste institutionelle Frage in diesem Fall. Die veröffentlichten Informationen beschreiben den angeblichen Druck der USA, zeigen aber nicht, dass die Regierung beschlossen hätte, ein Gesetz einzuführen. Sie erwähnen keinen parlamentarischen Kalender oder eine Kommission, um eine Reform des Boykotts zu prüfen. In dem vorliegenden Material wurde keine Abstimmung zu diesem Thema angekündigt.

Das Dossier zeigt somit eine mögliche Ausweitung der amerikanischen Ziele auf den Libanon. Zusätzlich zu den Forderungen nach Entwaffnung der Hisbollah und den Sicherheitsvereinbarungen mit Israel gäbe es den Wunsch, den rechtlichen Rahmen der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu ändern. Dieser Ansatz könnte erhebliche politische Konsequenzen haben, aber seine Umsetzung bleibt ungewiss. Am 20. Oktober 2026 identifizierten die Informationen einen Antrag, der Marco Rubio und den Abgeordneten Michel Issa zugeschrieben wurde. Sie bestätigen nicht, dass ein Aufhebungstext vorgelegt wurde oder dass eine parlamentarische Mehrheit bereit ist, ihn zu unterstützen. Das nächste entscheidende Element wäre daher die Entstehung einer identifizierbaren Gesetzesinitiative. Es würde helfen, festzustellen, ob die genannten diplomatischen Ansätze tatsächlich zu einem institutionellen Verfahren führten und vor allem, welche Bestimmungen der libanesischen Gesetzgebung abgedeckt würden.

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