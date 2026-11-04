AIPAC: Michigan enthüllt die Grenzen des Geldes

Abdul El-Sayeds Sieg in Michigan veranschaulicht die Grenzen der Wahlkosten im Zusammenhang mit AIPAC. Es reicht jedoch nicht aus, ihre Auswirkungen auf die Wähler zu messen. Die im Oktober angekündigten Bundesrechnungen, Umfragen und Methodenwechsel zeigen eine starke Organisation, die mit sichtbareren politischen Kosten konfrontiert ist. Geschenke, unabhängige Ausgaben und Lobbyarbeit sind separate Mechanismen. Ihr Einfluss muss untersucht werden, ohne die Finanzierung und den Kauf von Stimmen zu assimilieren oder die amerikanische Organisation mit der jüdischen Bevölkerung zu verwechseln.

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Die Senatswahl in Michigan unterstreicht die Grenzen der Unterstützung für AIPAC. Abdul El-Sayed schlug den Republikaner Mike Rogers laut einer amerikanischen Nachrichtenagentur, nachdem er mit den Ausgaben des pro-israelischen Netzwerks eine Vorwahl überwunden hatte. Dieses Ergebnis allein misst nicht die Wirkung der Finanzierung. Es verlängert jedoch eine Schwierigkeit, die so sichtbar geworden ist, dass die Organisation am 21. Oktober eine Änderung der Methode ankündigt.

Analyse vom 4. November 2026. Der Sieg wird von einer Agentur angekündigt, nicht als administrative Bescheinigung der Wahl präsentiert.

Eine Änderung der Methode, die die Handlungsmittel bewahrt

Am 21. Oktober kündigte das American Israel Public Affairs Committee an, die offizielle Unterstützung für Kandidaten, direkte Beiträge aus seiner GAP und die Spenden durch sie aufzugeben. Laut der amerikanischen Presse beabsichtigt die Organisation, weiterhin individuelle Beiträge zu mobilisieren und die Aktivität ihres Super-PAC, United Democracy Project, aufrechtzuerhalten. Sprecher Deryn Sousa stellt diese Neuorientierung als eine Änderung der Werkzeuge für die gleiche Mission dar: die Stärkung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel.

Die politische Bedeutung dieser Entscheidung verdient Aufmerksamkeit. Die Empfehlung eines Beitrags an Einzelpersonen, die öffentliche Vergabe eines Labels und die Bezahlung einer Werbekampagne sind drei verschiedene Möglichkeiten, einzugreifen. Ihre Wirksamkeit und Sichtbarkeit können unterschiedlich sein. Die Ankündigung eröffnet somit die Möglichkeit eines finanziellen Einflusses, der weniger direkt mit dem Namen der Organisation verbunden ist. Es ist eine Lektüre ihrer möglichen Konsequenzen, kein Beweis für eine verborgene Absicht.

Sie stellt keine administrative Schließung dar. Zum Zeitpunkt dieser Prüfung entsendet die CEF immer noch AIPAC PAC und United Democracy Project als aktive Ausschüsse. Berichte, die nach einer Werbung eingereicht werden, können sich auch auf frühere Transaktionen beziehen. Eine Verwechslung der politischen Neuorientierung, der Buchhaltungstätigkeit und der rechtlichen Auflösung würde den Faden der Fakten verlieren.

Wahlsummen messen Lobbying nicht

Die Aufzeichnung des United Democracy Project, Komitee C00799031, zeigt zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 14. Oktober 2026 Einnahmen in Höhe von 112,8 Millionen US-Dollar und Auszahlungen in Höhe von 85,1 Millionen US-Dollar. Innerhalb dieser Auszahlungen sind 53,6 Millionen unabhängige Ausgaben, 13,1 Millionen Beiträge an andere Ausschüsse und 18,3 Millionen Betriebsausgaben. Der endgültige Cashflow beträgt 56,6 Millionen US-Dollar. Die 85,1 Millionen können daher nicht als so viele gekaufte Anzeigen dargestellt werden.

AIPAC PAC, Ausschuss C00797670, berichtet im Rahmen eines anderen Mechanismus. Im gleichen Zeitraum zeigt die Erklärung des Boards 57,8 Millionen US-Dollar an Einnahmen und 56,2 Millionen US-Dollar an Auszahlungen, von denen 53,3 Millionen US-Dollar als Beiträge an andere Ausschüsse eingestuft werden. Diese Buchführung beweist nicht, dass jeder Dollar allein aus den Eigenmitteln der GAP stammt.

Einzelbeiträge, die über einen Vermittler geleitet werden, unterliegen besonderen Regeln. Die CEF verlangt unter anderem die Identifizierung des ursprünglichen Gebers und sieht eine Aufstellung der Einnahmen und Auszahlungen vor, wenn die Mittel das Konto des zwischengeschalteten Ausschusses durchlaufen. Der gleiche Dollar kann somit in mehreren Phasen seiner Reise erscheinen. Die Addition der GAP-Einnahmen, der von den Antragstellern erhaltenen Spenden und der Ausgaben der begünstigten Ausschüsse würde zu einer Doppelzählung führen.

Diese Abschlüsse haben ein Order-in-Council-Datum, getrennt von ihrem Konsultationsdatum. Sie stellen nicht die endgültigen Kosten des Zyklus dar. Schnellanzeigen unabhängiger Ausgaben, die innerhalb von 24 oder 48 Stunden eingereicht werden, müssen vor einer Konsolidierung mit periodischen Meldungen und ihren Änderungen in Einklang gebracht werden. Die CEF weist darauf hin, dass ihre Tabellen aus regelmäßigen Berichten diese schnellen Mitteilungen nicht enthalten.

Ein Rechtsrahmen beseitigt nicht die Frage des Einflusses

Für Wahlen im Zyklus 2025-2026 wird der Beitrag einer Person zu einem Kandidaten auf $ 3.500 pro Wahl begrenzt. Die ACAN für ein Multi-Kandidaten-Komitee ist auf $ 5.000 pro Kandidat und Wahl begrenzt. Vorwahlen und allgemeine Wahlen sind getrennte Wahlen.

Eine unabhängige Ausgabe zahlt für eine Kommunikation, die anruft, um einen identifizierten Kandidaten zu wählen oder zu schlagen. Sie darf nicht mit ihrer Kampagne oder einer Partei koordiniert werden und unterliegt keiner Obergrenze. Die Mittel werden vom externen Akteur ausgegeben, nicht dem Kandidaten gegeben. Es ist diese Unterscheidung, die es den Super-GAP ermöglicht, den Wettbewerb stark zu belasten, ohne ihr Budget auf die Empfängerkampagne zu übertragen.

Demokratische Kritik kann sich daher auf die Konzentration von Ressourcen konzentrieren, ohne unbewiesene Korruption zuzurechnen. Konzentrierte Ressourcen machen es möglich, eine Werbe- oder Organisationspräsenz zu haben, die schwer zu erreichen ist. Sie können die Bedingungen des Wettbewerbs ändern. Um zu behaupten, dass sie eine parlamentarische Abstimmung gekauft, eine Politik festgelegt oder eine Niederlage verursacht haben, wären zusätzliche Beweise für diese spezifische Entscheidung erforderlich.

Gaza und Israel in einer gespalteneren Meinung

Das Umfeld, in dem diese Ressourcen mobilisiert werden, hat sich verändert. Eine Umfrage des Pew Research Center vom 23. bis 29. März 2026 unter 3.507 Erwachsenen ergab 60% der negativen Ansichten gegen Israel, verglichen mit 53% im Jahr 2025 und 42% im Jahr 2022. Der Anteil der Demokraten und Unabhängigen in der Nähe der Partei war 80 Prozent, verglichen mit 41 Prozent unter ihren republikanischen Kollegen. Diese Daten betreffen Israel, nicht AIPAC, und messen nicht die Wahlabsichten.

Ein Bericht des Chicago Council, der am 5. Oktober veröffentlicht wurde, bietet einen neueren Meilenstein, der jedoch auf den 10. bis 21. Juli zurückgeht. Von den 2.156 befragten Erwachsenen wollten 56% die US-Militärhilfe an Israel reduzieren oder eliminieren: 21% reduziert, 35% gestoppt. In einer separaten Frage unterstützten 57 Prozent Beschränkungen, die den Einsatz solcher Hilfe bei israelischen Operationen gegen Palästinenser verhindern. Die für die vollständige Stichprobe gemeldete Fehlerquote beträgt 2,2 Punkte.

Dies macht die Verteidigung der derzeitigen Militärhilfe politisch schwieriger, insbesondere in einigen demokratischen Wählern. Es erlaubt nicht zu berechnen, wie viele Stimmen ein Verband an AIPAC kosten würde. Die ungünstige Meinung eines Landes, eine Meinungsverschiedenheit über Gaza und die Wahl eines Kandidaten sind verschiedene Variablen. Teilnahme, Kaufkraft und politisches Angebot können auch ein Faktor bei der endgültigen Schlichtung sein.

Unterstützung von AIPAC für die Veranstaltung in Michigan

Michigans liberaler Senat zeigt die Grenzen der finanziellen Hebelwirkung. Abdul El-Sayed schlug Haley Stevens im August. Die US-Presse berichtet, dass UDP mehr als 30 Millionen Dollar zur Unterstützung von Stevens ausgegeben hat, während AIPAC PAC keine offizielle öffentliche Unterstützung bereitgestellt hat. Die Unterscheidung zwischen externen Ausgaben und formaler Kennzeichnung ist daher unerlässlich.

Laut der amerikanischen Presse haben die Verbündeten von Mike Rogers die AIPAC gebeten, nicht zu ihren Gunsten zu werben.

Am 1. November unterstützte Stevens dann den Republikaner Rogers, einen Bruch, der von einer Nachrichtenagentur berichtet wurde, die die demokratischen Spaltungen akzentuiert. Die Tatsache wird festgestellt; Seine Wirkung auf die allgemeinen Wahlen wird hier nicht geschlossen.

In Missouri, Wesley Bell gewann eine neue Vorwahl gegen Cori Bush am 4. August 2026, mit erneuter Unterstützung von AIPAC nach einer Nachrichtenagentur. Dieses Gegenbeispiel verbietet, dass der Verein der Organisation als universelles Handicap präsentiert wird.

Was Geld bringen kann und was Konten nicht sagen

Eine wirtschaftliche Lesart muss die eingesetzten Ressourcen von der erzielten Leistung unterscheiden. Mehr Ausgaben ermöglichen die Finanzierung von mehr Aktivitäten; Dies garantiert nicht, dass die Botschaft überzeugen wird. Sehr sichtbare Unterstützung kann dem Gegner auch ein Thema der Mobilisierung geben. Beide Mechanismen können in derselben Rasse koexistieren. Ihre jeweilige Bedeutung erfordert eine Untersuchung, nicht eine Division des ausgegebenen Betrags durch die Anzahl der Stimmen.

Das Problem der Kausalität beginnt mit der Auswahl der Begünstigten. Eine Organisation kann einen Kandidaten unterstützen, weil sie bereits ihre Positionen teilt. Eine Korrelation zwischen Finanzierung und Abstimmung im Parlament reicht nicht aus, um festzustellen, dass die Finanzierung die Position des gewählten Kandidaten verändert hat. Ebenso zeigt eine Niederlage trotz hoher Ausgaben nicht an, was ohne sie passiert wäre. Ausgehender Status, Positionen zu anderen Themen, gegensätzliche Kampagnen und lokale Besonderheiten sollten in die Analyse einbezogen werden.

AIPAC bleibt eine identifizierbare amerikanische Organisation, deren Aktivitäten durch Konten, Erklärungen und Positionen untersucht werden können. Sie stellt ihre Mission als Stärkung der amerikanisch-israelischen Partnerschaft dar. Sie allein repräsentiert nicht die amerikanischen Juden, die ganze Unterstützung für Israel oder die israelische Regierung. Die kollektive Zuweisung der eigenen Entscheidungen an eine Bevölkerung würde eine Analyse der politischen Verantwortlichkeiten und Unterschiede verhindern.

Die Neuorientierung vom 21. Oktober behält mehrere Handlungsinstrumente bei, während sie die öffentliche Ausstellung der Organisation verändert. Die entscheidende Frage wird die nach den Bedingungen, unter denen diese Macht noch einen politischen Vorteil erzeugt. Die Konten informieren die Mittel; Wahlergebnisse bestimmen die Gewinner; Beides allein reicht nicht aus, um die Motivation der Wähler zu erklären.

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