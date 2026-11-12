Kaffeepreis: Warum das Paket nicht dem Kurs folgt

Internationale Referenzen für Rohkaffee haben zwischen 2023 und 2025 stark zugenommen. Ihr Niveau vom Oktober 2026 wird am Schalter nicht mechanisch übersetzt. Mit vergleichbaren Daten und explizit identifizierten Simulationen gliedert diese Datei Rohmaterial, Verarbeitung, Vertrieb und Service auf. Es erklärt auch, wie man Gewichte und Preise vergleicht, ohne die libanesische Kaffeeinflation zu erfinden.

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Der Preis für Kaffee ist nicht direkt auf einem globalen Angebot. Nach einem starken Anstieg zwischen 2023 und 2025 waren die Referenzen für grünen Kaffee im Oktober 2026 niedriger. Aber das im Laden gekaufte Paket und die Tasse, die am Schalter serviert wird, beinhalten andere Kosten. Die Zersetzung dieser Kette hilft zu verstehen, warum eine Freisetzung des Rohstoffs keinen Tropfen erzeugt, der mit dem Körper identisch ist.

Nach Gedächtnis, Prozessoren, Strom und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz wird aus dieser Preisreihe ein täglicher Kauf. Kaffee ist ein besonders bezeichnendes Beispiel: Zwei Sorten können sich unterschiedlich entwickeln, das Gewicht verändert sich während der Verarbeitung und der Service wird Teil des Produkts, wenn man draußen konsumiert.

Kaffeepreis: drei Jahre gemessen mit dem gleichen Indikator

DieWeltbank Pink Sheet 3. November 2026liefert vergleichbare Jahresdurchschnitte in aktuellen Dollar pro Kilogramm Rohkaffee. Seine Arabica-Referenz ging von 4,54 $ im Jahr 2023 auf 5,62 im Jahr 2024 und dann 8,47 im Jahr 2025. Die Robusta-Referenz stieg von 2,63 auf 4,41 und dann 4,86 US-Dollar.

Jahresdurchschnitt Arabica, $/kg Robusta, $/kg 2023 4.54 2,63 2024 5.62 4.41 2025 8.47 4,86

In beiden Jahren betrugen die berechneten Zuwächse 86,6% bzw. 84,8%. Ihr Tempo ist anders: Der Anstieg der Robusta ist 2024 konzentrierter, der von Arabica im Jahr 2025. Diese internationalen Serien messen nicht den Preis eines bestimmten Pakets oder das Einkommen, das ein Landwirt erhält.

Jahresdurchschnitte 2023-2025 und Oktober 2026 getrennt. Internationale Referenzen, nicht Einzelhandelspreise im Libanon. Weltbank, Pink Sheet, 3. November 2026; Grafik © Libnanews.

Im Oktober 2026 erreichten die Referenzen 7,40 $ und 3,63 $ pro Kilogramm. Dieser Monatspunkt muss von den Jahresdurchschnitten getrennt bleiben. Es gibt nicht die Bilanz von 2026, die immer noch unvollständig ist, und macht es nicht möglich, einen entsprechenden Rückgang der libanesischen Unternehmen anzukündigen.

Wetter und Angebotskonzentration machen Preise sensibel

In seineranalyse veröffentlicht am 14. juli 2026Die FAO erinnert daran, dass Brasilien und Vietnam fast die Hälfte der weltweiten Kaffeeproduktion ausmachen. Ein Schock in wenigen Regionen kann daher das internationale Angebot schnell verändern. Die Organisation verbindet die jüngsten Ausbrüche mit Dürren, Frost und Produktionsverlusten in mehreren Lieferländern.

Die FAO weist auch darauf hin, dass diese Variationen unvollständig und ungleichmäßig entlang der Kette übertragen werden. Produzenten und Konsumenten erleben nicht gleichzeitig die gleiche Bewegung. Transport, Verarbeitung und Vertrieb trennen den internationalen Preis von den endgültigen Ausgaben.

Diese Konzentration erklärt eine Verwundbarkeit, erlaubt aber nicht, jede tägliche Variation einem isolierten Wetterereignis zuzuordnen. Eine Ernteankündigung, verfügbare Bestände und Erwartungen können den Handel verändern, bevor neue Körner bei einem Röster ankommen.

Ein grünes Kilogramm wird kein geröstetes Kilogramm

Der Vergleich erfordert zunächst, dass das gleiche Material beibehalten wird. Grüner Kaffee wird vor dem üblichen Verkauf an den Verbraucher verarbeitet. Insbesondere das Rösten verändert sein Gewicht. Dividieren Sie den Preis des Pakets durch den Preis eines grünen Kilogramms gibt daher keine direkte Marge.

1methodische Studie der International Coffee Organization, 2011, verwendet einen Koeffizienten von 1,19, um geröstetes Gewicht in grünes Äquivalent umzuwandeln. Diese alte statistische Konvention dient hier nur als Illustration. Es misst nicht den tatsächlichen Ertrag jedes Bratens.

Bei dieser Konvention entspricht eine Packung von 250 Gramm 297,5 Gramm Rohkaffee. Bei einer Rohstoffannahme von 6 US-Dollar pro Kilogramm würde seine grüne Komponente etwa 1,79 US-Dollar betragen. Bei 9 $ würde es 2,68 $ erreichen. Bei diesen hypothetischen Preisen handelt es sich weder um Einfuhrnotierungen noch um im Libanon festgestellte Preise.

Die Berechnung isoliert einen Mechanismus: Eine 50% ige Erhöhung des Rohstoffpreises erhöht hier die Kosten von 0,99 $ pro Paket. Es zeigt nicht, dass der Endpreis um 50% steigen muss. Transport, Rösten, Verpackung und andere Gegenstände müssen noch berücksichtigt werden.

Vom Getreide zum Paket summieren sich mehrere Rechnungen

Der Kauf von Kaffee ist eine erste Linie. Nach den Verträgen fügt es Fracht, Versicherung, Zollabfertigung und Inlandstransport hinzu. Sie müssen überprüfen, was der Rechnungspreis bereits enthält: Das Hinzufügen von zweimal einer Versicherung oder eines Transports würde die Kosten überschätzen.

Die Transformation umfasst dann eine Maschine, Energie, Personal, Wartung und Räumlichkeiten. Die Verpackung umfasst den Beutel, den Verschluss, die Kennzeichnung und die Handhabung. Die Verteilung fügt auch Speicher- und Handelskosten hinzu. In der ICO-Studie deckte der Unterschied zwischen Importwert und Einzelhandelspreis genau mehrere dieser Funktionen, Steuern und Geschäftsergebnisse ab, nicht nur den Gewinn.

Die Stückkosten hängen auch vom tatsächlich verkauften Volumen ab. Eine feste Ausgabe von $ 600 verteilt auf 1.000 Pakete entspricht $ 0,60 pro Paket. Von 500 Paketen sind es 1,20 $. Dieses rein arithmetische Beispiel beschreibt kein Geschäft: Es zeigt, warum ein Verkäufer auf seine Kosten gedrängt werden kann, auch wenn grüner Kaffee fällt.

Die Nettomarge erfordert die Entfernung aller relevanten Kosten aus dem Umsatz. Eine Differenz zwischen dem Kaufpreis des Getreides und dem Verkaufspreis des Packstücks reicht nicht aus, um es zu berechnen. Um eine mögliche Rentabilitätssteigerung zu messen, wären über mehrere Zeiträume vergleichbare Konten erforderlich.

Der angezeigte Preis kann eine Änderung der Menge verbergen

Für den Verbraucher beginnt der Vergleich mit dem Nettogewicht. Ein Paket verkauft $ 5 für 250 Gramm ist $ 20 pro Kilogramm. Wenn sein Inhalt zum gleichen Preis auf 200 Gramm steigt, kostet das Kilogramm 25 Dollar oder 25% mehr. Die Werte sind fiktiv, aber die Berechnung gilt für zwei tatsächliche Tickets.

Auch ein vergleichbares Produkt muss gepflegt werden. Eine andere Montage, Herkunft, Zertifizierung oder Präsentation kann die Kosten ändern. Eine Veränderung der Einnahmen erlaubt keinen unveränderten Bezug, um die Inflation richtig zu messen. Der Preis pro Kilogramm verbessert das Lesen, ohne dass alle Kaffees gleichwertig sind.

Der Vergleich von Promotionen erfordert die gleiche Disziplin. Ein einmaliger Rabatt, ein Batchkauf oder ein Abonnentenvorteil stellt nicht unbedingt den für jeden Kunden verfügbaren Preis dar. Der gezahlte Betrag, die tatsächlich erhaltene Menge und etwaige Lieferkosten sind abzugleichen.

Am Schalter kauft der Kunde auch eine Dienstleistung

Eine Tasse, die in einer Einrichtung serviert wird, umfasst Vorbereitung und Service. Raum, Ausrüstung, Waschen, Wasser, Energie und Arbeitszeit verschwinden nicht, wenn das Getreide zurückfließt. Ein Kaffee an der Theke kann daher nicht mit den Kosten einer vorbereiteten Dosis zu Hause verglichen werden.

Eine zweite Berechnung erlaubt es, die Größenordnung zu isolieren. Bei einer hypothetischen Dosis von 8 Gramm geröstetem Kaffee und dem statistischen Koeffizienten von 1,19 fügt eine Erhöhung des grünen Kilogramms um 3 Dollar etwa 2,86 Cent zum Rohmaterial der Tasse hinzu. Dieses Ergebnis ändert sich mit Dosis und Ausbeute. Es ist weder ein empfohlener Tarif noch eine Schätzung der Marge eines Kaffees.

Eine viel stärkere Erhöhung der Tasse kann andere Ursachen haben. Sie muss auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten und der Handelspolitik des Unternehmens geprüft werden. Die Entwicklung des Getreides allein reicht nicht aus, um es zu rechtfertigen, ebenso wie sein Rückgang allein nicht automatisch den neuen Preis der Dienstleistung festlegt.

Was diese Zahlen dem Libanon sagen

Die konsultierten Quellen liefern keine konsistenten libanesischen Preise mit konstanter Marke, Gewicht und Zusammensetzung über mehrere Jahre hinweg. Es wäre daher missbräuchlich, globale Entwicklungen in nationale Kaffee-Inflationsraten umzuwandeln. Internationale Referenzen beleuchten die Rechnung; Lokale Tickets und Rechnungen sind erforderlich, um nachgelagert zu messen.

Ein nützliches Follow-up würde die gleichen Referenzen in den gleichen Verkäufern behalten, mit Daten, Gewichten und Kaufbedingungen. Für eine Einrichtung würde es die Kosten für Kaffee näher an andere Ausgaben und die Anzahl der verkauften Getränke bringen. Dies würde zwischen einem teureren Rohstoff, einer reduzierten Menge und erhöhten Servicekosten unterscheiden.

Die nächste Entspannung der Kurse sollte daher nicht nur auf dem Etikett eines Tages beurteilt werden. Um festzustellen, ob es tatsächlich das Budget erreicht, wird der Test der eines unveränderten Produkts in der gleichen Menge sein, das unter vergleichbaren Bedingungen gekauft wurde. Es ist diese Annäherung, die es ermöglicht, vom Weltmarktpreis für Getreide zum konkreten Preis für Kaffee überzugehen.

Aktuelle Illustration: Maria Orlova, Couchtisch, 2020,Pexel, verwendet unterpexels-LizenzEs handelt sich nicht um einen identifizierten libanesischen Handel.

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