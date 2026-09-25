Washington verspricht einen neuen israelischen Rückzug: Was wirklich zwischen Kfar Tebnit, Ali al-Taher und dem Einsatz der Armee verhandelt wird

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Ein amerikanisches Versprechen für zwei genau identifizierte Sektoren

Die Südfrage beschränkt sich nicht mehr auf eine abstrakte Diskussion über einen möglichen israelischen Rückzug. Es wurden Kontakte zu den Vereinigten Staaten über eine neue territoriale Operation mit Kfar Tebnit und Ali al-Taher aufgenommen. Washington hätte versprochen, Druck und Unterstützung für die israelischen Streitkräfte auszuüben, um sich aus diesem neuen Gebiet zurückzuziehen. Die libanesische Armee würde dann in die evakuierten Gebiete eindringen, um die staatliche Autorität einzusetzen und auszuüben. Das Projekt wird als neue « Experimentzone » präsentiert, die auf dem Modell der ersten Verhandlungserfahrung aufbaut.

Diese Präzision verändert die Art der Informationen. Dies ist keine allgemeine amerikanische Erklärung zugunsten der libanesischen Souveränität. Es werden zwei Orte identifiziert und ein Operationsablauf beschrieben. Israel sollte zuerst die betroffenen Positionen evakuieren. Die libanesische Armee würde dann übernehmen. Washington würde eingreifen, um diese israelische Bewegung zu bekommen. Die unmittelbare Frage ist daher, ob diesem amerikanischen Versprechen eine konkrete Änderung der Militärkarte folgen wird.

Das Projekt kommt zu einer Zeit, in der der Verhandlungsprozess in einem Zustand der Stagnation ist. Die erste experimentelle Phase schuf nicht die erwartete schnelle Kette. Doch die libanesische Armee hat ihre Kontrolle über weite Gebiete des Tyrus-Kasas ausgeweitet. Die Argumentation der libanesischen Behörden besteht nun darin, diesen Fortschritt zu nutzen, um eine Überlegung zu beanspruchen. Wenn die Armee ihre Verantwortung übernimmt, muss Israel wiederum neue Positionen aufgeben.

Ein Punkt wird besonders hervorgehoben: Die Armee braucht nicht die Erlaubnis einer Partei, um libanesisches Territorium zu betreten und ihre Autorität dort einzusetzen. Diese Erklärung bezieht sich direkt auf die Debatte über die Bedingungen für einen Austritt. Für Beirut kann der Einsatz der Armee auf seinem eigenen Territorium nicht der israelischen Genehmigung unterliegen. Das Problem ist die vorherige Besetzung von Positionen und nicht die Legitimität der Armee, sie zurückzunehmen.

Kfar Tebnit und Ali al-Taher werden somit viel mehr als zwei Punkte auf der Karte. Sie müssen bestimmen, ob der ausgehandelte Mechanismus noch sukzessive Rücknahmen erzeugen kann oder ob das erste Experiment nicht verlängert wird.

Die erste experimentelle Zone im Herzen des Arms

Die Schwierigkeit ergibt sich insbesondere aus der völlig entgegengesetzten Interpretation, die Beirut und Israel von der ersten Erfahrung geben. Israel schickte Washington eine negative Bewertung seiner Ergebnisse. Laut der israelischen Version, die den Amerikanern übermittelt wurde, kehrten Berichten zufolge mehrere Hisbollah-Mitglieder und Kader nach seiner Evakuierung in das erste Gebiet zurück. Diese Ladung wird verwendet, um die Wirksamkeit des Schemas in Frage zu stellen und die Zurückhaltung zu rechtfertigen, schnell zu einem zweiten Experiment überzugehen.

Der Libanon lehnt diese Version ab. Er hielt die israelischen Anschuldigungen für ungenau und hielt sie für beabsichtigt, den Verhandlungsprozess zu besiegen, die Besatzung zu konsolidieren und möglicherweise eine Rückkehr zu einer breiteren Konfrontation vorzubereiten. Die libanesische Armee selbst lieferte eine ausführliche Antwort, um die israelischen Behauptungen über das, was im ersten Gebiet geschah, in Frage zu stellen.

Dieser Streit ist von grundlegender Bedeutung, um den Fall von Kfar Tebnit und Ali al-Taher zu verstehen. In der Diskussion geht es nicht nur um Israels Bereitschaft, zwei neue Sektoren zu verlassen. Es befasst sich mit der Bilanz des bereits getesteten Mechanismus. Wenn Washington das israelische Argument akzeptiert, dass das erste Experiment nicht funktioniert hat, kann es vor einer weiteren Evakuierung weitere Garantien erfordern. Wenn sie im Gegenteil der Ansicht ist, dass die libanesische Armee ihre Mission ordnungsgemäß erfüllt hat, hat sie ein Argument, um Israel zu bitten, zur nächsten Phase überzugehen.

Die neue Versuchszone wäre daher ebenso ein libanesischer Armeetest wie ein US-Mediationstest. Es würde helfen festzustellen, ob israelische Anschuldigungen ein dauerhaftes Hindernis darstellen oder ob Washington bereit ist, sie zu überwinden. Hier macht Amerikas Druckversprechen Sinn. Es wird vorgeschlagen, dass die Kontakte trotz des Streits um den ersten Bereich nicht unterbrochen wurden und dass eine zweite Sequenz noch in Betracht gezogen werden muss.

Diese Versionsschlacht ist auch eine Schlacht im Kalender. Israel kann jede Herausforderung des ersten Experiments nutzen, um das zweite zu verzögern. Im Gegenteil, Beirut versucht zu zeigen, dass das Gerät funktioniert und dass die Verzögerung nicht mehr gerechtfertigt ist. Zwischendurch muss Washington entscheiden, was es liest und welche zusätzlichen Garantien es benötigt.

Was Washington im Libanon wirklich verlangt

Die amerikanische Position scheint jedoch anspruchsvoller zu sein, als das Versprechen eines neuen Rückzugs vermuten lässt. In Washington werden Fragen gestellt, warum die Armee nicht direkter auf einige Hisbollah-Militärdepots und -Standorte im Süden zusteuert. Die amerikanischen Fragen gehen über diese Region hinaus. Sie betreffen auch die Präsenz von Waffen in der Region Beirut, von der angenommen wird, dass sie eine eher interne Funktion hat als eine Funktion, die direkt mit der Konfrontation mit Israel verbunden ist.

Diese geografische Ausdehnung ist wichtig. Es zeigt, dass das Problem für einen Teil der US-Regierung nicht an der Grenze oder sogar südlich der Litani endet. Es geht um das effektive staatliche Waffenmonopol. Washington will daher nicht nur, dass die Armee die israelischen Streitkräfte in den evakuierten Gebieten ersetzt. Sie wartet auf Maßnahmen, um zu zeigen, dass sich die staatliche Autorität auch auf die militärische Infrastruktur der Hisbollah erstreckt.

Eine besonders harte amerikanische Linie wird in den Gesprächen mit libanesischen Besuchern berichtet: Keine bedeutende Hilfe für den Staat sollte gewährt werden, bevor konkrete Maßnahmen vor Ort ergriffen werden. In diesem Zusammenhang wäre der israelische Rückzug direkt mit der Fähigkeit des libanesischen Staates verbunden, seine Autorität durchzusetzen. Die Idee, dass Washington Israel unter Druck setzen würde, den Libanon ohne vorherige und entschlossene Maßnahmen der Armee zu verlassen, wird in diesen Austauschen sogar als Illusion beschrieben.

Diese Position schafft Spannungen mit dem Versprechen bezüglich Kfar Tebnit und Ali al-Taher. Einerseits hätte Washington zugestimmt, Israel zu einer weiteren Evakuierung zu drängen. Auf der anderen Seite machen US-Beamte Fortschritte von zusätzlichen libanesischen Ergebnissen abhängig. Bei den Verhandlungen geht es genau darum, diese beiden Logiken zusammenzubringen.

Die amerikanische Lesart der regionalen Sicherheit hat sich Berichten zufolge seit dem 7. Oktober ebenfalls geändert. Frühere Muster würden weder in Gaza noch im Libanon als ausreichend angesehen. Für Washington müssen Sicherheitsgarantien jetzt konkreter und leichter überprüfbar sein. Dies erklärt, warum die Frage der Waffendepots, der militärischen Positionen und der wirklichen Autorität der Armee einen solchen Platz in den Diskussionen einnimmt.

Israelischer Rückzug wird zum politischen Gegenstück

Für Beirut wäre es politisch gefährlich, diese Logik ohne israelisches Gegenstück zu akzeptieren. Die Regierung hat sich bereits zum Waffenmonopol und zum Einsatz der Armee bekannt. Sie muss daher zeigen können, dass jeder Fortschritt im Staat auch zu einem Rückgang der Besatzung führt.

Genau das wäre ein Rückzug von Kfar Tebnit und Ali al-Taher. Es würde der libanesischen Regierung erlauben, eine greifbare Sequenz zu präsentieren: Armeefortschritt, amerikanische Verhandlungen, israelischer Rückzug und neuer Einsatz. Die Operation würde somit ein Argument für Verhandlungsanhänger gegen diejenigen liefern, die der Ansicht sind, dass der Prozess dem Libanon Verpflichtungen auferlegt, ohne die israelische Präsenz ausreichend zu verändern.

Das Problem ist, dass die israelischen Forderungen hoch bleiben. Die öffentliche Position der israelischen Führer besteht darin, einen breiteren Rückzug mit der Behandlung der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah zu verbinden. Die israelischen Behörden weigern sich auch, das Rahmenabkommen als eine Verpflichtung zu betrachten, die automatisch zur sofortigen Evakuierung aller Positionen führt.

Diese Diskrepanz erklärt, warum sich die Anwendung des Textes nach der ersten Phase verlangsamt hat. Der Libanon glaubt, dass er seine Verpflichtungen erfüllt hat, indem er die Armee in die Experimentierzone entsandt hat. Israel glaubt, dass das Sicherheitsergebnis nicht zufriedenstellend ist. Washington versucht dann, eine neue begrenzte Bühne aufzubauen, um den Zusammenbruch des Prozesses zu vermeiden.

Die Projekte Kfar Tebnit und Ali al-Taher sollten in diesen Rahmen einbezogen werden. Es ist noch nicht die zweite allgemeine Phase des Rückzugs. Es ist eher wie ein Versuch zu zeigen, dass die Methode trotz israelischer Anschuldigungen tragfähig bleibt.

Achte Verhandlungsrunde bei israelischen Wahlen unterbrochen

Eine weitere Unsicherheit betrifft die nächste formelle Sitzung. Nawaf Salam fragte, ob eine achte Runde der libanesisch-israelischen Verhandlungen im Oktober einberufen würde oder ob sie bis nach den israelischen Wahlen verschoben würde. Diese Frage sollte direkt mit US-Außenminister Marco Rubio angesprochen werden.

Der Kalender ist nicht zweitrangig. Eine Idee war um eine achte Sitzung herum in Umlauf gebracht worden, die manchmal als « Rom 3 » in der ersten Oktoberwoche bezeichnet wurde. Insbesondere sollte verhindert werden, dass das Rahmenabkommen den Eindruck erweckt, in eine Phase des diplomatischen Komas eingetreten zu sein. Aber diese Möglichkeit stößt auf Hindernisse im Zusammenhang mit dem israelischen Wahlkampf.

Benjamin Netanjahu hat wenig Anreiz, einen Rückzug vorzunehmen, der wahrscheinlich einige Wochen vor der Wahl von seinen Gegnern als Zugeständnis dargestellt wird. Die libanesische Frage ist daher Teil der israelischen innenpolitischen Kalkulationen. Eine Maßnahme, die in einem anderen Zeitraum ausgehandelt werden könnte, wird schwieriger, wenn jede territoriale Bewegung in der Kampagne ausgenutzt werden kann.

Diese Situation erklärt auch die Tendenz, die in mehreren westlichen Hauptstädten beobachtet wird. Die Ergebnisse der Wahlen werden aufmerksam verfolgt. Die Hypothese einer Rückkehr von Netanyahu koexistiert mit der einer Neuzusammensetzung um Persönlichkeiten wie Gadi Eisenkot. Aber libanesische Beamte sind selbst ermutigt, diese Szenarien nicht zu überschätzen. Eine Änderung der Mehrheit würde nicht automatisch eine Änderung der Doktrin über den Süden garantieren.

Für den Libanon ist das Warten auf die Abstimmung jedoch ein Preis. Militärische Operationen gehen weiter. Die Bewohner werden daran gehindert, normal in mehrere Gebiete zurückzukehren. Der Wiederaufbau bleibt von der Sicherheit ausgesetzt. Jede Verschiebung der Verhandlungen erweitert daher eine Situation, die nicht nur diplomatisch ist.

Das Rahmenabkommen bedroht durch steigende Bedingungen

Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass das Rahmenabkommen seinen Charakter allmählich ändert. Entwickelt, um einen Krisenausstieg zu organisieren, riskiert es, ein Raum zu werden, in dem vor jedem Schritt neue Bedingungen hinzugefügt werden. Verhandlungen verschwinden nicht, aber sie hören auf, eine regelmäßige Bewegung zu erzeugen.

Die libanesische Seite ist der Ansicht, dass das Abkommen zum vollständigen Rückzug Israels führen sollte. Einige Beamte versichern auch, dass Donald Trump diesem Ziel verpflichtet bleibt. Aber zwischen dem Prinzip und der Ausführung kamen mehrere Fälle dazwischen: Bewertung der ersten experimentellen Zone, Hisbollah-Waffen, Einsatz der Armee, israelische Wahlen, die Zukunft des Endgültigen und internationale Bedingungen der Hilfe im Libanon.

Internationale Unterstützung selbst wird an Bedingungen geknüpft. Die bedeutende Teilnahme an dem Vorbereitungstreffen zur Unterstützung der Armee in Paris bestätigte, dass der Libanon weiterhin von seinen Partnern überwacht wird. Aber das Fehlen sofortiger finanzieller Ergebnisse hat auch eine Botschaft gesendet: Hilfe wird nicht mehr als automatisch angesehen. Ausländische Hauptstädte wollen konkrete Maßnahmen sehen, bevor sie mehr Ressourcen mobilisieren.

Diese Logik betrifft direkt die Armee. Er wird aufgefordert, seine Kontrolle auszuweiten, auch wenn seine Stärkung zum Teil von der internationalen Unterstützung abhängig ist, die von den Ergebnissen abhängt, die er erzielen muss. Der Mechanismus kann daher zirkulär werden: Mehr Missionen werden von der Armee angefordert, um die Blockierung der Hilfe freizugeben, während mehr Unterstützung benötigt wird, um diese Missionen auf nachhaltiger Basis durchzuführen.

Das Terrain verschlechtert sich während der Diskussionen weiter

Während Verhandlungen eine neue experimentelle Zone anstreben, setzt Israel seine Operationen fort. Streiks und Zerstörung haben mehrere Teile des Südens betroffen. Kfar Tebnit selbst erscheint in der Geographie der militärischen Operationen. Andere Orte und Sektoren, darunter Kfar Shuba, Beit Yahoun, Qantara, Tallousa und Mansouri, stehen weiterhin unter starkem Druck.

Diese Realität ist unerlässlich. Es bedeutet, dass Verhandlungen nicht in einer stabilisierten Waffenstillstandssituation geführt werden. Das von Diplomaten diskutierte Territorium durchläuft weiterhin eine militärische Transformation. Häuser werden zerstört. Landwirtschaftliche Flächen sind betroffen. Die Vertreibung der Bewohner geht weiter. Die Armee muss sich auf ihren Einsatz in Gebieten vorbereiten, deren Infrastruktur manchmal schwer beschädigt wurde.

Die Frage des Rückzugs beschränkt sich daher nicht auf den Abzug israelischer Soldaten. Die libanesische Armee kann ein Gebiet zurückgewinnen, dessen Häuser, Straßen und Dienstleistungen zerstört wurden. Die Rückkehr des Staates beinhaltet dann eine viel umfassendere Operation der Minenräumung, Sicherheit, Wiederaufbau und Wiederherstellung von Dienstleistungen.

Diese Dimension erklärt, warum die Regierung auf der Rückkehr der Einwohner und der parallelen Rekonstruktion der militärischen Verhandlungen besteht. Ein Rückzug, der Familien nicht erlaubt, zurückzukehren, erzeugt nur unvollständige Souveränität. Das Ergebnis muss durch die Wiederaufnahme des zivilen Lebens gemessen werden.

Finul fügt der Datei eine zweite Frist hinzu

Das Problem wird mit dem geplanten Ende der Finul-Mission komplexer. Nach 48 Jahren internationaler Präsenz südlich der Litani muss sich der Libanon nun auf die Nach-Endphase vorbereiten und gleichzeitig versuchen, den israelischen Rückzug zu sichern.

Die Suche nach einer Ersatzkraft ist noch nicht abgeschlossen. Eine französisch-italienische Initiative wird derzeit geprüft. Mehrere europäische Länder haben Interesse gezeigt. Andere Staaten, einschließlich asiatischer Staaten, könnten sich an einer erweiterten Formel beteiligen. Aber die Diskussionen betreffen die Mission dieser zukünftigen Truppe, ihr Interventionsgebiet, ihre Fähigkeiten und die Sicherheitsgarantien, die ihrem Militär gewährt werden.

Die Meinungsverschiedenheit ist tief. Ein europäisches Konzept begünstigt eine Präsenz, die im Wesentlichen darauf abzielt, die Stabilität zu erhalten und die Armee zu unterstützen. Ein anspruchsvollerer Ansatz möchte der neuen Kraft eine breitere Rolle bei der Erweiterung der staatlichen Autorität geben, mit möglichen Auswirkungen nördlich der Litani. Die Truppen beitragenden Länder wollen genau wissen, wozu sie aufgefordert werden, bevor sie beitreten.

Eine technische Verlängerung des Finales um sechs Monate wurde erwähnt, um den Verhandlungen Zeit zu geben. Diese Möglichkeit findet jedoch amerikanische Zurückhaltung. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Rolle der internationalen Beobachter des Waffenstillstands zu stärken. Auch hier wird keine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Konsequenz für die Auszahlungsdatei ist direkt. Wenn Kfar Tebnit, Ali al-Taher und andere Sektoren vor dem internationalen Übergang evakuiert werden, wird die Armee in der Lage sein, ihre Arrangements schrittweise zu konsolidieren. Wenn Israel seine Positionen beibehält, während der Finul beginnt, seine Präsenz zu reduzieren, könnte der Süden in eine Periode eintreten, in der die Sicherheitsarchitektur noch fragiler wird.

Ein amerikanisches Versprechen, nach drei Ergebnissen beurteilt zu werden

Der tatsächliche Inhalt des amerikanischen Versprechens kann letztlich anhand von drei spezifischen Kriterien bewertet werden. Die erste ist die eigentliche Evakuierung von Kfar Tebnit und d’Ali al-Taher. Ohne eine israelische Bewegung wird die Verpflichtung eine diplomatische Zusicherung ohne territoriale Übersetzung bleiben.

Der zweite ist der Einsatz der libanesischen Armee. Wenn sich Israel zurückzieht, müssen die regulären Streitkräfte in der Lage sein, die betroffenen Sektoren sofort zu betreten und eine dauerhafte Kontrolle zu erlangen. Dieser Einsatz wird auch auf die Vorwürfe nach dem ersten Experiment reagieren müssen. Ziel wird es sein, zu zeigen, dass die Armee die Rückkehr militärischer Strukturen verhindern kann, die dem Staat entkommen.

Das dritte Kriterium wird das wichtigste sein: die Existenz eines nächsten Schrittes. Wenn der neue experimentelle Bereich funktioniert, aber kein weiterer Rückzug vorbereitet wird, bleibt der Prozess in einer Logik der permanenten Tests blockiert. Wenn dagegen Kfar Tebnit und Ali al-Taher schnell den Weg für eine weitere Evakuierung ebnen, wird das Rahmenabkommen wieder an Fahrt gewinnen.

Die amerikanische Glaubwürdigkeit ist auf diesem Niveau. Washington muss Beirut nicht nur davon überzeugen, schwierige Schritte zu unternehmen. Sie muss auch nachweisen, dass sie das beabsichtigte Gegenstück von Israel erhalten kann. Ohne dieses Gleichgewicht kann das Abkommen als ein Mechanismus angesehen werden, bei dem libanesische Anleihen sofort überprüft werden, während israelische Abzüge in jeder Phase verhandelbar bleiben.

Für die libanesischen Behörden ist das Thema ebenso wichtig. Sie entschieden sich dafür, sich auf die US-Armee, Verhandlungen und Vermittlung zu verlassen, um das Territorium allmählich zurückzugewinnen. Kfar Tebnit und Ali al-Taher sind nun ein konkreter Test für diese Strategie. Wenn der Rückzug eintritt, hat die Regierung ein überprüfbares Ergebnis. Wenn es suspendiert bleibt, wird die Frage nicht mehr nur sein, wann Israel sich zurückziehen wird. Sie wird sich auf die Fähigkeit des Rahmenabkommens konzentrieren, diplomatische Verpflichtungen in effektive Souveränität umzuwandeln.

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