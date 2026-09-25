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Unsere Liebe Frau von Qannubin, Zuflucht der Patriarchen

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Libnanews
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Unsere Liebe Frau von Qannubin, Zuflucht der Patriarchen

Im Felsen des Qadisha-Tals wurde das Kloster Unserer Lieben Frau von Qannoubin im fünften Jahrhundert von Theodosius dem Großen gegründet. Von 1440 bis 1823 war er Sitz des maronitischen Patriarchats. 24 Patriarchen folgten ihm.

Seine Kirche beherbergt ein seltenes Fresko der Krönung der Jungfrau und darunter eine Krypta, in der der natürlich mumifizierte Körper des Patriarchen Youssef Tyan liegt. 17 Patriarchen ruhen dort, einschließlich Estephan Doueihy.

Das Herz des heiligen Tals von Qadisha, Qannoubine, ist seit 1998 neben dem Zedernwald Gottes bei der UNESCO klassifiziert.

Qadisha Valley, Libanon

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