Soziale Wut: Hinter Streiks steht der Schwindel eines Landes, in dem zwei Löhne nicht mehr ausreichen, um die Grundbedürfnisse zu decken

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$ 1.400 bis $ 1.500 noch vor schule und gesundheit

Die libanesische soziale Krise verändert sich in ihrer Natur. Sie beschränkt sich nicht mehr nur auf die Armut arbeitsloser Haushalte oder den durch die Währungskrise verursachten Zusammenbruch der Löhne. Die vorliegenden Daten zeigen nun, dass eine Familie mit zwei arbeitenden Personen weiterhin nicht in der Lage sein kann, ihre wesentlichen Ausgaben zu finanzieren. Es ist dieser Zusammenbruch, der die Vermehrung von Streiks, Forderungen nach Vorauszahlungen und Warnungen vor einer möglichen sozialen Verbrennung erklärt.

Eine detaillierte Schätzung für eine Familie von vier Personen, die eine Unterkunft in Beirut oder seinen Vororten mieten, liegt zwischen 1.400 und 1.500 US-Dollar pro Monat für die Kosten von nur fünf Posten: Wohnen, Essen, Strom, Wasser und Transport. Zwei Verschiebungsmodelle ergeben leicht unterschiedliche Ergebnisse. Mit einem privaten Auto, das nur Benzin und nicht die gesamten Kosten des Fahrzeugs berücksichtigt, beträgt die Rechnung etwa 1.403 $. Mit zwei Personen, die den Service und den Minibus oder Bus regelmäßig nutzen, erreicht er etwa 1.486 $.

Diese Beträge stellen jedoch kein vollständiges Familienbudget dar. Bildung ist nicht inbegriffen. Medizinische Versorgung, Krankenhausaufenthalte und Medikamente sind ebenfalls verfügbar. Telekommunikation, Internet, Kleidung, Reinigungsmittel, persönliche Hygiene und unvorhergesehene Ausgaben sind ebenfalls ausgeschlossen. Das verwendete Lebensmittelmodell ist selbst minimal. Sie umfasst nicht rotes Fleisch, Huhn, Käse oder frischen Fisch. Es entspricht im Wesentlichen einer Schwelle, um den grundlegenden Kalorienbedarf zu decken.

Angesichts dieser Ausgaben ist das Benchmark-Einkommen besonders niedrig. Eine vom 9. bis 19. Mai 2026 durchgeführte Umfrage unter 2.485 Beschäftigten des Privatsektors, die vor dem Ausbruch des Konflikts im März aktiv waren, darunter 1.787 Libanesen, schätzte das durchschnittliche monatliche Einkommen des libanesischen Arbeiters, der in der Stichprobe beschäftigt war, auf etwa 560 US-Dollar. Vor dem Konflikt betrug das Einkommen 668 $. Der Rückgang beträgt somit 16,2%.

Der Vergleich ist brutal. Bei einem einzigen Einkommen von 560 US-Dollar stellen die fünf wesentlichen Ausgaben zwischen 250,5 Prozent und 265,4 Prozent des Einkommens dar. Mit zwei Arbeitern, die jeweils 560 Dollar verdienen, hat die Familie 1.120 Dollar. Es hat jedoch immer noch ein Defizit zwischen 283 und 366 US-Dollar pro Monat, bevor es überhaupt für Schule, Arzt oder Medizin bezahlt wurde.

Das Problem ist also nicht mehr nur die Arbeitslosigkeit. Es wird zur strukturellen Unzulänglichkeit bezahlter Arbeit.

Einkommen brach zusammen, da die Preise weiter stiegen

Der historische Vergleich misst die Tiefe des Bruchs. Im Jahr 2018 betrug das der Sozialversicherung gemeldete durchschnittliche Lohneinkommen rund 1,8 Millionen Pfund oder etwa 1.195 Dollar zum damaligen Wechselkurs. Aktuelle Schätzungen beziehen sich auf etwa 88 Millionen £ oder fast 980 $ für diesen spezifischen Indikator. Aber die jüngste Umfrage unter libanesischen Arbeitern, die nach dem Konflikt noch in Betrieb waren, führte zu einem durchschnittlichen monatlichen Einkommen von 560 Dollar in ihrer Stichprobe.

Diese Indikatoren messen nicht genau das gleiche und sollten nicht verwechselt werden. Das Lohneinkommen, das der Sozialversicherung gemeldet wird, und das Arbeitseinkommen, das in einer Umfrage berechnet wird, die auch bestimmte Kategorien von Selbständigen abdeckt, entsprechen unterschiedlichen Definitionen. Sie konvergieren jedoch auf einer Beobachtung: Die Kaufkraft der Arbeit bleibt viel geringer als vor dem Zusammenbruch.

Gleichzeitig stiegen die Preise mehrere Jahre lang dramatisch an. Die Inflation lag 2019 bei 2,9 %. Sie stieg 2020 auf 84,3%, 2021 auf 15,8% und 2022 auf 17,2%. Sie erreichte 2023 221,3 Prozent, bevor sie sich auf 45,2 Prozent und 2025 auf 14,6 Prozent verlangsamte. Bis 2026 wurden die ersten Erwartungen zum Jahresende auf rund 8% festgelegt. Die kumulierte Rate in den ersten acht Monaten liegt jedoch bereits bei rund 17%.

Die Verlangsamung der Inflation bedeutet daher keine Rückkehr zu den Vorkrisenpreisen. Es zeigt nur, dass die Preise weniger schnell steigen als zum Zeitpunkt der Hyperinflation Episoden. Bei einer Familie, deren Einkommen bereits einen großen Teil ihres Wertes verloren hat, erfolgt ein weiterer Anstieg um 17 Prozent auf einer bereits extrem hohen Preisbasis.

Ein weiteres Problem erschwert die Analyse: Der offizielle Preisindex basiert immer noch auf einer Verbrauchsstruktur, die auf alten Gewichten aus dem Jahr 2012 basiert. Das reale Haushaltsbudget hat sich jedoch seit dem Zusammenbruch von 2019 dramatisch verändert. Dienstleistungen, die zuvor vom Staat finanziert oder teilweise subventioniert wurden, werden jetzt direkt von Familien bezahlt. Das Gewicht von privatem Strom, gekauftem Wasser, medizinischer Versorgung und Transport hat daher erheblich zugenommen.

Die statistische Inflation reicht nicht mehr aus, um Verarmung zu beschreiben. Eine durchschnittliche Preiserhöhung kann einen viel größeren Anstieg der Ausgaben maskieren, der unmöglich zu vermeiden ist.

700 dollar für wohnraum: eine miete übersteigt bereits ein einkommen

Die Unterkunft veranschaulicht diese Trennung. Eine Mietumfrage in Beirut und seinen Vororten hält ungefähr $ 700 pro Monat als Richtwert für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Diese Zahl wird nicht als offizieller statistischer Durchschnitt dargestellt, sondern als Größenordnung auf der Grundlage der tatsächlichen Preise und Angebote.

Geographische Unterschiede sind signifikant. Eine Wohnung kann in Chiyah um $ 500 angeboten werden. In Sainte-Thérèse liegen die Preise zwischen 650 und 700 US-Dollar. In Tariq al-Jdideh kann ein altes Haus ohne Parkplatz etwa 600 Dollar kosten, während eine besser ausgestattete Wohnung mit Parkplatz bis zu 1.000 Dollar kosten kann. In Mar Elias liegt das gewählte Niveau bei etwa 700 US-Dollar.

In der Peripherie fallen die Beträge, ohne daß sie zwangsläufig zugänglich werden. Bchamun und Ain al-Remmaneh sind etwa $ 500 in den beobachteten Beispielen. Aramoun kann auf 400 Dollar sinken. In Hamrah und Ras al-Nabeh kann eine Zwei-Zimmer-Wohnung etwa 1.000 $ erreichen. In Ras Beirut beginnen einige Schätzungen um $ 1.200 und können in Qoreitem auf $ 1.500 steigen.

Indem man einfach $ 700 als Maßstab nimmt, stellt Miete 125 Prozent des $ 560 Monatseinkommens dar, das für Vergleich verwendet wird. Mit anderen Worten, ein Arbeiter, der diesen Betrag verdient, kann nicht einmal allein für das Haus der Familie bezahlen, bis er ein einziges Kilo Essen gekauft oder ein einziges Kilowatt Strom bezahlt hat.

Dies erklärt einen Teil der stillen sozialen Transformationen: die anhaltende Bindung junger Erwachsener im Familienheim, die im selben Haushalt erforderliche Einkommenssteigerung, die Rückkehr in bestimmte Randgebiete, die Verringerung der Wohnfläche und die zunehmende Abhängigkeit von Familiensolidarität.

Wohnen ist nicht mehr ein Posten unter anderen. Für einen Teil der Haushalte absorbiert es das Äquivalent eines gesamten Lohns.

Doppelte Stromrechnung: ca. 204 $ pro Monat

Strom ist ein weiteres spektakuläres Beispiel für die Übertragung von Staatskosten auf Haushalte. Eine Familie zahlt nicht nur eine öffentliche Rechnung. Sie muss den vom Staat gelieferten Strom mit dem eines privaten Erzeugers kombinieren.

Die Berechnung basiert auf einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von etwa 5.409 Kilowattstunden oder fast 451 Kilowattstunden pro Monat. Mit nur vier täglichen Stunden öffentlicher Energie kann der Anteil des Staatsstroms auf rund 128 Kilowattstunden pro Monat geschätzt werden, verglichen mit etwa 323 Kilowattstunden vom Generator.

Der öffentliche Stromverbrauch kostet ungefähr $ 17,6 vor bestimmten Gebühren und Steuern. Der vom Generator bereitgestellte Anteil erreicht etwa 174 US-Dollar mit der Rate vom August 2026, die bei 48.241 Pfund pro Kilowattstunde für Abonnenten von weniger als 700 Metern über dem Meeresspiegel festgelegt ist. Eine feste Gebühr von 685 000 £ für ein Abonnement von zehn Amp bringt die Rechnung des Generators auf etwa 182 $.

Durch das Hinzufügen von etwa fünf Dollar pro Monat für ein öffentliches Abonnement von zwanzig Ampere erreicht die kombinierte Rechnung fast 204 Dollar vor allen Steuern und Briefmarken. Allein der Strom macht rund 36,4 Prozent des monatlichen Einkommens von 560 US-Dollar aus.

Auch der historische Vergleich ist aufschlussreich. Der offizielle Durchschnittspreis der von den Generatoren produzierten Kilowattstunde lag 2025 bei rund 38 Cent. Sie stieg dann um etwa 43% auf 54 Cent. In einigen realen Situationen kann die von einem Generator bereitgestellte Kilowattstunde sogar mit mehr als einem Dollar geladen werden.

Die Familie zahlt also zweimal für das Versagen des öffentlichen Dienstes. Es zahlt die staatliche Stromrechnung, wenn sie verfügbar ist, und finanziert dann ein viel teureres privates Netz, um lange Abwesenheitszeiten abzudecken. Wenn die Ölpreise steigen, steigt die zweite Rechnung fast sofort.

194 dollar für eine diät, die nicht einmal fleisch enthält

Die Mindestdiät fügt etwa 194 Dollar pro Monat hinzu. Diese Menge basiert auf einem Überlebenskorb, der etwa 2.100 Kalorien pro Person und Tag liefert. Für eine vierköpfige Familie umfasst sie 19 Produkte.

Der Korb enthält etwa 28,1 kg Brot pro Monat, 9,6 kg ägyptischen Reis, 7,8 kg Bulgur, 7,2 kg Pasta und 8,4 kg Kartoffeln. Dazu gehören auch Kichererbsen, Linsen, Bohnen, Öl, Zucker, Milchpulver, Äpfel, Kohl, Karotten und einige andere Produkte.

Nach der Bewertung der Mengen mit den im September 2026 beobachteten Preisen erreichten die Kosten etwa 17,4 Millionen Pfund oder etwa 194 Dollar. Dieser Betrag entspricht 34,6% des monatlichen Referenzeinkommens.

Aber die Zahl muss richtig interpretiert werden. Es entspricht nicht dem Nahrungsmittelbudget einer normal konsumierenden Familie. Der Korb enthält kein Huhn, rotes Fleisch, Käse oder frischen Fisch. Tierische Proteinquellen sind hauptsächlich auf Eier, Sardinen und Milchpulver beschränkt. Getreide und Hülsenfrüchte nehmen einen zentralen Platz ein.

Der Betrag von $ 194 ist daher mehr eine Subsistenzschwelle als ein Budget für eine diversifizierte Ernährung. Eine Familie, die Fleisch, Huhn, Käse, mehr Obst und Gemüse oder bestimmte Produkte für Kinder kaufen möchte, übersteigt diesen Betrag regelmäßig.

Der Druck auf das Futter ist wahrscheinlich höher als die Gesamtberechnung von 1.400 bis 1.500 US-Dollar.

Transport kann zwischen $ 187 und $ 270 schlucken

Umzug zur Arbeit ist ein weiterer schwieriger Aufwand zu reduzieren. Zwei Szenarien messen das Gewicht.

Im ersten Fall besitzt die Familie ein Auto. Durchschnittlich 12.893 Kilometer pro Jahr wurden von einem bestimmten Auto verwendet, um Transportmuster zu untersuchen, oder etwa 1.074 Kilometer pro Monat. Bei einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von neun Kilometern pro Liter werden monatlich etwa 119 Liter Benzin benötigt.

Ab dem 18. September 2026 kann das 20-Liter-95-Oktan-Benzin 2,81 Millionen Pfund kosten. Der monatliche Treibstoff entspricht etwa 16,8 Millionen Pfund oder fast 187 Dollar. Dieser Betrag entspricht 33,4% des monatlichen Referenzeinkommens.

Und diese $ 187 entspricht nicht den tatsächlichen Kosten eines Autos. Wartung, Öl, Reifen, Versicherung, Steuern, Parken und Abschreibungen des Fahrzeugs werden nicht erfasst.

Das zweite Szenario betrifft zwei Personen, die regelmäßig arbeiten und öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Mit zweiundzwanzig Arbeitstagen und vierundvierzig monatlichen Fahrten pro Person ergibt eine Richtgebühr von £ 400.000 für einen Service und £ 150.000 für einen Minibus oder Bus eine Rechnung von ungefähr $ 197 für die erste Person und $ 74 für die zweite. Die Gesamtsumme beträgt etwa 270 US-Dollar.

Dies entspricht 48,2% des Einkommens eines einzelnen Arbeitnehmers. Es bedeutet nicht unbedingt, dass das Auto billiger ist, da das erste Modell nur Benzin zählt. Vor allem zeigt es, dass aufgrund des Fehlens eines strukturierten und erschwinglichen öffentlichen Netzwerks die Arbeit einen erheblichen Teil des durch Arbeit verdienten Einkommens verbrauchen kann.

Wasser illustriert erzwungene Privatisierung von Grundbedürfnissen

Die gleiche Logik gilt für Wasser. Ein Jahresabonnement für eine öffentliche Einrichtung kann unter etwa 200 US-Dollar bleiben. Aber wenn das Netzwerk nicht genug Wasser zur Verfügung stellt, müssen Familien von privaten Lieferanten kaufen.

Ein Volumen von 1.000 Litern kann um 20 US-Dollar berechnet werden. Eine Familie, die diesen Betrag alle zwei Wochen kauft, gibt etwa 480 US-Dollar pro Jahr aus, mehr als das Doppelte des öffentlichen Abonnements. In einigen Regionen und für bestimmte Verbrauche kann der Jahresbedarf bis zu 120.000 Liter betragen, mit einer geschätzten Rechnung von rund 2.450 US-Dollar.

Der Mechanismus ist identisch mit dem der Elektrizität: Der Bürger finanziert eine unzureichende öffentliche Dienstleistung und zahlt dann einen privaten Anbieter, um die Dienstleistung tatsächlich zu erhalten.

Dies ist eines der wichtigsten Merkmale der gegenwärtigen sozialen Krise. Die Höhe der offiziellen Abgaben reicht nicht aus, um zu messen, was der ausfallende Staat tatsächlich kostet. Ein Teil der Kosten erscheint in privaten Rechnungen, die Haushalte zahlen müssen, um abwesende Dienste zu ersetzen.

Gesundheit hat sich von der Gruppenfinanzierung zum Portfolio des Patienten bewegt

Die medizinischen Ausgaben verschärfen diese Situation weiter. Bis 2019 könnte etwa ein Drittel der Arzt- und Krankenhausrechnung direkt vom Patienten getragen werden. Heute übersteigt dieser Anteil in mehreren Schätzungen die Hälfte. Einige Auswertungen legen es sogar über 70%.

Diese Änderung verändert die Struktur des Familienbudgets grundlegend. Ein Haushalt kann seine Ausgaben für mehrere Monate ausgleichen und dann stark wechseln, wenn ein Mitglied krank wird. Krankenhausaufenthalte oder chronische Behandlungen reichen aus, um die verbleibenden Einsparungen zu absorbieren.

Genau aus diesem Grund unterschätzen Schätzungen von 1.400 bis 1.500 US-Dollar die tatsächliche Fragilität von Familien. Sie schließen medizinische Risiken aus. Es wurde weitgehend privatisiert.

Dasselbe gilt für die Bildung. Eine Familie mit Kindern in der Schule trägt zusätzliche Kosten, die ein bereits strukturelles Defizit in eine vollständige finanzielle Unmöglichkeit verwandeln können. Die gestellte Frage ist nicht mehr: Auf welcher Position kann es retten? Mehrere Schlüsselpositionen wurden bereits auf ein Minimum reduziert.

Lohnfortschritte werden zu einem sozialen Indikator

Die Verarmung zeigt sich auch in einem Phänomen, das weniger spektakulär ist als die großen Manifestationen: die Erhöhung der finanziellen Vorschüsse, die von den Arbeitgebern vor Ende des Monats verlangt werden.

Diese Fortschritte zeigen, dass die Einnahmen nicht mehr den gesamten Monatszyklus abdecken. Haushalte verbrauchen einen Teil ihrer zukünftigen Löhne, um ihre laufenden Ausgaben zu finanzieren. Wenn sich diese Praxis wiederholt, funktioniert sie sehr kurzfristig als eine Form von Schulden.

Es zeigt auch die Grenzen der Lohnstatistik. Zwei Arbeiter können ihre Jobs offiziell behalten und ihren Lohn jeden Monat erhalten, während sie nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse bis zum nächsten Lohn zu finanzieren.

Die Arbeitsmarktkrise wird somit zu einer inländischen Bargeldkrise. Pay existiert, aber es passiert zu spät im Vergleich zu Rechnungen. Haushalte reduzieren Einkäufe, verschieben Pflege, leihen sich von ihren Familien oder fordern Vorschüsse.

Dies hilft zu erklären, warum Wut steigen kann, auch wenn es keine weitere spektakuläre monetäre Trennung gibt. Die Verarmung braucht nicht mehr einen täglichen Zusammenbruch des Pfunds, um fortzuschreiten. Sie ist nun das Ergebnis der anhaltenden Kluft zwischen Einkommen und wesentlichen Ausgaben.

Gewerkschaften stehen unter dem Verdacht, Wut eher einzudämmen als zu führen

In diesem Zusammenhang nehmen Gewerkschaftsbewegungen eine politische Dimension an. Streiks im öffentlichen Sektor, Lohnforderungen und berufliche Mobilisierungen nehmen zu. Doch ein Teil der Debatte dreht sich jetzt um die wahre Rolle der Gewerkschaftsstrukturen.

Einige Analysen gehen davon aus, dass regierungsnahe Organisationen vor allem dann eingreifen, wenn der soziale Druck zu stark wird. Sie würden begrenzte Bewegungen organisieren, einige Vorteile aushandeln und dann dazu beitragen, die Mobilisierung umzukehren, ohne die allgemeine Lohn-, Preis- und Steuerpolitik in Frage zu stellen.

Die allgemeine Arbeitergewerkschaft ist von dieser Kritik direkt betroffen. Der Vorwurf ist schwerwiegend: Einige Mobilisierungen würden eher als Ventil als als echtes Machtgleichgewicht dienen, um die Wirtschaftspolitik zu verändern. Diese Lesart muss eine politische Interpretation bleiben und darf nicht in erwiesene Tatsachen umgewandelt werden.

Aber ein anderes Element ist konkreter: Ein führender Gewerkschaftsführer würde sich entschieden gegen die Ausbildung von Mobilisierungen zu einer Straßenlogik aussprechen, die eine Periode der Unordnung eröffnen und die Frage des Überlebens der Regierung aufwerfen könnte.

Diese Sorge zeigt, dass die Gewerkschaften selbst die Gefahr eines Überflusses wahrnehmen. Das Problem besteht darin, Forderungen zu verteidigen, deren wirtschaftliche Legitimität schwer zu bestreiten ist, und gleichzeitig zu vermeiden, dass sie zum Vehikel für eine allgemeine politische Konfrontation werden.

Angst vor « Straßenausbeutung »

Warnungen vor einer sozialen Explosion sind jetzt explizit. Wirtschaftskreise glauben, dass die Anhäufung von teurem Wohnen, wirtschaftlicher Verlangsamung und Druck auf die Haushalte zu einer Explosion führen können, wenn die Regierung nicht schnell die Kontrolle über Preise, Steuern und Sozialpolitik wiedererlangt.

Gleichzeitig warnen diese Kreise vor politischer Ausbeutung von Wut. Ihre Argumentation ist, dass Demonstrationen mit legitimen sozialen Forderungen beginnen können und sich dann zu einer Konfrontation entwickeln, die niemand kontrolliert.

Diese Angst stellt die Realität der Behauptungen nicht in Frage. Es zeigt vielmehr, dass das Spannungsniveau eine Schwelle erreicht hat, an der die sozialen und politischen Fragen zu verwirren beginnen. Wenn das Einkommen von zwei Arbeitern nicht mehr ausreicht, um Wohnraum, Mindeststrom, Strom, Wasser und Bewegung zur Arbeit zu finanzieren, kann die Herausforderung nicht mehr auf künstlich induzierte Agitation reduziert werden. Die Möglichkeit einer politischen Erholung besteht, aber sie geschieht auf einem Boden, der bereits durch messbare materielle Degradation vorbereitet wurde.

Die Gefahr besteht gerade darin, die Reihenfolge der Ursachen umzukehren. Die Mobilisierung als Bedrohung für die Stabilität zu präsentieren, kann die Straße vorübergehend vermeiden, reduziert jedoch nicht die Miete um 700 US-Dollar, die Stromrechnung in der Nähe von 204 US-Dollar oder die für eine Mindeststromversorgung erforderlichen ungefähr 194 US-Dollar oder die 187-270 US-Dollar, die für Reisen ausgegeben werden. Angst vor Unordnung ist daher keine Sozialpolitik. Es kann nur den Ausdruck einer Krise verzögern, deren Determinanten vorhanden bleiben.

Diese Unterscheidung wird wichtig, wenn Politiker über Sicherheitsrisiken sprechen. Einige Institutionen glauben jetzt, dass die soziale Situation auf einem Niveau der Schwere vergleichbar mit den strategischen Bedrohungen für das Land ist. Der Wortlaut ist außergewöhnlich. Es bedeutet, dass Verarmung nicht mehr nur als wirtschaftliches Problem betrachtet wird. Es wird eine Frage der nationalen Stabilität.

Hisbollah und die Versuchung des sozialen Drucks auf die Regierung

Zu diesem Anliegen kommt eine sensiblere politische Dimension hinzu. Die Hypothese, dass die Hisbollah soziale Mobilisierungen einsetzt, kursiert in politischen Kreisen. Die Argumentation basiert auf dem aktuellen Kontext: Die Partei steht in der Frage der Waffen unter starkem Druck, während die Regierung behauptet, die staatliche Autorität zu erweitern und Entscheidungen über Krieg und Frieden zu monopolisieren. Eine wichtige soziale Mobilisierung könnte daher eine zweite interne Front gegen die Exekutive schaffen.

Die erwähnte Hypothese ist nicht unbedingt die einer Bereitschaft, die Regierung zu stürzen. Vielmehr würde es bestimmte Mobilisierungen fördern oder begleiten, um zusätzlichen Druck zu erzeugen und das Kräftegleichgewicht zu verändern. Diese Lesung bleibt eine politische Analyse und kann nicht als Beweis für einen etablierten Plan präsentiert werden.

Einige Bewegungen können jedoch wirtschaftliche Forderungen mit politischen Zielen verbinden. Der Fall von Reisebüros, die religiöse Bewegungen im Iran organisieren, ist aufschlussreich. Eine Mobilisierung ist für die Wiederaufnahme von Direktflügen mit Teheran und die Rückkehr iranischer Unternehmen zum Flughafen Beirut vorgesehen. Das Motiv mag für die betroffenen Fachleute wirtschaftlich sein, aber die Behauptung hat auch eine offensichtliche politische Dimension im Kontext der Beziehungen zwischen Libanon, Iran und den Vereinigten Staaten.

Genau diese Überlappung macht die Straße schwer zu lesen. Eine Demonstration kann von einem echten Berufsanspruch ausgehen und dann eine politische Bedeutung erlangen. Andererseits reicht der politische Charakter bestimmter Akteure nicht aus, um die von ihnen aufgeworfenen wirtschaftlichen Probleme zu entkräften. Die Regierung muss daher zwei symmetrische Fehler vermeiden: jede mögliche Instrumentalisierung zu leugnen oder jeden Protest als parteiische Operation zu betrachten.

Öffentlicher Sektor konzentriert Widersprüche der Regierung

Beamte stehen im Mittelpunkt dieser Krise. Ihre Situation fasst das Problem der Regierung zusammen. Die Vergütung ist seit 2019 stark abgewertet. Aufeinanderfolgende Anpassungen verhinderten einen totalen Zusammenbruch, füllten aber die bisherige Kaufkraft nicht auf. Gleichzeitig könnte eine massive und ungedeckte Lohnerhöhung die fiskalischen und inflationären Ungleichgewichte wiederbeleben.

Das Problem ist nicht nur die Höhe der Vergütung. Die Regierung selbst wird als « Zeitbombe » bezeichnet. Seine Struktur ist nach wie vor von Rekrutierung, religiösem Gleichgewicht, politischem Schutz und Umstrukturierungsschwierigkeiten geprägt. Jede Lohnreform stößt daher sofort auf eine breitere Frage: Wie viele Menschen sollte der Staat nach welchen Regeln und mit welcher Produktivität beschäftigen?

Die Regierung muss auf Mitarbeiter reagieren, die nicht mehr richtig leben können, ohne die Politik zu wiederholen, die zur Finanzkrise beigetragen hat. Ein Anstieg, der durch neue Währungsemissionen oder ein unkontrolliertes Defizit finanziert wird, könnte das Nominaleinkommen vorübergehend verbessern, bevor es durch weitere Preiserhöhungen aufgefangen wird.

Aber das makroökonomische Argument hat auch eine Grenze. Wenn die Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit aufgefordert werden, auf eine vollständige Reform zu warten, während ihre Ausgaben unmittelbar sind, werden die Anpassungskosten auf sie übertragen. Die Debatte betrifft daher die Konstruktion einer nachhaltigen Erhöhung, nicht die vereinfachte Wahl zwischen allgemeiner Erhöhung und dem Einfrieren von Ausgleichszahlungen.

Diese Schwierigkeit erklärt, warum Streiks regelmäßig zurückkehren. Vorschüsse, Boni und temporäre Anpassungen ermöglichen es, einige Monate zu verdienen, ohne die Struktur des Problems zu lösen. Jede neue Preiserhöhung reduziert dann ihre Wirkung, und die gleichen Forderungen tauchen wieder auf.

Budget 2027 riskiert, Druck hinzuzufügen, anstatt ihn zu entfernen

Der Haushaltsentwurf 2027 wird in diesem Klima umgesetzt. Der Staat sucht nach zusätzlichen Einnahmen, während die Haushalte bereits einen Großteil ihrer Anpassungsfähigkeit ausgeschöpft haben. Die Verwendung von Verbrauchssteuern und -abgaben ist besonders sensibel, da sie sich direkt auf Ausgaben auswirkt, die schwer zu vermeiden sind.

Die Besteuerung von Benzin ist ein Beispiel. Kraftstoff ist nicht nur eine individuelle Autokosten. In einem Land, in dem der öffentliche Verkehr nach wie vor unzureichend ist, bestimmt er die Kosten für den Umzug zur Arbeit. Sie ist auch an den Kosten für den Transport von Waren beteiligt. Ein Anstieg wird daher auf einen großen Teil der Wirtschaft übertragen.

Die Mehrwertsteuer erzeugt dasselbe Problem, wenn sie die von allen konsumierten Waren betrifft. Im Gegensatz zu einer progressiven Einkommens- oder Vermögenssteuer nimmt eine Verbrauchssteuer einen proportional größeren Anteil am verfügbaren Einkommen bescheidener Haushalte ein, die fast alles, was sie verdienen, für den aktuellen Bedarf ausgeben.

Die Kritik an der Fiskalpolitik ist genau dies: Der Staat versucht, seine Einnahmen in einer Wirtschaft zu erhöhen, in der es bereits nicht genügend verfügbare Einkommen gibt. Die buchhalterische Priorität besteht darin, die Konten auszugleichen. Die soziale Frage ist, zu bestimmen, was tatsächlich im Portfolio des Haushalts nach den Abgaben bleibt.

Dieser Widerspruch zeigt sich besonders am Beispiel eines Paares, das insgesamt 1.120 Dollar verdient. Vor jeder neuen Steuer können ihre fünf wesentlichen Ausgaben bereits 1.403 bis 1.486 US-Dollar erreichen. Daher besteht das Defizit vor der zusätzlichen steuerlichen Intervention. Jede Steuererhöhung muss zwangsläufig durch die Abschaffung anderer Ausgaben oder durch Schulden ausgeglichen werden.

Die Stabilität des Pfunds hat die Lebenshaltungskosten nicht stabilisiert

Die Situation ist umso paradoxer, als der Wechselkurs des Pfunds seit August 2023 relativ stabil ist. In einer stark dollarisierten Wirtschaft sollte diese Stabilisierung einige der Preisschwankungen reduziert haben. Doch die Lebenshaltungskosten steigen weiter.

Diese Divergenz zeigt, dass die gegenwärtige Krise nicht mehr allein durch monetäre Abwertungen erklärt werden kann. Die Preise werden jetzt von anderen Faktoren bestimmt: Energie, Importe, Steuern, private Servicekosten und die oligopolistische Struktur mehrerer Märkte.

Das Ölwachstum spielt eine besonders wichtige Rolle. Es erhöht den Preis für Benzin, aber auch für Strom, der von Generatoren, dem Transport von Waren und vielen Dienstleistungen produziert wird. Der Energieschock breitet sich daher in mehreren Teilen des Familienbudgets aus.

Die Beibehaltung des Wechselkurses um 89.500 £ pro Dollar schützt nicht automatisch das Einkommen. Ein Gehalt kann den gleichen Nominalwert in Dollar beibehalten, während ein paar Monate später weniger Strom, Lebensmittel oder Transportmittel gekauft werden.

Deshalb ist die Inflation von 17% in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 politisch bedeutsam. Sie greift ohne weitere Abwertung des Buches ein. Die Regierung kann sich nicht mehr allein auf die Währungsstabilität verlassen, um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation darzustellen.

Private Dienstleistungen sind zu einer zweiten Steuer geworden

Eines der tiefsten Phänomene der Krise ist die Umwandlung privater alternativer Dienstleistungen in quasiobligatorische Abgaben. Ein Haushalt kann wählen, Freizeit oder einige Einkäufe zu reduzieren. Es kann nicht langfristig ohne Wasser, Strom, Transport oder medizinische Versorgung leben.

Wenn der Staat diese Dienstleistungen nicht in ausreichender Menge erbringt, muss der Haushalt sie anderswo kaufen. Der Generator wird obligatorisch. Tankwagen wird notwendig. Das Auto oder der Service ersetzt den öffentlichen Verkehr. Die Pflege wird direkter vom Patienten bezahlt.

Diese Zahlungen funktionieren als zweite Steuer, aber ohne Umverteilungsmechanismus. Die Familie zahlt zuerst Steuern und öffentliche Tarife. Es finanziert dann private Lösungen, die die Unzulänglichkeit der entsprechenden Dienstleistung kompensieren.

Der Fall der Elektrizität ist besonders relevant. Eine Familie kann etwa 204 US-Dollar pro Monat für eine Kombination aus öffentlichem und privatem Strom ausgeben. Dieser Betrag entspricht mehr als einem Drittel des Benchmark-Ertrags von 560 USD. Diese Ausgaben sind jedoch keine außergewöhnliche Dienstleistung. Es bietet einfach eine relativ kontinuierliche Stromversorgung.

Wasser reproduziert das gleiche Modell. Ein jährliches öffentliches Abonnement kann unter $ 200 bleiben, aber eine Familie, die gezwungen ist, 1.000 Liter alle zwei Wochen zu kaufen, fügt etwa $ 480 pro Jahr hinzu. In höheren Verbrauchssituationen kann die private Rechnung $ 2.000 überschreiten.

Die soziale Krise ist daher auch eine Krise des Staates, der Dienstleistungen erbringt. Den Druck auf die Haushalte zu verringern bedeutet, an den Preisen zu arbeiten, aber auch ihre Abhängigkeit von privaten Lösungen zu verringern.

Warum Lohnerhöhungen nicht ausreichen

Angesichts dieser Zahlen ist die Forderung nach Lohnerhöhungen logisch. Aber es kann nicht die einzige Antwort sein. Wenn die Kosten für Strom, Transport, Wasser, Wohnen und Gesundheit weiter steigen, wird jede Einkommenssteigerung allmählich absorbiert.

Die zentrale Frage wird daher die des verfügbaren Einkommens nach inkompressiblen Ausgaben. Effektive Sozialpolitik kann auf beiden Seiten der Gleichung funktionieren: Erhöhung bestimmter Einkommen und Senkung der Kosten für wesentliche Dienstleistungen.

Elektrizität ist wieder das offensichtlichste Beispiel. Die Verringerung der Abhängigkeit von Generatoren könnte Dutzende von Dollar pro Monat an eine Familie zurückgeben, ohne ihr nominales Gehalt zu ändern. Ein effizienterer öffentlicher Verkehr hätte die gleiche Wirkung. Eine bessere Gesundheitsversorgung würde das Risiko eines Gesundheitsunfalls verringern, der das finanzielle Gleichgewicht eines Haushalts zerstört.

Der Wohnungsbau ist schwieriger, schnell zu bewältigen, aber er kann in der Sozialpolitik nicht fehlen. Wenn die indikative Miete für eine Familienwohnung 700 US-Dollar erreicht, während das Arbeitseinkommen in der untersuchten Stichprobe bei etwa 560 US-Dollar liegt, entwickeln sich der Wohnungs- und Arbeitsmarkt nach zwei Realitäten, die inkompatibel geworden sind.

Der den Behörden vorgeschlagene wirtschaftliche und soziale Dialog sollte es ermöglichen, aus einer auf Lohnanpassungen reduzierten Politik hervorzugehen. Es sollte eine regelmäßige Überwachung der tatsächlichen Lebenshaltungskosten, die Stärkung der sozialen Netze, die Bewältigung der Kosten für Dienstleistungen und die Förderung produktiver Aktivitäten, die höhere Einkommen generieren können, stattfinden.

Das Risiko einer « Ventilpolitik »

Die Vermehrung kleiner Zugeständnisse ist jedoch eine Versuchung nach Macht. Eine Prämie für eine Kategorie, ein Gehaltsvorschuss, eine Tarifanpassung oder ein Revisionsversprechen können einen Streik unterbrechen. Diese Maßnahmen sind politisch weniger kostspielig als allgemeine Reformen.

Aber sie fragmentieren das Problem. Jede Gruppe verhandelt ihren eigenen Patch separat. Beamte fordern eine Erhöhung. Lehrer verhandeln ihre Zulagen. Das Militär sucht nach spezifischen Anpassungen. Die Spediteure fordern Entschädigungen. Gewerkschaften intervenieren für ihre Mitglieder.

Diese Logik verwandelt die Sozialpolitik in eine Abfolge von Transaktionen. Es beantwortet nicht die zentrale Frage: Welches Einkommen wird heute benötigt, um im Libanon zu leben und wie kann die Wirtschaft es produzieren?

Es schafft auch Ungleichheiten zwischen Gruppen, die Druck ausüben können, und solchen ohne organisierte Vertretung. Ein Beamter kann streiken. Ein isolierter Rentner, ein informeller Arbeitnehmer oder eine Familie ohne Berufsorganisation hat weit weniger Mittel, um seinen Anspruch geltend zu machen.

Genau deshalb werden Gewerkschaftsbewegungen mit solcher Aufmerksamkeit beobachtet. Sie können die Arbeitnehmer verteidigen, aber sie können auch versehentlich zu einer Segmentierung der Krise beitragen, bei der jede Kategorie eine vorübergehende Vereinbarung erhält, ohne dass das allgemeine System reformiert wird.

Die wirkliche Warnlinie: Wenn Arbeit nicht mehr vor Armut schützt

Die Zahlen identifizieren schließlich die wichtigste Transformation. Armut war lange Zeit mit Arbeitslosigkeit oder Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt verbunden. Die derzeitige Situation zeigt, dass ein Arbeitsplatz nicht mehr die Deckung der Grundbedürfnisse garantiert.

Mit einem monatlichen Einkommen von 560 USD deckt ein Arbeitnehmer nicht einmal eine indikative Miete von 700 USD ab. Zwei Arbeiter, die diesen Betrag verdienen, haben jeweils 1.120 Dollar, aber die fünf untersuchten Grundbedürfnisse kosten zwischen 1.403 und 1.486 Dollar. So lag ihr Defizit zwischen 283 und 366 US-Dollar vor Schul- und Gesundheitsausgaben.

Der Lebensmittelkorb ist bereits minimal. Die Autokosten beinhalten nur Benzin. Die Stromrechnung stellt nicht unbedingt alle Energieausgaben des Haushalts dar. Das von Tankschiffen gekaufte Wasser wird nicht vollständig in die allgemeine Berechnung einbezogen. Telekommunikation und Internet sind nicht verfügbar.

Mit anderen Worten, das tatsächliche Defizit einer Familie kann deutlich über den berechneten 283-366-Dollar liegen. Und dieser Haushalt ist nicht arbeitslos: Zwei seiner Mitglieder arbeiten.

Es sind diese Daten, die Warnungen vor einer sozialen Explosion glaubwürdig machen. Das Problem betrifft nicht mehr nur eine marginalisierte Bevölkerung. Es erreicht Haushalte in der Wirtschaft, die arbeiten, Miete zahlen und versuchen, einen normalen Lebensstandard aufrechtzuerhalten.

Wenn die Arbeit aufhört, diesen Mindestschutz zu bieten, wird der Gesellschaftsvertrag geschwächt. Die Frage der Regierungen ist nicht mehr nur, die Ärmsten zu unterstützen. Sie wird zur wirtschaftlichen Lebensfähigkeit eines großen Teils der Angestelltenklasse.

Eine Wut Sicherheit kann nicht behandeln

Die Versuchung, den Protest vor allem durch das Prisma der Sicherheit zu lesen, läuft daher Gefahr, das Wesentliche zu verpassen. Politische Kräfte können versuchen, die Straße auszubeuten. Parteien können versuchen, einen sozialen Anspruch in ein Druckmittel zu verwandeln. Gewerkschaftsorganisationen können selbst mit politischen Interessen verbunden sein. All diese Dimensionen existieren.

Aber sie kommen nach der grundlegenden wirtschaftlichen Tatsache: wesentliche Ausgaben übersteigen Einkommen.

Die Verhinderung der Instrumentalisierung reduziert eine Rechnung nicht um 204 US-Dollar. Das Anschauen einer Veranstaltung erstattet die 700-Dollar-Miete nicht. Eine Kampagne gegen Unordnung verwandelt einen Mindestnahrungskorb von 194 Dollar nicht in eine diversifizierte Ernährung. Die Aufrechterhaltung der Ordnung kann verhindern, dass eine Krise gewalttätig wird; sie kann die Ursachen, die sie hervorgebracht haben, nicht beseitigen.

Die Frage ist daher, ob die Regierung eingreifen wird, bevor wirtschaftliche Wut zu einer politischen Krise wird. Es wurden jetzt Warnungen auf höchster Ebene ausgesprochen. Die Lebenshaltungskosten sind dokumentiert. Einnahmengrenzen sind bekannt. Streiks zeigen, dass die Toleranzschwelle gesenkt wird.

Das nächste Budget wird ein Test sein. Während es hauptsächlich Verbrauchsabgaben hinzufügt, ohne die Kosten für wesentliche Dienstleistungen zu senken oder die Einkommen nachhaltig zu verbessern, kann es die bereits gemessene Lücke verschärfen. Wenn sie im Gegenteil beginnt, die Last auf die höchst beitragenden Kapazitäten zu verlagern und diese Entwicklung mit einer Politik in den Bereichen Elektrizität, Verkehr, Gesundheit und Sozialschutz begleitet, kann sie einen Teil des Drucks verringern.

Die heutige Berechnung der Krise bleibt eine brutale Einfachheit: zwei Einnahmen von 560 $ ergeben 1.120 $. Fünf Grundbedürfnisse kosten bereits zwischen 1.403 und 1.486 US-Dollar. Vor der Schule, vor dem Krankenhaus, vor der Medizin, vor der Kleidung und vor dem Unerwarteten ist das Geld am Ende. In dieser Kluft, viel mehr als in den Slogans der Demonstrationen, liegt jetzt die größte soziale Bedrohung.

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