Bei der UNO präsentiert Nawaf Salam den Fahrplan des Libanon

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Ministerpräsident Nawaf Salam verteidigte am Freitag, den 25. September vor der UN-Generalversammlung eine Linie, die sich um zwei Ziele dreht, die er als untrennbar bezeichnet: die Wiederherstellung des gesamten von Israel besetzten libanesischen Territoriums und die Wiederherstellung der ausschließlichen Autorität des Staates auf dem Territorium, der Waffen und der Entscheidung über Krieg und Frieden. In New York forderte der Regierungschef auch die Einstellung der israelischen Angriffe, die Freilassung libanesischer Gefangener, den Wiederaufbau zerstörter Gebiete und eine verstärkte Unterstützung der Armee. Er betonte die Notwendigkeit, die Post-FINUL vorzubereiten, ohne ein Sicherheitsvakuum im Südlibanon zu schaffen, während er die wirtschaftlichen und institutionellen Reformen seiner Regierung vorstellte.

Nawaf Salam nutzte das Rednerpult der 81. UN-Generalversammlung, um die Situation im Libanon als eine Frage der Souveränität darzustellen, die an mehreren Fronten wieder aufgebaut werden sollte. Der Premierminister beschränkte seine Intervention nicht auf den Konflikt mit Israel. Sie hat den israelischen Rückzug, das Waffenmonopol, den Wiederaufbau, staatliche Reformen, die Beziehungen zu Syrien und den Platz des Libanon in seinem arabischen und internationalen Umfeld in die gleiche Architektur gestellt.

Der Schlüssel zu seiner Rede ist eine Verantwortung, die die Regierung direkt beansprucht. Der Libanon, erklärte er im Wesentlichen, könne die internationale Gemeinschaft nicht auffordern, die Verpflichtungen des libanesischen Staates zu übernehmen. Aber sie wartet im Gegenzug darauf, dass andere Akteure ihre eigenen Verpflichtungen erfüllen, insbesondere wenn es um die israelische Besatzung und Operationen geht.

« Der Libanon, der heute vor Ihnen steht, entzieht sich nicht seiner Verantwortung und bittet andere nicht, das zu tun, was sie tun müssen », sagte Nawaf Salam.

Diese Formulierung fasst viel von seiner Intervention zusammen: Beirut behauptet, die Kontrolle über sein Territorium und seine nationale Entscheidung zurückgewinnen zu wollen, fordert aber, dass dieser Schritt von einem israelischen Rückzug und internationaler Unterstützung für den Wiederaufbau und staatliche Institutionen begleitet wird.

Salam stellt Souveränität in den Mittelpunkt seiner Rede

Der Premierminister stellte die Wiederherstellung der nationalen Entscheidung als eine der wichtigsten Aufgaben des Staates dar. Für ihn beginnt diese Souveränität mit dem Fehlen von Waffen und militärischer Autorität jenseits der rechtlichen Institutionen.

Salam bekräftigte damit den Grundsatz, dass Waffen ausschließlich vom Staat gehalten werden sollten. Die Entscheidung über Krieg und Frieden muss auch allein bei den libanesischen Verfassungsinstitutionen liegen.

Diese Position ist direkt Teil der Debatte über das Hisbollah-Arsenal, auch wenn die Bewegung nicht systematisch benannt wird. Seit seiner Ankunft in der Grand Sérail verteidigt Nawaf Salam mit Präsident Joseph Aoun das Prinzip eines Staates mit legitimer bewaffneter Gewalt.

Bei der UNO stellte der Premierminister dieses Thema jedoch in eine breitere Sicht der Souveränität. Der Libanon muss seine nationale Entscheidung zurückgewinnen, aber auch sein gesamtes Territorium.

Die beiden Ziele wurden in derselben Rede vorgestellt: Keine parallele militärische Autorität sollte mit dem Staat innerhalb dieses Staates konkurrieren, und keine ausländische Besatzung sollte auf dem Territorium verbleiben.

« Wiederherstellung unseres gesamten Territoriums »

Die israelische Seite spielte eine wichtige Rolle bei der Intervention. Nawaf Salam forderte einen sofortigen Stopp der israelischen Angriffe und Israels Rückzug aus dem gesamten libanesischen Territorium.

Er forderte auch die Freilassung der von Israel inhaftierten libanesischen Gefangenen und behauptete, dass sie nicht « vergessen oder verlassen » würden.

Der Premierminister forderte die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates. Sie wurde im August 2006 angenommen und ist seit zwanzig Jahren einer der wichtigsten internationalen Rahmenbedingungen für die Situation im Südlibanon und an der Grenze zu Israel.

Die Situation hat sich seit dem offenen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah dramatisch verändert. Der Waffenstillstand vom 27. November 2024 sah den Rückzug der israelischen Streitkräfte und den weiteren Einsatz der libanesischen Armee im Süden vor. Die israelischen Feindseligkeiten und Operationen haben jedoch nicht vollständig aufgehört.

Seitdem hat Beirut immer wieder den Rückzug Israels aus den noch besetzten Positionen gefordert und die Angriffe auf libanesisches Territorium verurteilt.

Salam hat diese Anträge international neu positioniert. Seine Regierung glaubte, dass die Rückkehr zur vollständigen Souveränität nicht nur die Waffen der Hisbollah betreffen könne; sie müsse auch zu einem Ende der israelischen Militärpräsenz und der Angriffe auf den Libanon führen.

Post-FINUL-Programm

In der Rede ging es auch um die Zukunft der internationalen Präsenz im Südlibanon.

Nawaf Salam hatte bereits in New York angedeutet, seine Regierung bereite sich auf die Zeit nach dem Ende des UNIFIL-Mandats vor. Vor der Generalversammlung bekräftigte er die Bedeutung der Vermeidung eines Sicherheits- und institutionellen Vakuums in der Region.

Die Regierung hofft, dass eine internationale Präsenz weiterhin bestimmte Überwachungs-, Berichts- und Kommunikationsfunktionen unter der Autorität einer Resolution des Sicherheitsrates ausüben kann.

Dieses Thema wird besonders heikel, da die libanesische Armee mehr Verantwortung im Süden übernimmt. Gleichzeitig fordert Beirut die Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten, damit es langfristig allein für Verteidigung und territoriale Kontrolle sorgen kann.

Salam forderte daher die internationalen Partner des Libanon auf, die Streitkräfte mit den für die Durchführung ihrer Missionen erforderlichen Mitteln auszustatten.

Diese Forderung steht im Einklang mit den Erklärungen von Präsident Joseph Aoun. Der ehemalige Kommandant der Armee sagte diese Woche erneut, dass die Waffen der Militärinstitution die einzigen legitimen Waffen im Libanon seien.

Wiederaufbau zerstörter Dörfer

Souveränität ist jedoch in Salams Rede nicht auf die militärische Kontrolle des Territoriums beschränkt. Der Premierminister hat dem Wiederaufbau einen wichtigen Teil gewidmet.

Die Zerstörung durch israelische Operationen hat Dörfer, Häuser und Infrastruktur in mehreren Gebieten, insbesondere im Südlibanon, betroffen. Die nachhaltige Rückkehr der Bewohner hängt daher vom Wiederaufbau der Wohnungen und der Wiederherstellung wesentlicher Dienstleistungen ab.

Salam forderte eine internationale Mobilisierung für dieses Projekt.

Für die Regierung erfüllt der Wiederaufbau auch eine politische Funktion. Der Staat muss in der Lage sein, durch seine Verwaltungen, seine Infrastruktur, seine öffentlichen Dienste und seine Armee materiell in die Grenzregionen zurückzukehren. Die Rückkehr der Bevölkerung muss diesen Prozess begleiten.

Der Premierminister verband daher den Wiederaufbau, die Rückkehr der Einwohner und die Wiederherstellung der öffentlichen Gewalt.

Er erinnerte daran, dass der Libanon seine Partner nicht gebeten habe, ihn zu ersetzen. Er fordert sie andererseits auf, zu den finanziellen Mitteln beizutragen, die für eine Erholung erforderlich sind, deren Kosten die derzeitige Kapazität eines Staates übersteigen, der immer noch mit den Folgen einer mehrjährigen Wirtschaftskrise konfrontiert ist.

Banken-, Justiz- und Geldwäschebekämpfungsreformen

Nawaf Salam widmete auch einen wesentlichen Teil seiner Intervention der inneren Situation.

Er stellte die Maßnahmen vor, die ergriffen wurden, um das Land aus der Finanzkrise zu befreien und das Vertrauen in die Institutionen wiederherzustellen. Der Premierminister verwies auf die Umstrukturierung des Bankensektors, die finanzielle Konsolidierung, die Modernisierung der Verwaltung und die Bekämpfung der Korruption.

Er betonte auch die Unabhängigkeit der Justiz und die Stärkung der Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus.

Diese Fragen stehen in direktem Zusammenhang mit den Diskussionen Libanons mit seinen internationalen Partnern und Finanzinstitutionen. Die Regierung will zeigen, dass die von der internationalen Gemeinschaft erbetene Unterstützung von innenpolitischen Reformen begleitet wird.

Salam stellte diese Transformationen als Bedingung für die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Libanesen und ihrem Staat, aber auch zwischen dem Libanon und seinen ausländischen Partnern dar.

Seine Botschaft hier spiegelt sich wider, die sich während seiner Reise nach New York entwickelt hat: Die Regierung will aus einer Logik hervorgehen, in der der Libanon Hilfe von außen sucht, ohne die Funktionsweise seiner Institutionen zu verändern.

Auch syrische Binnenvertriebene wurden erwähnt

Ein weiterer Aspekt der Rede war die syrische Frage.

Nawaf Salam erinnerte an die Bedeutung der Anwesenheit einer sehr großen Zahl von syrischen Binnenvertriebenen für den Libanon im Verhältnis zu seiner Bevölkerung. Er verteidigte die weitere Arbeit mit den Vereinten Nationen und den neuen syrischen Behörden, um ihnen die Rückkehr zu ermöglichen.

Der Premierminister verwies auch auf die direkten Gespräche zwischen Beirut und Damaskus sowie die Vermittlung und Begleitung Saudi-Arabiens in bestimmten bilateralen Fragen.

Das erklärte Ziel ist zweierlei: Syrern im Libanon zu ermöglichen, unter sicheren Bedingungen in ihr Land zurückzukehren und die libanesisch-syrischen Beziehungen auf einer anderen Grundlage als in den vergangenen Jahrzehnten wieder aufzubauen.

Salam will diese Beziehungen in eine Staat-zu-Staat-Logik bringen. Diese Formel schließt sich der Formel an, die er am Vortag bei seinem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian verwendet hat.

Nach dem Iran, die Erinnerung an das Prinzip der Nichteinmischung

Am Tag vor seiner Rede hatte Nawaf Salam Massoud Pezeshkian in New York getroffen. Er hatte ihm gesagt, dass der Libanon nicht länger eine Arena für regionale Konflikte oder ein Ort für den Austausch von Botschaften zwischen den Mächten sein wolle.

Salam hatte auch eine libanesisch-iranische Beziehung « von Staat zu Staat » gefordert, die auf Souveränität, Unabhängigkeit und Nichteinmischung basiert.

Seine Rede vor der Generalversammlung erweiterte diese Linie, ohne die Tribüne in eine Abrechnung mit Teheran zu verwandeln.

Priorität bleibt die Wiederherstellung der libanesischen Entscheidung. Die Botschaft richtet sich daher sowohl an externe Akteure als auch an libanesische politische Kräfte: Entscheidungen in Bezug auf Krieg, Frieden, Sicherheit und internationale Beziehungen müssen von den Institutionen der Republik getroffen werden.

Dieser Ansatz ist von besonderer Bedeutung in einer Zeit, in der der Iran mit den Vereinigten Staaten verhandelt und den Libanon zu den regionalen Fronten zählt, die er zu beruhigen sucht.

Im Gegenteil, Beirut versucht, die Anerkennung sicherzustellen, dass der libanesische Fall zuerst durch staatliche Institutionen behandelt werden muss.

Solidarität mit arabischen Ländern angesichts iranischer Angriffe

Salam ging auch auf die Spannungen ein, die durch iranische Operationen in der Region verursacht wurden.

Der Premierminister brachte die Solidarität des Libanon mit den Golfstaaten und Jordanien angesichts der iranischen Angriffe zum Ausdruck. Er hob die Risiken hervor, die sie für die regionale Sicherheit sowie für die Freiheit und Sicherheit der Seeschifffahrt darstellen.

Diese Position ist im Kontext der Konfrontation zwischen Washington und Teheran und der Schließung der Straße von Ormuz von Bedeutung.

Der Iran hat den Vereinigten Staaten gerade einen Fahrplan zur Wiedereröffnung von Ormuz innerhalb von sieben Tagen vorgeschlagen, einschließlich einer Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon.

Die Salam-Regierung versucht auch, die Beziehungen des Libanon zu den arabischen Golfstaaten nach mehreren Jahren diplomatischer und politischer Spannungen zu stärken.

Palästina und die Zweistaatenlösung

Der Premierminister stellte auch den israelisch-palästinensischen Konflikt in seine Rede.

Er verteidigte eine dauerhafte und gerechte Lösung auf der Grundlage internationaler Resolutionen und des Zwei-Staaten-Prinzips. Salam bezog sich auf die Annahme der New Yorker Erklärung und die in der Generalversammlung erzielte Mehrheit für diese Ausrichtung.

Der Regierungschef hat die Stabilität des Libanon mit der seines regionalen Umfelds in Verbindung gebracht. Daher kann eine dauerhafte Regelung im Süden nicht vollständig von der palästinensischen Frage und der Entwicklung des arabisch-israelischen Konflikts isoliert werden.

Gleichzeitig lehnt der Libanon weiterhin jede dauerhafte Ansiedlung palästinensischer Flüchtlinge auf seinem Territorium ab.

« Verlasst den Libanon nicht »

Nawaf Salam beendete seine Rede, indem er auf den Kontrast zwischen dem von seiner Regierung verteidigten Projekt und der täglichen Realität eines Landes, das sich noch im Krieg befindet, zurückging.

Er erinnerte daran, dass er vor der Generalversammlung von Frieden sprach, da die Libanesen weiterhin getötet und Teile des Territoriums weiterhin zerstört wurden.

Der Premierminister stellte die Alternative in einfachen Worten vor: Entweder gewinnt der Libanon seine Berufung als Land des Lebens, der Freiheit und des Pluralismus zurück, oder er bleibt ein Feld von Kriegen und Konfrontationen, die ihn überschreiten.

Seine Regierung, sagte er, habe seine Wahl getroffen.

Sein letzter Appell richtete sich direkt an die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen: „Sei mit uns. Verlasst den Libanon nicht

Diese Bitte fasst den politischen Vertrag zusammen, den Salam in New York vorlegen wollte: Der Libanon behauptet, dass er selbst die Wiederherstellung seines Staates, seiner Autorität und seiner nationalen Entscheidung übernehmen will, fordert aber im Gegenzug die internationale Gemeinschaft auf, zum israelischen Rückzug, zur Sicherheit im Süden, zur Stärkung der Armee und zum Wiederaufbau beizutragen.

Rede von Nawaf Salam: Umfassende Restitution

Die folgende Restitution reproduziert die gesamten Themen und den wesentlichen Fortschritt der Intervention von Nawaf Salam vor der Generalversammlung, ohne den veröffentlichten Text Wort für Wort wiederzugeben.

Nawaf Salam eröffnete seine Rede mit einer Reflexion über Vertrauen. Ohne gegenseitiges Vertrauen, erklärte er, könnten sich Frieden und Sicherheit zwischen den Staaten nicht dauerhaft regeln und die Zusammenarbeit könne sich nicht entwickeln. Er verbindet diese Idee mit der Situation im Libanon und der Notwendigkeit, gleichzeitig das Vertrauen zwischen dem Staat und den Bürgern, zwischen den Libanesen selbst und zwischen dem Libanon und seinen internationalen Partnern wiederherzustellen.

Der Premierminister stellt dann die Verantwortung seiner Regierung vor. Der Libanon, der sich an die Generalversammlung gewandt habe, habe nicht die Absicht, seinen Verpflichtungen auszuweichen oder andere Länder aufzufordern, das zu tun, was in der Verantwortung der libanesischen Behörden liege. Der Staat muss seine nationale Entscheidung zurückerlangen und seine Autorität über das gesamte Territorium ausüben. Waffen sowie die Entscheidung über Krieg und Frieden müssen in der ausschließlichen Verantwortung des Staates und seiner Institutionen liegen.

Salam verbindet diese interne Verantwortung sofort mit einer externen Anforderung. Der Libanon muss sein gesamtes Territorium wiedererlangen, das noch unter israelischer Besatzung steht. Israelische Angriffe müssen aufhören und Israel muss sich von den Positionen zurückziehen, die es auf libanesischem Territorium vertritt. Auch die von Israel inhaftierten libanesischen Gefangenen müssen freigelassen werden. Der Premierminister versichert, dass sie nicht vergessen oder verlassen werden.

Er forderte dann die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates und sprach die Rolle der UNIFIL an. Die internationale Präsenz im Süden hat die Armee für eine entscheidende Zeit begleitet, aber Beirut muss sich jetzt auf die nächste Phase vorbereiten. Salam weigerte sich, nach dem Ende des Mandats der internationalen Truppe ein Vakuum entstehen zu lassen. Daher fordert er eine Formel, um die internationalen Überwachungs-, Berichts- und Kommunikationsfunktionen unter der Aufsicht des Sicherheitsrates beizubehalten, neben der Stärkung der Verantwortung der libanesischen Armee.

Daher fordert der Regierungschef eine verstärkte Unterstützung der Streitkräfte. Die Armee muss über die materiellen Mittel verfügen, um die Kontrolle über das Territorium auszuüben und das Land zu verteidigen. Dieser Machtanstieg muss die Ausweitung der staatlichen Autorität begleiten und es den Rechtsinstitutionen ermöglichen, allein Sicherheits- und Verteidigungsfunktionen zu übernehmen.

Dann geht Salam zum Wiederaufbau. Israelische Operationen haben Häuser, Dörfer und Infrastruktur zerstört, die für die Rückkehr des Staates und der Menschen in Grenzgebiete unerlässlich sind. Der Wiederaufbau wird somit zur Bedingung für die nachhaltige Rückkehr der Bewohner und die Stabilisierung des Südens. Der Premierminister fordert die libanesischen Partner auf, sich an internationalen Initiativen und Konferenzen zur Finanzierung dieses Wiederaufbaus und zur Stärkung der Streitkräfte zu beteiligen.

Er dehnte seine Bemerkungen dann auf die interne Situation aus. Der Libanon, sagte er, habe ein Programm zur wirtschaftlichen und finanziellen Erholung in Angriff genommen. Dies erfordert mehr Transparenz, eine Umstrukturierung des Bankensektors, eine Modernisierung der Verwaltung und die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität. Die Regierung will das Vertrauen der Bürger in den Staat und das der internationalen Partner im Libanon wiederherstellen.

Der Premierminister erwähnte auch die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz und die Konsolidierung der Institutionen. Für Nawaf Salam ist die Wiederherstellung der staatlichen Autorität nicht auf Sicherheitsfragen oder Rüstungskontrolle beschränkt. Dazu gehören auch Institutionen, die in der Lage sind, das Gesetz durchzusetzen, die Rechte der Bürger zu garantieren und das Vertrauen wiederherzustellen, das durch aufeinander folgende Krisen stark beeinträchtigt wurde. Der wirtschaftliche Aufschwung und der institutionelle Wiederaufbau werden daher als zwei Dimensionen desselben Projekts dargestellt: der Wiederaufbau eines Staates, der in der Lage ist, seine Verantwortung voll wahrzunehmen.

In diesem Zusammenhang betont Salam die Notwendigkeit, die von seiner Regierung durchgeführten Reformen fortzusetzen. Der Libanon hat mehrere Jahre der Finanz-, Währungs- und institutionellen Krise hinter sich, die die öffentliche Verwaltung und die wesentlichen Dienstleistungen stark geschwächt haben. Der Regierungschef stellt wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen nicht als isoliertes Ziel dar, sondern als Bedingung für die Wiederherstellung des Staates. Die Umstrukturierung des Bankensektors, die finanzielle Transparenz und die Bekämpfung der Korruption müssen insbesondere dazu beitragen, die Beziehungen zu internationalen Institutionen und Partnern, die den Wiederaufbau des Landes begleiten könnten, wiederherzustellen.

Wiederaufbau des Südens als nationale Priorität

Nawaf Salam geht dann auf die menschlichen und materiellen Folgen des Krieges zurück. Es bezieht sich auf vertriebene Bevölkerungen, zerstörte oder beschädigte Dörfer und betroffene Infrastruktur. Für die Regierung kann der Wiederaufbau des Südlibanon nicht von der Wiederherstellung der Souveränität getrennt werden. Die dauerhafte Rückkehr der Bewohner erfordert ihre Sicherheit, die Wiederherstellung der öffentlichen Dienste und die Ausübung staatlicher Autorität in Grenzgebieten.

In diesem Zusammenhang fordert der Premierminister die internationale Gemeinschaft auf, den Libanon bei seinen Wiederaufbaubemühungen zu unterstützen. Die Bedürfnisse übersteigen die derzeitige finanzielle Kapazität des Staates, der bereits mit den Folgen einer anhaltenden Wirtschaftskrise konfrontiert ist. Salam stellt daher internationale Hilfe als notwendiges Element dar, um den betroffenen Bevölkerungen zu ermöglichen, ihre Dörfer und Lebensgrundlagen zurückzugewinnen, aber auch zu verhindern, dass die durch den Krieg hinterlassene Zerstörung zu einer neuen Quelle der Instabilität wird.

Dieser Wiederaufbau muss jedoch unter staatlicher Aufsicht erfolgen. Die Regierung beabsichtigt, das Eigentum an Projekten, Finanzierung und Prioritäten zu behalten, damit die Erholung der betroffenen Regionen die Rückkehr öffentlicher Institutionen begleitet. Dieser Ansatz schließt sich der Linie an, die Salam seit seiner Ankunft an der Spitze der Regierung vertritt: Der Wiederaufbau darf nicht zur Wiederherstellung von Strukturen führen, die denen des Staates entsprechen.

Salam besteht auf Rückkehr von Vertriebenen

Die Frage der Rückkehr der Einwohner nimmt auch einen wichtigen Platz in der Rede des Ministerpräsidenten ein. Viele Familien aus Grenzgebieten wurden durch Kämpfe, Bombardierungen und Zerstörung vertrieben. Einige konnten in ihre Gemeinden zurückkehren, während andere mit dem Zustand ihrer Häuser, dem Mangel an grundlegenden Dienstleistungen oder einer nach wie vor instabilen Sicherheitslage konfrontiert sind.

Für Salam kann ihre Rückkehr nicht nachhaltig sein, solange die Bedingungen, die ihre Vertreibung verursacht haben, anhalten. Sie verbindet diese Frage daher direkt mit dem israelischen Rückzug, der Einstellung der Militäroperationen und dem tatsächlichen Einsatz der libanesischen Armee. Die Regierung will, dass die Menschen unter dem Schutz nationaler Institutionen zurückkehren können, nicht in einem Umfeld, in dem das Risiko einer neuen Konfrontation dauerhaft bleibt.

Der Regierungschef stellt die humanitäre Frage in den Mittelpunkt der Sicherheitsagenda. Hinter den Grenzverhandlungen, Waffen und internationalen Mechanismen stehen Gemeinschaften, deren Dörfer direkten Krieg erlitten haben. Ihre Rückkehr ist eines der Kriterien, um den Erfolg einer möglichen Siedlung im Südlibanon zu messen.

After FINUL sollte vorbereitet werden

Nawaf Salam spricht auch die Zukunft der internationalen Präsenz im Südlibanon an. Der geplante Abzug der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon eröffnet Beirut eine heikle Zeit. UNIFIL ist seit 1978 im Süden präsent und seine Rolle wurde nach dem Krieg 2006 durch die Resolution 1701 des Sicherheitsrates erheblich gestärkt.

Der Premierminister warnt davor, nach seiner Abreise ein Sicherheitsvakuum zu schaffen. Die libanesische Regierung möchte, dass der Übergang so organisiert wird, dass die Armee ihre Kontrolle über das Gebiet schrittweise stärken und gleichzeitig die internationale Unterstützung beibehalten kann. Salam verteidigt daher die Aufrechterhaltung einer Präsenz der Vereinten Nationen in angemessener Form und unter der Autorität des Sicherheitsrates.

Das erklärte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass eine Verringerung der internationalen Präsenz die Grenze schwächt, während der Staat gleichzeitig versucht, seine Autorität zu erweitern. Die Armee muss in der Lage sein, die notwendigen Missionen wieder aufzunehmen, aber dieser Machtanstieg erfordert Personal, Ausrüstung, Finanzierung und externe Unterstützung. Die Regierung bittet daher ihre Partner, die militärische Institution weiterhin zu unterstützen.

Armee im Zentrum der Wiederherstellung der Souveränität

Die der Armee anvertraute Rolle ist einer der treibenden Fäden von Nawaf Salams Rede. Der Premierminister stellt die militärische Institution als das Hauptinstrument des Staates dar, um seine Autorität auf dem gesamten Territorium wiederherzustellen. Sein Einsatz im Süden muss den israelischen Rückzug begleiten und es Beirut ermöglichen, die direkte Verantwortung für die Sicherheit der Grenzgebiete zu übernehmen.

Diese Mission schließt sich der von Präsident Joseph Aoun verteidigten Position an. Das Staatsoberhaupt sagte diese Woche erneut, dass militärische Waffen die einzigen legitimen Waffen seien. Aoun und Salam konvergieren somit auf dem Prinzip eines Staates, der nur das Recht hat, Waffen zu halten und über Krieg und Frieden zu entscheiden.

Diese Orientierung betrifft direkt die Hisbollah, auch wenn die Bewegung nicht systematisch benannt wird. Sein Arsenal ist der wichtigste organisierte Militärapparat außerhalb der staatlichen Kontrolle. Die Regierung will diese Dualität schrittweise beenden und gleichzeitig eine interne Konfrontation vermeiden, die den zivilen Frieden gefährden könnte.

Salams Rede vor den Vereinten Nationen stellt dieses Thema in einen breiteren Kontext. Das Waffenmonopol wird nicht getrennt vom israelischen Rückzug, der Einstellung der Angriffe und der Stärkung der Armee dargestellt. Die Regierung verteidigt diese Ziele als die verschiedenen Komponenten der Wiederherstellung der libanesischen Souveränität.

Libanon weigert sich, zur Konfrontation zurückzukehren

Der Premierminister kehrt auch an den Platz des Libanon in regionalen Konflikten zurück. Seine Botschaft erweitert die Botschaft, die er dem iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian während ihres Treffens in New York geschickt hatte: Das Land will nicht länger als Schlachtfeld oder als Raum für den Austausch von Botschaften von außen genutzt werden.

Diese Position ist von besonderer Bedeutung, da der Libanon in den Gesprächen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten wieder auftaucht. Teheran schloss eine Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon als eine der Bedingungen ein, die in Washington in seinem Plan zur Beendigung des Krieges und zur Wiedereröffnung der Straße von Ormuz vorgestellt wurden.

Für die Salam-Regierung erfordert Souveränität, dass Entscheidungen über den Libanon von seinen Institutionen getroffen werden. Beirut versucht zu verhindern, dass die Dossiers des Südens oder der Hisbollah nur Elemente umfassenderer Verhandlungen zwischen Washington, Teheran und Israel werden.

Der Premierminister verteidigt daher seine eigene libanesische Diplomatie, basierend auf internationalen Resolutionen und den Interessen des Staates. Diese Linie bedeutet nicht, dass Beirut regionale Machtverhältnisse vermeiden kann. Sie soll vielmehr verhindern, dass sie allein über die Zukunft des Landes entscheiden.

Syrien und das Verhältnis zwischen den beiden Staaten

Nawaf Salam spricht auch die Beziehungen zu Syrien an, ein weiteres wichtiges Thema für die libanesische Regierung. Beirut versucht, seine Beziehungen zu Damaskus auf einer anderen Grundlage als diejenigen, die Jahrzehnte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern markiert wieder aufzubauen. Die Regierung verteidigt ein institutionelles Verhältnis zwischen den Staaten auf der Grundlage der Achtung ihrer jeweiligen Souveränität.

Mehrere Fälle müssen noch gelöst werden. Dazu gehören die Grenze, vermisste Personen, Gefangene und Sicherheitsfragen. Libanon will auch die Nutzung von Grenzgebieten für Waffen, Drogen oder andere illegale Aktivitäten vermeiden, die beide Länder untergraben könnten.

Die Stabilisierung Syriens ist auch für den Libanon von direktem Interesse. Seit Beginn des Syrien-Konflikts 2011 hat das Land sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Ihre Präsenz hat die Infrastruktur, die öffentlichen Dienste und eine bereits geschwächte Wirtschaft zusätzlich unter Druck gesetzt.

Salam kehrt zur syrischen Flüchtlingsfrage zurück

Der Premierminister bekräftigt vor den Vereinten Nationen die Notwendigkeit, bei der Rückkehr der syrischen Flüchtlinge voranzukommen. Beirut ist der Ansicht, dass die Entwicklungen in Syrien es nun ermöglichen, dieses Problem in einem anderen Kontext als in den Kriegsjahren anzugehen.

Die libanesische Regierung fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Rückkehr zu begleiten, anstatt ihre Hilfe darauf zu konzentrieren, Flüchtlinge im Libanon nachhaltig zu halten. Sie hofft, dass die Finanzierung auch die Umsiedlung in ihre Herkunftsregionen unterstützen und zum Wiederaufbau der notwendigen Infrastruktur in Syrien beitragen kann.

Salam stellt dies in die begrenzten Fähigkeiten des Libanon. Nach mehreren Jahren des wirtschaftlichen Zusammenbruchs hat der Staat nur begrenzte Ressourcen, um seiner eigenen Bevölkerung wesentliche Dienstleistungen zu erbringen. Die langfristige Präsenz einer großen Flüchtlingsbevölkerung Laut Beirut also eine Belastung, die das Land nicht auf unbestimmte Zeit übernehmen kann.

Das Problem wird jedoch weiterhin von internationalen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit und des freiwilligen Charakters von Rückführungen umrahmt. Dabei versucht die Regierung, den Prozess zu beschleunigen und gleichzeitig internationale Unterstützung zu erhalten, um ihn nachhaltig zu gestalten.

Palästina und die Zweistaatenlösung

Der Premierminister widmet einen Teil seiner Intervention auch der palästinensischen Frage. Sie bekräftigte die Unterstützung des Libanon für das Recht der Palästinenser auf einen Staat und eine politische Lösung auf der Grundlage des Völkerrechts und der Resolutionen der Vereinten Nationen.

Diese Position ist Teil der traditionellen diplomatischen Linie von Beirut. Der Libanon unterstützte die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates und lehnte jede Lösung ab, die zur endgültigen Ansiedlung palästinensischer Flüchtlinge auf seinem Territorium führen würde.

Das Thema ist im Libanon besonders heikel wegen der Anwesenheit von palästinensischen Lagern und mehreren hunderttausend Flüchtlingen, die in den letzten Jahrzehnten registriert wurden. Beirut verbindet daher weiterhin die Errichtung eines palästinensischen Staates mit der Lösung der Flüchtlingsfrage in Übereinstimmung mit internationalen Resolutionen.

Salam betonte auch die Notwendigkeit, die Kriege zu beenden, die die Zivilbevölkerung in der Region getroffen haben. Der Libanon, der direkt von den Folgen der aufeinanderfolgenden israelisch-palästinensischen Konflikte betroffen ist, betrachtet eine dauerhafte Lösung der palästinensischen Frage als Voraussetzung für regionale Stabilität.

Libanon fordert konkrete internationale Unterstützung

Über die verschiedenen Krisen hinaus ruft Nawaf Salam die Partner des Libanon auf, ihre politische Unterstützung in konkrete Hilfe umzuwandeln. Die Bedürfnisse betreffen gleichzeitig die Armee, den Wiederaufbau, die öffentlichen Institutionen und die wirtschaftliche Erholung.

Insbesondere sucht die Regierung zusätzliche Ressourcen für die Armee. Sein Einsatz im ganzen Land erfordert Ausrüstung, Infrastruktur und Humanressourcen, deren Finanzierung im gegenwärtigen Haushaltskontext nach wie vor schwierig ist.

Eine weitere wichtige Notwendigkeit ist der Wiederaufbau. Die im Süden angehäufte Zerstörung übersteigt die unmittelbaren Möglichkeiten des libanesischen Finanzministeriums. Ohne externe Finanzierung könnte die Rückkehr der Bewohner und die Sanierung der Dörfer mehrere Jahre dauern.

Salam versucht daher, die internationalen Partner davon zu überzeugen, dass die Unterstützung des Libanon nicht nur auf eine humanitäre Notlage reagieren muss. Es soll die staatlichen Institutionen stärken, damit sie schrittweise die Funktionen übernehmen können, die jetzt durch die Wirtschaftskrise, den Krieg und die politischen Spaltungen geschwächt sind.

Souveränität an mehreren Fronten zurückgegangen

Der gesamte Diskurs ist also um denselben Begriff herum strukturiert: Souveränität. Nawaf Salam gilt für das Territorium, Waffen, Institutionen, Justiz, Grenzen und Beziehungen des Libanon mit ausländischen Mächten.

Auf territorialer Ebene setzt sie den Rückzug Israels und die Kontrolle des gesamten Landes durch libanesische Institutionen voraus. Militärisch impliziert es ein staatliches Waffenmonopol. Auf institutioneller Ebene braucht es eine Verwaltung, Justiz und einen Finanzsektor, der in der Lage ist, nach klaren Regeln zu funktionieren.

Auf diplomatischer Ebene möchte Salam schließlich, dass der Libanon die Beziehungen zwischen den Staaten und seinen Nachbarn und regionalen Mächten aufrechterhält. Dieser Ansatz war bereits am Vortag bei seinem Treffen mit Massoud Pezeshkian formuliert worden, als er die Eröffnung einer neuen Etappe in den Beziehungen zum Iran auf der Grundlage von Souveränität, Unabhängigkeit und Nichteinmischung forderte.

Der Premierminister stellt diese verschiedenen Projekte nicht als abgeschlossen vor. Mehrere bleiben in der Phase der politischen Entscheidungen oder Verhandlungen. Die Armee hat noch nicht die alleinige Kontrolle über alle Waffen im Libanon ausgeübt, Israel unterhält eine Präsenz und setzt seine Operationen auf dem Territorium fort, der Wiederaufbau des Südens ist unvollständig und die Wirtschaftsreformen müssen noch vollständig umgesetzt werden.

Genau auf diesen Akten sucht Salam internationale Unterstützung. Seine Intervention in New York stellt die Rückkehr des Staates als den gemeinsamen Rahmen dar, in dem die Regierung Sicherheit, Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung gleichzeitig behandeln will.

Der nächste Schritt wird hauptsächlich auf dem Feld gespielt. Beirut muss Fortschritte beim israelischen Rückzug erzielen, den Einsatz der Armee im Süden verstärken und die Modalitäten des Waffenmonopols klären, während die Hisbollah ihre eigenen Bedingungen für jede Änderung ihres militärischen Status beibehält. Gleichzeitig muss die Regierung die notwendigen Mittel für den Wiederaufbau finden und die den libanesischen und internationalen Partnern versprochenen Reformen fortsetzen.

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