Joseph Aoun vor dem Gespenst der sozialen Explosion: Was Baabda wirklich fürchtet

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Angst ist nicht länger Armut allein, sondern der Übergang von individueller Not zu kollektiver Wut

Die Warnung an Joseph Aoun ist viel politischer als ein einfacher Bericht über die Kaufkraft. Der Präsident wurde gewarnt, dass die soziale Degradation ein Niveau der Gefahr erreicht habe, das « die Sicherheits- und strategischen Risiken konkurrieren könnte », die den Libanon bedrohen. Diese Formel verändert das Lesen der Datei vollständig. Was Baabda verhindern muss, ist nicht nur ein weiterer Rückgang des Lebensstandards. Dies ist die Zeit, in der die Schwierigkeiten, mit denen die Familien immer noch einzeln konfrontiert sind, sich in kollektive Wut, konvergierende Streiks, Lähmung der Verwaltung und schließlich in eine Herausforderung für die Regierung und die Institutionen verwandeln.

Diese Angst tritt in einer Zeit auf, in der die Macht bereits mehrere gleichzeitige Krisen bewältigen muss. Israel besetzt immer noch libanesisches Territorium und setzt seine Operationen im Süden fort. Die Armee muss ihre Kontrolle erweitern, während sie das Post-Final vorbereitet. Die Regierung befindet sich in einer heiklen politischen Konfrontation um das Waffenmonopol. Sie verhandelt parallel mit dem Internationalen Währungsfonds und muss sich mit Bankverlusten auseinandersetzen. Eine soziale Explosion würde daher eine interne Front in einer Zeit schaffen, in der Institutionen wenig politische und finanzielle Ressourcen zu absorbieren haben.

Der Hauptgrund für das Risiko ist die Art der jetzt betroffenen Bevölkerung. Die Krise erreicht nicht mehr nur Arbeitslose oder traditionell arme Gruppen. Die Zahlen zeigen, dass es Haushalte betrifft, in denen zwei Erwachsene arbeiten. Eine detaillierte Schätzung zwischen 1.403 und 1.486 US-Dollar legt die monatlichen Kosten von fünf Grundbedürfnissen für eine vierköpfige Familie in Beirut oder seinen Vororten fest. Schule, medizinische Versorgung, Medizin, Kleidung und Telekommunikation sind nicht einmal enthalten.

Auf der anderen Seite nahm eine Umfrage, die im Mai 2026 unter 2.485 Arbeitnehmern des Privatsektors, darunter 1.787 Libanesen, durchgeführt wurde, etwa 560 US-Dollar als das durchschnittliche monatliche Einkommen der libanesischen Arbeiter, die noch in der Stichprobe sind. Vor dem Konflikt im März betrug dieses Einkommen 668 Dollar. Der Rückgang beträgt 16,2%. Zwei Einnahmen von 560 $ ergeben 1.120 $. Es gibt daher einen Mangel zwischen $ 283 und $ 366 pro Monat vor sogar Schule und Gesundheit.

Es ist dieses strukturelle Defizit, das Joseph Aoun betrachten muss. Eine Gesellschaft wird viel politisch instabiler, wenn die Arbeit selbst die Grundbedürfnisse nicht mehr deckt.

Der erste Auslöser: Der Monat kann nicht mehr geschlossen werden

Die soziale Explosion beginnt nicht unbedingt mit einer großen Manifestation. Es beginnt, wenn Tausende von Haushalten gleichzeitig auf das gleiche Cashflow-Problem stoßen: Das Geld ist vor dem Monat fertig.

Wohnen absorbiert bereits einen unverhältnismäßigen Anteil am Einkommen. Die in den Dokumenten verwendete Berechnung hält $ 700 für eine Zwei-Zimmer-Familienwohnung in Beirut oder seinen Vororten. Angebote sind etwa $ 500 in Chiyah, $ 650 bis $ 700 in Sainte-Thérèse und etwa $ 600 in einigen alten Häusern in Tariq el-Jdideh. Andere erreichen 1.000 Dollar. In Hamra und Ras al-Nabeh kann das Niveau auch nahe bei 1.000 US-Dollar liegen, während Ras Beirut oder Qoreitem bis zu 1.200 bis 1.500 US-Dollar steigen können.

Bei 700 US-Dollar beträgt die Miete bereits 125 Prozent des Einkommens von 560 US-Dollar. Daher kann ein Arbeitnehmer sein Haus nicht selbst finanzieren, auch wenn er sein gesamtes Gehalt dem Eigentümer widmet.

Elektrizität fügt etwa 204 $ pro Monat zum Szenario hinzu. Von einem monatlichen Verbrauch von rund 451 Kilowattstunden werden nur 128 aus öffentlichem Strom und 323 aus dem Generator angenommen. Mit einer Generatorrate von 48.241 Pfund pro Kilowattstunde im August 2026 beträgt der einzige private Teil des Verbrauchsansatzes 174 Dollar zuzüglich der Fixgebühr und der öffentlichen Gebühren.

Die Mindestfütterungskosten liegen immer noch bei 194 Dollar. Dieser Korb ist nicht der einer Familie, die normalerweise konsumiert. Es zielt auf etwa 2.100 Kalorien täglich pro Person und ist stark auf Brot, Reis, Bulgur, Pasta, Kartoffeln und Hülsenfrüchte angewiesen. Sie umfasst nicht rotes Fleisch, Huhn, Käse oder frischen Fisch.

Zu diesem Zeitpunkt, mit der einzigen Miete, Strom und einer sehr restriktiven Versorgung, erreicht die Familie bereits etwa 1.098 $. Beide Einnahmen von $ 560 sind fast erschöpft. Es gibt ungefähr 22 Dollar vor Wasser, Transport, Schule, Arzt und Medizin.

Dies ist der erste Grund für Angst in Baabda: Haushalte haben kein Kissen mehr, um einen neuen Schock zu absorbieren.

Der zweite Auslöser: Öl kann mehrere Rechnungen gleichzeitig explodieren lassen

Die Fragilität wird durch regionale Kriege und Energiepreise verschärft. Öl beeinflusst nicht nur die Tankstelle. Im Libanon wird es direkt an private Generatoren, an den Transport von Menschen, an Fracht, an die Kosten der Waren und damit an die Versorgung weitergeleitet.

Das 20-Liter-95-Oktan-Benzin kann bis zum 18. September 2,81 Millionen Pfund erreichen. Für ein Auto, das etwa 1.074 Kilometer pro Monat fährt und neun Kilometer pro Liter verbraucht, kostet Benzin etwa 187 Dollar pro Monat.

Die Berechnung ist besonders vorsichtig: Sie umfasst nicht Wartung, Versicherung, Reifen, Reparaturen, Parken oder Wertverlust des Fahrzeugs.

Die Nutzung fragmentierter öffentlicher Verkehrsmittel bietet nicht unbedingt eine wirtschaftliche Lösung. Für zwei Personen, die 22 Tage im Monat arbeiten, mit jeweils 44 Fahrten, können die kombinierten Kosten für Dienstleistungen und Kleinbusse 270 Dollar pro Monat erreichen.

Eine weitere Erhöhung der Energie erzeugt somit einen Multiplikatoreffekt. Es erhöht gleichzeitig die Verschiebung zu Arbeit und Elektrizität des Generators. Sie erscheint dann in den Preisen der transportierten Waren.

Dieser Mechanismus ist einer der Gründe, warum sich die Inflation trotz der relativen Stabilität des Pfunds Sorgen macht. Nach 84,3 Prozent im Jahr 2020, 154,8 Prozent im Jahr 2021, 171,2 Prozent im Jahr 2022 und 221,3 Prozent im Jahr 2023 hatten sich die Preiserhöhungen verlangsamt. Aber in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 erreichte sie bereits etwa 17%. Ein neuer Energieschub würde daher Haushalte treffen, die die in den Vorjahren verlorene Kaufkraft nie wiedererlangt haben.

Der dritte Auslöser: Beamte können die soziale Krise in staatliche Lähmung verwandeln

Joseph Aouns zweite Angst betrifft notwendigerweise den öffentlichen Sektor. Die Wut der Beamten ist nicht nur ein Lohnproblem. Längere Mobilisierung kann die Verwaltung stoppen, Schulen stören, Dienstleistungen verlangsamen und die Bürger direkt betreffen.

Die Gefahr ist kreisförmig. Je schlechter die öffentlichen Dienste funktionieren, desto mehr Haushalte müssen für private Lösungen bezahlen. Je mehr sie für diese Lösungen bezahlen, desto mehr fordern sie hohe Löhne. Je mehr der Staat die Vergütung ohne Reform oder nachhaltige Einnahmen erhöht, desto mehr riskiert er, seine eigenen Ungleichgewichte zu verschärfen.

Die Verwaltungsstruktur selbst wird als « Zeitbombe » bezeichnet. Die Schwierigkeiten betreffen nicht nur die Vergütung, sondern auch die Personalausstattung, den Klientelismus, den politischen und religiösen Schutz und die Unmöglichkeit einer raschen Umstrukturierung des öffentlichen Apparats.

Joseph Aoun steht daher vor einer ganz anderen Gleichung als die der klassischen Lohnverhandlungen. Einmalige Erhöhungen können einen Streik unterbrechen, ohne das Problem zu lösen. Die Ablehnung von Erhöhungen kann die Beamten zu einer breiteren Mobilisierung drängen. Die Umstrukturierung der Verwaltung braucht Zeit und wirkt sich direkt auf etablierte politische Netzwerke aus.

Die Gefahr besteht darin, dass mehrere Kategorien gleichzeitig verstehen, dass sie ein größeres Interesse daran haben, gemeinsam zu handeln als getrennt zu verhandeln. Das ist genau die Passage, die die Macht vermeiden will.

Was Macht wirklich fürchtet: die Konvergenz der Wut

Bisher basiert das libanesische Sozialmanagement weitgehend auf Fragmentierung. Jede Gruppe verhandelt separat. Die Fahrer diskutieren über Benzin. Beamte ihrer Bezüge. Lehrer ihrer Zulagen. Die Soldaten ihrer Helfer. Rentner erhalten ihre Leistungen.

Die Episode der Transporter ist aufschlussreich. Im Februar verhängte die Regierung eine Abgabe von £ 300.000 auf den Benzinkanister. Die Transportverbände erhoben dann den Ton und begannen, eine Mobilisierung hervorzurufen. Einige Tage später trafen sich ihre Vertreter mit Nawaf Salam und Finanzminister Yassine Jaber in Anwesenheit des Allgemeinen Arbeiterbundes.

Die Vereinbarung sah die Zahlung von £ 12 Millionen pro Monat an regelmäßige öffentliche Fahrer vor, die Benzinfahrzeuge benutzen. Die Inanspruchnahme des Sektors war somit in sektoralen Ausgleichszahlungen enthalten.

Diese Methode funktioniert, solange die Kategorien getrennt bleiben. Es wird viel weniger effektiv, wenn Fahrer, Beamte, Lehrer, Angestellte und Rentner anfangen zu denken, dass ihr Problem eine gemeinsame Ursache hat: Einkommen deckt nicht mehr die Lebenshaltungskosten.

Dies ist wahrscheinlich eines der Hauptszenarien hinter dem Begriff « strategisches Risiko ». Eine viel breitere soziale Koalition wäre durch gezielte Hilfe schwieriger zu absorbieren. Es könnte auch über traditionelle Gewerkschaftsorganisationen hinausgehen.

Eine in den Dokumenten zitierte Analyse erinnert auch an die historische Dominanz politischer und religiöser Parteien über viele Berufs- und Gewerkschaftsorganisationen, einschließlich des Allgemeinen Arbeiterbundes. Solange diese Strukturen die Verhandlungen kontrollieren, hat die Macht Gesprächspartner. Eine Wut, die sie übertrifft, wäre viel unvorhersehbarer.

Ein Gewerkschaftsführer fürchtet sich, es auf die Straße zu werfen

Eine Corpus-Indiskretion ist besonders erleuchtend. Ein hoher Gewerkschaftsfunktionär würde sich entschieden gegen die Ausbildung von Mobilisierungen für Straßenaktionen aussprechen, die, wie er sagte, einer Logik des Chaos dienen und die Frage nach dem Schicksal der Regierung aufwerfen könnten.

Diese Informationen liefern ein genaues Verständnis der Art des wahrgenommenen Risikos. Dies ist nicht nur ein Streik für zusätzliche $ 100 oder $ 200. Die Befürchtung ist, dass sich ein wirtschaftlicher Anspruch einmal auf der Straße in der Natur ändert und zu einer politischen Herausforderung wird.

Die Passage kann schnell sein. Ein Protest gegen Löhne kann sich in eine Denunziation der Steuern, dann der Banken, dann der gesamten politischen Klasse verwandeln. Die Erinnerungen an 2019 bleiben notwendigerweise in den Berechnungen der Führer präsent, auch wenn der Kontext von 2026 anders ist.

In einem Punkt ist die Situation jetzt potenziell explosiver: Einige der einzelnen Überlebensmechanismen werden bereits seit sieben Jahren eingesetzt. Bankeinlagen wurden blockiert oder erodiert. Die verfügbaren Einsparungen sind gesunken. Familien haben bereits ihren Konsum reduziert und ihre Solidaritätsnetzwerke mobilisiert.

Der nächste Schock betrifft daher eine Bevölkerung mit weniger Reserven zu absorbieren.

Der vierte Auslöser: zusätzliche Besteuerung einer bereits defizitären Bevölkerung

Ein weiterer Grund zur Sorge ist der Haushalt 2027. Der Staat braucht Einnahmen. Aber eine Erhöhung der indirekten Steuern kann zum Funken werden, der eine wirtschaftliche Schwierigkeit in politische Wut verwandelt.

Das Beispiel der 300.000 Pfund Abgabe auf die Benzindose ist lehrreich. Einzeln betrachtet mag der Betrag begrenzt erscheinen. Für einen professionellen Fahrer oder einen Haushalt, der täglich von seinem Fahrzeug abhängig ist, erhöht dies jedoch eine bereits hohe Rechnung.

Das Problem ist nicht nur die Höhe jeder neuen Steuer. Es ist ihre Akkumulation auf einem Haushalt, der mathematisch bereits defizitär ist.

Ein Paar mit $ 1.120 in Einkommen und $ 1.403 in Grundbedürfnissen hatte nicht $ 283 in optionalen Ausgaben zu beseitigen. Das Defizit bestand vor der Zusatzabgabe.

In dieser Situation kann die indirekte Besteuerung nicht als Beitrag zum Staat angesehen werden, sondern als Belastung für inkompressible Ausgaben. Hier wird das wirtschaftliche Problem politisch.

Diese Wahrnehmung wäre noch gefährlicher, wenn sie mit der Wahrnehmung kombiniert würde, dass die Verluste des Bankensystems nicht gleichmäßig verteilt sind. Die Bitte um ein paar zusätzliche Dollar für Benzin von Defizithaushalten, während das Land weiterhin über Dutzende Milliarden Dollar an Bankverlusten diskutiert, schafft einen politisch explosiven Vergleich.

Der fünfte Auslöser: Krankheit oder Schule können den Haushalt, der noch hält, zu Fall bringen

Die Berechnung von 1.403 bis 1.486 US-Dollar ist in der Tat besorgniserregender, als es scheint, weil sie speziell Ausgaben ausschließt, die einen sofortigen Zusammenbruch verursachen können.

Gesundheit wird nicht verstanden. Der Anteil der direkt von Haushalten getragenen Arztrechnungen ist jedoch seit der Krise stark gestiegen. Eine Familie, die es schafft, mit dauerhaften Schlichtungen zu überleben, kann nach einem Krankenhausaufenthalt oder dem Auftreten einer chronischen Krankheit wechseln.

Auch die Bildung fehlt. Für eine Familie mit mehreren Kindern fügt das Schuljahr Kosten hinzu, die nicht eliminiert werden können, ohne sich direkt auf ihre Zukunft auszuwirken.

Der Haushalt hat daher praktisch keine Aufnahmekapazität. Der kleinste einzelne Unfall wird zu einer Familienfinanzkrise.

Wenn dieses Phänomen eine große Anzahl von Haushalten betrifft, hat es eine politische Wirkung: Die Bürger glauben nicht mehr, dass zusätzliche Anstrengungen oder eine bessere individuelle Verwaltung ausreichen. Sie beginnen zu denken, dass das Problem vom System selbst kommt.

Es ist genau die psychologische Passage, die Verarmung in kollektive Wut verwandeln kann.

Warum Joseph Aoun dieses Risiko nicht als einfaches wirtschaftliches Problem behandeln kann

Schließlich muss die Präsidentschaft den Sicherheitskontext berücksichtigen. Eine soziale Explosion, als die Armee nach Süden mobilisiert wurde und der Staat mit der Waffenfrage konfrontiert war, würde eine besonders gefährliche Situation schaffen.

Die Armee und die Sicherheitskräfte sollten Demonstrationen gleichzeitig durchführen, während sie aufgefordert werden, die staatliche Autorität zu erweitern. Eine wichtige politische Mobilisierung könnte auch durch parteiische und konfessionelle Spaltungen interpretiert werden, was das Risiko von Zwischenfällen erhöhen würde.

Macht fürchtet auch Erholung. Parteien können versuchen, echte Wut zu verwenden, um die Regierung zu schwächen oder das Gleichgewicht der Macht in anderen Fragen zu ändern. Aber diese Möglichkeit ist nicht die Ursache der Explosion. Es ist das, was passieren kann, sobald die Explosion beginnt.

Deshalb spricht die Notiz an Joseph Aoun von « präventiven » und « präventiven » Maßnahmen. Wir müssen eingreifen, bevor die Wut konvergiert, nicht danach.

Der vorgeschlagene wirtschaftliche und soziale Dialog ist daher nur dann sinnvoll, wenn er schnell zu zahlenmäßigen Entscheidungen führt: welche Kategorien zu schützen sind, wie viel zu schützen ist, welche Rechnungen zu reduzieren sind und mit welchen Mitteln.

Das Szenario, das Baabda verhindern will

Das gefürchtete Szenario kann schließlich sehr konkret beschrieben werden.

Ein neuer Anstieg des Öls erhöht Benzin und Generatoren. Die Inflation beschleunigt sich. Der Haushalt fügt Steuern hinzu, um die Einnahmen zu erhöhen. Beamte fordern eine Berichtigung ihrer Gehälter. Die Fluggesellschaften protestieren. Die Lehrer stimmen den Forderungen zu. Die Gewerkschaften schaffen es nicht mehr, jede Kategorie einzeln einzugrenzen. Eine gemeinsame Mobilisierung erscheint.

Zu diesem Zeitpunkt wird die Forderung nur noch nicht mehr beglichen. Es umfasst Steuern, Banken, Versorgungsunternehmen und die Verteilung von Verlusten. Politische Kräfte versuchen, die Kontrolle über die Bewegung zu übernehmen oder sie gegen die Regierung einzusetzen. Institutionen müssen gleichzeitig den Süden, die Waffen, internationale Verhandlungen und eine Straßenkrise managen.

Es ist dieses Szenario, das wirklich den Ausdruck bedeutet, dass das soziale Risiko jetzt mit Sicherheitsbedrohungen konkurriert.

Statistiken zeigen, warum es nicht mehr theoretisch ist. Eine Familie benötigt mindestens 1.403 bis 1.486 US-Dollar für fünf wesentliche Ausgaben. Zwei Einnahmen von 560 US-Dollar liefern nur 1.120. Das Defizit beginnt bei $ 283 und kann diesen Betrag deutlich überschreiten, wenn Schule, Gesundheit und andere Bedürfnisse hinzugefügt werden. Die Inflation ist in acht Monaten bereits um rund 17 % gestiegen. Benzin kostet 2,81 Millionen Pfund pro 20 Liter. Strom kann etwa 204 US-Dollar pro Monat absorbieren und zwischen 187 und 270 US-Dollar pro Szenario transportieren.

Joseph Aoun fürchtet nicht nur, dass die Libanesen ärmer werden. Er fürchtet den Moment, in dem Kategorien, die getrennt stehen, entdecken, dass sie die gleiche Gleichung haben, auf der Straße zusammenkommen und eine Krise der Kaufkraft in eine Krise der Macht verwandeln.

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