Libanon-Syrien: Hinter dem Integrationsversprechen steht ein sehr konkreter Kampf um Märkte, Kapital und Infrastruktur

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Allein die Zahl fasst die Distanz zwischen Diskurs und Realität zusammen: Zweiundvierzig Abkommen und Protokolle zwischen Libanon und Syrien müssen noch überprüft werden, während die beiden Länder bereits über eine neue wirtschaftliche Ära sprechen. Lkw stehen immer noch vor Hindernissen. Die Zollvorschriften sind nach wie vor umstritten. Die Freizügigkeit von Geschäftsleuten und Experten muss erleichtert werden. Die Finanzierung der Banken ist unzureichend. Damaskus schützt seine Industrie und bittet libanesische Unternehmer, in den Wiederaufbau zu investieren. Und der Libanon, dem nach Jahren der Finanzkrise und des Krieges das Kapital ausgeht, muss bestimmen, was er wirklich gewinnen würde, wenn er sein Geld, seine Geschäfte und seine Fähigkeiten über die Grenze schickt.

Hier liegt der eigentliche Einsatz des Libanesisch-Syrischen Investitionsforums. Die Anwesenheit von sechs syrischen Ministern und Vertretern der Investitions-, Luftfahrt-, Öl- und Staatsfonds in Beirut gab der Veranstaltung eine außergewöhnliche Dimension. Aber hinter den Formeln zur Komplementarität erscheint eine viel härtere Verhandlung. Jeder möchte das Vermögen des anderen nutzen, ohne seine eigenen Interessen zu opfern.

Syrien sucht Kapital, Dienstleistungen, Fähigkeiten, Häfen und eine Öffnung zum Mittelmeer. Der Libanon sucht einen flüssigeren Landzugang zu arabischen Märkten, Chancen für seine Unternehmen und einen Platz auf der syrischen Werft. Diese beiden Ambitionen können ergänzt werden. Sie können auch direkt konkurrieren.

Zweiundvierzig Vereinbarungen, aber immer noch LKW durch die Regeln blockiert

Das erste Paradoxon ist legal.

Beide Länder fangen nicht bei Null an. Sie haben bereits42 abkommen und protokolledie verschiedene Aspekte ihrer Beziehungen einrahmen. Diese Texte stellen jedoch heute kein ausreichend funktionierendes System dar, um reibungslos funktionieren zu können.

Die geplanten Arbeiten sollen daher diese 42 Vereinbarungen einzeln wieder aufnehmen.

Gemeinsame Kommissionen müssen festlegen, welche beibehalten werden dürfen, welche Änderungen erfordern und welche nicht mehr der neuen politischen und wirtschaftlichen Situation entsprechen.

Das Problem ist nicht theoretisch.

Der Erfolg der Annäherung wird von ganz konkreten Fragen abhängen: Wie lange wartet ein LKW an der Grenze? Welche Gebühr zahlt er? Benötigen Sie eine vorherige Genehmigung? Profitiert eine libanesische Ware tatsächlich von der gleichen Behandlung wie eine syrische Ware? Kann ein libanesischer Manager oder Techniker leicht eine Baustelle in Syrien besuchen?

Bis diese Probleme gelöst sind, bleiben die 42 Abkommen eher ein rechtliches Erbe als ein integrierter Markt.

Insbesondere fordern die libanesischen Wirtschaftsvertreter die Abschaffung des Vorabgenehmigungsmechanismus, eine bessere Gleichbehandlung der Waren und günstigere Bedingungen für Beförderungsunternehmen.

Der Straßenverkehr ist hier ein nahezu perfekter Indikator.

Libanon ist abhängig von Syrien für seinen Landzugang zu arabischen Märkten. Ein Anstieg der Transitkosten oder eine Verlangsamung an den Grenzübergängen wirkt sich direkt auf die Kosten libanesischer Waren aus, die in Jordanien oder am Golf verkauft werden.

Für ein exportierendes Unternehmen können ein paar zusätzliche Stunden an der Grenze und ein paar hundert Dollar an Ausgaben mehr zählen als eine wichtige Rede über wirtschaftliche Integration.

Damaskus will libanesisches Kapital, verspricht aber keinen Markt ohne Schutz

Der zweite Widerspruch ist noch deutlicher.

Syrien fordert den libanesischen Privatsektor auf, sich an seinem Neustart zu beteiligen. Zu den Sektoren, die als für Investitionen offen dargestellt werden, gehören Industrie, Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr, Gesundheit, Bildung, Energie und Infrastruktur.

Aber Damaskus beabsichtigt nicht, Mechanismen aufzugeben, die zum Schutz seiner eigenen Produktion entwickelt wurden.

Als die Zölle und Beschränkungen für libanesische Produkte erwähnt wurden, bestand die syrische Antwort darin, daran zu erinnern, dass sie nicht speziell auf den Libanon gerichtet waren. Sie sind Teil einer allgemeinen Politik zum Schutz der syrischen Industrie.

Das Argument ist aus syrischer Sicht konsistent.

Es legt jedoch die Grenze des Wortes « Komplementarität » fest.

Wenn es darum geht, Geld, Fähigkeiten und Unternehmen anzuziehen, wird der Libanon als natürlicher Partner präsentiert. Wenn es darum geht, syrische Produzenten vor Wettbewerb zu schützen, führt die libanesische Nähe nicht unbedingt zu einer privilegierten Behandlung.

Syrien will daher Kapital anziehen, ohne den Wiederaufbau seiner eigenen produktiven Basis aufzugeben.

Der Libanon muss genau das Gegenteil tun: die syrische Offenheit nutzen, ohne seine eigenen Geschäfte weiter zu schwächen.

Hier sind die Interessen beider Volkswirtschaften nicht mehr automatisch komplementär.

Libanesische Hauptstadt hat nicht mehr den Luxus, auf Abenteuer zu gehen

Das Thema ist umso wichtiger, als der Libanon von 2026 nicht mehr derjenige ist, der Syrien als natürliche Erweiterung seines Marktes betrachten könnte.

Jahre der Banken- und Finanzkrise haben das Verhalten der Anleger grundlegend verändert.

Das verfügbare Kapital ist knapper geworden. Die Rückforderung des investierten Geldes und die Rechtssicherheit zählen jetzt genauso viel wie die erwartete Rendite.

Hinzu kommt der Wiederaufbau des Libanon selbst.

Das Land muss seine Infrastruktur, seine Unternehmen und die vom Krieg betroffenen Gebiete finanzieren. Sie muss die öffentlichen Dienste wiederherstellen und ausländische Investitionen anziehen.

Unter diesen Umständen stellt die Bitte an einen libanesischen Unternehmer, sein Kapital in Syrien zu engagieren, eine sehr einfache Frage: Warum dort und nicht hier?

Zu sagen, dass Syrien Elektrizität, Krankenhäuser, Fabriken, Hotels, Straßen oder Dienstleistungen braucht, ist keine ausreichende Antwort.

Ein Land, das aus dem Krieg herauskommt, bietet fast definitionsgemäß immense Bedürfnisse. Aber ein Bedürfnis ist nicht automatisch eine Investition.

Dazu braucht es einen ausführbaren Vertrag, Finanzierung, Garantien, die Möglichkeit der Rückführung von Gewinnen, eine stabile Regulierung und einen glaubwürdigen Streitbeilegungsmechanismus.

Ein Teil dieser Architektur befindet sich noch im Bau.

Amer Bisat enthüllte versehentlich das zentrale Problem

Eine der aufschlussreichsten Interventionen des Forums kam vom libanesischen Wirtschaftsminister Amer Bisat.

Es hat die Rolle der Regierungen auf traditionelle Weise definiert: den Weg für wirtschaftliche Aktivitäten zu ebnen, Hindernisse zu beseitigen und einen klaren und stabilen Rechtsrahmen zu schaffen. Aber dann lud er Investoren ein, nach Möglichkeiten zu suchen, nach Projekten zu suchen und beiden Regierungen zu berichten, welche Hindernisse, Garantien und Verfahren sie von der Regierung angegangen werden müssten.

Die Logik ist pragmatisch. Es zeigt auch, dass der Boden noch nicht vollständig vorbereitet ist.

Der Investor ist fast eingeladen, den Weg zu gehen, die Hindernisse selbst zu identifizieren und dann die Staaten zu bitten, sie zu beseitigen.

Für einen Unternehmer mit reichlich Kapital und in der Lage, das Risiko zu übernehmen, kann dies akzeptabel sein.

Für einen libanesischen Investor, der aus einer großen Bankenkrise hervorgegangen ist, ist es viel weniger.

Er wird wahrscheinlich über die Garantien wissen wollen, bevor er sein Geld begeht, nicht nachdem er die Probleme entdeckt hat.

Diese Umkehrung der Stufenfolge ist eine der konkretesten Schwächen des aktuellen Angebots.

Der Bankensektor fehlt gerade in einer Zeit, in der wir Investitionen ankurbeln wollen

Die Frage der Finanzierung ist ein Muss.

Beide Volkswirtschaften sind aus tiefen Krisen in ihren Finanzsystemen hervorgegangen. Es ist schwierig, über große bilaterale Investitionen zu sprechen, ohne dass Banken in der Lage sind, Operationen zu finanzieren.

Der syrische Wirtschaftsminister Mohammad Nidal al-Shaar selbst räumte ein, dass Geografie nicht automatisch zu wirtschaftlicher Integration führt.

Wir brauchen zuverlässige Institutionen, klare Regeln, wirksame Grenzen und ein Bankensystem, das den Handel begleiten kann.

Dies ist von besonderer Bedeutung.

Libanon hat historisch gesehen finanzielle und kommerzielle Expertise, die ihm eine Rolle beim syrischen Wiederaufbau geben könnte. Aber das eigene Bankensystem ist nach wie vor stark von der Krise betroffen.

Syrien seinerseits arbeitet noch an der Reform seines Finanzsektors.

Die beiden Länder wollen daher eine neue Investitionswelle starten, während das traditionelle Instrument zur Umwandlung einer Chance in Finanzierung auf beiden Seiten der Grenze fragil bleibt.

Dies erklärt, warum der private Sektor großes Interesse zeigen kann, ohne notwendigerweise sofort große Schecks zu unterzeichnen.

Die Bahnstrecke Tripolis-Syrien gibt endlich ein Beispiel, wo Interessen wirklich konvergieren können

Allerdings sind nicht alle Projekte gleich zweideutig.

Das Eisenbahnprojekt, das den Hafen von Tripolis mit dem syrischen Netzwerk verbindet, bietet ein viel konkreteres Beispiel für potenzielle Vorteile für beide Seiten.

Die untersuchte Strecke würde ungefähr35 Kilometer im Libanon und 5 Kilometer in Syrien.

Eine gemeinsame Delegation hat den Kurs bereits überprüft. Erste Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass es technisch machbar ist und dass zu diesem Zeitpunkt keine größeren Hindernisse festgestellt wurden.

Ein libanesisches Beratungsunternehmen muss noch die Kosten und die Dauer der Arbeit bestimmen.

Der syrische Verkehrsminister Yaarob Badr hat dieses Projekt wieder in ein umfassenderes Ziel umgesetzt: den Bau von Logistikkorridoren, die den Golf mit dem Mittelmeer verbinden.

Hier erhält der Begriff der Komplementarität eine spezifische wirtschaftliche Bedeutung.

Syrien erhält Bahnzugang zum Hafen von Tripolis.

Tripolis bekommt ein syrisches kommerzielles Hinterland und möglicherweise eine Funktion in regionalen Strömen, die weiter in den Irak oder den Golf gehen.

Der Libanon begnügt sich daher nicht damit, Kapital nach Syrien zu schicken. Eine Infrastruktur auf seinem Territorium wird aktiver.

Dies ist genau die Art von Projekt, bei dem Gewinne auf beiden Seiten verteilt werden können.

René Moawad schließt möglichen Logistik-Hub im Norden ab

Das Interesse am Flughafen René Moawad muss in derselben Logik gesehen werden.

Vereinzelt kann der Flughafen als alte Akte erscheinen, die regelmäßig auf den Tisch gelegt wird.

In Kombination mit dem Hafen von Tripolis, dem Eisenbahnprojekt und dem syrischen Straßennetz nimmt sie eine weitere Dimension an.

Der Norden könnte theoretisch zu einer Plattform werden, die See-, Land-, Schienen- und Luftverkehr kombiniert.

Für Syrien würde dies den Zugang zum Mittelmeer verbessern.

Für den Libanon könnte dies einen Teil der Wirtschaftstätigkeit nach Tripolis und in den Norden verlagern, sofern die notwendigen Investitionen tatsächlich getätigt werden.

Aber auch hier hat das Forum keine endgültige Finanzierung bereitgestellt.

Es zeigte eine mögliche Architektur.

Zwischen Architektur und Bauwesen bleiben Studien, Finanzierung, Verträge und politische Entscheidungen.

Irakisches Öl und jordanisches Gas: Libanon kann gewinnen, indem er ein Korridor wird

Dasselbe gilt für die Energie.

Die Gespräche betreffen irakisches Öl, Pipelines, jordanisches Gas und elektrische Verbindungen.

Das Gasprojekt sieht den Transit von Jordanien durch Syrien in den Libanon vor. Die Diskussionen würden vorangetrieben, aber die technischen Teams müssen noch die notwendige Ausrüstung identifizieren und bestehende Hindernisse angehen.

Die Stromleitungen, die die beiden Länder verbinden, müssen ebenfalls bewertet und saniert werden, bevor die Stromversorgung in Betracht gezogen wird.

Syrien möchte auch die Nutzung bestimmter libanesischer Ölinfrastrukturen prüfen können.

Auch hier hängt der potenzielle Nutzen des Libanon von seinem Platz in der Kette ab.

Wenn es nur der Endkunde von Energie wird, die durch Syrien geht, bleibt die Beziehung relativ klassisch.

Wenn es zu einem Logistikknoten wird, der seine Häfen, Lager und Infrastruktur für regionale Ströme nutzt, ändert sich der wirtschaftliche Wert vollständig.

Darauf sollten sich die libanesischen Verhandlungen konzentrieren.

Die Frage ist nicht nur, was der Libanon in Syrien investieren kann. Es soll bestimmt werden, welche syrischen Aktivitäten Menschenhandel, Einkommen und Beschäftigung im Libanon schaffen können.

Der syrische Wiederaufbau kann auch Fähigkeiten anstreben, die der Libanon braucht

Ein weiteres Risiko bleibt wenig diskutiert: Wettbewerb um Humanressourcen.

Syrien wird Ingenieure, Ärzte, Finanzspezialisten, Tourismusexperten, Unternehmer und Techniker brauchen.

Der Libanon hat genau diese Befugnisse.

Aber er braucht sie auch für seinen Wiederaufbau.

Eine massive Öffnung des syrischen Marktes kann daher zwei gegensätzliche Effekte hervorrufen.

Sie kann libanesischen Unternehmen Verträge anbieten und Einnahmen generieren.

Es kann auch einige der Fähigkeiten und das Kapital, die der Libanon auf seinem eigenen Territorium benötigt, nach Syrien locken.

Der Unterschied hängt vom gewählten Modell ab.

Wenn ein libanesisches Unternehmen einen Vertrag in Syrien erhält, Teams im Libanon beschäftigt, libanesische Häfen nutzt und seine Gewinne zurückführt, kann die libanesische Wirtschaft davon profitieren.

Wenn das Kapital geht, sich die Profis in Syrien niederlassen und die Aktivität vollständig vor Ort durchgeführt wird, wird der nationale Profit viel begrenzter.

Das Forum sprach viel über Möglichkeiten. Der Mechanismus zur Gewährleistung dieser Vorteile wurde viel weniger spezifiziert.

Der wirkliche Test wird daher nicht die Anzahl der anwesenden Investoren sein

Das Forum zeigte echtes Interesse aus dem Privatsektor. Es ermöglichte auch, Beamte, die lange Zeit nicht in diesem Rahmen zusammengearbeitet hatten, an den gleichen Tisch zu bringen.

Aber die Erfolgsindikatoren sind bereits identifizierbar.

Das erste wird das Schicksal des42 abkommen und protokolleWenn sie monatelang überprüft werden, bleibt das neue Verhältnis weitgehend deklarativ.

Die zweite wird die Grenzübertrittszeit sein.

Der dritte wird die Kosten für den Transit von Lastwagen sein.

Die vierte wird die Fähigkeit von Unternehmern und Experten sein, zwischen den beiden Ländern zu reisen.

Fünftens die Klärung der Zollvorschriften.

Das sechste wird die Finanzierung sein.

Die siebte wird der Übergang von einem emblematischen Projekt, wie der Eisenbahn zwischen Tripolis und dem syrischen Netzwerk, von einer technischen Studie zu einer finanzierten Entscheidung sein.

Diese Kriterien sind viel nützlicher als die Anzahl der Reden in Beirut.

Die Frage, die das Forum nicht entschieden hat: Was gewinnt die libanesische Wirtschaft nach dem Gewinn des Investors?

Es ist schließlich der zentrale Punkt.

Ein libanesischer Unternehmer kann in Syrien Geld verdienen. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Libanon mit ihm gewinnt.

Die wirkliche Herausforderung besteht darin, individuelle Investitionen in Wirtschaftsströme umzuwandeln, von denen auch das Land profitiert: Hafennutzung, Unterauftragsvergabe, Finanzdienstleistungen, Arbeitsplätze, Export, Transport, Engineering und Rückführung von Gewinnen.

Ohne diese Architektur kann der syrische Wiederaufbau für einige libanesische Unternehmer zu einer gewaltigen Chance werden, während er nur geringe Auswirkungen auf die Volkswirtschaft hat.

Mit ihr ändert sich die Berechnung.

Der Hafen von Tripolis kann Verkehr gewinnen. Die Schiene kann einen Korridor schaffen. René Moawad kann eine wirtschaftliche Funktion übernehmen. Carrier können arabische Märkte finden. Dienstleistungsunternehmen können ihr Fachwissen verkaufen. Libanesische Energieanlagen können in regionale Netze integriert werden.

Gerade deshalb können die wirtschaftlichen Beziehungen zu Syrien nicht als ein Akt der Solidarität mit einem Nachbarn beim Wiederaufbau betrachtet werden.

Jeder Staat hat seine eigenen Interessen.

Damaskus will Kapital anziehen und gleichzeitig seine Industrie schützen. Beirut muss Zugang zum syrischen Markt erhalten und gleichzeitig seine Unternehmen schützen und fordern, dass auch große Korridore durch seine Infrastruktur gehen.

Geografie bringt die beiden Volkswirtschaften näher zusammen. Es garantiert nicht das Gleichgewicht ihrer Beziehung.

Die wirkliche Partnerschaft wird beginnen, wenn die 42 Vereinbarungen anwendbare Regeln werden, Lastwagen die Grenze nach vorhersehbaren Verfahren überqueren, Banken Operationen finanzieren können und das erste große gemeinsame Projekt messbare Einnahmen auf beiden Seiten der Grenze erzielen wird. Bis dahin sind Chancen real, aber Integration bleibt vor allem ein Versprechen.