UN: Delegationen verlassen den Raum gegenüber von Netanyahu

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Dutzende Delegationen verließen die UN-Generalversammlungshalle in New York am Donnerstag, den 24. September, als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu an die Tribüne ging. Ehemänner begleiteten diesen kollektiven Abgang, während seine Anhänger applaudierten. Netanyahu bezeichnete die Diplomaten sofort als „moralische Feiglinge, bevor er Israels Kriege gegen den Iran, die Hamas und die Hisbollah verteidigte. Fast vierzig Minuten lang wies er auch die Vorwürfe des Völkermords in Gaza zurück, griff mehrere Regierungen an und behauptete, die israelischen Operationen hätten ihre Gegner in der Region stark geschwächt.

Die Szene ging den ersten Entwicklungen der Rede voraus. Als Benjamin Netanyahu an die Tribüne der Generalversammlung zog, erhoben sich Diplomaten und gewannen die Ausgänge. Hue und Proteste wurden gehört, worauf der Applaus und Slogans von Mitgliedern der israelischen Delegation und Menschen in den Galerien reagierten. Der vorsitzende Offizier, Khalilur Rahman, hat wiederholt eine Rückkehr zur Ruhe gefordert. Ein Großteil der Sitze blieb dann während der Rede des israelischen Premierministers leer.

Die genaue Anzahl der Delegationen, die an der Bewegung teilnahmen, wurde von den wichtigsten internationalen Agenturen in den frühen Morgenstunden nicht einheitlich festgelegt. Reuters und AFP berichteten von Dutzenden Delegationen. Einige Medien haben dann höhere Zahlen vorgelegt, indem sie Delegationen aus dem Raum gezählt haben, eine Tatsache, die nicht unbedingt diejenigen unterscheidet, die tatsächlich ihre Sitze aus Protest von denen verlassen haben, die nicht bereits anwesend waren. Libanon gehörte zu den Delegationen, die den Raum verließen, ebenso wie mehrere arabische und muslimische Delegationen.

Netanyahu reagiert auf Delegationen, die den Raum verlassen

Benjamin Netanyahu ignorierte die Bewegung nicht. Er machte es zu den ersten Worten seiner Rede.

« Wenn es andere moralische Feiglinge gibt, die diesen Raum noch nicht verlassen haben, tun Sie es jetzt », sagte der israelische Premierminister.

Die Erklärung gab sofort den Ton für seine Rede an. Netanyahu argumentierte dann, dass Israel durch seine militärischen Operationen einige der Länder schützte, deren Vertreter gerade den Raum verlassen hatten. Er behauptete, mehrere Führer hätten Israel sogar privat für seine Operationen gegen das iranische Atomprogramm gedankt.

Der Abgang der Delegationen findet in einem besonders angespannten diplomatischen Klima rund um Israel statt. Der Krieg in Gaza, die Situation im besetzten Westjordanland, die israelischen Operationen in mehreren Ländern der Region und die Konfrontation mit dem Iran haben eine wichtige Rolle bei den Interventionen der in dieser Woche in New York versammelten Führer gespielt. Mehrere europäische, arabische und muslimische Beamte hatten Israel schon vor Netanjahus Besuch auf der Galerie kritisiert.

Die Szene am Donnerstag war also kein Einzelfall aus dem Inhalt der Debatten. Es war eine öffentliche Manifestation dieser Spannungen innerhalb der Generalversammlung selbst.

Iran im Zentrum von Netanyahus Rede

Nachdem er auf Delegationen geantwortet hatte, begann Benjamin Netanyahu seine Rede mit dem Iran. Er erinnerte sich daran, vierzehn Jahre zuvor mit einer Zeichnung, die eine Bombe zeigt, in dieselbe Galerie gekommen zu sein, um vor dem iranischen Atomprogramm zu warnen.

Diesmal stellte er die israelischen und amerikanischen Militäroperationen gegen den Iran als Erreichung dieses Ziels vor. Netanyahu sagte, die Zerstörung der iranischen Atomanlagen sei militärisch schwierig gewesen, aber es sei eine der einfachsten Entscheidungen als Premierminister gewesen. Er rechtfertigte diese Entscheidung mit der von ihm behaupteten Bedrohung durch den Erwerb von Atomwaffen durch Teheran.

Netanyahu betonte insbesondere die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Er dankte Präsident Donald Trump und stellte Washington als Israels Hauptpartner in der regionalen Konfrontation vor.

Der israelische Premierminister schickte auch eine Botschaft direkt an das iranische Volk. Er sagte den Fall der Macht in Teheran voraus und stellte die iranische Führung als verantwortlich für die Situation in ihrem Land dar. Dieser Teil seiner Rede reagierte direkt auf den iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian, der am Tag zuvor auf dem gleichen Podium gesprochen und die amerikanischen und israelischen Operationen gegen den Iran verurteilt hatte.

« Sieben Fronten »: Netanyahu zieht Bilanz über Israels Kriege

Netanyahu brachte dann den Krieg gegen den Iran wieder in ein breiteres Ganzes. Ihm zufolge musste Israel drei Jahre lang an „sieben Fronten kämpfen.

Er zitierte die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon, die Huthis im Jemen, den Iran, bewaffnete Gruppen im Irak und in Syrien und bewaffnete palästinensische Organisationen im besetzten Westjordanland, einem Gebiet, das er mit den biblischen Namen Judäa und Samaria bezeichnete.

Netanyahu behauptete, dass diese verschiedenen Gegner versucht hätten, Israel zum Zusammenbruch zu bringen, und dass sie gescheitert seien. Dann listete er die von seiner Regierung behaupteten militärischen Ergebnisse auf: die Angriffe gegen den Iran, die Operationen gegen die Hamas und die gegen die Hisbollah.

Diese Passage ermöglichte es dem israelischen Premierminister auch, direkt zum Krieg im Libanon zurückzukehren.

Ein Pager winkte, um an die Hisbollah zu erinnern

Benjamin Netanyahu veröffentlichte einen Pager und zeigte ihn der Generalversammlung.

« Erinnerst du dich an die Piepser? » Er fragte, bevor er hinzufügte, dass sich die Hisbollah daran erinnerte.

Er verwies auf die Explosionen vom 17. und 18. September 2024 im Libanon, als Tausende von Kommunikationsgeräten, die unter anderem von Hisbollah-Mitgliedern verwendet wurden, fast gleichzeitig explodierten. Die Operation ging der massiven Intensivierung des Krieges zwischen Israel und der libanesischen Schiitenbewegung voraus.

Ein paar Tage später, am 27. September 2024, wurde Hassan Nasrallah bei einem massiven israelischen Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut getötet. Israel setzte dann seine Operationen gegen den militärischen Rahmen und die Infrastruktur der Hisbollah fort.

In New York City integrierte Netanyahu diese ganze Sequenz in seinen dreijährigen Kriegsrekord.

Er behauptete, dass die Hisbollah zuvor ein Arsenal von rund 150.000 Raketen und Raketen gegen Israel hatte. Ihm zufolge ist « wesentlich » dieses Arsenals nun verschwunden. Er behauptete auch, dass die Führer der Bewegung gestorben seien und dass seine Moral gebrochen worden sei. Diese Erklärungen stellen die vom israelischen Premierminister vorgelegte Einschätzung dar und erlauben nicht, dass die derzeitige Größe des Hisbollah-Arsenals unabhängig festgelegt wird.

Der Libanon war somit auf zwei Arten in der Sequenz präsent. Seine Delegation gehörte zu denen, die den Raum verließen, während die Hisbollah einen wichtigen Platz in den militärischen Aufzeichnungen ein paar Minuten später von Netanyahu einnahm.

Gaza und der Völkermordvorwurf

Ein großer Teil der Intervention betraf auch Gaza. Netanjahu wies den Völkermordvorwurf gegen Israel mit Gewalt zurück und bezeichnete ihn als Lüge.

Der israelische Premierminister behauptete, die Armee habe Maßnahmen ergriffen, um zivile Opfer zu begrenzen und Lebensmittel und Impfstoffe in das palästinensische Gebiet zuzulassen. Er präsentierte den Krieg als eine Operation gegen die Hamas und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung.

Diese Erklärungen werden zu einer Zeit abgegeben, in der die Kriegsführung Israels Gegenstand internationaler Verfahren und Anschuldigungen ist. Der Internationale Strafgerichtshof hat im November 2024 Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant ausgestellt, da es berechtigte Gründe für die Annahme gab, dass sie für Verbrechen in seiner Zuständigkeit verantwortlich waren. Israel stellt die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs in Frage und weist die Vorwürfe zurück.

Netanyahu nutzte seine Intervention, um direkt auf seine Kritiker zu reagieren. Er verteidigte die israelische Armee und beschuldigte Regierungen, Politiker und Aktivisten, die von Völkermord sprechen, Lügen über sein Land zu verbreiten.

Der Abgang von Dutzenden Diplomaten zu Beginn seiner Rede gab diesem Teil der Rede eine besondere Dimension: Einige der Gesprächspartner, auf die der Premierminister antwortete, waren nicht mehr im Raum anwesend.

Frankreich und Großbritannien direkt angegriffen

Benjamin Netanyahu beschränkte seine Kritik nicht auf die erklärten Gegner Israels. Es wurde auch auf mehrere westliche Länder ausgerichtet, darunter Frankreich und Großbritannien.

Als Reaktion auf die Vorwürfe des Kolonialismus gegen Israel verwies er Paris und London auf ihre eigene Kolonialgeschichte. Er stellte die Verwendung dieser Qualifikation in Frage, um die israelische Präsenz in den palästinensischen Gebieten zu beschreiben.

Der Streit geht über die Rhetorik hinaus. Paris und London haben ihre Position angesichts bestimmter israelischer Politik, einschließlich der Westbank und der Siedlungen, verschärft. Die Palästinenserfrage war ein wichtiger Bestandteil der Diskussionen der Generalversammlung in dieser Woche.

Netanyahu griff auch die Türkei und Katar an. Auf der anderen Seite hat er seinen Dank an Donald Trump und die Vereinigten Staaten vervielfacht, die als Israels wichtigster Partner im Krieg gegen den Iran und bei den Bemühungen zur Rückgewinnung der in Gaza festgehaltenen Geiseln dargestellt wurden.

Netanyahu reagiert auch auf den Bürgermeister von New York

Die amerikanische Dimension setzte sich fort mit einem Angriff auf den Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, der Netanjahu scharf kritisiert hatte und sich auf seine Festnahme wegen des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs bezog.

Der israelische Premierminister sprach ihn direkt vom Rednerpult aus an.

Er beschuldigte ihn des Antisemitismus und beschuldigte ihn, ihn daran zu hindern, nach New York zu kommen. Mamdani wies daraufhin diese Vorwürfe zurück.

Netanyahus Besuch fand in einer besonders angespannten Umgebung statt. In New York fanden Demonstrationen gegen seine Anwesenheit und gegen den von Israel geführten Krieg statt. Mehr als hundert Menschen wurden bei Demonstrationen rund um die UN-Sequenz verhaftet.

Der Abgang der Delegationen markiert den Beginn und den Ton der Rede

Das Hauptbild dieser Intervention wird jedoch das der Diplomaten bleiben, die ihre Sitze verlassen, als Benjamin Netanjahu auf das Rednerpult zusteuerte.

Die Bewegung bedeutet nicht, dass alle Länder, die nicht im Raum waren, eine identische diplomatische Position eingenommen hatten. Staaten, die gegen die israelische Politik sind, teilen weder die gleichen Beziehungen zu Israel noch die gleichen Positionen zum Iran, zur Hamas oder zur Hisbollah. Einige haben keine diplomatischen Beziehungen zu Israel, während andere ihre Beziehungen zum hebräischen Staat normalisiert haben oder einen regelmäßigen Austausch mit ihm pflegen.

Die ersten verfügbaren Informationen erfordern auch Vorsicht bei der genauen Zählung. Die wichtigsten internationalen Agenturen bestätigten den Abgang von Dutzenden von Diplomaten, ohne sofort eine erschöpfende und verifizierte Liste aller an der Bewegung beteiligten Staaten zu veröffentlichen. Einige Quellen berichteten von einer viel höheren Anzahl abwesender Delegationen, aber Anwesenheit, Abwesenheit und Teilnahme an einem Streik sind nicht unbedingt gleichbedeutend.

Auf der anderen Seite ist ein Element direkt dokumentiert: Der Raum wurde zu Beginn der Intervention unter konkurrierenden Farben und Applaus weitgehend geleert, und Netanyahu entschied sich, sofort auf die Diplomaten zu reagieren, die gingen, anstatt ihre Geste zu ignorieren.

Seine Rede folgte dem gleichen Register für fast vierzig Minuten. Er behauptete die Operationen gegen den Iran, stellte den Krieg an mehreren Fronten als einen Kampf um das Überleben Israels dar, behauptete, der Hamas und der Hisbollah entscheidende Schläge versetzt zu haben, und wies die Vorwürfe bezüglich Gaza zurück. Er griff auch mehrere ausländische Regierungen und Politiker an, während er sich seinen wichtigsten Dank an die Vereinigten Staaten und Donald Trump vorbehielt.

Für den Libanon ist die Sequenz doppelt. Die libanesische Delegation nahm an der Abflugbewegung des Raumes teil, während Netanyahu wenige Minuten später einen Pager als Symbol für die israelische Kampagne gegen die Hisbollah benutzte und die Zerstörung des größten Teils des Arsenals behauptete, das seine Regierung der Bewegung zuschrieb.

Die Passage von Netanjahu nach New York endet mit einer Konfrontation, die in den freien Plätzen ebenso zum Ausdruck kam wie in seiner Rede. Die Debatten der 81. Generalversammlung werden am Freitag, dem 25. September, mit der erwarteten Intervention des libanesischen Premierministers Nawaf Salam fortgesetzt.

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