Macron verteidigt die Souveränität des Libanon bei der UNO

- Advertisement -

39

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Auf dem Rednerpult der UN-Generalversammlung am Dienstag, den 22. September 2026 in New York widmete Emmanuel Macron einen wesentlichen Teil seiner letzten Rede vor der UNO als französischer Präsident der Nahostkrise. Für den Libanon war seine Botschaft besonders direkt: Zerstörung im Süden und Vertreibung von Menschen sind mit einem Angriff auf die libanesische Souveränität verbunden, während seiner Ansicht nach die Entwaffnung der Hisbollah nur durch die Wiederherstellung der Autorität eines völlig souveränen libanesischen Staates dauerhaft erreicht werden kann. Gleichzeitig verhärtete der französische Präsident seine Rede gegenüber Israel und glaubte, dass die Sicherheit des hebräischen Staates nicht durch die Verletzung der Souveränität seiner Nachbarn aufgebaut werden könne.

Die Passage, die dem Libanon gewidmet war, besetzte nur wenige Minuten einer viel größeren Intervention. Es konzentriert sich jedoch auf die Doktrin, die Paris seit mehreren Monaten verteidigt: israelischer Rückzug, Wiederherstellung der Autorität des libanesischen Staates, Waffenmonopol durch legitime Institutionen und politische Lösung von Sicherheitsfragen. Macron weigerte sich daher, die beiden Themen zu trennen, die die libanesische Debatte dominieren. Er verurteilte die Verletzung der Souveränität des Landes und bekräftigte, dass die Hisbollah ihre Waffen abgeben müsse.

Macron bei der UNO: Libanon kehrt zur Souveränität zurück

Emmanuel Macron baute seine Passage über den Nahen Osten auf einem Prinzip auf: staatliche Souveränität. Sie war der Ansicht, dass ihr Respekt allein Frieden und Sicherheit in der Region wiederherstellen könnte. Libanon kam zuerst in dieser Sequenz vor Palästina und der Westbank. Diese Wahl gab dem libanesischen Fall einen besonderen politischen Platz in einer Rede, die weitgehend der Verteidigung des Völkerrechts und des Multilateralismus gewidmet war.

Der französische Präsident sprach von vertriebenen Libanesen und Dörfern im Süden, die « einer nach dem anderen zerstört wurden ». Diese Formulierung bezieht sich direkt auf die territoriale Realität des Konflikts: Südlibanesische Orte bleiben im Zentrum militärischer Operationen, Vertreibung und Rechtsstreitigkeiten zwischen Beirut und Israel. Macron stellte die Krise daher nicht nur als Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah dar. Sie hat sie in den breiteren Kontext der Souveränität eines Staates und des Schutzes seines Volkes gestellt.

Dann verband er diese Souveränität mit der Waffenakte der Hisbollah. « Nur ein völlig souveräner Libanon kann zur Rückgabe von Waffen an die Hisbollah führen », sagte der französische Staatschef. Der Satz ist wichtig, weil er eine politische Ordnung setzt. In der französischen Argumentation darf die Entwaffnung der schiitischen Bewegung nicht aus einer dauerhaften Substitution der israelischen Armee durch den libanesischen Staat resultieren. Sie muss aus der Stärkung der libanesischen Institutionen und der Wiederherstellung ihrer Autorität im ganzen Land resultieren.

Diese Position bedeutet nicht, dass die Hisbollah verschont bleibt. Macron fordert ausdrücklich, dass die Bewegung ihre Waffen zurückgibt. Seit mehreren Monaten ist Paris der Ansicht, dass das Gewaltmonopol an legitime Institutionen zurückgegeben werden muss. Aber der französische Präsident stellt diese Forderung in einen Rahmen, der auch Israel Verpflichtungen auferlegt. Die libanesische Souveränität kann nicht gegen die Waffen der Hisbollah geltend gemacht werden, während sie ignoriert wird, wenn es um die israelische Militärpräsenz oder Operationen im Libanon geht.

Eine viel direktere Kritik an der israelischen Strategie

In diesem Punkt markiert die Rede vom 22. September eine ihrer stärksten Passagen. Emmanuel Macron sagte, dass diejenigen, die behaupten, die Sicherheit Israels zu gewährleisten, indem sie die Souveränität ihrer Nachbarn verletzen, einen « schlimmeren Fehler » begehen. Er fügte hinzu, dass eine solche Strategie die israelische Sicherheit kurz- und langfristig schwächte. Der Punkt geht daher über den libanesischen Fall hinaus: Er zielt auf ein regionales Sicherheitskonzept ab, das auf einer militärischen Intervention jenseits der israelischen Grenzen basiert.

Im Libanon angewandt, ist die Botschaft eindeutig. Paris ist nicht der Ansicht, dass israelische Sicherheitsbedenken Israel ein allgemeines Recht geben, auf libanesischem Territorium zu intervenieren. Frankreich erkennt die Sicherheitsherausforderungen an, denen Israel gegenübersteht, bestreitet jedoch, dass ihre Behandlung durch Streiks, territoriale Präsenz oder Operationen, die die Autorität Beiruts schwächen, aufrechterhalten werden kann.

Diese Kritik ist Teil einer Linie, die Macron bereits vor der Generalversammlung formuliert hat. Im Juli, während einer Reise nach Syrien, fasste er die französische Position in zwei parallelen Forderungen zusammen: Die Hisbollah muss Waffen zurückgeben und Israel muss den Libanon verlassen. Er hatte sich auch für einen Koordinierungsmechanismus ausgesprochen, um Sicherheitsbedenken ohne sofortige Bombardements anzugehen. Die New Yorker Rede übernimmt diese Architektur und verleiht ihr internationale Sichtbarkeit.

Die französische Argumentation hat also zwei Teile, die antworten. Die erste betrifft die Hisbollah: Keine bewaffnete Organisation sollte langfristig den libanesischen Staat ersetzen. Die zweite ist Israel: Keine Nachbarmacht sollte die Schwächung des libanesischen Staates ausnutzen, um ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen mit Gewalt durchzusetzen. In beiden Fällen stellt Paris den libanesischen Staat in den Mittelpunkt der Lösung.

Südlibanon, konkreter Punkt der französischen Rede

Der Hinweis auf zerstörte Dörfer und vertriebene Bevölkerungen verleiht dem Diskurs eine konkrete Dimension. Der Süden wird nicht als eine einfache Linie der militärischen Konfrontation bezeichnet. Macron besteht auf den Konsequenzen für die Einwohner und auf der Schwierigkeit, ein normales Leben wiederherzustellen, bis die libanesische Souveränität effektiv wiederhergestellt ist.

Dieses Thema ist für Beirut von zentraler Bedeutung. Die nachhaltige Rückkehr der Binnenvertriebenen hängt von den Sicherheitsbedingungen, dem Wiederaufbau der betroffenen Orte und der Fähigkeit des Staates ab, die Kontrolle über das Territorium zurückzugewinnen. Die Präsenz der israelischen Streitkräfte, die Streiks und die Aufzeichnungen über die Waffen der Hisbollah bleiben miteinander verflochten. Eine auf eines dieser Elemente beschränkte Lösung würde andere Spannungsursachen intakt lassen.

Für Paris muss die libanesische Armee die Institution sein, um die sich diese Wiederaufnahme der Souveränität organisiert. Frankreich arbeitet seit langem daran, die libanesischen Streitkräfte zu stärken. Diese Priorität hat durch Diskussionen über die Zukunft der internationalen Vereinbarung im Süden und den geplanten Rückzug der UNIFIL ab 2027 zusätzliche Bedeutung erlangt.

Wenige Tage vor seiner Rede in New York hatte Macron in Paris den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und König Abdullah II. von Jordanien empfangen. Die Gespräche am 17. September konzentrierten sich speziell auf die Bedürfnisse der libanesischen Streitkräfte, die Sicherheit im Süden und Optionen zur Vermeidung eines Vakuums nach der UNIFIL. Die UN-Sequenz ist daher nicht isoliert. Sie erweitert eine diplomatische und militärische Initiative, die vor der Generalversammlung ergriffen wurde.

Entwaffnung der Hisbollah ohne Schwächung des Staates

Der heikelste Punkt bleibt die Entwaffnung der Hisbollah. Emmanuel Macron hat ihn weder gemieden noch relativiert. Er bezeichnete es ausdrücklich als Bedingung für die Wiederherstellung der Sicherheit im Libanon und in den Nachbarländern. Aber seine Formulierung unterscheidet sich von der Logik, dass israelischer militärischer Druck allein das Mittel wäre, um dieses Ergebnis zu erreichen.

Die französische Position basiert auf einer politischen Beobachtung: den libanesischen Staat aufzufordern, die Hisbollah zu entwaffnen, bedeutet, diesem Staat die Mittel zu geben, seine Autorität effektiv auszuüben. Dies bedeutet die Stärkung der Armee, der Institutionen und der Sicherheitsmechanismen. Paris befürchtet, dass eine weitere Schwächung der staatlichen Strukturen die Abrüstung erschweren und das Risiko einer inneren Konfrontation erhöhen wird.

Macron hatte diese Argumentation im Juli mit großer Präzision erklärt. Er warnte, dass die Beseitigung der Hisbollah-Waffen nicht beantragt werden könne, während diejenigen geschwächt würden, die das legitime Gewaltmonopol innehaben. Er hatte sogar die Gefahr erwähnt, das Land in einen Bürgerkrieg zu treiben, wenn dieser Widerspruch nicht berücksichtigt würde. In New York verdichtete er diese Doktrin in den Begriff des « voll souveränen Libanon ».

Diese Formulierung ist auch für die libanesischen Behörden wichtig. Präsident Joseph Aoun und die Regierung von Nawaf Salam bekräftigten ihren Willen, das staatliche Waffenmonopol wiederherzustellen. Die Frage betrifft nun den Zeitplan, die Mittel und Garantien für die Durchführung dieses Prozesses, ohne weitere interne Konfrontationen zu verursachen und ohne den Süden einer ständigen israelischen Besatzung oder Operationen auszusetzen.

Israel direkt vom Souveränitätsprinzip betroffen

Macrons Rede beschränkte sich nicht auf den Libanon. Die Sequenz, die Gaza und der Westbank gewidmet war, stärkte den Umfang ihrer Kritik an der israelischen Regierung. Der französische Präsident verurteilte den Mangel an echter humanitärer Verbesserung in Gaza und stellte die internationale Glaubwürdigkeit der anhaltenden Krise in Frage. Sie griff auch die Logik der israelischen Operationen in der Westbank an.

Macron stellte insbesondere die Verwendung des Kampfes gegen die Hamas als allgemeine Rechtfertigung für die Politik in den palästinensischen Gebieten in Frage. Seine Äußerungen zur Westbank provozierten eine sehr starke Reaktion des Büros des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, der sie als « groteske Absurdität » bezeichnete. Diese Reaktion zeigt, dass die verbale Konfrontation zwischen Paris und der israelischen Regierung jetzt technische Meinungsverschiedenheiten übersteigt.

Für den Libanon ist dies eine wichtige Entwicklung. Die französische Kritik an israelischen Operationen wird nicht mehr nur im Namen der Stabilität der libanesisch-israelischen Grenze formuliert. Sie fügt sich in eine allgemeinere Denunziation der Anwendung von Gewalt ein, wenn sie die Souveränität der Nachbarn Israels oder die Rechte der Palästinenser verletzt. Macron versucht daher, dasselbe Prinzip auf mehrere regionale Theater anzuwenden.

Gleichzeitig hält der französische Präsident an seinem Engagement für die Sicherheit Israels fest. Gerade im Namen dieser Sicherheit stellt er die Strategie der israelischen Regierung in Frage. Sein Argument ist nicht, dass Israel keine legitimen Sicherheitsbedenken hat, sondern dass die wiederholte Verletzung der Souveränität seiner Nachbarn, sagt er, zu mehr Instabilität und damit zu mehr Unsicherheit führt.

Gaza und die Westbank verleihen dem Diskurs regionale Bedeutung

Die Passage, die Gaza gewidmet war, war eine der beleidigendsten der Rede. Macron erinnerte an die im Jahr zuvor mit mehreren anderen Ländern angekündigte Anerkennung des Staates Palästina. Angesichts der Kritik an dieser Anerkennung als rein symbolisch kippte er das Argument um, indem er fragte, welche Glaubwürdigkeit die internationale Gemeinschaft behielt, wenn sie in Gaza inaktiv bliebe.

Er prangerte auch einen Frieden an, der seiner Ansicht nach keine nachhaltige Wiedereröffnung humanitärer Kanäle ermöglicht habe. Dann fragte er, ob die in New York versammelten Führer weiterhin über eine « Show nachdenken sollten, die uns alle beschämt ». Der Ton steht im Gegensatz zu einer französischen Diplomatie, die seit langem bestrebt ist, öffentlich ein sehr strenges verbales Gleichgewicht zwischen Israels Sicherheit und der Kritik an seinen Operationen zu wahren.

Diese Entschlossenheit verleiht der Passage über den Libanon mehr Gewicht. Wenn Macron von den zerstörten Dörfern des Südens spricht, ist dieser Satz keine isolierte Bemerkung. Es gehört zu einer Sequenz, in der der französische Präsident die territorialen und menschlichen Folgen der israelischen Strategie in mehreren Nachbargebieten in Frage stellt.

Dies bedeutet nicht, dass Paris die Positionen der Hisbollah übernimmt oder ihre Forderungen an sie aufgibt. Im Gegenteil, Macron verbündet sich in derselben Argumentation mit der Entwaffnung der Bewegung und dem Ende der israelischen Angriffe auf die libanesische Souveränität. Diese Gleichzeitigkeit ist der Kern der französischen Position: Der Libanon darf kein Territorium sein, das von einer autonomen bewaffneten Organisation benutzt wird, um gegen Israel vorzugehen, oder ein Raum, in den Israel im Namen seiner Sicherheit eingreifen könnte.

Eine französische Doktrin, die auf dem « gleichen Recht für alle » basiert

Der Faden der Rede geht über den Nahen Osten hinaus. Emmanuel Macron verteidigte eine internationale Ordnung, in der Souveränität nicht von der militärischen Macht eines Staates oder seiner Allianzen abhängt. Er stellte diese Auffassung dem entgegen, was er als die Rückkehr der Kraft ohne Herrschaft und Machtlogik bezeichnete.

Für Paris ist diese Kohärenz auch eine Frage der diplomatischen Glaubwürdigkeit. Frankreich kann die territoriale Integrität der Ukraine gegenüber Russland nicht verteidigen, während es Verletzungen der Souveränität im Nahen Osten anders behandelt. Macron hatte dieses Prinzip bereits formuliert, als er nach Syrien zog: Das Völkerrecht kann sich nicht nach Breiten und Längen ändern.

Im libanesischen Fall führt diese Doktrin zu einer anspruchsvollen Gleichung. Die Hisbollah muss ihr autonomes Arsenal aufgeben. Israel muss die territoriale Integrität des Libanon respektieren. Die libanesische Armee muss stationiert werden können. Die Institutionen in Beirut müssen die tatsächliche Ausübung ihrer Souveränität wiedererlangen. Schließlich muss ein Sicherheitssystem verhindern, dass die Grenze zu einer permanenten Front wird.

Dieser Ansatz versucht, die binäre Wahl zwischen israelischen und Hisbollah-Sicherheitsargumenten zu durchbrechen. Paris will den Schwerpunkt auf den libanesischen Staat verlagern. Dies impliziert jedoch, dass die Regierung über ausreichende militärische, politische und finanzielle Ressourcen verfügt. Diese Bedingung bleibt eines der Haupthindernisse für die Anwendung der französischen Doktrin.

UNIFIL und der Post-2026 Kontext

Die UNIFIL-Frage gibt der Rede eine zusätzliche Dringlichkeit. Die internationale Vereinbarung im Süden muss eine große Transformation durchlaufen, mit einem geplanten Rückzug ab Januar 2027. Für den Libanon besteht das Risiko in einem Sicherheitsvakuum in einem Gebiet, in dem die Gleichgewichte nach wie vor fragil sind.

Frankreich arbeitet daher mit dem Libanon, Jordanien und mehreren europäischen und arabischen Partnern an Lösungen, die die libanesische Armee begleiten könnten. Die Diskussionen umfassten Schulungen, Ausrüstung, Informationen, Unterstützung und internationale Mechanismen, die bestimmte Funktionen, die derzeit von UNIFIL ausgeführt werden, übernehmen könnten.

Die Herausforderung ist sowohl politisch als auch militärisch. Ein neuer Mechanismus kann nicht wirksam sein, wenn die Hauptfragen der Souveränität offen bleiben. Der Rückzug Israels, die Rüstungskontrolle, der Einsatz der libanesischen Armee und die Sicherheit der Bevölkerung müssen koordiniert voranschreiten. Andernfalls würde die Ersetzung einer internationalen Mission durch eine andere Architektur nur vorübergehend die Symptome der Krise bewältigen.

Macrons Rede vor den Vereinten Nationen muss daher vor dem Hintergrund dieser Frist gelesen werden. Indem er auf einem « voll souveränen Libanon » besteht, setzt der französische Präsident weniger einen Slogan als ein operatives Ziel: die Sicherheitsverantwortung schrittweise an libanesische Institutionen zu übertragen und gleichzeitig externe Garantien zu erhalten, die es ermöglichen, dass dieser Übergang nicht zu einer neuen Konfrontation wird.

Was der Diskurs verändert und was er nicht regelt

Für Beirut liegt die politische Hauptbedeutung der Rede darin, dass Frankreich die Entwaffnung der Hisbollah öffentlich mit der Achtung der libanesischen Souveränität durch Israel verbindet. Diese Artikulation ermöglicht es den libanesischen Behörden, das Waffenmonopol zu verteidigen, ohne diese Politik als Ausführung einer israelischen Forderung darzustellen. Es stellt den Prozess in eine libanesische institutionelle Logik.

Die Rede verstärkt auch den diplomatischen Druck auf Israel. In Bezug auf die zerstörten Dörfer, Vertriebenen und die libanesische Souveränität vor der Generalversammlung internationalisiert Macron erneut ein Thema, das auf ein Eins-zu-eins-Verhältnis militärischer Gewalt zwischen Israel und der Hisbollah reduziert werden könnte. Paris behauptet, dass die libanesische Grenze und das libanesische Territorium dem Völkerrecht unterliegen und nicht nur dem Kräfteverhältnis.

Aber diese französische Position reicht nicht aus, um die konkreten Probleme zu lösen. Der Zeitplan für einen israelischen Rückzug, die Modalitäten für die Entwaffnung der Hisbollah, die Fähigkeit der libanesischen Armee, überall zu stationieren, die von Israel geforderten Sicherheitsgarantien und der künftige internationale Mechanismus bleiben getrennt, auch wenn sie miteinander verbunden sind.

Die Rede vom 22. September enthält daher keinen detaillierten Umsetzungsplan. Vielmehr legt sie die Grundsätze fest, die Frankreich für die nächste Phase als Richtschnur sehen möchte. Sein Interesse am Libanon liegt genau in der Kombination dieser Prinzipien: die Verweigerung einer konkurrierenden bewaffneten Souveränität, die von der Hisbollah verkörpert wird, die Verweigerung der libanesischen Souveränität, die durch israelische Intervention amputiert wird, und die Unterstützung der Armee als Institution, die für die Wiedererlangung der Kontrolle über das Territorium verantwortlich ist.

In New York brachte Macron den Libanon in einen breiteren diplomatischen Kampf um den Wert des Völkerrechts. Der nächste Schritt wird weniger in den Erklärungen als in der Fähigkeit von Paris und seinen Partnern bestehen, diese Doktrin in konkrete Mechanismen umzuwandeln: Unterstützung der libanesischen Streitkräfte, Organisation der Post-FINUL, Wiederaufbau des Südens, Rückkehr von Vertriebenen, israelischer Rückzug und effektiver Transfer von Waffen an staatliche Institutionen. Wenige Monate nach Beginn des UNIFIL-Austritts wird nun die französische Position an dieser Umsetzung gemessen.