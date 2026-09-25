Salam-Pezeshkian: hinter den Kulissen einer Ernennung, die die Spannungen der neuen Beziehung zwischen Beirut und Teheran offenbart

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Irans gesuchtes Treffen trotz libanesischer Vorbehalte

Das Treffen zwischen Nawaf Salam und Masoud Pezeshkian in New York war kein einfaches Protokolltreffen, das mechanisch am Rande der UN-Generalversammlung organisiert wurde. Hinter dem offiziellen Foto des libanesischen Premierministers und des iranischen Präsidenten erscheint eine heiklere Sequenz. Berichten zufolge bat Teheran um das Interview. Innerhalb der libanesischen Delegation hätte dieser Antrag keine sofortige Unterstützung gefunden. Außenminister Youssef Raggi soll Vorbehalte geäußert haben. Nawaf Salam entschied sich schließlich für das Treffen.

Dieses Schiedsverfahren ist aufschlussreich. Der Premierminister hat sich nicht dafür entschieden, den Iran zu meiden, während die Beziehungen zwischen den beiden Ländern von der Hisbollah-Frage, der Waffenfrage und den Folgen des regionalen Krieges durchkreuzt werden. Im Gegenteil, sie akzeptierte einen direkten Dialog, gab ihm aber einen besonderen politischen Inhalt. Die in New York verteidigte Linie besteht darin, die Beziehungen zu Teheran aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zu versuchen, sie in einen institutionellen Rahmen zu stellen: zwei souveräne Staaten, gemeinsame Interessen, Nichteinmischung und Respekt für die Entscheidungen des libanesischen Staates.

Der Kontext macht diesen Ansatz sensibler als ein gewöhnliches diplomatisches Treffen. Der Libanon steht vor einer neuen Phase des Krieges, die den Süden tief getroffen, die Menschen vertrieben und eine bereits sehr schwere Wirtschaftskrise verschärft hat. Gleichzeitig hat der Staat einen Prozess eingeleitet, der darauf abzielt, die Autorität der Armee zu erweitern, den israelischen Rückzug zu erwirken und das Waffenmonopol sowie die Entscheidung über Krieg und Frieden zu widmen. Der Iran unterhält seit Jahrzehnten strategische Beziehungen zur Hisbollah. Jede Diskussion zwischen Beirut und Teheran betrifft daher direkt eines der heikelsten Themen der libanesischen Politik.

Die Anwesenheit von Youssef Raggi und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi während des Interviews verleiht dem Treffen auch eine institutionelle Dimension. Trotz der zuvor gemeldeten Vorbehalte nahm der libanesische Minister an dem Treffen teil, sobald die Entscheidung getroffen wurde. Die Episode zeigt somit eine taktische Meinungsverschiedenheit innerhalb der Exekutive, aber keinen öffentlichen Bruch der institutionellen Kette.

Libanon zahlte einen hohen Preis: Salams zentrale Botschaft

Nawaf Salam hat eine Formel verwendet, die die neue Doktrin, die er im Verhältnis zu Teheran etablieren will, zusammenfasst: Der Libanon hat einen hohen Preis in Bezug auf Sicherheit, Stabilität und Wirtschaft bezahlt und will nicht länger eine Arena für regionale Konflikte oder den Austausch von Botschaften zwischen den Mächten sein.

Dieser Satz bezieht sich direkt auf die Erfahrungen der letzten Jahre. Die militärischen Entscheidungen, die im Rahmen der regionalen Zusammenstöße getroffen wurden, hatten erhebliche Folgen für das libanesische Territorium. Die Zerstörung im Süden, die Vertreibung von Menschen, die Lähmung der wirtschaftlichen Aktivitäten und die Last des Wiederaufbaus haben den Druck auf ein Land erhöht, das die Auswirkungen des finanziellen Zusammenbruchs, der 2019 begann, noch nicht aufgefangen hat.

Salam formuliert seine Botschaft jedoch nicht als Bruch mit dem Iran. Im Gegenteil, es erinnert daran, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und ihrer Bevölkerung alt sind. Aber er fügte sofort hinzu, dass der Libanon eine « neue Seite » eröffnen wolle. Der Inhalt dieser neuen Seite ist definiert: ein gesundes Verhältnis zwischen Staat und Staat, basierend auf der Achtung der Souveränität und Unabhängigkeit aller, der Abwesenheit von Einmischung in innere Angelegenheiten und der Suche nach gemeinsamen Interessen.

Die Wortwahl ist wichtig. « Staat zu Staat » bedeutet, dass Beirut den Schwerpunkt der Beziehung verschieben will. Irans Gesprächspartner muss der libanesische Staat sein und keine politische oder militärische Organisation, die unabhängig von ihm handelt. Es geht nicht darum, das Verschwinden der iranischen politischen Beziehungen im Libanon zu fordern. Erklärtes Ziel ist es, offizielle Institutionen zum Rahmen für die bilateralen Beziehungen zu machen.

Diese Doktrin schließt sich dem allgemeinen Diskurs der Regierung über Souveränität an. Derselbe Premierminister, der Israel aufforderte, das libanesische Territorium vollständig zu verlassen, sagte, dass der Staat seine Autorität über das ganze Land allein ausüben sollte. In dieser Konstruktion werden äußere Souveränität und innere Souveränität als untrennbar dargestellt. Der Libanon kann nicht ein Ende der israelischen Besatzung fordern und gleichzeitig akzeptieren, dass bestimmte strategische Entscheidungen seinen Institutionen entgehen.

Die Rückkehr eines iranischen Botschafters wird zu einer politischen Geste

Eines der konkretesten Elemente des Interviews war die Bitte des Iran, einen neuen Botschafter in Beirut zu ernennen. Auf den ersten Blick könnte der Ansatz als einfaches diplomatisches Problem angesehen werden. Im aktuellen Kontext trägt sie jedoch eine breitere Botschaft.

Die Forderung nach einem neuen Botschafter läuft darauf hinaus, gewöhnliche diplomatische Kanäle zu einer Zeit zu bevorzugen, in der Beirut von einer zwischenstaatlichen Beziehung spricht. Die Botschaft wird somit zum institutionellen Instrument, mit dem Meinungsverschiedenheiten, Forderungen und gemeinsame Interessen angegangen werden müssen.

Diese Bitte zeigt auch, dass die Regierung nicht versucht, mit Teheran Schluss zu machen. Trotz des Krieges und der politischen Spannungen will Salam eine aktive iranische diplomatische Vertretung im Libanon unterhalten. Die angestrebte Änderung betrifft somit die Art der Beziehung und nicht ihre Existenz.

Diese Unterscheidung ist wichtig angesichts der zwei entgegengesetzten Lesungen, die oft die libanesische Debatte dominieren. Die erste betrachtet jede Normalisierung mit dem Iran als Akzeptanz seines Einflusses durch die Hisbollah. Der zweite interpretiert jeden Anspruch auf Souveränität gegen Teheran als einen Versuch, Washington zu brechen oder zu verwirren. Salams Ansatz versucht, einen dritten Weg zu bauen: eine vollständige diplomatische Beziehung zum Iran aufrechtzuerhalten und gleichzeitig strengere politische Grenzen für die Intervention in libanesische Angelegenheiten festzulegen.

Der Erfolg dieses Ansatzes wird jedoch von der Praxis abhängen. Die Ernennung eines Botschafters allein verändert das Kräfteverhältnis nicht. Es wird bedeutsam, wenn die sensibelsten Fälle durch die offiziellen Institutionen gehen und Teheran akzeptiert, dass Entscheidungen über libanesisches Territorium in Beirut getroffen werden.

Hisbollah im Mittelpunkt des Gesprächs, auch wenn es nicht genannt wird

Die Frage der Hisbollah strukturiert notwendigerweise diese Beziehung. Es erscheint hinter den drei Prinzipien, die von der Regierung verteidigt werden: die Ausweitung der staatlichen Autorität, das Waffenmonopol und die Exklusivität der Entscheidung über Krieg und Frieden.

Die Position der Hisbollah bleibt sehr unterschiedlich. Seine parlamentarische Vertretung bekräftigte die Legitimität des Widerstands und hielt seine militärische Rolle angesichts der israelischen Besatzung und Angriffe für notwendig. Anlässlich des zweiten Jahrestages des Todes von Hassan Nasrallah und Hashem Safieddine erneuerte der parlamentarische Block der Hisbollah sein Engagement für die derzeitige Führung der von Naim Kassem geführten Partei und verteidigte die Kontinuität der Wahl des Widerstands.

Diese Divergenz ist daher nicht theoretisch. Die Regierung erklärt, dass Waffen ausschließlich vom Staat kontrolliert werden müssen. Die Hisbollah ist der Ansicht, dass die fortgesetzte israelische Besatzung und die Angriffe die Aufrechterhaltung ihrer militärischen Kapazitäten rechtfertigen. Der Iran, die wichtigste regionale Unterstützung der Bewegung, ist direkt besorgt darüber, wie dieser Widerspruch angegangen wird.

Die Botschaft von Salam an Pezeshkian kann daher als Versuch gelesen werden, die Diskussion zu bewegen. Anstatt mit einer direkten Konfrontation mit der Hisbollah zu beginnen, erinnert Beirut Teheran an die Prinzipien, die die internationalen Beziehungen des Libanon regeln sollten. Während der Iran die Souveränität und Nichteinmischung des libanesischen Staates anerkennt, ist die logische Konsequenz, dass die strategischen Entscheidungen auf libanesischem Territorium in der Verantwortung der libanesischen Institutionen liegen müssen.

Aber es gibt keine Informationen, die darauf hindeuten, dass diese Interpretation vom Iran in all seinen Auswirkungen akzeptiert wurde. Das Treffen eröffnet einen Dialog. Es löst die grundlegende Meinungsverschiedenheit nicht auf.

Iranische Beziehungen werden für Libanon teurer

Der Krieg hat den Kontext, in dem die Debatte über den Iran stattfindet, grundlegend verändert. Die Kosten der Konfrontation sind nicht mehr nur politisch oder sicherheitspolitisch. Es ist wirtschaftlich und sozial.

Der Süden muss erheblichen Zerstörungen ausgesetzt sein. Mehrere Dörfer erlitten große Schäden. Familien bleiben vertrieben oder leben in Unsicherheit. Landwirtschaft, Handel und lokale Infrastruktur sind betroffen. Der Wiederaufbau wird erhebliche Ressourcen erfordern, während der libanesische Staat immer noch mit einer tiefen Finanzkrise konfrontiert ist.

Gleichzeitig erreichen die Lebenshaltungskosten ein extrem hohes Niveau. Eine Familie von vier Personen, die eine Unterkunft in Beirut oder seinen Vororten mieten, benötigt möglicherweise zwischen 1.400 und 1.500 US-Dollar pro Monat, um nur Wohnraum, Mindestnahrung, Strom, Wasser und Transport zu decken. Diese Schätzung schließt jedoch medizinische Versorgung, Medikamente, Bildung, Telekommunikation und mehrere wesentliche Ausgaben aus.

Der regionale Krieg übt auch Druck auf die Energiepreise aus. Der Ölanstieg wirkt sich auf den Transport, die privaten Erzeuger und die Frachtkosten aus. Die Inflation in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 erreichte rund 17%, viel mehr als zu Beginn des Jahres prognostiziert.

In diesem Zusammenhang hat die von Salam verwendete Formel zum « hohen Preis », den der Libanon zahlt, eine sehr konkrete Bedeutung. Eine neue Beteiligung des Territoriums an einer regionalen Konfrontation hätte Konsequenzen, die die libanesische Wirtschaft immer weniger aufnehmen kann.

Teheran verhandelt auch eigenen Ausweg aus der Krise

Das Treffen findet parallel zu viel umfassenderen Verhandlungen rund um den Iran statt. Die Vereinigten Staaten und Teheran erkunden einen Ausstieg aus dem Krieg. Indirekte Kanäle operieren in New York, wobei Katar insbesondere eine Rolle spielt. China drängt auch auf eine Wiederaufnahme der Diskussionen über die Islamabad-Referenz.

Die Verhandlungen betreffen die Straße von Ormuz, die Sanktionen und das Blockaderegime, die eingefrorenen iranischen Vermögenswerte und die Atomfrage. Sie betreffen auch die verschiedenen regionalen Fronten. Der Libanon erscheint daher möglicherweise in einer viel breiteren Verhandlung zwischen Washington und Teheran.

Diese Dimension beunruhigt Beirut ebenso sehr, wie sie ihm eine Möglichkeit bietet. Die amerikanisch-iranische Deeskalation kann den Druck auf den Libanon verringern. Aber die Regierung will verhindern, dass Entscheidungen über ihr Territorium zwischen ausländischen Mächten ohne libanesische Beteiligung verhandelt werden.

Genau deshalb ist der direkte Dialog mit Pezeshkian wichtig. Salam versucht festzustellen, dass der Libanon nicht länger nur eine Angelegenheit im Verhältnis zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten sein darf. Er muss seine eigene Stimme und Interessen haben.

Diese Position ist umso wichtiger, als es Berichte über regionale Diskussionen gibt, die die Einstellung von Kriegen an mehreren Fronten, einschließlich Libanon, Gaza und Jemen, umfassen können. Wenn solche Verhandlungen voranschreiten, will Beirut vermeiden, dass seine Sicherheitszukunft als bloßes Gegenstück in einem breiteren Abkommen definiert wird.

Die Reserven von Youssef Raggi zeigen eine Divergenz der Methode

Die Vorbehalte, die dem Außenminister vor dem Treffen gemacht wurden, ermöglichen ein besseres Verständnis der internen Debatten. Sie sollten nicht in institutionelle Konflikte verwandelt werden, deren Quellen keine Beweise liefern. Sie zeigen jedoch, dass die Art und Weise, wie die iranischen Beziehungen gehandhabt werden, nicht vollständig einheitlich gelesen wird.

Eine Linie könnte in Betracht ziehen, dass ein hochrangiges Treffen mit dem iranischen Präsidenten Teheran eine politische Normalisierung ohne ausreichende Entschädigung geben könnte. Ein anderer glaubt, dass es gerade notwendig ist, direkt mit dem Iran zu sprechen, um die neuen Regeln zu erklären, die die Regierung einführen will.

Nawaf Salam wählte die zweite Methode. Er akzeptierte das Treffen, aber er benutzte es, um über Souveränität, Nichteinmischung, israelischen Rückzug und Staatsmonopol zu sprechen. Die diplomatische Öffnung wird somit zum Mittel, um eine anspruchsvolle Botschaft zu vermitteln, anstatt ein Zeichen der Ausrichtung.

Diese Wahl steht auch im Einklang mit dem diplomatischen Stil des Premierministers in New York. Sie trifft sich gleichzeitig mit arabischen, europäischen, russischen, syrischen und iranischen Führern. Ziel ist es, zu verhindern, dass der Libanon in eine einzige Achse gefesselt wird, wenn seine Zukunft von einer sehr breiten Palette von Partnern abhängt.

Die unterschiedliche Methodik innerhalb der Delegation ergab jedoch eine Frage, die wahrscheinlich zurückkommen würde: Wie weit sollte das Verhältnis zum Iran normalisiert werden, bevor konkrete Änderungen in der Frage von Waffen und Souveränität vorgenommen werden?

Salam spricht mit Pezeshkian, aber auch mit der Hisbollah

Die Botschaft an den iranischen Präsidenten hat auch ein inneres Ziel. Indem er sagt, dass der Libanon nicht länger als Boden für regionale Konflikte dienen will, spricht Salam implizit zu libanesischen politischen Kräften, die externe Allianzen unterhalten.

Die Formel leugnet nicht die Existenz dieser Allianzen. Es setzt eine Grenze: Keine regionale Beziehung sollte es einer libanesischen Partei erlauben, allein über eine Konfrontation mit dem ganzen Land zu entscheiden.

Dieses Thema wurde nach den Kriegen von 2023 und 2026 besonders heikel. Die Kritik am Engagement der Hisbollah hat zugenommen, da die Zerstörung zunimmt. Insbesondere Walid Jumblatt erinnerte an seine Opposition gegen die Beteiligung des Iran und der Hisbollah an regionalen Konflikten, war aber der Meinung, dass der Dialog mit der Partei immer noch erforderlich sei.

Diese Kombination aus Kritik und Dialog ähnelt in einem anderen Register Salams Ansatz gegenüber Teheran. Die Regierung versucht nicht, eine sofortige Trennungspolitik aufzubauen. Sie versucht, die Spielregeln durch die Stärkung der Institutionen schrittweise zu ändern.

Die Schwierigkeit liegt in der Tatsache, dass die Hisbollah ihre Waffen angesichts Israels immer noch für notwendig hält. Solange die Besatzung anhält und die Angriffe weitergehen, hat die Partei ein starkes Argument, um eine schnelle Herausforderung ihres Arsenals abzulehnen.

Der Erfolg der Regierungsstrategie hängt daher auch vom israelischen Rückzugsprozess ab. Je mehr Territorium die Armee zurückgewinnt und je mehr Sicherheit der Staat bieten kann, desto stärker wird das Argument für ein Waffenmonopol. Umgekehrt nährt die Fortsetzung der Besatzung den Diskurs des Widerstands.

Iran steht vor der neuen Sprache des libanesischen Staates

Die wirkliche Herausforderung des Treffens ist schließlich, wie Teheran auf diese neue libanesische Formulierung reagieren wird. Die Regierung fordert den Iran nicht auf, aus der diplomatischen Landschaft zu verschwinden. Er bat ihn, eine von den Institutionen strukturierte Beziehung zu akzeptieren.

Dies mag semantisch erscheinen, aber es beeinflusst direkt die Art des iranischen Einflusses im Libanon. Seit Jahren ist die strategische Beziehung zwischen Teheran und der Hisbollah in Sicherheitsfragen oft wichtiger als die institutionelle Beziehung zwischen den beiden Staaten. Die neue Doktrin versucht, diese Hierarchie umzukehren.

Die Bitte um Ernennung eines neuen Botschafters entspricht genau dieser Logik. Es bedeutet: Der Libanon will mit dem Iran sprechen, aber er will es über die staatlichen Kanäle tun. Die Botschaft zur Nichteinmischung ergänzt diesen Ansatz. Das Waffenmonopol verleiht ihm seine Sicherheitsdimension.

Die iranische Antwort kann jedoch nicht allein durch diplomatische Erklärungen bewertet werden. Sie muss im Verhalten beachtet werden: Haltung gegenüber den Entscheidungen der libanesischen Regierung, Haltung zum Waffenmonopolprozess, Beziehung zur Hisbollah und mögliche Einbeziehung der libanesischen Frage in die Verhandlungen mit Washington.

Der wahre Test wird nach New York kommen

Das Treffen in New York stellte einen direkten politischen Kanal wieder her, zu einer Zeit, als sich die Beziehungen in verbale Konfrontation hätten entwickeln können. Es gab auch Nawaf Salam die Möglichkeit, die Prinzipien der Politik, die er verfolgen will, festzulegen.

Aber die schwierigsten Fälle bleiben völlig offen. Israel besetzt immer noch libanesische Gebiete. Die Hisbollah behält ihre Waffen. Die amerikanisch-iranischen Verhandlungen gehen weiter. Der regionale Krieg ist nicht endlich vorbei. Der Süden muss wieder aufgebaut werden und die Armee muss ihre Kontrolle ausweiten.

Die Beziehung zu Teheran wird daher nach ihrer Fähigkeit beurteilt werden, diese Transformationen zu begleiten, ohne sie zu blockieren. Wenn der Iran akzeptiert, dass libanesische Entscheidungen vom Staat getroffen werden und eine Deeskalation unterstützt, die den israelischen Rückzug ermöglicht, kann die Formel einer « neuen Seite » konkreten Inhalt annehmen.

Wenn im Gegenteil die Beziehung zwischen Staat und Staat auf die diplomatische Sprache beschränkt bleibt, während strategische Entscheidungen weiterhin durch parallele Kanäle gehen, wird das New Yorker Treffen nur die Form geändert haben.

Genau das ist es, was den Reserven, die dem Interview vorausgingen, so viel Bedeutung beimisst. In der Debatte innerhalb der Exekutive ging es nicht nur um die Möglichkeit, einen ausländischen Präsidenten zu treffen. Es ging um die Effektivität des Dialogs mit dem Iran. Nawaf Salam entschied sich, diesen Weg zu testen. Er öffnete die Tür, aber indem er Bedingungen auf den Tisch legte, die das Herz der Beziehungen zwischen den beiden Ländern betreffen: Souveränität, Nichteinmischung, Waffenmonopol und Weigerung, den Libanon auf den Boden eines anderswo beschlossenen Krieges zurückzugeben.

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