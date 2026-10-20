Berichten zufolge hat Washington Joseph Aoun gebeten, die Entwaffnung der Hisbollah zu beschleunigen, die Untersuchungen des Sprengstoffs Dahr al-Baydar zu intensivieren und die militärischen Verhandlungen mit Israel fortzusetzen. Der angebliche Druck der USA bringt die libanesischen Behörden in Gefahr einer internen Konfrontation und einer großen politischen Krise.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Druck der USA auf die libanesischen Behörden soll am Vorabend der für den 20. Oktober 2026 geplanten Militärverhandlungen in Tampa eine neue Phase erreicht haben. Ein Telefoninterview zwischen US-Außenminister Marco Rubio und Präsident Joseph Aoun konzentrierte sich Berichten zufolge auf mehrere Sicherheitsanforderungen. Dazu gehören Untersuchungen der Hisbollah, fortgesetzte Operationen gegen ihre militärischen Netzwerke und die Einrichtung neuer Koordinierungsmechanismen mit Israel. Zur gleichen Zeit führte die Ankunft eines US-Geheimdienstoffiziers in Beirut Berichten zufolge zu Darstellungen bei mehreren libanesischen Beamten. Diese Informationen, die von journalistischen Quellen berichtet werden, ziehen einen Kontext starker Spannungen. Sie erlauben jedoch keine unabhängige Bestätigung aller in Washington vergebenen Bewerbungen.

Ein Interview zwischen Marco Rubio und Joseph Aoun im Zentrum der Spannungen

US-Außenminister Marco Rubio soll Präsident Joseph Aoun persönlich gebeten haben, die Maßnahmen gegen die Hisbollah zu beschleunigen. Nach den am 20. Oktober 2026 gemeldeten Informationen deckte dieses Telefoninterview mehrere sensible Sicherheitsprobleme ab. Insbesondere möchte Washington konkrete Ergebnisse bei Untersuchungen der militärischen Aktivitäten der Bewegung erzielen. Der Fall von Sprengstoffen, die in Dahr al-Baydar abgefangen wurden, soll einen wichtigen Platz in diesem Gespräch eingenommen haben. Die Behörden der Vereinigten Staaten würden Informationen über die beteiligten Personen und mögliche Verantwortlichkeiten der Hisbollah-Führungskräfte einholen. Diese Forderungen wären Teil einer umfassenderen Strategie zur Stärkung der Autorität des libanesischen Staates in militärischen und Sicherheitsfragen.

Laut dem verfügbaren Bericht äußerte Rubio auch sein Erstaunen über den Mangel an genauen Informationen über bestimmte Finanzströme, die der Hisbollah zugeschrieben werden. Der US-Beamte erwähnte Berichten zufolge erhebliche Summen, die sich den Kreisläufen der Bewegung angeschlossen hätten. Diese Beträge basieren jedoch auf Schätzungen, deren Berechnungsmethoden nicht detailliert sind. Es ist daher unmöglich, ihren Ursprung oder Bestimmungsort genau zu bestimmen. Dennoch soll der Außenminister die libanesischen Behörden aufgefordert haben, ihre Untersuchungen zu verstärken. Dieser Ansatz würde Finanznetzwerke, aber auch militärische Aktivitäten beinhalten, die für Regierungsentscheidungen kontraproduktiv sein könnten. Der amerikanische Druck würde sich somit auf mehrere Dimensionen der Funktionsweise der Hisbollah konzentrieren, jenseits der Frage ihrer Waffen allein.

Die libanesische Teilnahme an den Tampa-Verhandlungen wäre ein weiterer zentraler Punkt des Interviews gewesen. Berichten zufolge warnte Rubio Joseph Aoun vor den Folgen der möglichen Abwesenheit der libanesischen Delegation. Die Vereinigten Staaten wollen den Prozess mit Israel trotz der anhaltenden Differenzen zwischen den beiden Seiten fortsetzen. Den Berichten zufolge würde Washington diese Verhandlungen als unverzichtbares Instrument für die Einführung neuer Sicherheitsbestimmungen ansehen. Der Außenminister hätte daher auf der Notwendigkeit bestanden, die Gespräche fortzusetzen. Der genaue Inhalt seiner Warnungen ist jedoch nicht vollständig dokumentiert. Die verfügbaren Informationen ermöglichen es, einen angeblichen diplomatischen Druck zu identifizieren, aber das Gespräch zwischen den beiden Beamten nicht vollständig zu rekonstruieren.

Dahr al-Baydars Fall wird zu einer diplomatischen Angelegenheit

Das Abfangen einer Sprengstofflieferung in Dahr al-Baydar hat zu einer Reihe politischer und sicherheitspolitischer Spannungen geführt. Die am 20. Oktober veröffentlichten Informationen stellen diesen Fall als eines der Hauptelemente der Meinungsverschiedenheit zwischen den Behörden und der Hisbollah dar. Die nach der Entdeckung eingeleiteten Untersuchungen veranlassten libanesische Beamte, die Umstände des Transports und die Personen, die wahrscheinlich daran teilgenommen haben, zu untersuchen. Der Fall hätte auch die Aufmerksamkeit der US-Behörden auf sich gezogen. Washington möchte, dass Untersuchungen Verantwortlichkeiten ermitteln, die über diejenigen hinausgehen, die direkt am Transport beteiligt sind. Diese vermeintliche Forderung wirft eine wichtige Frage auf: Wie weit können die Justiz- und Sicherheitsbehörden ihre Ermittlungen fortsetzen, ohne eine Konfrontation mit der betreffenden Bewegung zu verursachen?

Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass die libanesischen Behörden die zuständigen Behörden um eine Ausweitung der Untersuchungen ersucht haben. Berichten zufolge waren gerichtliche Maßnahmen vorgesehen, unter anderem um Personen zu finden, die an der Beförderung von Sprengstoffen beteiligt sind. Die Dokumente begründen jedoch nicht die strafrechtliche Haftung bestimmter Beamter. Die Existenz einer Untersuchung ist kein Beweis für Schuld. Ebenso müssen politische Aussagen, die den Fall umgeben, von gerichtlichen Feststellungen unterschieden werden. Diese Unterscheidung ist in einem Fall unerlässlich, in dem parteiische Spannungen die Darstellung von Fakten beeinflussen können. Die Anklagen gegen die Hisbollah können die Ergebnisse von Gerichtsverfahren nicht ersetzen. Die zuständigen Behörden bleiben für die Festlegung etwaiger Zuständigkeiten verantwortlich.

Der Fall ging jedoch über gewöhnliche strafrechtliche Ermittlungen hinaus. Sie interveniert, während die Regierung von Nawaf Salam versucht, die staatliche Kontrolle über Waffen und militärische Aktivitäten zu stärken. Die Hisbollah stellt mehrere Entscheidungen bezüglich ihrer Waffen in Frage. Seine Beamten sind der Ansicht, dass der Widerstand eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung des Territoriums gegen Israel behält. Auf der anderen Seite bekräftigen die Regierungsbehörden ihre Bereitschaft, Gesetze durchzusetzen und die institutionelle Autorität zu bewahren. Diese Divergenz bringt die Sicherheitskräfte in eine schwierige Situation. Sie müssen rechtliche Entscheidungen treffen und gleichzeitig Vorfälle vermeiden, die zu Konfrontationen führen könnten. Die Untersuchung von Sprengstoffen scheint daher ein besonders sensibles Thema in den Beziehungen zwischen Macht und Bewegung zu sein.

US-Geheimdienstler soll Kontakte in Beirut verstärkt haben

Einer der heikelsten Aspekte veröffentlichter Informationen ist der Ansatz, der den US-Geheimdiensten zugeschrieben wird. Ein neuer Leiter des lokalen US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency Station angeblich in Beirut angekommen, nachdem er Aufgaben in Israel. Den Berichten zufolge traf dieser Beamte, bekannt als Austin, mehrere libanesische Gesprächspartner. Dieser Austausch behandelte Berichten zufolge Sicherheitsoperationen und die gegen die Hisbollah erwarteten Maßnahmen. Die verfügbaren Informationen erlauben jedoch keine unabhängige Bestätigung der genauen Identität der verantwortlichen Person, des vollständigen Zeitplans ihrer Sitzungen oder des Inhalts jeder ihrer Beiträge. Behauptungen bezüglich seiner Rolle sollten daher als Informationen betrachtet werden, die journalistischen Quellen zugeschrieben werden.

Nach den gleichen Informationen beschuldigte der US-Beamte die libanesischen Behörden, gegenüber der Hisbollah vorsichtig zu sein. Insbesondere fragte er seine Gesprächspartner, warum sie zögerten, sich an Operationen zu beteiligen, die zu internen Konfrontationen führen könnten. Seine Kommentare deuten auf einen zwingenderen Ansatz hin als den von den libanesischen Behörden formell befürworteten. Allerdings ist kein Transkript dieser Austausche in den Dokumenten verfügbar. Es wäre daher übertrieben, auf die Existenz einer amerikanischen Entscheidung zu schließen, einen Bürgerkrieg zu provozieren. Die Informationen können nur verwendet werden, um festzustellen, dass eine Veröffentlichung dieser Person besonders feste Anfragen zuweist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Sicherheitsstufen bleibt entscheidend für das Verständnis des Umfangs der Datei.

Zu den angeblichen Anfragen gehörte die Suche nach Hisbollah-Funktionären, die am Waffentransport beteiligt waren. Es wurde auch berichtet, dass sie die Identifizierung von Depots und Einrichtungen beinhalteten, in denen militärische Ausrüstung untergebracht werden konnte. Die Behörden der Vereinigten Staaten möchten, dass die libanesischen Streitkräfte ihre Operationen in mehreren Regionen verstärken. Die südlichen Vororte von Beirut, Bekaa und dem Süden gehören zu den in den verfügbaren Informationen genannten Gebieten. Aus den Dokumenten geht jedoch nicht hervor, dass ein detailliertes operationelles Programm angenommen wurde. Sie weisen auch nicht nach, dass bestimmte Transaktionen direkt von den US-Diensten bestellt worden wären. Die institutionellen Verantwortlichkeiten bleiben unterschiedlich: Entscheidungen über die Armee und die Sicherheitskräfte liegen in der Verantwortung der libanesischen Behörden.

Joseph Aoun befiehlt eine Stärkung der inneren Sicherheit

Die Sicherheitssitzung unter dem Vorsitz von Joseph Aoun im Baabda-Palast ist hingegen eine offiziell dokumentierte Veranstaltung. Der Staatschef brachte wichtige Militär- und Sicherheitsbeamte zusammen, um die interne Situation zu diskutieren. Der Armeekommandant, General Rodolphe Haykal, war unter den Teilnehmern. Beamte der inneren Sicherheitskräfte, der allgemeinen Sicherheit, der Staatssicherheit und des Geheimdienstes waren ebenfalls anwesend. Dieses Treffen findet in einem Klima statt, das durch mehrere Vorfälle und wachsende Besorgnis über die Stabilität des Landes gekennzeichnet ist. Insbesondere haben die Behörden die notwendigen Maßnahmen geprüft, um Störungen zu verhindern und die Koordinierung zwischen den Institutionen zu stärken.

Joseph Aoun forderte eine strengere Durchsetzung. Er betonte die Notwendigkeit, bewaffnete Demonstrationen zu verhindern und illegale Waffen und Munition zu konfiszieren. Er forderte auch eine Beschleunigung der Ermittlungen und die Übermittlung von Fällen an die zuständigen Gerichte. Der Präsident betonte die Bedeutung vorbeugender Maßnahmen und des kontinuierlichen Informationsaustauschs zwischen den Diensten. Sie will Kompetenzüberschneidungen vermeiden und die Wirksamkeit von Interventionen erhöhen. Diese Richtlinien gelten für das gesamte libanesische Hoheitsgebiet. Dazu gehören Bereiche, in denen die jüngsten Vorfälle zu Spannungen geführt haben. Die angekündigten Entscheidungen sind formal Teil einer Politik der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung und des Schutzes der Bürger.

Das Staatsoberhaupt forderte auch eine stärkere Sicherheitspräsenz in den nicht von Israel besetzten südlichen Dörfern. Diese Maßnahme sollte dazu beitragen, die Bewohner zu beruhigen und ihren Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen zu erleichtern. Es spiegelt den Wunsch wider, die Rolle der Institutionen in den von militärischen Operationen betroffenen Gebieten zu stärken. Die Dokumente enthalten jedoch keine formalen Beweise dafür, dass die Entscheidungen von Baabda eine direkte Antwort auf die Forderungen von Marco Rubio darstellen. Ihre chronologische Nähe kann Fragen aufwerfen. Es reicht nicht aus, einen ursächlichen Zusammenhang nachzuweisen. Die Unterscheidung zwischen offiziell angekündigten libanesischen Entscheidungen und dem gemeldeten Druck der USA bleibt daher unerlässlich.

Hisbollah warnt Behörden vor Konfrontationsrisiken

Die Reaktionen der Hisbollah spiegeln die Schwere der internen Spannungen wider. Mehrere Führer der Bewegung haben die Maßnahmen verurteilt, die sie als gegen den Widerstand gerichtet betrachten. Insbesondere der Präsident des parlamentarischen Blocks der Widerstandsloyalität, Mohammad Raad, verteidigte die militärische Rolle der Hisbollah. Er behauptete, dass Widerstand seiner Ansicht nach eine notwendige Wahl für die nationale Verteidigung sei. Er kritisierte auch die Aussagen, die seine Legitimität in Frage stellten. Diese Positionen finden statt, während die Regierung ihre Bemühungen zur Stärkung des staatlichen Waffenmonopols fortsetzt. Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher sowohl die Sicherheitsentscheidungen als auch die Definition der militärischen Rolle der Hisbollah im libanesischen institutionellen System.

Berichten zufolge warnte die Bewegung auch Militär- und Sicherheitsbeamte. Berichten zufolge wies er darauf hin, dass bestimmte Aktionen gegen seine Einrichtungen als feindliche Handlungen angesehen werden könnten. Solche Warnungen würden Operationen umfassen, die den erzwungenen Eintritt in Gebäude oder die Festnahme von Bewegungsbeamten beinhalten könnten. Die verfügbaren Informationen bestätigen nicht den vollständigen Inhalt dieser Nachrichten. Sie zeigen jedoch, dass das Risiko von Zwischenfällen zwischen den Sicherheitskräften und Hisbollah-Mitgliedern ein großes Problem darstellt. Die Behörden müssen daher die Anwendung von Gerichtsentscheidungen mit der Verhinderung von Konfrontation in Einklang bringen.

Die Situation ist umso heikler, als die Hisbollah weiterhin in politischen Institutionen vertreten ist. Seine Minister nahmen an der Regierung von Nawaf Salam teil, trotz Meinungsverschiedenheiten über mehrere Sicherheitsentscheidungen. Diese institutionelle Präsenz erschwert jede Lektüre zwischen Staat und Bewegung. Hisbollah stellt bestimmte Regierungspolitik in Frage, während sie die Beteiligung an der Exekutive behält. Die Behörden ihrerseits müssen die Gesetze durchsetzen, ohne jede Intervention in eine politische Konfrontation zu verwandeln. Diese Situation erklärt wiederholte Forderungen nach Zurückhaltung und Koordination. Er hebt auch die Schwierigkeiten hervor, mit denen die Armee konfrontiert ist, wenn eine Sicherheitsoperation eine Organisation mit einer bedeutenden politischen und sozialen Vertretung betrifft.

Armee will eine Verschlechterung der Situation verhindern

Die aus militärischen Quellen gesammelten Informationen stellen einen Ansatz dar, der sich auf die Erhaltung der inneren Stabilität konzentriert. Berichten zufolge hat die Armee ihre Intervention in mehreren Bereichen nach den jüngsten Vorfällen verstärkt. Die Entdeckung von Sprengstoffen in Dahr al-Baidar, Spannungen in der Galerie Semaan und die Versammlungen von Motorradfahrern haben zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen geführt. Militärische Kräfte haben ihre Sichtbarkeit in bestimmten Gebieten von Beirut und seinen südlichen Vororten erhöht. Diese Interventionen sollen Störungen vorbeugen und die Bevölkerung beruhigen. Sie stellen nicht unbedingt Operationen dar, die ausschließlich gegen die Hisbollah gerichtet sind.

Militärische Quellen deuten darauf hin, dass mehrere Operationen in den südlichen Vororten ohne größere Opposition durchgeführt wurden. Dazu gehören Festnahmen im Zusammenhang mit illegalen Schießereien und Drogenfällen. Diese Information steht im Gegensatz zu den weit verbreiteten Konfrontationsszenarien, die in einigen politischen Erzählungen erwähnt werden. Sie deuten darauf hin, dass die Sicherheitskräfte in Bereichen, die als sensibel gelten, noch Handlungsspielraum haben. Diese Situation garantiert jedoch nicht die Abwesenheit von Spannungen bei zukünftigen Interventionen. Die Art der Operationen und die beteiligten Personen können die Reaktionen vor Ort verändern. Militärs betonen daher die Notwendigkeit, vorsichtig vorzugehen und sich auf Maßnahmen zur Vermeidung von Zwischenfällen zu konzentrieren.

Die militärische Institution muss auch ihre Missionen im Süden fortsetzen. Israelische Angriffe, Zerstörung und territoriale Probleme mobilisieren weiterhin seine Fähigkeiten. Die Aussicht auf eine Transformation der internationalen Präsenz fügt eine zusätzliche Schwierigkeit hinzu. Die Armee muss daher ihre Ressourcen zwischen der inneren Sicherheit, dem Schutz der Bevölkerung und ihrer Verantwortung in den Grenzregionen verteilen. Diese Anhäufung von Missionen erklärt die Bedeutung, die der Koordinierung zwischen den verschiedenen Abteilungen beigemessen wird. Es hilft auch, das Potenzial für eine Strategie zu verstehen, die auf groß angelegten Zwangsoperationen basiert.

Tampa-Verhandlungen verleihen dem Druck eine regionale Dimension

Tampas militärische Diskussionen finden in einem Kontext statt, in dem die israelischen und libanesischen Forderungen weit entfernt sind. Israel möchte die Entwaffnung der Hisbollah in den Mittelpunkt des Prozesses stellen. Die libanesischen Behörden forderten ihrerseits die Einstellung der Angriffe, den Rückzug der besetzten Gebiete und die Umsetzung der bestehenden Verpflichtungen. Die Frage der libanesischen Gefangenen ist auch eine der Forderungen Beiruts. Diese Divergenz erschwert die Aussichten auf eine Einigung. Dennoch versuchen die Vereinigten Staaten, die Diskussionen fortzusetzen und Mechanismen zu entwickeln, um Zwischenfälle zwischen den beiden Armeen zu verhindern.

Nach verfügbaren Informationen möchte Washington regelmäßigere direkte militärische Kontakte knüpfen. Dies könnte einen operativen Austausch bei Grenzvorfällen ermöglichen. Eine solche Entwicklung weckt jedoch Vorbehalte im Libanon. Militärs befürchten, dass vor der Lösung territorialer Fragen ein ständiger Koordinierungsmechanismus eingerichtet wird. Das Risiko bestünde dann darin, sich auf israelische Sicherheitsanforderungen zu konzentrieren, ohne eine ausreichende Entschädigung zu erhalten. Die libanesischen Behörden verteidigen weiterhin die Umsetzung der Resolution 1701 und die Achtung ihrer Souveränität. Tampas Diskussionen scheinen somit eine Erweiterung der Spannungen zu sein, die auch durch die Innenpolitik gehen.

Die bevorstehenden Wahlen in Israel am 27. Oktober verstärken die Unsicherheiten. Benjamin Netanyahu setzt eine Kampagne fort, die von Sicherheitsfragen und Beziehungen zu den Vereinigten Staaten geprägt ist. Donald Trump hat ihn öffentlich unterstützt. Diese Situation führt zu Fragen über die Möglichkeiten israelischer Zugeständnisse vor der Wahl. Die veröffentlichten Informationen deuten jedoch nicht darauf hin, dass eine neue Militäroperation aus Wahlgründen beschlossen würde. Sie zeigen vor allem, dass Verhandlungen in einer Zeit starker politischer und regionaler Spannungen stattfinden.

Ein US-Druck, dessen Auswirkungen schwer zu messen sind

Die Washington zugewiesenen Anträge beziehen sich auf verschiedene Bereiche. Sie würden die militärischen Operationen der Hisbollah, Finanzkanäle, gerichtliche Ermittlungen und die Teilnahme des Libanon an Verhandlungen mit Israel abdecken. Ihre Akkumulation deutet auf einen amerikanischen Willen hin, die Einschränkungen der Bewegung zu verstärken. Die Dokumente messen jedoch nicht genau den Einfluss dieser Ansätze auf libanesische Entscheidungen. Die Behörden in Beirut haben ihre eigenen institutionellen Ziele. Die Stärkung der Sicherheit, der Strafverfolgung und des Schutzes der Bevölkerung gehören zu den Aufgaben, die sie formell beanspruchen.

Die zentrale Frage bleibt die angewandten Mittel. Die libanesischen Behörden versuchen, ihre Handlungsfähigkeit in einem Kontext politischer Spannungen und externer Bedrohungen zu stärken. Die Hisbollah ihrerseits ist der Ansicht, dass Maßnahmen, die auf ihre Bewaffnung abzielen, ihre Fähigkeit, Israel zu widerstehen, schwächen könnten. Die USA wollen schnellere Veränderungen. Diese Leitlinien überschneiden sich nur teilweise. Ihre Koexistenz erklärt die Schwierigkeiten libanesischer Beamter, sensible Sicherheitsentscheidungen zu treffen.

Die verfügbaren Informationen belegen nicht die Existenz eines offiziell angenommenen amerikanischen Plans, um eine Konfrontation zwischen der Armee und der Hisbollah zu provozieren. Sie dokumentieren jedoch besonders starke vermeintliche Forderungen, libanesische Sicherheitsentscheidungen und Warnungen der Bewegung. Ihre Folgen werden insbesondere von den gerichtlichen Ermittlungen, den tatsächlichen Operationen und der Entwicklung der militärischen Verhandlungen abhängen. Ab dem 20. Oktober 2026 gibt es in den Dokumenten keine Beweise dafür, dass eine interne Konfrontation unvermeidlich wäre. Die Situation ist nach wie vor durch ein erhebliches Spannungsverhältnis zwischen Sicherheitserfordernissen, politischen Gleichgewichten und der Notwendigkeit, die Stabilität des Libanon zu erhalten, gekennzeichnet.