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Eine Untersuchung der Finanzkreisläufe der Hisbollah soll im Libanon eine neue Richtung eingeschlagen haben. Nach Geldtransferunternehmen und Wechselstuben würden sich die Untersuchungen nun auf Immobilientransaktionen erstrecken. Der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Ahmad Rami Hajj, hat Berichten zufolge gebeten, die Herkunft der Mittel zu überprüfen, die für den Kauf von Immobilien in mehreren Regionen verwendet wurden. Dies würde etwas Kapital aus der libanesischen Emigration in den Bereich der Forschung bringen. Sie interveniert, während die Vereinigten Staaten versuchen, den finanziellen Druck auf die Hisbollah zu erhöhen. Aber die angebliche Erweiterung der Untersuchungen wirft eine heikle Frage auf: Wie können wir nach den Ressourcen einer politischen und militärischen Organisation suchen, ohne die gewöhnlichen Transfers von Expatriates zu beeinträchtigen?

Ahmad Rami Hajj würde Untersuchungen auf den Immobiliensektor ausdehnen

Der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Ahmad Rami Hajj, hat Berichten zufolge die Geheimdienstabteilung der Internen Sicherheitskräfte gebeten, die Überprüfung der Finanzkreisläufe zu verstärken, die mit der Hisbollah in Verbindung gebracht werden könnten. Erste Forschung würde sich auf Geldtransferunternehmen und Wechselstuben konzentrieren. Die Ermittler würden unter anderem versuchen, Operationen im Zusammenhang mit der Bewegung oder der Vereinigung von Al Qard Al Hassan zu identifizieren. Nach Informationen, die am 20. Oktober 2026 bekannt wurden, weitete der Magistrat seine Untersuchungen später auf bestimmte Immobilientransaktionen aus. Berichten zufolge forderte er eine Überprüfung der Herkunft des Kapitals, das für den Kauf von Waren in verschiedenen libanesischen Regionen verwendet wurde. Diese Änderung wäre bedeutend. Die Forschung würde nicht mehr nur Geldbewegungen zwischen Finanzintermediären betreffen, sondern auch die Verwendung von Mitteln bei Immobilienkäufen. Dies könnte Käufer betreffen, deren Ressourcen aus dem Ausland stammen. In den vorliegenden Informationen sind jedoch weder die betreffenden Transaktionen noch die Zahl der betroffenen Personen angegeben. Sie duplizieren auch nicht die gerichtlichen Anweisungen, die angeblich an die Ermittler geschickt wurden.

Dies wäre Teil des Wunsches, die Kontrollen über Bargeldtransaktionen zu verstärken. Die Schritte, die dem Richter zugeschrieben werden, werden als Antwort auf die amerikanischen Sorgen über die Finanzkanäle der Hisbollah dargestellt. Insbesondere soll der Kapitalverkehr über Bankschecks hinaus erschwert werden. Der Durchgang durch ein Finanzinstitut würde eine Prüfung der Herkunft der bei bestimmten Transaktionen gebundenen Beträge ermöglichen. Die direkte Verbindung zwischen US-Anträgen und gemeldeten Gerichtsentscheidungen wird jedoch nicht durch ein offizielles Dokument festgestellt. Die vorliegenden Informationen beschreiben einen angeblichen Untersuchungsschwerpunkt, ohne festzustellen, ob den Immobilienkäufern neue Verpflichtungen auferlegt wurden. Sie erwähnen keine generelle Aussetzung von aus ausländischem Kapital finanzierten Transaktionen. Die Frage bezieht sich daher auf den tatsächlichen Umfang der Forschung: genau identifizierte Transaktionen oder eine breitere Sammlung von Akquisitionen, deren Mittel aus der Emigration stammen.

Schiiten-Expatriates besonders in Untersuchungen erwähnt

Einer der heikelsten Aspekte des Falls betrifft libanesische Auswanderer. Die veröffentlichten Informationen deuten darauf hin, dass besonderes Augenmerk auf Gelder aus den Libanesen in Nordamerika, Europa und Afrika gelegt wird. Sie beziehen sich speziell auf schiitische Expatriates. Diese angebliche Richtung erscheint in einem Kontext, in dem die US-Behörden versuchen, die finanziellen Ressourcen der Hisbollah zu identifizieren. Es wirft Fragen zu den Kriterien auf, nach denen die untersuchten Transaktionen ausgewählt wurden. Die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft ist jedoch kein Beweis für eine finanzielle Beziehung zu einer politischen oder militärischen Organisation. Die vorliegenden Dokumente bestätigen nicht das Vorliegen einer gerichtlichen Untersuchung auf der Grundlage dieses Kriteriums. Sie bieten auch keine Liste der Käufer oder Transaktionen, die untersucht werden. Der Umfang dieser besonderen Aufmerksamkeit bleibt daher ungewiss. Es kann sich um Transaktionen mit spezifischen finanziellen Merkmalen handeln, aber die veröffentlichten Informationen machen es nicht klar.

Auslandstransfers sind auch wichtig, um vertriebene Familien im Südlibanon zu unterstützen. Die Informationen vom 20. Oktober 2026 beziehen sich insbesondere auf Hilfeleistungen von Verwandten, die in Nordamerika, Europa und Afrika leben. Diese Ressourcen können zu den täglichen Ausgaben der von den Zusammenstößen betroffenen Haushalte beitragen. Einige können auch verwendet werden, um Wohnbedürfnisse zu finanzieren. Eine Verschärfung der Überprüfungen könnte daher Personen betreffen, die nichts mit den militärischen Aktivitäten der Hisbollah zu tun haben. In den Dokumenten wird jedoch keine allgemeine Entscheidung zur Begrenzung von Familientransfers erwähnt. Es ist auch nicht erwiesen, dass Expatriates wegen ihrer Gemeinschaftszugehörigkeit am Erwerb von Eigentum gehindert wurden. Die in dieser Phase genannten Folgen beziehen sich auf die mit einer Zunahme der Kontrollen verbundenen Risiken. Es handelt sich nicht um Wirkungen, die bereits durch Untersuchungen nachgewiesen wurden.

Karim Souaids Beobachtungen gegen US-Schätzungen

Der Gouverneur der Bank des Libanon, Karim Suaid, erscheint in einem anderen Teil der Finanzakte. Berichten zufolge teilte er den Gesprächspartnern der Vereinigten Staaten mit, dass die im Libanon tätigen Finanzkreisläufe bestimmte Kapitalbewegungen von außergewöhnlichem Ausmaß über einen kurzen Zeitraum nicht verzeichnet hätten. Diese Bewertung würde Transaktionen über die Bank of Lebanon, Bankinstitute, Transfergesellschaften und Wechselstuben umfassen. Es kommt nach der Veröffentlichung von Informationen über die Ankunft von 200 Millionen Dollar für die Hisbollah. Gleichzeitig wäre ein Hilfsprogramm der Bewegung mit geschätzten 600 Millionen Dollar verbunden gewesen. Diese Beträge entsprechen unterschiedlichen Angaben. Der erste betrifft vermutete Transfers, während der zweite sich auf die geschätzte Finanzierung eines Unterstützungspakets bezieht. Die Dokumente liefern keine Aufzeichnungen, um diese Beträge zu überprüfen, oder die Methoden, die zur Erstellung aller Schätzungen verwendet werden.

Die Vereinigten Staaten würden sich auch auf die Fähigkeit der Hisbollah konzentrieren, ihre finanziellen und sozialen Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Die oben genannten Audits würden unter anderem untersuchen, ob die Bewegung weiterhin ihre Mitglieder bezahlt und ihre Gesundheits-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen finanziert. Dies würde die Forschung auf den Betrieb ihrer Unterstützungsstrukturen ausdehnen. Sie interveniert, während die Hisbollah Programme für Binnenvertriebene vorlegt. Die Finanzierung dieser Programme ist daher eine politische und soziale Frage. In den Dokumenten wird jedoch nicht klar zwischen den Ressourcen für die verschiedenen Aktivitäten unterschieden. Sie weisen auch nicht nach, dass die genannten Beträge den gleichen Kreislauf durchlaufen hätten. Die Differenz zwischen den veröffentlichten Schätzungen und den dem Gouverneur zugeschriebenen Beobachtungen reicht nicht aus, um das Vorliegen geheimer Transfers festzustellen. Es zeigt vor allem, dass Herkunft und Fluss bestimmter Ressourcen im Mittelpunkt der Fragen bleiben.

Finanzieller Druck im Kontext politischer Konfrontation

Die angeblichen Ermittlungen finden in einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen den libanesischen Behörden und der Hisbollah statt. Die Informationen vom 20. Oktober 2026 beziehen sich auf amerikanische Forderungen bezüglich der militärischen und finanziellen Aktivitäten der Bewegung. Staatssekretär Marco Rubio soll Präsident Joseph Aoun aufgefordert haben, die Maßnahmen gegen bestimmte Netzwerke zu verstärken. Dieser angebliche Druck geht mit Untersuchungen von Sprengstoffen einher, die in Dahr al-Baydar abgefangen wurden, und mit Sicherheitsoperationen in mehreren Gebieten. Die Hisbollah ihrerseits verurteilt die Initiativen, die sie als gegen ihre Handlungsfähigkeit gerichtet betrachtet. Ihre Beamten verteidigen die Rolle des Widerstands gegen Israel. Gleichzeitig bekräftigen die libanesischen Behörden ihre Verpflichtung, Gesetze durchzusetzen und die staatliche Kontrolle über Sicherheitsfragen zu stärken. In diesem Zusammenhang könnte die Finanzforschung ein neues Thema der politischen Konfrontation werden.

Die Ausweitung von Untersuchungen auf Immobilientransaktionen würde jedoch eine andere Dimension einführen. Es könnte sich auf Transaktionen von Personen beziehen, deren Ressourcen aus dem Ausland stammen. Die Justizbehörden sollten dann mögliche Verbindungen zwischen dem untersuchten Kapital und den gesuchten Straftaten herstellen. Anhand der verfügbaren Informationen wird nicht festgestellt, ob diese Beweise bereits erhoben wurden. Sie berichten keine offizielle Bilanz über die relevanten Immobilienkäufe. Es werden keine anzahl verdächtiger transaktionen, gesamtbeträge und listen der verfolgten personen angegeben. Ab dem 20. Oktober 2026 basiert die Akte daher hauptsächlich auf Informationen über die angebliche Ausweitung der Forschung. Seine Bedeutung liegt in der Änderung der von ihnen beschriebenen Methode: Finanzintermediäre wieder zur Kapitalverwendung zu bewegen, insbesondere bei Immobilien. Sein wirklicher Umfang wird von den tatsächlichen Verfahren und den Elementen abhängen, die die Ermittler festlegen können.

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