TRIPOLI SOUKS – 700 Jahre Mamlukenhandel 1289 brachten die Mamlukenarmeen von Sultan Qalaoun Tripolis zurück zu den Kreuzfahrern und bauten eine neue Stadt am Fuße der Zitadelle. Seit mehr als..

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TRIPOLI SOUKS – 700 Jahre Mamlukenhandel

1289 brachten die Mamlukenarmeen von Sultan Qalaoun Tripolis zurück zu den Kreuzfahrern und bauten eine neue Stadt am Fuße der Zitadelle. Seit mehr als sieben Jahrhunderten umfassen seine Souks Handwerker, Karawanserale, Hammams, Moscheen und Medersas nach einer intakten städtischen Organisation. Fischer, Lebensmittelhändler und Handwerker verewigen immer noch jahrhundertealte Traditionen. Auf der UNESCO-Indikativliste aufgeführt, bleiben diese Souks fragil und durch mangelnde Wartung und die Wirtschaftskrise bedroht.

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