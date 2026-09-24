Von Beirut nach Paris: USJ-Studenten Gewinner des Internationalen Privatrechtswettbewerbs

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Die USJ Faculty of Law ist stolz auf ihre Studenten Tala Fawaz, Edouard Tannoury, Thea Daaboul und Nour el Khatib, die im Finale, ex-aequo mit dem Team der Universität Rennes, den ersten Preis des internationalen Privatrechtswettbewerbs der Firma Linklaters Paris und der Universität Paris-Saclay gewonnen haben.

Nach einer Auswahl, die auf einem Austausch von schriftlichen Schlussfolgerungen in den letzten Monaten basierte, hatten die Finalistenteams am 23. September die Möglichkeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen, indem sie sich an die Internationale Handelskammer des Pariser Berufungsgerichts in der Vassogne Hall des Palais de Justice wandten. Vor einer Jury, bestehend aus dem Präsidenten des Gerichtshofs, Herrn Vincent Aldéano-Galimard, Professor Etienne Pataut, Direktor der Sorbonne School of Law, Universität Paris I und Meister Jean-Charles Jaïs, Associate Law bei der Kanzlei Linklaters Paris, zeichneten sich die Prozessatoren des Siegerteams der USJ, Tala Fawaz und Edouard Tannoury, besonders aus.

Dieser Sieg krönt den großartigen Kurs der Studenten der Fakultät während des gesamten Wettbewerbs – Studenten, deren Jury das bemerkenswerte Niveau hervorheben wollte – und zeigt ihre Fähigkeit, die Farben des USJ über Grenzen hinweg zu tragen. Es ermöglichte den Gewinnern, wie Professor Sandrine Clavel im Namen der Organisatoren des Wettbewerbs bekannt gab, eine finanzielle Belohnung und ein Praktikumsangebot bei Linklaters Paris.

Dieser erste Platz ist auch das Ergebnis einer rigorosen und nachhaltigen kollektiven Arbeit, die es den Studierenden ermöglichte, verschiedene Fähigkeiten – Argumentationsbedeutung und Synthese, Beredsamkeit und Überzeugungskraft – zu entwickeln, die während ihrer Ausbildung an der USJ erworben und während ihrer Vorbereitung verstärkt wurden. Die Fakultät möchte den Trainern, die alle ehemalige Mitglieder der FDSP sind, Léa Bou Sreih, Emile Najm, Yasmina Serhal, Jana Souaid, Antoine Daher und Samir Moukhaiber (Koordinator), für die engagierte und effektive Aufsicht danken.

Gratulationen an die Gewinner der Université de Rennes, Ylang Rupin und Mathieu Morel, und Salome Rimbert, die beste Litigatorin der Université Paris-Panthéon-Assas.

Gratulation auch an die Mitglieder des zweiten Teams der FDSP, die die Freude ihrer Kameraden teilten: Serena Abu Jaoudé, Gustave Joe Fawaz, Stephanie Khalil und Jad Saad.

Abschließend möchte ich den Organisatoren dieses Wettbewerbs danken und allen französischen und libanesischen Teilnehmern gratulieren, die alle sehr gute Qualitäten gezeigt haben.

Ein Sieg, der unter schwierigen Umständen eine schöne Botschaft der Entschlossenheit und Exzellenz in sich trägt.

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