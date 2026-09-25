- Advertisement -

12

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

Auf einer dominanten Klippe Enfeh und dem Meer, südlich von Tripolis, wacht die Zisterzienserabtei Bellmont seit 1157 über das spirituelle Erbe des Libanon.

1157 gegründet, im 13. Jahrhundert aufgegeben, im 16. Jahrhundert wiedergeboren orthodox

🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout

Der Alepine Flügel und seine Kirche St. George, gebaut um 1652

📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle

Heute patriarchalisch-orthodoxen Sitz und große Universität des Libanon

Foto: François El Bacha, für Libnanews.com

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews