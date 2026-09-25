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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Libnanews
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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

Auf einer dominanten Klippe Enfeh und dem Meer, südlich von Tripolis, wacht die Zisterzienserabtei Bellmont seit 1157 über das spirituelle Erbe des Libanon.

1157 gegründet, im 13. Jahrhundert aufgegeben, im 16. Jahrhundert wiedergeboren orthodox
🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout
Der Alepine Flügel und seine Kirche St. George, gebaut um 1652
📜 Icônes de l’école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu’au 13e siècle
Heute patriarchalisch-orthodoxen Sitz und große Universität des Libanon

Foto: François El Bacha, für Libnanews.com

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