Washington-Téhéran: Libanon in der Sackgasse einer Verhandlung, die sein Machtgleichgewicht noch neu gestalten könnte

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Der Libanon ist keine offizielle Partei bei den Diskussionen in New York zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Kein libanesischer Verhandlungsführer nimmt an den von den Vermittlern übermittelten Austauschen teil, und es gibt keine Hinweise darauf, dass ein formelles Kapitel über die Hisbollah bereits kompromittiert wurde. Doch Beirut verfolgt diese Gespräche mit besonderer Aufmerksamkeit. Der Inhalt der iranischen Forderungen, die amerikanische Antwort und die Ausweitung des Dialogs auf die verschiedenen regionalen Fronten können direkte Konsequenzen für den Südlibanon, die Waffen der Hisbollah und den Spielraum des Staates zur Wiederherstellung seiner Autorität haben.

Das erste, woran man sich erinnern sollte, ist genau diese Verschiebung. Der Libanon sitzt nicht am Tisch, sondern ist dem Ergebnis ausgesetzt. Laut libanesischen Präsidentenkreisen verfolgen offizielle Beamte die Reden und Informationen aus New York genau, um herauszufinden, was tatsächlich zwischen Washington und Teheran verhandelt wird. Diese Wachsamkeit erklärt zum Teil die Intensität der Aktivitäten von Nawaf Salam in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig versucht der Premierminister, ein internationales Vakuum im Süden nach dem Finale zu verhindern und externe Unterstützung für die Entscheidungen der Regierung über staatliche Autorität und die Entscheidung über Krieg und Frieden zu erhalten.

Diese Gleichzeitigkeit ist der eigentliche Ausgangspunkt. Beirut versucht, in seinen eigenen Fällen voranzukommen, während Washington und Teheran über einen viel breiteren Ausgang aus dem Krieg diskutieren.

Die erste Schlacht war auf einem Foto, das nie endlich existierte

Die New Yorker Kontakte produzierten zuerst eine Kontroverse über ihre Form. Donald Trump präsentierte sie als einen substantiellen Austausch mit iranischen Beamten. Erste Informationen deuteten sogar darauf hin, dass zwischen den beiden Parteien ein Treffen von etwa drei Stunden stattgefunden hatte. Diese Präsentation provozierte eine Reaktion in Teheran, wo die Anweisungen an die iranische Delegation ausdrücklich eine persönliche Begegnung mit den Amerikanern ausschlossen.

Steve Witkoff gab dann eine entscheidende Klarstellung: Die Diskussionen fanden durch Vermittler statt, die zwischen den beiden Delegationen zirkulierten. Der katarische Kanal spielte eine zentrale Rolle bei der Übertragung von Nachrichten. Ein hochrangiger iranischer Beamter bestätigte daraufhin, dass Teheran eine amerikanische Antwort erhalten habe und dass sie geprüft werde.

Die Korrektur mag protokollarisch erscheinen. Es zeigt tatsächlich die politische Fragilität des Prozesses. Der Iran stimmt zu, zu verhandeln, weigert sich aber immer noch, das Bild der Zwangsmacht nach sieben Monaten Krieg Washington gegenüberzustellen. Die Vereinigten Staaten hingegen haben ein Interesse daran, aufgrund des Drucks auf Teheran diplomatische Offenheit zu präsentieren.

Die Uneinigkeit über die Inszenierung sollte jedoch nicht das Wesentliche verschleiern: Die beiden Gegner tauschen jetzt Vorschläge aus, die so präzise sind, dass eine Antwort erforderlich ist.

Der Prozess ging also über bloße öffentliche Erklärungen hinaus.

Was der Iran wirklich die Amerikaner gefragt hat

Iranische Anforderungen, die in den verschiedenen Dokumenten berichtet werden, konvergieren in mehreren Punkten.

Teheran fordert zunächst eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten. Dann forderte er die Aufhebung der amerikanischen maritimen Vereinbarungen, die seinen Handel belasteten. Die Straße von Ormuz ist logisch zentral für diese Verhandlungen. Massoud Pezeshkian selbst bestand in New York auf der Unmöglichkeit, anderen Staaten zu erlauben, frei von dieser Seeroute zu profitieren, während der Iran gleichzeitig Beschränkungen unterliegen würde.

Diese Position ist nicht nur eine Frage der Außenpolitik. Es wirkt sich direkt auf die iranische Wirtschaftskapazität aus.

Die US-Sanktionen gegen den Luftfahrtsektor veranschaulichen die gleiche Druckstrategie. Washington hat 27 iranische Fluggesellschaften unter Sanktionen gestellt. Ausländische Anbieter, die weiterhin bestimmte Dienstleistungen erbringen, würden sie wiederum Maßnahmen aussetzen, die sie vom dollarbasierten Finanzsystem ausschließen. Berichten zufolge hat der Irak seine Flughäfen bereits über Beschränkungen für iranische Flugzeuge informiert, während Flüge nach Bagdad und Muscat betroffen sind.

Gleichzeitig wurden weiterhin iranische Flüge nach China, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten beobachtet.

Peking hat einseitige Sanktionen, die nicht auf einem Beschluss des Sicherheitsrates beruhen, öffentlich abgelehnt.

Diese Konfrontation um die Luftfahrt zeigt, warum Teheran so sehr auf die Aufhebung der Blockade und der wirtschaftlichen Beschränkungen besteht. Der Iran will nicht nur die Streiks stoppen. Sie sucht einen Ausgang aus dem Krieg, der ihre Fähigkeit zur Zirkulation, zum Handel und zur Finanzierung wiederherstellt.

In dieser Architektur nehmen regionale Fronten ihre Bedeutung ein.

Das entscheidende Wort ist « Front », weil es die Reduzierung der Verhandlungen im Iran verhindert

Nach vorliegenden Informationen will Teheran nicht, dass die Einstellung der Feindseligkeiten ausschließlich als bilaterale Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran betrachtet wird. Die Frage nach dem Ende der Kämpfe an den verschiedenen regionalen Fronten ist eines der Themen, die von den Vermittlern übermittelt werden.

Diese Formulierung ist für den Libanon von entscheidender Bedeutung.

Es bedeutet nicht, dass der Iran die Vereinigten Staaten um ein spezielles Abkommen gebeten hätte, das Hisbollah-Waffen garantiert. Dafür gibt es keine Beweise. Es bedeutet jedoch, dass Teheran versucht, eine Situation zu vermeiden, in der es auf seinem eigenen Territorium eine Ruhepause bekommen würde, während der militärische Druck gegen seine Verbündeten anderswo in der Region anhält.

Washington sieht dies als einen Punkt der Meinungsverschiedenheit.

Informationen aus amerikanischen Kreisen deuten darauf hin, dass die Regierung die iranische Formel zum Ende des Krieges in verschiedenen Theatern als Versuch betrachtet, Teherans regionale Verbündete zu schützen. Die Hisbollah geht in diese Lesung ein, zusammen mit den Huthis im Jemen und den bewaffneten Gruppen, die dem Iran im Irak nahe stehen.

Der Libanon erscheint daher in den Verhandlungen, ohne notwendigerweise als autonomes Dossier benannt zu werden.

Es erscheint durch die Hisbollah.

Dieser Unterschied ist grundlegend. Es bedeutet, dass der Libanon von einem regionalen Kompromiss betroffen sein kann, dessen rechtlicher und diplomatischer Zweck nicht der Libanon selbst ist.

Washington will viel mehr als ein neues Atomabkommen

Ein Fehler wäre, die aktuellen Diskussionen als einfache Neufassung des Atomstreits zu lesen.

Die amerikanischen Anforderungen sind viel breiter.

Washington will sich mit dem iranischen Atomprogramm befassen, aber auch mit ballistischen Raketen, Bedrohungen der Navigation und dem regionalen Netzwerk um Teheran herum. Die Hisbollah ist Teil der letzteren.

Dieser Ansatz verändert die libanesische Gleichung grundlegend.

Seit Jahren werden die Waffen der Hisbollah im Libanon als Problem der nationalen Verteidigung, des Konflikts mit Israel und des inneren Gleichgewichts diskutiert. Sie werden jetzt zu einem der Elemente eines viel größeren Machtverhältnisses zwischen Washington und Teheran.

Dies schmälert nicht die Kompetenz der libanesischen Institutionen. Dies bedeutet einfach, dass externe Akteure den Fall nicht in der gleichen Weise sehen wie Beirut.

Für die Vereinigten Staaten gehört die Hisbollah zur iranischen Regionalarchitektur.

Für die libanesische Regierung geht es um das Monopol der legitimen Gewalt und die Rückforderung der Entscheidung über Krieg und Frieden durch den Staat.

Diese beiden Lesungen können in einigen Punkten zum gleichen praktischen Ziel führen, aber sie beruhen auf sehr unterschiedlichen Logiken.

Dieser Unterschied erklärt, warum Beirut versucht zu verhindern, dass ihm ein externer Kalender aufgezwungen wird.

Iran hat wenig Grund, eine libanesische Karte zu verkaufen, bevor er den US-Preis kennt

Auf iranischer Seite steigt der Wert der Hisbollah gerade deshalb, weil sich Washington in seine Forderungen integriert.

Teheran verhandelt nicht nach einer normalen Periode diplomatischer Beziehungen. Sie verhandelt nach sieben Monaten Krieg unter Sanktionen mit direktem Druck auf ihre Luft- und Seerouten. Sein ehemaliger Führer Ali Khamenei wurde zu Beginn des Konflikts getötet. Auch Militärs wurden eliminiert. Das Land hat unter den Streiks der Vereinigten Staaten und Israels gelitten und steht immer noch vor einem wirtschaftlichen Mechanismus, um seinen Handlungsspielraum zu verringern.

Unter diesen Umständen versucht der Iran, das zu bewahren, was er als seine Verhandlungskarten ansieht.

Dies erlaubt uns nicht zu dem Schluss zu kommen, dass er direkt über die Zukunft der Waffen der Hisbollah verhandelt. Dies wiederum macht es möglich zu verstehen, warum er sich weigert, das iranische Territorium in Ruhe zu lassen.

Wenn Teheran ein Abkommen akzeptiert, wird es logischerweise versuchen zu wissen, was es zu Sanktionen, Ormuz, Handel und regionalen Fronten bekommt.

Washington versucht genau das Gegenteil: zu verhindern, dass eine Einstellung der Feindseligkeiten dem Iran einfach erlaubt, alle seine regionalen Vereinbarungen ohne Änderungen beizubehalten.

Hier liegt der Kern der Verhandlungen.

Und hier wird der Libanon anfällig für die Ergebnisse einer Diskussion, an der er nicht teilnimmt.

Der Libanon versucht daher, einen eigenen Zeitplan zu erstellen, bevor ein regionales Abkommen diesen überschreitet

Die offizielle libanesische Gemeinschaft hat dieses Risiko klar erkannt.

Nawaf Salam nutzt seine Anwesenheit in New York, um Treffen zu erhöhen. Es gibt zwei klare Ziele.

Der erste betrifft den Finul. Wenn seine Mission Ende des Jahres endet, will Beirut ein internationales Vakuum im Süden verhindern. Die Diskussionen über eine Ersatztruppe, eine europäische Präsenz oder eine andere internationale Formel müssen daher unabhängig vom Ausgang der amerikanisch-iranischen Verhandlungen geführt werden.

Das zweite Ziel betrifft die staatliche Autorität.

Die Regierung sucht internationale Unterstützung für ihre Entscheidungen über den Einsatz der Armee, das Waffenmonopol und die Rückgewinnung der Entscheidung über Krieg und Frieden.

Die Logik ist wichtig: Beirut versucht, ein regionales diplomatisches Fenster in die Stärkung seiner eigenen Institutionen zu verwandeln.

Sie kann es kaum erwarten zu wissen, ob Washington und Teheran eine Vereinbarung treffen werden.

Der Kalender des Südens, das Finale und der amerikanische Druck auf die libanesische Regierung sind bereits im Gange.

Trump brachte regionale Führer zusammen, während der iranische Kanal ein paar Kilometer entfernt operierte

Die amerikanische Methode zeigt auch, dass Washington nicht auf eine einzige Verhandlung setzt.

Donald Trump versammelte in New York mehrere arabische und muslimische Führer und Führer. Nawaf Salam nahm an dem Treffen teil.

Die Details sind politisch wichtig. Der Libanon wurde daher in die regionale Konsultation in Washington integriert, während gleichzeitig US-Abgesandte indirekt mit Iranern Handel trieben.

Beirut war nicht im US-iranischen Verhandlungsraum. Sie war jedoch im anderen Kreis präsent: dem der Staaten der Region, die vom amerikanischen Präsidenten konsultiert wurden.

Diese Konfiguration gibt dem Libanon eine Ausdrucksfähigkeit, aber kein Veto.

Nawaf Salam kann libanesische Prioritäten skizzieren. Er kann auf dem israelischen Rückzug, der Rolle der Armee, dem Wiederaufbau und der Notwendigkeit bestehen, ein Vakuum im Süden zu vermeiden.

Er kann nicht bestimmen, welche Zugeständnisse Washington in Teheran erbitten oder was Teheran akzeptieren wird.

Das ist der ganze Unterschied zwischen der Teilnahme an einer Konsultation und der Teilnahme an einer Verhandlung.

Peking baut einen weiteren Ausstieg aus dem Krieg

China versucht auch, den Inhalt der Verordnung zu beeinflussen.

Mehrere Reisen im September zeigen, dass diese Vermittlung nicht improvisiert wird. Premierminister und katarischer Außenminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani besuchte Peking am 8. September. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi ist am 16. September dort eingetroffen.

Peking hob das Memorandum von Islamabad als möglichen Rahmen für die Rückkehr zu Verhandlungen hervor.

Die chinesische Position basiert auf einer spezifischen Idee: Der Iran muss aus dem Krieg hervorgehen, indem er seine Fähigkeit behält, als Chinas politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Macht und strategischer Partner zu handeln. Peking lehnt eine regionale Architektur ab, die auf Teherans nachhaltiger Ausgrenzung oder Engpässen beruht.

Diese Position gewann an Gewicht, als Saudi-Arabien, Ägypten, Pakistan und die Türkei in New York forderten, das Islamabad-Memorandum als Referenz für Frieden und Stabilität beizubehalten.

Die Machtverhältnisse sind daher nicht auf Washington und Teheran beschränkt.

China will die Nachkriegsbedingungen beeinflussen. Katar dient als Vermittler. Mehrere regionale Mächte unterstützen einen Verhandlungsrahmen. Die Vereinigten Staaten beraten sich gesondert mit ihren Partnern im Nahen Osten.

Der Libanon befindet sich inmitten dieser Architektur ohne das nötige Gewicht, um sie allein zu gestalten.

Regionale Verhandlungen entbinden Washington nicht vom direkten Druck auf Beirut

Es wäre jedoch irreführend zu glauben, dass die Vereinigten Staaten auf ein Abkommen mit dem Iran warten, bevor sie im Libanon handeln.

Der Druck auf Beirut ist bereits im Gange.

Besucher in Washington berichten, dass amerikanische Beamte eine konkrete Übersetzung der libanesischen Entscheidungen über das Waffenmonopol wollen. Sie stellen Fragen über den Süden, militärische Stätten und das Vorhandensein von Waffen in anderen Teilen des Landes.

Die amerikanische Argumentation ist einfach: Der libanesische Staat hat Verpflichtungen eingegangen, Washington will nun ihre Umsetzung messen.

Dieser Druck schreitet daher unabhängig vom Dialog mit Teheran voran.

Dies ist ein wesentlicher Punkt für das Verständnis der amerikanischen Strategie.

Washington arbeitet auf zwei Ebenen gleichzeitig. Sie verhandelt mit dem Iran über das regionale Umfeld. Sie weist die libanesischen Institutionen an, die interne Situation zu ändern.

Ein mögliches Abkommen mit Teheran könnte diese Politik erleichtern. Seine Abwesenheit hindert ihn nicht daran, weiterzumachen.

Das Risiko eines « großen Marktes » besteht in der Phantasie, noch nicht in den verfügbaren Fakten

In Beirut beleben natürlich alle amerikanisch-iranischen Verhandlungen das Szenario eines großen regionalen Kompromisses, in dem die Fälle gegeneinander ausgetauscht würden.

Diese Hypothese sollte mit Vorsicht behandelt werden.

Die verfügbaren Dokumente zeigen nicht die Existenz eines Abkommens, in dem der Iran eine spezifische Konzession an die Hisbollah im Austausch für die Aufhebung einer US-Sanktion oder Garantie versprochen hätte.

Sie bieten keinen zwischen Washington und Teheran ausgehandelten Abrüstungszeitplan.

Sie zeigen auch nicht, dass die Vereinigten Staaten zustimmen würden, dem Iran im Austausch für eine nukleare Konzession einen besonderen Einfluss im Libanon zu überlassen.

Eines dieser Szenarien als Information darzustellen, wäre daher falsch.

Was dokumentiert ist, ist sowohl begrenzter als auch stärker.

Der Iran fordert einen Ausstieg aus dem Krieg, der regionale Fronten berücksichtigt. Die Vereinigten Staaten wollen sich mit alliierten Organisationen in Teheran als Teil einer umfassenderen Regelung befassen. Die Hisbollah gehört zu dieser Gleichung. Die libanesischen Behörden wissen, dass sie besorgt sind und versuchen, ihre eigenen Prioritäten voranzutreiben, bevor regionale Parameter vereinbart werden.

Es ist bereits beachtlich.

Für Beirut besteht die wahre Herausforderung darin, zu verhindern, dass die « Hizbollah-Datei » die « Libanon-Datei » ersetzt

Die Unterscheidung mag semantisch erscheinen. Es ist in Wirklichkeit strategisch.

Wenn Washington und Teheran nur als Teil des iranischen regionalen Netzwerks von der Hisbollah sprechen, könnten die Interessen des libanesischen Staates zweitrangig werden.

Beirut hat seine eigenen Akten.

Sie will das Ende der israelischen Operationen. Sie will, dass die Gebiete noch besetzt werden. Sie muss die Rückkehr der Bewohner organisieren. Sie will ein Vakuum nach dem Finul vermeiden. Sie muss die Armee und den Wiederaufbau finanzieren. Sie muss auch die Waffenfrage lösen, ohne eine interne Krise auszulösen.

Keine dieser Fragen beschränkt sich vollkommen auf die Beziehung zwischen dem Iran und der Hisbollah.

Daher ist die libanesische diplomatische Aktivität in New York wichtiger als eine bloße Protokollpräsenz.

Die Regierung versucht daran zu erinnern, dass der Libanon ein Staat mit eigenen Interessen ist, nicht nur das Gebiet, in dem Teherans wichtigster arabischer Verbündeter liegt.

Der Farbton bestimmt einen Teil der Sequenz.

Wenn die libanesische Frage von den amerikanisch-iranischen Verhandlungen aufgegriffen wird, riskiert Beirut, unter dem Kalender anderer zu leiden.

Wenn sie in der Lage ist, ihre eigenen Prioritäten neben dem regionalen Dialog durchzusetzen, wird die Regierung einen größeren Spielraum haben, um eine mögliche Entspannung in eine Konsolidierung des Staates zu verwandeln.

Vorerst können keine Durchbrüche erzielt werden, auf welcher dieser beiden Trajektorien sich durchsetzen wird. Doch eines haben die New Yorker Verhandlungen bereits sichtbar gemacht:der Libanon ist nicht offiziell am Tisch zwischen Washington und Teheran, während eines der Hauptthemen ihrer regionalen Konfrontation auf seinem Territorium liegt.Es ist weniger ein Verhandlungsplatz als eine Position der Exposition gegenüber seinem Ergebnis.