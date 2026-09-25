Ormuz: Iran nimmt Libanon in seinen Waffenstillstandsplan auf

- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Iran schloss den Libanon in einen den Vereinigten Staaten übermittelten Vorschlag ein, den Krieg zu beenden und die Straße von Ormuz wieder zu öffnen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte New York, dass Teheran diese strategische Seeroute innerhalb von sieben Tagen wieder öffnen könnte, wenn ihre Bedingungen erfüllt würden. Dazu gehört die Einstellung der Feindseligkeiten an den verschiedenen Fronten des Nahen Ostens, einschließlich des Libanon. Der Vorschlag verbindet somit direkt israelische Operationen auf libanesischem Territorium mit den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran, während die libanesischen Behörden gleichzeitig eine Regelung im Süden anstreben.

Libanon erscheint nun explizit unter iranischen Bedingungen für einen Ausstieg aus der Krise mit den Vereinigten Staaten. Abbas Araghchi, der anlässlich der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York anwesend war, beschrieb laut ihm einen Plan, um die Feindseligkeiten zu beenden und die Straße von Ormuz innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen.

« Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird die Straße innerhalb von sieben Tagen geöffnet und die Gespräche beginnen », sagte der iranische Außenminister vor mehreren internationalen Medien.

Das Projekt betrifft jedoch nicht nur die Beziehungen zwischen Washington und Teheran. Eine der Forderungen Irans ist die Einstellung der Feindseligkeiten in der Region. Libanon ist eine der Fronten, die ausdrücklich betroffen sind.

Diese Bedingung gibt dem libanesischen Fall einen Platz in einer Verhandlung, die jedoch einen unmittelbaren Einsatz mehr als 2.000 Kilometer entfernt hat: die Ormuz-Straße, eine Seepassage, die für die Energieexporte des Golfs von wesentlicher Bedeutung ist und die zu einem der wichtigsten Druckmittel des Iran in seiner Konfrontation mit den Vereinigten Staaten geworden ist.

Iran fordert Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon

Nach Angaben von Abbas Araghchi in New York sieht der iranische Plan eine Einstellung der Feindseligkeiten an den verschiedenen regionalen Fronten während der Zeit vor, die zur Wiedereröffnung der Straße führt.

Libanon ist direkt in diese Anforderung einbezogen.

In den aktuellen Diskussionen bezieht sich dieser Hinweis auf israelische Militäroperationen im Libanon und ist Teil einer breiteren iranischen Forderung, die Kämpfe in den verschiedenen Schauplätzen der regionalen Konfrontation einzustellen.

Iranische Beamte hatten bereits die Frage der Straße von Ormuz mit israelischen Operationen im Libanon in den letzten Monaten in Verbindung gebracht. Die in dieser Woche in New York vorgestellte Position formalisiert diese Verbindung weiter, indem sie in die Washington vorgelegten Bedingungen integriert wird.

Der iranische Minister erklärt, dass Teheran bereit sei, die Straße am siebten Tag wieder zu öffnen und Gespräche mit den Vereinigten Staaten aufzunehmen, sollten die geforderten Verpflichtungen umgesetzt werden.

Der Vorschlag stellt den Libanon daher in ein viel umfassenderes diplomatisches Paket. Israelische Operationen auf seinem Territorium wurden in Teherans Position zu einem der Elemente, die gelöst werden mussten, um eine Deeskalation zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zu ermöglichen.

Sieben Tage, um die Straße von Ormuz wieder zu öffnen

Teherans Zeitplan ist besonders kurz.

Der Iran schlägt eine siebentägige Sequenz vor, in der die Bedingungen in den Vereinigten Staaten angewendet werden sollten. Am Ende dieser Periode würde die Straße von Ormuz wieder geöffnet werden.

Dieser Vorschlag hatte Anfang dieser Woche begonnen, sich zu verbreiten. Die japanische Agentur Kyodo berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen iranischen Beamten, dass Teheran innerhalb einer Woche einen Mechanismus zur Wiedereröffnung der Straße in den Vereinigten Staaten vorgeschlagen habe.

Die iranischen Medien stellten zunächst bestimmte Informationen über den Vorschlag in Frage, ohne dass die Teheraner Behörden das gesamte Schema sofort klarstellten.

Die Erklärungen, die Abbas Araghchi seitdem in New York abgegeben hat, verdeutlichen einige davon. Der Leiter der iranischen Diplomatie bestätigt die Existenz eines Plans und bedingt die Wiedereröffnung von Ormuz mit amerikanischen und regionalen Maßnahmen.

Bei den genauen Einzelheiten der Bedingungen ist jedoch noch Vorsicht geboten. Mehrere Versionen des Plans zirkulierten und nicht alle iranischen Beamten präsentierten öffentlich eine identische Liste.

Ein Punkt taucht jedoch immer wieder auf: Teheran will, dass die Deeskalation über die iranisch-amerikanische Präsenz hinausgeht.

Verzicht auf Sanktionen und 12 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten

Iranische Forderungen haben auch eine wichtige wirtschaftliche Komponente.

Nach den von Abbas Araghchi beschriebenen Bedingungen sollte Washington die Freigabe iranischer Vermögenswerte erlauben, die im Ausland eingefroren wurden. Ihr Betrag wird auf mindestens 12 Milliarden Dollar im Vorschlag dieser Woche geschätzt.

Teheran fordert auch eine Lockerung oder Aufhebung der Sanktionen gegen seine Ölexporte.

Diese Forderung ist für die iranische Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Öl bleibt eine wichtige Einnahmequelle für das Land, während die US-Sanktionen den Zugang zum internationalen Finanzsystem einschränken und seine Handelstransaktionen erschweren.

Der Iran fordert auch ein Ende der amerikanischen Seeblockade für seine maritimen Aktivitäten.

Diese Bedingungen erlauben uns zu verstehen, warum Teheran die Wiedereröffnung von Ormuz mit einer breiteren politischen Lösung verbindet. Die Kontrolle der Seepassage ist einer ihrer Haupthebel in der Konfrontation mit Washington.

Der Iran schlägt vor, diesen Hebel im Austausch für militärische, wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen aufzugeben.

Araghchi traf Steve Witkoff in New York

Vorschläge werden nicht nur durch öffentliche Erklärungen verbreitet.

Abbas Araghchi traf sich diese Woche in New York Steve Witkoff, dem Abgesandten von US-Präsident Donald Trump. Die Gespräche umfassten die iranischen Bedingungen, die Wiedereröffnung der Straße von Ormuz und die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Dialogs.

Das Treffen fand statt, während die beiden Länder in einer militärischen Konfrontation blieben, trotz mehrerer Vermittlungsversuche seit Anfang des Jahres.

Araghchi sagt jetzt, dass er auf eine amerikanische Antwort wartet.

Gleichzeitig gaben iranische Beamte an, dass Washington einige Tage Zeit habe, um über die von Teheran übermittelten Bedingungen zu entscheiden. Der Sekretär des Obersten iranischen Sicherheitsrates, Mohsen Rezaei, sagte, dass die Forderungen vollständig umgesetzt werden sollten.

Nach dieser Position will der Iran keine neuen Verhandlungen über die Liste der Bedingungen mehr aufnehmen, bevor sie umgesetzt werden. Teheran fordert jetzt Maßnahmen von Washington.

Die US-Seite war vorsichtiger. Außenminister Marco Rubio weigerte sich, den New Yorker Austausch als großen diplomatischen Durchbruch darzustellen, während er die Möglichkeit von Diskussionen offen hielt.

Warum Libanon sich in den Verhandlungen über Ormuz befindet

Der Auftritt des Libanon in diesen Verhandlungen ist nicht auf die Meerenge selbst zurückzuführen. Es stammt aus der Art und Weise, wie der Iran seit mehreren Monaten einen regionalen Krieg führt.

Teheran betrachtet die verschiedenen Schauplätze der Konfrontation als miteinander verbunden. Daher könnte ein Waffenstillstand mit den Vereinigten Staaten nach dieser Position nicht nachhaltig sein, wenn die Operationen gleichzeitig im Libanon oder an anderen Fronten fortgesetzt würden.

Dieser Ansatz hatte bereits im Frühjahr und Frühsommer zu konkreten Konsequenzen geführt.

Die Gespräche zwischen Washington und Teheran enthielten Hinweise auf die Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon. Im Juni beschuldigte der Iran die Vereinigten Staaten erneut, ihre Verpflichtungen wegen der fortgesetzten israelischen Operationen auf libanesischem Territorium nicht eingehalten zu haben.

Der libanesische Fall erscheint daher nicht zum ersten Mal im iranisch-amerikanischen Handel. Was sich diese Woche ändert, ist die explizite Integration in einen vorgeschlagenen Mechanismus, um die schnelle Wiedereröffnung von Ormuz zu erreichen.

Für den Libanon ist diese Entwicklung wichtig, weil sie einen Fall, den Beirut unter seine eigene Kontrolle stellen will, weiter internationalisiert.

Beirut sucht auch eine eigene Siedlung im Süden

Der iranische Vorschlag kommt, da die libanesischen Behörden einen separaten diplomatischen Ansatz verfolgen.

Präsident Joseph Aoun und die Regierung von Nawaf Salam fordern das Ende der israelischen Operationen, den Rückzug Israels aus den noch besetzten Positionen und die Rückkehr der Bewohner in die Grenzgebiete.

Gleichzeitig verteidigen sie die Ausweitung der staatlichen Autorität im gesamten Libanon und das Waffenmonopol der libanesischen Institutionen.

Auch in dieser Woche sagte Joseph Aoun den Soldaten, dass die Waffen der libanesischen Armee « die einzigen legitimen Waffen » seien. Der Präsident betonte jedoch, dass die Armee das Vertrauen aller Libanesen wahren und alle Bürger schützen müsse.

Die Hisbollah und die Amal-Bewegung sagten am Freitag, sie seien nicht gegen eine « politische Lösung » im Südlibanon.

Der Abgeordnete Hassan Fadllallah behauptete, dass die beiden Formationen für indirekte Verhandlungen offen seien, wenn sie die Befreiung des Territoriums, die Rückkehr der Bewohner und den Wiederaufbau ermöglichten.

Diese Positionen zeigen, dass sich mehrere diplomatische Kanäle gleichzeitig im Südlibanon entwickeln.

Auf der einen Seite sucht Beirut eine Regelung, in der der Staat und die Armee die volle Kontrolle über das Territorium wiedererlangen würden. Andererseits schließt Teheran jetzt die Einstellung der Feindseligkeiten im Libanon als Teil seiner eigenen strategischen Verhandlungen mit Washington ein.

Der Präzedenzfall Juni

Die Situation erinnert an die Diskussionen, die einige Monate zuvor geführt wurden.

Im Juni hatten die Vereinigten Staaten und der Iran ein Memorandum unterzeichnet, um ihren Krieg zu beenden, die Straße von Ormuz wieder zu öffnen und Gespräche über das iranische Atomprogramm zu beginnen.

Die Vereinbarung hatte jedoch keine dauerhafte Einigung gebracht.

Die Spannungen waren schnell in die Straße zurückgekehrt. Insbesondere hatte der Iran auf Handelsschiffe geschossen, denen er vorwarf, die von Teheran auferlegten Wasserstraßen und Genehmigungsverfahren nicht einzuhalten.

Die Vereinigten Staaten hatten mit einmaligen Streiks gegen iranische Küstengebiete reagiert.

Die Meerenge ist seitdem im Zentrum des Kräftegleichgewichts geblieben.

Diese Erfahrung erklärt auch den gegenwärtigen Wunsch des Iran, an mehreren Fronten Garantien zu erhalten, bevor er seine wichtigsten Mittel des maritimen Drucks aufgibt.

Ormuz, ein globales Problem

Die Straße von Ormuz gibt Verhandlungen eine Dimension weit über den Nahen Osten hinaus.

Dieser schmale Seeweg zwischen Iran und Oman verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Indischen Ozean. Ein Großteil des von den Golfproduzenten exportierten Öls und Gases wird dorthin transportiert.

Jede Störung der Schifffahrt wirkt sich daher schnell auf Energiemärkte, Versandkosten und Versicherungsprämien aus.

Die Schließung oder Einschränkung der Passage betrifft nicht nur die Vereinigten Staaten und den Iran. Er betrifft unmittelbar die Erzeuger in den Golfstaaten und die wichtigsten energieimportierenden Volkswirtschaften in Asien und Europa.

Diese Dimension erklärt die Beteiligung mehrerer Mächte an diplomatischen Bemühungen.

Abbas Araghchi erklärt insbesondere, dass China den iranischen Plan unterstützt. Peking hat ein großes Interesse an der Stabilität der Energieversorgung am Golf.

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist diese Woche auch in den Vereinigten Staaten zu Gesprächen mit Donald Trump und fügt den laufenden Diskussionen einen möglichen diplomatischen Kanal hinzu.

Jemen auch in iranische Anwendungen integriert

Libanon ist nicht die einzige regionale Front, die in Teherans Forderungen erwähnt wird.

Hossein Mohebi, Sprecher der Revolutionsgarden, sagte, dass die Beendigung der Feindseligkeiten im Jemen auch eine der Forderungen des Iran sei.

Diese Frage steht in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit im Seeverkehr. Die Huthis kontrollieren Jemens Zugangsgebiete zur Bab al-Mandeb-Straße, eine weitere wichtige Überfahrt für den Handel zwischen dem Indischen Ozean, dem Roten Meer und dem Suezkanal.

Iranische Militärs warnten, dass eine Fortsetzung der Eskalation auch diese Passage beeinflussen könnte.

Teherans Verteidigung verbindet daher zwei der strategischsten Seerouten der Region mit einer allgemeineren Einstellung der Feindseligkeiten.

Washington muss jetzt antworten

Die Trump-Regierung hat die iranischen Bedingungen noch nicht öffentlich akzeptiert. Auch der New Yorker Handel führte nicht zur Ankündigung eines neuen Abkommens.

Der Vorschlag muss daher mehrere Schritte unternehmen, bevor er zu einem Waffenstillstand im Libanon führen kann.

Erstens sollte Washington die Bedingungen akzeptieren oder einen Kompromiss mit Teheran erzielen. Dann würde sich die Frage ihrer Anwendung durch Israel stellen, da die Einstellung der Operationen im Libanon nicht allein von den Vereinigten Staaten abhängt.

Die iranische Formulierung bedeutet daher nicht, dass innerhalb von sieben Tagen ein libanesischer Waffenstillstand erreicht wird. Es bedeutet, dass Teheran es jetzt zu einer Bedingung seines Angebots in Washington macht.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da mehrere Versionen des Plans zirkulieren und die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Für Beirut stellt die Entwicklung den Libanon erneut an den Schnittpunkt zweier Prozesse: seine eigenen Diskussionen über den israelischen Rückzug, die Kontrolle des Südens und die Waffen der Hisbollah und viel umfassendere Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.

Die Reaktion der USA auf Abbas Araghchis Plan wird nun entscheiden, ob dieser Vorschlag eine Liste der iranischen Bedingungen bleiben wird oder ob er die Grundlage für eine neue Verhandlungsrunde werden wird, in der der Waffenstillstand im Libanon eines der Elemente der regionalen Regelung sein wird.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews